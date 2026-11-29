Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі готова до припинення вогню на поточній лінії фронту та може переходити до дипломатичних переговорів.

В інтерв'ю Al Jazeera English глава держави наголосив, що такий крок — великий компроміс з нашого боку. А Росія наразі не готова виводити свої війська з території України.

Україна готова до переговорів

Володимир Зеленський назвав таке рішення дуже великим компромісом. За словами президента, оскільки росіяни не хочуть виводити війська з України, Київ пропонує припинити бойові дії на поточній лінії фронту і перейти до переговорів.

"Ми готові до таких кроків — зупинитися там, де ми стоїмо. Ми кажемо — припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що він (Путін, — Ред.) не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо це: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії", — заявив глава держави.

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Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню

Зокрема, президент сподівається, що Дональд Трамп продовжить шукати шлях до завершення війни, за якого поступатися доведеться не лише Україні.

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