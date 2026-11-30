Готовність президента України Володимира Зеленського до замороження уздовж чинної лінії бойового зіткнення є "прогресом" у врегулюванні війни. Тим часом у Кремлі видали нову заяву про можливе перемир'я.

Глава Білого дому Дональд Трамп вважає, що нещодавня заява Володимира Зеленського щодо перемир'я по лінії фронту демонструє прогрес у переговорах. Про це він заявив у коментарі журналістам 29 листопада, передає медіа Clash Report.

У відповідь на запитання кореспондента про те, чи вважає Трамп прогресом готовність Зеленського погодитися на перемир’я на нинішній лінії зіткнення, американський лідер ствердно відповів: "Так, я так вважаю".

Уривок із розмови Трампа з журналістами

Також глава Білого дому вкотре оголосив упевненість у тому, що війну в Україні вдасться врегулювати. Проте на заваді стоять деякі проблеми, зокрема розбіжності між європейською стороною та Москвою, вважає він.

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"У європейців є проблеми з Росією, а у Росії — з ними. Усе владнається", — підкреслив Трамп.

У Кремлі не готові призупиняти бойові дії

29 листопада Володимир Зеленський в інтерв'ю для газети Al Jazeera заявив, що Україна готова до припинення вогню по лінії фронту та перейти до дипломатичних переговорів про врегулювання конфлікту. Такий крок лідер назвав "великим компромісом" з боку України.

"Ми готові до таких кроків — зупинитися там, де ми стоїмо. Ми кажемо — припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом", — наголошував президент.

Водночас цього дня глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що РФ готова до переговорів, проте не має намірів призупиняти бойові дії на час їх проведення. Російський посадовець також стверджував, що перемир'я, на якому наполягає Європа, нібито стане лише перервою для Києва, який у той час намагатиметься відновити втрачені арсенали.

"Москва не відмовляється від діалогу, проте він має бути професійним та спрямованим на усунення першопричин кризи", — наголосив Лавров.

Нагадаємо, напередодні командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв'ю The Washington Post назвав умову, за якої Москва погодиться заморозити лінію фронту.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль має наміри продовжувати "СВО" до досягнення своїх цілей.