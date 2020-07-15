Им не страшен коронакризис. Рейтинг 39 лучших топ-менеджеров Украины

Сегодня не время попутных ветров. Планы и прогнозы, подготовленные аналитическими отделами в конце 2019 года, давно припадают пылью на полках — бизнес учится жить по правилам пандемии. В такой ситуации топ-менеджерам приходится принимать решения в несколько раз быстрее, чем обычно. Заслуги и победы прошлого не в счет — свою работоспособность и лидерские качества нужно доказывать наново. Даже те менеджеры, которые в начале весны повторяли избитую фразу: "Кризис — время возможностей", теперь приуныли, пытаясь перестроить процессы в компаниях и размышляя над тем, скольких людей нужно уволить, чтобы бизнес не прогорел.

Но даже в таких, казалось бы, безысходных ситуациях есть те, кто работает по завету американского промышленника Генри Форда. Он говорил: "Когда кажется, что все идет против вас, помните, что самолёт взлетает против ветра, а не с ним".

Как мы считали

На первом этапе мы определили самые значимые для украинской экономики рынки по их вкладу в ВВП страны и объединили некоторые из них, получив в итоге 13 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, нефте- и газодобыча, IT, ретейл, пищепром, строительство и девелопмент, фармацевтика, авторынок, транспорт и инфраструктура, телеком, алкорынок.

Мы оценивали деятельность как менеджеров, управляющих собственным бизнесом, так и наемных топов частных компаний, и руководителей государственных и муниципальных активов.

На втором этапе Фокус опросил около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков. Среди них: Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU; Александр Мартыненко, глава департамента группы ICU по корпоративному анализу; Катерина Скибская, генеральный директор DOPOMOGA Ukraine, компания ANCOR Ukraine; Инна Звягинцева, аналитик инвесткомпании Adamant Capital; Марина Сапрыкина, руководитель центра "Развитие корпоративной социальной ответственности"; Игорь Дикий, директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Raring; Владимир Саенко, партнер Sayenko Kharenko; Владимир Стецик, вице-президент по бизнес-образованию "Киевской школы экономики"; Олег Бойчук и Юрий Котляров, партнеры ЮФ "Астерс"; Анжелика Левицкая и Виктория Подворчанская, советники ЮФ "Астерс"; Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ретейлеров Украины, компания Arricano Real Estate; экономист Игорь Гарбарук; Дмитрий Васильев и Александр Попов, основатели архитектурного бюро "АРХИМАТИКА"; Роман Белик и Богдан Серотюк, совладельцы и партнёры инвестиционной компании InCo home; Сергей Пилипенко, гендиректор ПСГ "Ковальська"; Дарья Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development.

Большинство экспертов свои баллы пожелали выставлять анонимно.

Баллы выставляла также редакция Фокуса.

Респонденты называли самых эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли в минувшем году.

Агро

Андрей Веревский

Основатель агрохолдинга "Кернел", председатель совета директоров

Возраст: 45 лет

Количество сотрудников: 16 тыс.

Опыт руководящей работы: 26 лет

Карьеру начал в 1993 году заместителем директора Полтавской дирекции компании "Хлеб Украины"

2019 год основатель агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский называет годом больших достижений. За 2019 финансовый год (июль 2018 — июнь 2019) холдинг увеличил чистую прибыль в 3,6 раза, до $189 млн. Впрочем, уже за I квартал 2020-го финансового года (июль 2019 — июнь 2020) чистая прибыль снизилась на 24% и составила $59,6 млн.

Уже в 2020-м Андрей Веревский планирует ввести в эксплуатацию почти половину мощностей "Кернела" для генерации "зеленой" электроэнергии. Также планируется запустить вторую очередь нового экспортного терминала в Черноморске, что увеличит общую годовую мощность перевалки зерна на 4 млн т. По словам Веревского, благодаря выполнению поставленных задач "Кернел" в текущем финансовом году сможет экспортировать 8 млн т зерна.

"Мы достигли точки, когда инвестированный капитал постепенно превращается в получение денег. В прошлом году мы преодолели важный этап и определили цели на ближайшие годы. Это свидетельствует о том, что мы реализуем стратегию вовремя и в пределах запланированных бюджетов», — рассказал Андрей Веревский в интервью украинским СМИ.

Виктор Иванчик

Генеральный директор, основатель агропромхолдинга "Астарта-Киев"

Возраст: 64 года

Количество сотрудников: до 10 тыс.

Опыт руководящей работы: 27 лет

Карьеру начал в 1979 году, работал помощником мастера, инженером-технологом в Киевском авиационном производственном объединении

Уже 27 лет Виктор Иванчик руководит агропромышенным холдингом "Астарта-Киев", одним из крупнейших в Украине производителем сахара. По итогам 2019 года, заводы "Астарты" произвели 22% сахара от общего объёма производства в Украине. В I квартале 2020 года доходы сахарного сегмента выросли на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составив €29 млн.

Среди других направлений деятельности холдинга — производство зерновых и масличных культур, молока и мяса, а также переработка сои и производство биогаза.

Сейчас "Астарта" проходит цифровую трансформацию, и для этого в 2017 году агрохолдинг основал IT-компанию AgriChain, которая, в свою очередь, разработала комплексную систему для управления агробизнесом онлайн. "Стартап" оценили и другие компании, взявшие его себе на вооружение. Также "Астарта" занимается социальными проектами, в частности помогает образовательным учреждениям, в том числе вузам. Во время пандемии компания потратила более 25 млн грн на приобретение медицинского оборудования, средств личной защиты и дезинфицирующих препаратов.

Юрий Косюк

Основатель и генеральный директор агроиндустриального холдинга МХП

Возраст: 52 года

Количество сотрудников: около 28 тыс.

Опыт руководящей работы: более 28 лет

Карьеру начал и первые деньги заработал студентом в 1989 году как брокер, с 1991 года продолжил работу на Киевской товарной бирже

Агропромышленный холдинг МХП Юрия Косюка специализируется на производстве курятины и экспортирует свою продукцию в более чем 80 стран, в том числе в страны ЕС. У холдинга есть активы в Нидерландах, Словении, Словакии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также дистрибьюционный офис в ОАЭ. В прошлом году МХП за €221 млн купил 90,69% акций словенской Perutnina Ptuj, крупного производителя курятины в Юго-Восточной Европе. По итогам I квартала текущего года МХП получил $174 млн чистого убытка против $33 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Причина — курсовая разница в I квартале 2020 года.

Среди целей Юрия Косюка на ближайшее будущее — трансформация МХП из сырьевой компании в кулинарную и дальнейшая работа над чистым производством энергии и био­удобрений. "2020-й — год трансформаций. Уверен, МХП должен развиваться и опережать время. Мне неинтересно делать то, что делают другие, или идти в ногу со временем — мне нужно формировать будущее, создавать тренды, а не следовать им", — говорит Юрий Косюк.

Промышленность

Юрий Рыженков

Генеральный директор группы "Метинвест"

Возраст: 43 года

Количество сотрудников: около 80 тыс.

Опыт руководящей работы: 20 лет

Карьеру начал в 1996 году ассистентом финансового директора Донецкого металлургического завода

С 2013 года Юрий Рыженков возглавляет ГК "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. В группу компаний входят добывающие и металлургические предприятия Украины, Европы и США. Вертикальная интеграция позволяет управлять всеми этапами производственной цепи: добычей сырья, выпуском металлопроката, поставками и продажей готовой продукции. Пандемия коронавируса внесла в работу ГП коррективы, признаётся Юрий Рыженков. "В прошлом году мы максимально приблизились к реализации проекта кислородно-конвертерного цеха на "Запорожстали". Но, к сожалению, сейчас очень сложно привлечь необходимые инвестиции, а это порядка $1,5 млрд. На сегодня непонятна судьба этого масштабного проекта", — говорит гендиректор Метинвеста в интервью украинским СМИ. В 2019 году чистая прибыль Метивеста снизилась в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом — до $341 млн. Не лучшие показатели и за I квартал 2020 года: консолидированная выручка снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,53 млрд. Одна из ключевых причин — снижение деловой активности из-за пандемии.

Мауро Лонгобардо

Генеральный директор металлургического комбината ArcelorMittal

Количество сотрудников: 16 тыс.

Опыт руководящей работы: 14 лет

Карьеру начал в 2002 году в итальянской компании Tenaris

Уроженец Италии Мауро Лонгобардо стал гендиректором комбината ArcelorMittal 18 февраля 2020 года. До этого работал на разных должностях в Аргентине, ОАЭ и России. В 2015 году, после двух лет работы на Челябинском трубопрокатном заводе, перешёл в «Интерпайп» на должность замгендиректора по производству в Украине. C 2018-го работает в ArcelorMittal, которую хочет сделать лучшей в Европе в своей сфере. У Лонгобардо есть план инвестиций $1,5 млрд на ближайшие пять лет. Из этой суммы $700 млн уйдёт на строительство новой фабрики окомкования, которую планируют построить в течение двух лет. Будут и долгосрочные инвестиции, например в постройку хвостохранилища (сооружение, предназначенное для хранения или захоронения радиоактивных отходов или обогащения полезных ископаемых), которого предприятию хватит на 20 лет. Также Лонгобардо планирует усовершенствовать технологию производства и расширить портфель ArcelorMittal, что позволит компании стать более конкурентоспособной.

Фади Храйбе

Генеральный директор "Интерпайп"

Возраст: 45 лет

Количество сотрудников: 12 тыс.

Опыт руководящей работы: 14 лет

Карьеру начал в 1998 году в должности менеджера по операционной деятельности Sanux Overseas, Гаунчжоу, Китай

Гендиректором "Интерпайпа" Фади Храйбе стал в 2016-м. В первый же год под его руководством компания увеличила производство, а в 2019-м при сокращении реализации труб на 11% из-за падения спроса на них компания нарастила продажи ж/д колёс на 8%. В целом объёмы продаж ж/д продукции в Европу в прошлом году достигли нового максимума и составили 52 тыс. т (+27% к 2018 году). В то же время Храйбе отмечает, что на работу предприятия в негативном ключе повлияла пандемия коронавируса: европейский автопром, остановившийся вначале, после восстановился не в полном объёме. В связи с карантином прекращали работу и другие промышленные предприятия, замораживались стройки. В этой связи в "Интерпайпе" готовятся к снижению потребления линейных труб. Ещё один фактор, определённо влияющий на снижение производства труб, связан с Укргаздобычей, которая свернула программу наращивания добычи газа в 2020 году. Более того, по словам Храйбе, компания не выполнила контрактных обязательств по тендерам 2019 года, поэтому часть произведённой для госкомпании продукции лежит на складах "Интерпайпа".

IT

Юрий Антонюк

Вице-президент, глава компании EPAM CEE

Возраст: 53 года

Количество сотрудников: более 8 тыс.

Опыт руководящей работы: около 30 лет

Карьеру начал в 1988 году научным сотрудником и преподавателем по вычислительной технике в Военной академии Республики Беларусь

Юрий Антонюк руководит IT-компанией с офисами в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Виннице. В 2019-м в EPAM CEE сосредоточились на цифровой трансформации бизнеса, которая затронула как работу самой компании, так и спектр услуг для клиентов. Последним предложили набор сервисов по реинжинирингу бизнес-процессов. За прошедший год EPAM CEE, по словам Антонюка, ощутимо продвинулась в направлении консультантов в сфере трансформации.

В 2020 году из-за карантина в связи с распространением COVID-19 цифровая трансформация бизнеса стала вызовом времени для многих компаний. Юрий Антонюк предполагает, что даже после завершения эпидемии коронавируса мы уже не вернёмся к прежнему стилю жизни. Поэтому в компании до конца 2020 года и в будущем планируют совмещать работу в офисе, удалённую и частичную занятость.

"Мы пытаемся нащупать глобальные тенденции в мире new normal, пути трансформации глобального бизнеса под влиянием коронавируса", — говорит вице-президент EPAM CEE. В этом процессе он видит как большие вызовы, так и возможность для любого бизнеса найти новые идеи и решения, которые помогут стать частью глобальной цифровой экономики.

Тарас Кицмей

Соучредитель и член Совета директоров компании SoftServe

Возраст: 53 года

Количество сотрудников: более 8 тыс.

Опыт руководящей работы: более 25 лет

Карьеру начал в 1990 году инженером-программистом и преподавателем НУ "Львовская политехника"

В 2019 году SoftServe, одна из ведущих IT-компаний в Украине, улучшила показатели бизнеса и существенно расширила круг клиентов. В 2019 году, чтобы создать базу для следующего большого прыжка, в SoftServe, по словам Тараса Кицмея, создали advisory board (консультативный совет), куда привлекли экс-лидеров предприятий, выступающих для SoftServe примером и образцом для подражания. При этом управленческий состав компании усилили сразу несколькими менеджерами глобального уровня, а для руководителей среднего звена предложили обновлённые лидерские программы в корпоративном университете.

Охватившая мир в 2020 году эпидемия коронавируса ударила по многим сегментам экономики, в том числе по ІТ. Однако за счет диверсифицированного состава заказчиков услуг из разных индустрий SoftServe плавно проходит этот турбулентный период, сосредоточившись на сохранении команды и клиентов. "Несмотря на масштаб, SoftServe — очень гибкая компания. Мы быстро сориентировались и среагировали на ситуацию, что позволяет нам уже сейчас думать о возобновлении роста", — заявляет Тарас Кицмей.

Игорь Беда

Старший вице-президент, управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе

Возраст: 42 года

Количество сотрудников: 6,5 тыс. (из них 4,8 тыс. — в Украине)

Опыт руководящей работы: 16 лет

Карьеру начал разработчиком программного обеспечения в 2001 году



В 2019 году компания GlobalLogic под руководством Игоря Беды консолидировала бизнес в Центральной и Восточной Европе (CEE).

Как отмечает управляющий директор GlobalLogic, по мере роста любого бизнеса поддерживать высокую динамику становится всё более интересной задачей. Тем не менее уже несколько лет компания продолжает расти более чем на 20% ежегодно. В 2020 году, когда карантинные ограничения стали вызовом для всей украинской экономики, в компании сосредоточились на безопасности сотрудников и организации удалённой работы. В III квартале 2020 года в GlobalLogic рассчитывают на уверенный рост.

Важным направлением для GlobalLogic остаются социальные инициативы. В 2019 году компания выделила около $2 млн на развитие инженерных талантов в регионе CEE и в рамках направления GlobalLogic Education продолжила сотрудничество с 15 ведущими техническими университетами Киева, Львова, Харькова и Николаева. "Мы рассчитываем расширить поддержку украинского образования, чтобы качество подготовки и количество молодых специалистов увеличивалось, поддерживая рост не только нашей компании, но и всей IT-индустрии страны", — отмечает Игорь Беда.

Нефтегаз и энергетика

Андрей Коболев

Председатель правления "Нафтогаза Украины"

Возраст: 41 год

Количество сотрудников: около 72 тыс.

Опыт руководящей работы: 21 год

Карьеру начал в 1999 году в PricewaterhouseCoopers

2019–2020 годы для "Нафтогаза" и главы правления Андрея Коболева выдались насыщенными. Под конец прошлого года пришло время активных переговоров с «Газпромом» по новому контракту на транзит газа. К соглашению стороны пришли на выгодных для Украины условиях: россияне платят за прокачку гарантированные $7 млрд, даже если они поставляют в Европу меньшие объемы. Одним из условий для подписания контракта был анбандлинг "Нафтогаза", т. е. выделение из его структуры независимого Оператора газотранспортной системы Украины. Это нужно для того, чтобы контракт с "Газпромом" можно было подписать по европейским правилам: в Европе компания — поставщик газа не может отвечать за его транспортировку. Коболев назвал трансформацию "Нафтогаза" "самой масштабной реформой в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины". Его также сватали в премьеры при новом президенте Владимире Зеленском, но не сложилось. Зато Коболев удержался на посту главы "Нафтогаза", несмотря на бесконечные разговоры о его приближающейся отставке.

Дмитрий Сахарук

Генеральный директор ДТЭК Энерго

Возраст: 40 лет

Количество сотрудников: около 45 тыс.

Опыт руководящей работы: более 15 лет

Карьеру начал в 2004 году в компании Philip Morris Ukraine



Аномально теплая зима, снижение промышленного производства на фоне экономического кризиса и пандемии COVID-19 привели к падению спроса на электроэнергию в стране. Как следствие, в I квартале 2020 года ДТЭК Энерго снизила производство электроэнергии на 37,8% — до 5,1 млрд кВт/ч. На складах предприятий в апреле находилось 2,9 млн т угля, что на 80% превышает показатель 2019 года. Поэтому ДТЭК Энерго по результатам I квартала получила чистый убыток 7,5 млрд грн. Ситуацию в отрасли усугубили проблемы, связанные с запуском новой модели энергорынка. "Для преодоления кризиса в энергетике необходим конструктивный диалог между всеми участниками рынка", — убежден Дмитрий Сахарук. Но несмотря на кризис компания развивается. В 2019 году ДТЭК завершила инфраструктурные проекты по переводу энергоблоков Приднепровской и Криворожской ТЭС с импортного антрацита на украинское топливо — марку угля "Г". А в 2020-м продолжает реализацию цифровых проектов и готовит пилотную систему накопления энергии на Запорожской ТЭС.

Олег Никоноров

Директор Региональной газовой компании

Возраст: 40 лет

Количество сотрудников: 200

Опыт руководящей работы: 10 лет

Карьеру начал в 2001 году



Service is a king могло бы стать девизом Региональной газовой компании, цель которой — превратиться в сервисную компанию №1 на рынке коммунальных услуг. В прошлом году цель была достигнута. В первую очередь благодаря расширению перечня услуг и существенному увеличению количества Центров обслуживания клиентов в регионах. Главным вызовом 2019 и 2020 годов в компании называют запуск инновационных проектов: RGC Production и транспортировку смеси природного газа и водорода. Испытания начнутся этим летом. По словам Никонорова, этот проект переносит Украину в повестку европейского газового рынка, где "водородное будущее" уже наступило. Также компания работает над тем, чтобы изменить отношение потребителя к поставкам газа как к сложной, забюрократизированной процедуре и свести его к удобному онлайн-сервису, аналогичному сервисам операторов мобильной связи. "До конца 2020 года будем сфокусированы на подготовке новых сервисов для наших клиентов и предложим им новый формат обслуживания. Вскоре газовые службы будут взаимодействовать с клиентом так же просто, как Uber", — обещает Олег Никоноров.

Ретейл

Владимир Костельман

Совладелец и президент Fozzy Group

Возраст: 47 лет

Количество сотрудников: более 50 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал с торговли импортными продуктами

В конце июня 2020-го на киевском Подоле открылся новый дизайнерский супермаркет под вывеской "Сильпо", который воссоздаёт атмосферу и знакомит с достопримечательностями исторического района города. Это не первый магазин с историей. Темой другого супермаркета, открытого в том же районе в апреле, стала кошачья жизнь. А самый большой магазин "Сильпо", заработавший в новом ТРЦ Blockbuster Mall в конце 2019 года, решен в стиле украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня". "Сильпо" выделяется не только дизайном, но и технологичностью. Сеть переживает цифровую трансформацию, частью которой стали оборудование касс самообслуживания, открытие интернет-магазина shop.silpo.ua во время карантина, запуск системы самостоятельного сканирования и покупки товаров "Вільнокаса". По состоянию на 2020 год сеть "Сильпо" объединяет 260 супермаркетов. Они вместе с другими торговыми сетями (Fozzy, "Фора", thrash, "Біла ромашка"), ресторанами, производственными мощностями и новым оператором доставки Justin входят в группу компаний Fozzy Group, которой руководит один из её сооснователей Владимир Костельман. Опрошенные Фокусом эксперты включают его в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины несколько лет подряд.

Вера Витинская

Генеральный директор компании Eldorado

Возраст: 37 лет

Количество сотрудников: более 5 тыс.

Опыт руководящей работы: 14 лет

Карьеру начала кассиром-контролером

Вера Витинская в марте 2019 года возглавила торговую сеть Eldorado. До этого, начиная с 2007 года, Витинская работала директором финансового департамента компании. По состоянию на июль 2020 года сеть насчитывает 124 магазина в 58 городах. Около 70% из них компания полностью обновила в 2016–2020 годах. На ближайшее будущее запланирован запуск магазинов с использованием технологии искусственного интеллекта, которая поможет клиентам экономить время на покупки. В 2020 году Eldorado пришлось адаптироваться к карантину. Во время наиболее жёстких ограничений работали салоны связи, так что 100 магазинов компании оставались открытыми. В этот период акцент сделали на гаджетах, помогающих поддерживать здоровье, соблюдать гигиену, следить за собой и качественно питаться на самоизоляции. Как социально ответственный бизнес Eldorado оказала помощь больницам, передав им около 100 комплектов техники. Как отмечает Витинская, в карантин Eldorado удалось на 360% повысить интернет-продажи, тем самым увеличив долю в онлайн-сегменте. Теперь в компании работают над новыми онлайн-сервисами для покупателей.

Виталий Антонов

Основатель ОККО Group, президент "Концерна Галнафтогаз" (сеть АЗК ОККО)

Возраст: 57 лет

Количество сотрудников: 15 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал директором альпинистского клуба "Карпаты"

В 2019 году исполнилось 20 лет первым АЗК под брендом ОККО. На сегодня, как отмечает основатель сети Виталий Антонов, в Украине осталось не так много интересных локаций, где стоило бы строить новые комплексы, ведь 400 действующих АЗК ОККО плотно покрывают украинские дороги. В 2020 году сеть ОККО ощутила сокращение спроса из-за пандемии. За первые три месяца карантина в топливном сегменте реализация упала на более чем 30%. Падения нетопливных продаж удалось избежать за счёт пересмотра ассортимента и процессов. Однако из-за давления пандемии на бизнес компании пришлось временно свернуть новые инвестпроекты, пересмотреть затраты на АЗК, приостановить набор сотрудников. "Мы прогнозировали сокращение спроса на нефтепродукты задолго до "топливного кризиса" и на протяжении нескольких лет делали ставку на развитие нетопливных продаж", — говорит Виталий Антонов. Поэтому каждая АЗК теперь становится сервисным хабом, не ограничиваясь автомобильными услугами. В частности, в 2019 году на АЗК продали 30 млн чашек кофе и более 15 млн хот-догов.

Недвижимость

Игорь Никонов

Основатель компании KAN Development

Возраст: 55 лет

Количество сотрудников: около 10 тыс. (обеспечивает рабочими местами совместно с компаниями-партнерами)

Опыт руководящей работы: более 36 лет

Карьеру начал в 1986 году мастером участка в Киевметрострое

Визитной карточкой основанной Игорем Никоновым столичной девелоперской компании KAN Development стали узнаваемые проекты комплексной застройки территорий — "Файна Таун", "Тетрис Холл" и ЖК Respublika. Там, как утверждают в компании KAN Development, впервые в Украине реализовали концепцию "нулевого километра". Она предполагает, что жизнь, работа, досуг и образование для жильцов сосредотачиваются на безопасной закрытой обширной территории комплекса. За счёт этого у людей освобождается около месяца дополнительного времени в год. Ведь именно столько суммарно уходит у жителей мегаполисов на дорогу на работу и обратно.

В 2019 году KAN Development ввела в эксплуатацию более 100 тыс. кв. м недвижимости — от жилых домов до детских садов собственной образовательной сети А+. В текущем году компания работает над концепцией комплексной застройки бизнес-класса и проектами коттеджных городков. Также совместно с компанией UDP Василия Хмельницкого реализовывает «зелёный» жилой проект UNIT.Home, соответствующий международной сертификации BREEAM (добровольный рейтинг экологичности зданий). В "Файна Таун", ЖК Respublika и «Комфорт Таун» продолжается строительство новых очередей.

Василий Хмельницкий

Основатель инвестиционной группы UFuture

Возраст: 53 года

Количество сотрудников: около 500 (управляющая компания)

Опыт руководящей работы: 27 лет

Карьеру начал прорабом в 1987 году

Последние несколько лет бизнесмен Василий Хмельницкий сосредоточил усилия на развитии первого в Украине инновационного парка UNIT.City, который стал центром притяжения для высокотехнологичных компаний, стартапов, исследовательских лабораторий и студентов-айтишников. Опрошенные операторы рынка считают заслугой Хмельницкого идеологический подход к застройке этой территории и чёткое следование первоначальной идее проекта.

Строительство UNIT.City продолжается в Киеве на площади около 25 га. Наряду с уже действующими в инновационном парке UNIT.City офисными зданиями, коворкингом, учебным центром и сопутствующей инфраструктурой осенью 2019 года начали строительство жилых кварталов для креативного класса — UNIT.Home.

Одним из наиболее резонансных событий 2020 года для бизнеса Василия Хмельницкого, пожалуй, стало согласование Европейским инвестиционным банком кредита объёмом €50 млн на проект «Инновационный кампус для Украины», который предусматривает дизайн, реновацию и строительство новых зданий на территории UNIT.City. "Это важный сигнал для рынка, свидетельство того, что мы на правильном пути и имеем поддержку европейских институтов", — комментирует это событие Василий Хмельницкий.

Игорь Кушнир

Председатель правления — президент ЧАО «ХК «КИЕВГОРСТРОЙ»

Возраст: 49 лет

Количество сотрудников: 693

Опыт руководящей работы: 23 года

Карьеру начал в 1989 году электросварщиком Кременчугского автомобильного завода

Игорь Кушнир руководит одной из старейших и крупнейших строительных компаний в Украине. Главным достижением своего предприятия за 2019 год считает удержание лидерских позиций на рынке и сохранение лояльных клиентов, несмотря на общее падение уровня доверия к застройщикам.

"Из-за остановки строительства корпорацией "Укрбуд" летом 2019 года покупатель стал очень осторожно относиться к первичному рынку недвижимости. Поэтому первым вызовом для нас стало удержание инвесторов, а вторым — обязательство достроить объекты "Укрбуда", — говорит Игорь Кушнир. Это непростое решение в компании приняли в декабре 2019 года и, таким образом, взяли на себя ответственность за сохранение стабильности на рынке недвижимости в целом.

В 2020 году несмотря на разгар эпидемии коронавируса компания продолжила бесперебойную работу на своих стройплощадках и выполняла обязательства перед инвесторами. Также продолжается процесс приёма 23 объектов корпорации "Укрбуд". Одна из главных задач на сегодня — достроить эти объекты и раздать ключи от нового жилья 13 тыс. семей.

Финансы

Александр Писарук

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль

Возраст: 55 лет

Количество сотрудников: более 7,5 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал в 1988 году инженером Научно-производственного центра при Николаевском кораблестроительном институте

В 2019 году в одном из крупнейших в Украине банков с иностранным капиталом — Райффайзен Банке Аваль — сменился руководитель. Владимира Лавренчука, пользующегося большим авторитетом в финансовых кругах, участника рейтинга лучших топ-менеджеров Фокуса за 2018 год, на посту председателя правления сменил Александр Писарук, который запомнился работой на посту первого заместителя главы НБУ в кризисные 2014–2015 годы. В НБУ по просьбе тогдашней его главы Валерии Гонтаревой Писарук перешёл из ИНГ Банка Украина, который он возглавлял в течение нескольких лет, а после ухода из Нацбанка успел поработать в Международном валютном фонде (МВФ).

Несмотря на смену фигуры у руля за руководителя Райффайзен Банка Аваль вновь проголосовало большинство опрошенных Фокусом экспертов. Коллеги ценят Писарука за опыт в системных банках и глубокое понимание механизмов работы всей банковской системы. Под его руководством Райффайзен Банк Аваль по итогам 2019 года вошёл в топ-3 банков по уровню прибыли, заработав 1,3 млрд грн.

Кирилл Шевченко

Председатель правления Укргазбанка

Возраст: 47 лет

Количество сотрудников: 4,3 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал в 1994 году в должности экономиста сектора вкладов населения в харьковском филиале Украинского кредитного банка

Кирилл Шевченко возглавил государственный Укргазбанк в мае 2015 года. Он стал первым в Украине руководителем банка, которого избрали на открытом конкурсе Министерства финансов. В 2016 году под руководством Кирилла Шевченко Укргазбанк утвердил стратегию green-banking, которая предполагает фокусировку на инициативах в сфере эффективного использования ресурсов и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. С тех пор банк стал лидером в кредитовании экопроектов и поддержке развития альтернативной энергетики в Украине.

В 2019 году перед банком стояла задача усилить позиции в обслуживании малого и среднего бизнеса. Несмотря на серьёзную конкуренцию на этом рынке, по словам Шевченко, банк вошёл в топ-5 лучших учреждений в сегменте.

В 2020 году в ответ на новые вызовы задачей банка стала диджитализация услуг для бизнеса и граждан. «Мы входим в пост-ковидную эпоху, никто до конца не знает, какой она будет. По всем прогнозам, мировая экономика будет охлаждаться. Наша задача — сохраняя акценты «зелёного» банкинга, получить поддержку международных организаций в лице нового акционера IFC», — рассуждает о будущем Кирилл Шевченко.

Сергей Черненко

Председатель Правления АТ "ПУМБ"

Возраст: 47 лет

Количество сотрудников: 8,3 тыс.

Опыт руководящей работы: 15 лет

Карьеру начал в 1997 году в должности специалиста Центрального управления оценки рисков в ПУМБ

По мнению Сергея Черненко, 2019 год стал самым успешным в истории ПУМБ. В этот период благодаря повышению эффективности бизнеса банк заработал 2,6 млрд грн чистой прибыли и стал третьим финучреждением в Украине по этому показателю.

Кризис, связанный с эпидемией коронавируса, стал для ПУМБ не только вызовом, но источником нового опыта. После почти трёх месяцев дистанционной работы головного офиса в банке планируют внедрить концепцию "гибкого офиса", а возможность частично работать из дома станет бенефитом для многих сотрудников.

Опрошенные Фокусом эксперты среди прочих достижений ПУМБ и его руководителя отметили вклад банка в борьбу с эпидемией коронавируса. Банк оказывает помощь медикам и больницам, в частности оплатил страхование врачей от риска заражения коронавирусом.

В оставшееся полугодие 2020 года в ПУМБ сосредоточатся на создании оптимальных условий для ведения бизнеса в ситуации экономической нестабильности, поддержке клиентов и партнеров, внедрении программы реструктуризации кредитных рисков. "Мы продолжим развивать цифровые каналы продаж. Как показал кризис, необходимость в дистанционном обслуживании будет возрастать", — заключает Сергей Черненко.

Транспорт и логистика

Алексей Вадатурский

Генеральный директор компании "Нибулон"

Возраст: 72 года

Количество сотрудников: около 7 тыс.

Опыт руководящей работы: свыше 40 лет



Ежегодно "Нибулон" спускает на воду 6–10 судов, давая работу более чем 1 тыс. судостроителей. В 2019 году компания спустила на воду своё первое 140-метровое судно-перегружатель Nibulon Max. Это самое длинное крановое судно класса река — море, построенное в Украине за годы её независимости. До конца 2020-го флот компании будет насчитывать 83 судна различного назначения. "Нибулон" развивает аграрную и логистическую инфраструктуру, строя элеваторы, погрузочные терминалы и топливозаправочные пункты для собственного пользования. "Каждое наше новое предприятие — это уменьшение логистических затрат и экономическая выгода для аграриев. Кроме того, наша инвестиционная программа решает ещё одну важнейшую проблему — разгрузки автодорог", — говорит Алексей Вадатурский. "Нибулон", стабильно входящий в рейтинг крупнейших экспортёров сельхозпродукции, в 2019 году побил десятилетний рекорд и отгрузил на экспорт около 5,3 млн т агропродукции. Несмотря на пандемию, "Нибулон" не заморозил инвестиции: строительство речного перегрузочного терминала в селе Марьянское закончили с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности и даже с опережением сроков. Инвестиции в проект составили $23 млн — его поддерживали ЕБРР и Европейский инвестиционный банк.

Александр Бульба

Генеральный директор компании "Нова пошта"

Возраст: 41 год

Количество сотрудников: 28 тыс.

Карьеру начал с 2008 года в ООО "Нова пошта". Пришёл на должность менеджера по логистике в Полтаве. Позже занял пост операционного директора, а в 2016 году стал директором компании

2019-й для компании "Нова пошта" — время рекордов. За прошлый год они доставили более 212 млн посылок и грузов, что на 22% больше, чем в 2018 году. Сеть отделений удвоилась, на конец года составив 6 тыс. по всей Украине, большая часть из них — в сёлах и небольших городках. Также запустили в эксплуатацию два сортировочных терминала — в Хмельницком (ХИТ) и Львове (ЛЕО), которые оснащены автоматизированным оборудованием и могут сортировать до 15 тыс. посылок в час. Кроме того, компания представила пользователям новый бизнес-кабинет, полностью обновив мобильное приложение, в котором просто отправлять посылки и следить за ними. Несмотря на пандемию коронавируса "Нова пошта" развивается. "Мы продолжим фокусироваться на автоматизации и диджитализации, поэтому инвестируем $100 млн в нашу инфраструктуру и IТ. Планируем расширить сеть на 1 тыс. отделений, увеличить скорость доставки между областями, перевести все услуги в онлайн", — рассказывает Александр Бульба.

Виталий Дятленко

Основатель Uklon

Возраст: 32 года

Количество сотрудников: 160

Опыт руководящей работы: около 10 лет

Карьеру начал в студенческие годы

Виталий Дятленко — основатель и автор идеи Uklon . Он придумал сайт для вызова такси, будучи студентом Киево-Могилянской академии. Uklon сложно назвать транспортной или логистической компанией в привычном смысле слова. По сути, Uklon — крупнейший украинский агрегатор заказа автомобилей. До 2015 года компания работала, опираясь на сотрудничество со службами такси, но после 2015-го перешла на прямое сотрудничество с водителями благодаря мобильному приложению. На сегодня сервис работает в 16 украинских городах, среди которых Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Львов. По словам Дятленко, у их компании шести­значная цифра заказов в месяц, других деталей он не разглашает. Главные условия повышения количества заказов — распространение качественного мобильного интернета и рост количества смартфонов. Кроме вызова такси в программе предусмотрен разнообразный функционал — от заказа молчаливого водителя до курьерской доставки.

Авто

Юкичи Маруяма

Генеральный директор "Тойота-Украина"

Возраст: 51 год

Количество сотрудников: 162

Опыт руководящей работы: более 10 лет

Юкичи Маруяма возглавил украинское подразделение Toyota в 2019 году. В японской автомобильной компании Маруяма работает уже более 10 лет — еще в 2009-м он отвечал за создание дистрибьютора в Ливии. По сравнению с 2018-м, в прошлом году Toyota нарастила продажи автомобилей на 31%, заняв по этому показателю второе место в нашей стране. Общее количество проданных авто, по данным AUTO-Consulting, составило 12,6 тыс. Среди самых популярных моделей, как и годом ранее, Тoyota RAV4 и Toyota Camry. Также в 2019-м "Тойота-Украина" начала трансформацию из дистрибьютора в поставщика автомобильных услуг. В планах компании на 2020 год, по словам Юкичи Маруями, усилить клиентоориентированный подход к развитию различных услуг, таких как аренда автомобилей, продажа автомобилей с пробегом и управление автопарком.

Франсуа Мариот

Председатель правления "Рено Украина"

Возраст: 54 года

Количество сотрудников: 65

Опыт руководящей работы: более 20 лет в пяти разных странах

Карьеру начал в 1992 году в Renault

Франсуа Мариот, работавший в Чехии, Словакии, Венгрии и бывшей Югославии, в 2018 году возглавил украинское подразделение Renault. Уже несколько лет компания под его руководством показывает рост. По словам Мариота, 2019 год — один из лучших для Renault в Украине с точки зрения производительности. За год компания продала 16,5 тыс. автомобилей, это более чем на 50% больше, нежели в 2018 году. По итогам 2019 года, рыночная доля Renault выросла на 4,85% и составила 17,36% — это рекорд за 20-летнюю историю присутствия марки в Украине. По данным компании, 92% клиентов, которые купили автомобиль их марки, "довольны или очень довольны". Также три дилера из четырёх обновили свои дилерские центры с использованием новейшей идентификации бренда Renault store. "В этом году в течение первых шести месяцев мы продали больше автомобилей, чем в прошлом, несмотря на кризис COVID-19. Это большое достижение, и мы планируем продолжать расти до конца года", — рассказывает Франсуа Мариот о планах на 2020 год.

Дамьен Мартан-Кошер

Генеральный директор "Пежо Ситроен Украина"

Возраст: 51 год

Количество сотрудников: 60

Опыт руководящей работы: около 20 лет

Карьеру начал с должности проджект-менеджера

В октябре 2018 года Дамьен Мартан-Кошер стал генеральным директором "Пежо Ситроен Украина", сменив Виктора Кордилевского. С реалиями украинского рынка Мартан-Кошер знаком, ведь начал работу в украинском подразделении в 2015 году на позиции финансового директора. Под руководством Мартана-Кошера компания с января 2019-го начала перезапуск бренда Opel в Украине: сформировала обновленную модельную линейку, начала работать с новыми дилерами. Усилия принесли результаты — продажи выросли. На протяжении 2019 года реализовали около 400 автомобилей, что на 75% больше, чем в 2018 году. В то же время продолжалась активная работа по расширению модельного ряда брендов PEUGEOT и CITROЁN, а также развитие дилерской сети и сопутствующих услуг. За прошедший год и I полугодие 2020-го в Украине начали работать восемь новых дилеров CITROЁN и три дилера PEUGEOT. По итогу пяти месяцев продаж в 2020 году компания получила рост доли рынка, которая составляет 8,65%.

Фармацевтика

Владимир Костюк

Исполнительный директор компании "Фармак"

Возраст: 34 года

Количество сотрудников: 2,9 тыс.

Опыт руководящей работы: 11 лет

Карьеру начал в 2008 году помощником генерального директора "Фармак" Фили Жебровской

Владимир Костюк — исполнительный директор компании "Фармак" с 2018 года. По итогам 2019-го "Фармак" получил чистую прибыль в размере около 1 млрд грн, что практически совпадает с показателем 2018 года. В прошлом году компания внедрила в производство 20 новых продуктов, расширив противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели, и выпустила лекарства в новом для себя портфеле пульмонологии. Компания ежегодно реинвестирует в развитие примерно 95% прибыли. В целом с 1995 года сумма инвестиций в модернизацию производства составила более $242 млн. Капитальные инвестиции "Фармак" в 2019 году — 714 млн грн, что на 14,5% больше, чем в предыдущем году. Эти средства направили на строительство нового производства жидких лекарственных средств, модернизацию и дооснащение имеющихся производств, завершение оснащения нового таблеточного производства. В 2020 году, по словам Владимира Костюка, "Фармак" планирует инвестировать в развитие бизнеса более 1 млрд грн. "Средства в первую очередь направим на строительство нового лабораторно-офисного центра для разработки современных сложнокомпонентных лекарственных средств", — говорит Костюк.

Андрей Обризан

Генеральный директор компании "Дарница"

Возраст: 46 лет

Количество сотрудников: более 1 тыс.

Опыт руководящей работы: 14 лет

Карьеру начал в 1994 году

Андрей Обризан стал гендиректором "Дарницы", бенефициарами которой является семья Загориев, зимой 2019 года. До этого он работал в ведущих украинских и международных фармацевтических компаниях, среди которых "Артериум", "Биофарма", PGT Healthcare, Richter Gedeon. Также Обризан девять лет работал врачом-анестезиологом и имеет степени магистра медицины и магистра экономики. "Для меня важно, что после многих лет работы в зарубежных компаниях я возвращаюсь в украинскую фармацевтику. Моя цель — вывести "Дарницу" на уровень ведущих международных фармпроизводителей", — сказал Обризан во время назначения на должность.

В 2019 году компания получила 3,3 млрд грн чистого дохода от реализации продукции, что на 10,3% больше, чем в 2018-м. По итогам 2019 года она произвела и реализовала 152,7 млн упаковок лекарственных средств, что составляет 13,76% от общего количества проданных в Украине лекарств и почти вдвое превышает объёмы продаж ближайшего конкурента.

Йенс Беренс

Бывший генеральный директор фармацевтической компании Bayer Ukraine

Возраст: 56 лет

Количество сотрудников: около 700

Опыт руководящей работы: 24 года

Карьеру начал в 1984 в компании Bayer на должности инженера

1 июля 2020 года в Bayer Ukraine огласили, что Йенс Беренс, возглавлявший Bayer в Украине, выйдет на досрочную пенсию после 35 лет работы в компании. Но эксперты, опрошенные Фокусом, высоко оценили его работу. Первую руководящую должность Беренс получил в 1996 году, когда его повысили до менеджера по закупкам технических продуктов и услуг. Также он работал в подразделении Bayer в США. Украинский офис возглавил летом 2015 года. Согласно исследованию Randstad Employer Brand Research, в нынешнем году Bayer стал лучшим работодателем среди фармацевтических компаний в Украине. Что касается финансовой стороны, то в компании отмечают, что на их деятельность серьёзно повлияла пандемия. С одной стороны, она привела к росту спроса на лекарства, с другой — компании приходится внимательно следить за ситуацией с цепочками поставок, возможностями для кредитования и платёжеспособностью потребителей.

Пищепром

Камран Искандаров

Генеральный директор компании "Кока-Кола Украина"

Возраст: 45 лет

Система компаний "Кока-Кола" в Украине представлена компаниями "Кока-Кола Украина" и "Кока-Кола Бевериджиз".

Общее количество сотрудников: 1,5 тыс.

Опыт руководящей работы: 15 лет

Карьеру начал в 1997 году

В мае 2018 года Камран Искандаров, менеджер с 20-летним опытом работы в транснациональной корпорации "Кока-Кола" в разных странах, переехал в Украину вместе с семьей, чтобы возглавить компанию "Кока-Кола Украина". В 2019 году компания запустила семь новых напитков: Coca-Cola плюс кава, Fanta Мангуава и др. Продолжается работа над достижением стратегических целей в корпоративной социальной ответственности. В мировом масштабе перед компанией стоит задача расширить права и возможности 5 млн женщин к концу 2020 года. Украинский проект для женщин "Я Зможу!" в 2019 году вошел в пятерку лидеров среди инициатив разных стран. Также в рамках глобальной стратегической инициативы "Мир без отходов" компания "Кока-Кола" в Украине реализовала образовательный проект Zero Waste School. В 2020 году во время эпидемии COVID-19 Система компаний "Кока-Кола" при поддержке Глобального фонда "Кока-Кола" и Украинского общества Красного Креста установила оборудование в шести опорных больницах и передала медучреждениям 40 тыс. бутылок напитков.

Алессандро Дзанелли

Генеральный директор компании Nestlé в Украине и Молдове

Возраст: 51 год

Количество сотрудников: 5,5 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал в 1995 году в Nestlé Friskies в Италии

Алессандро Дзанелли с марта 2019 года возглавляет украинское подразделение одного из крупнейших мировых производителей пищевых продуктов. В Украине компания Nestlé владеет Львовской кондитерской фабрикой "Світоч", предприятием "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ТОВ "Техноком" (ТМ "Мивина"). В 2019 году компания нарастила экспорт шоколада и вермишели быстрого приготовления из Украины в ЕС. Кроме того, модернизировала кондитерскую фабрику во Львове. В 2019 году вызовом для Nestlé в Украине были регуляторные вопросы. В их числе Дзанелли называет трудности с признанием в Украине одобренных и сертифицированных в ЕС кормовых добавок в продуктах для домашних животных. Без преодоления этой проблемы, по мнению Дзанелли, эту категорию продукции в Украине ожидают огромные трудности. "Возвращение к модели business as usual [бизнес в обычном понимании] невозможно в ближайшем будущем. Мы переходим к новой реальности, поэтому нам необходимо трансформироваться", — говорит Дзанелли о вызовах 2020 года.

Вячеслав Москалевский

Президент корпорации Roshen

Возраст: 53 года

Количество сотрудников: более 6 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал мастером-технологом на заводе в 1987 году

Вячеслав Москалевский руководит кондитерской корпорацией Roshen, основанной пятым президентом Украины Петром Порошенко. Как отметил Москалевский в интервью СМИ, Порошенко не вникает в бизнес с 2003 года. То есть главную роль в управлении кондитерской корпорацией исполняет президент Москалевский. Он работает в компании с 1997-го и владеет миноритарным пакетом акций Roshen — 13%. Roshen производит около 450 т продукции в год. По словам Москалевского, 30–40% прибыли компания инвестирует в производство, до 10% расходует на благотворительные проекты. В частности, запущенный в 2011 году фонтан Roshen стал визитной карточкой Винницы. А теперь корпорация собирается вложить 300 млн грн в реконструкцию зоопарка в Черкассах, который также получит имя Roshen. Для удобства покупателей в разгар карантина в Roshen запустили онлайн-магазин и доставку. По состоянию на середину апреля 2020 года на борьбу с пандемией в корпорации направили 80 млн грн. За эти средства закупили медицинское оборудование, средства защиты и продуктовые наборы для пожилых людей.

Алко

Дмитрий Шпаков

CEO AB InBev Efes

Возраст: 46 лет

Количество сотрудников: 2 тыс. в Украине

Опыт руководящей работы: около 20 лет

Карьеру начал с должности торгового представителя



В 2019 году AB InBev Efes решала сложную административную задачу: завершение интеграции бизнеса двух крупнейших мировых игроков пивоваренной индустрии Anheuser Buch Inbev и Anadolu Efes на рынке Восточной Европы. Происходило это не в ущерб операционной деятельности: на рынок выпустили сразу четыре бренда: "Белый медведь", "Старий мельник із діжки", Velkopopovický Kozel и Miller Genuine Draft. Также компания зашла в новый для себя сегмент рынка безалкогольных напитков с квасом «Село и люди».

Прошлый год стал годом перезапуска уже известных потребителю лицензионных брендов Efes, которые ушли с рынка в 2013 году. Их позиции удалось восстановить в первый же год, констатируют в компании. "Коммуникации строились на уже существующей известности брендов с учётом изменений, произошедших с 2014 года. С нуля отстраивалась дистрибуция, торговая команда работала в усиленном режиме", — объясняет Дмитрий Шпаков.

Пандемия коронавируса создала турбулентность в экономике, в ответ на которую в AB InBev Efes сосредоточились на развитии и провели аудит эффективности бизнес-процессов. Также компания продолжает модернизировать производство и расширять товарную линейку.

Евгений Шевченко

Генеральный директор Carlsberg Ukraine

Возраст: 44 года

Количество сотрудников: более 1,4 тыс.

Опыт руководящей работы: более 15 лет

Карьеру начал в 1996 году в сфере маркетинга и продаж

Украинский рынок пива — один из самых высококонкурентных в стране. С одной стороны, огромные транснациональные игроки с миллионными маркетинговыми бюджетами, с другой — крафтовые локальные пивоварни, с которыми уже нельзя не считаться. Но даже на таком насыщенном рынке компания Carlsberg Ukraine под руководством Евгения Шевченко удерживает лидерские позиции и входит в топ-5 компаний с высоким уровнем корпоративной устойчивости.

Помимо рынка пива Carlsberg Ukraine борется за удержание лидерства в категории кваса с брендом "Квас Тарас", а также в категории сидра с ТМ Somersby. Ещё одно направление, в котором успешно развивается Carlsberg Ukraine, — сегмент безалкогольного пива. В 2019 году бренд Baltika 0, по сообщениям компании, стал №1 в безалкогольном сегменте пива в Украине.

Как и положено лидеру, в прошлом году компания сосредоточилась на удержании и усилении своих позиций. Цели на 2020 год схожие. "Основная задача — стать ещё сильнее, чем мы есть, и устойчивее к внешним вызовам", — говорит Евгений Шевченко.

Анатолий Корчинский

Генеральный директор Bayadera Group

Возраст: 46 лет

Количество сотрудников: более 4 тыс.

Опыт руководящий работы: занимает пост СЕО Bayadera Group с 2016 года

Карьеру начал с дистрибуции и продаж

По итогам 2018 года (более свежих данных ещё нет) Bayadera Group занимает 33% украинского рынка водки. В компании уверяют, что и в 2019 году они сохранили за собой статус самой крупной алкогольной компании в категории "водка", и место в топ-3 производителей вина, игристого и коньяков.

С прошлого года Bayadera — ещё и ретейлер: компания запустила розничную сеть алкогольных магазинов Wine Wine by Winehouse и открыла два магазина в столице в формате wholesales — это оптовые магазины по продаже вина и крепких напитков. В течение трёх лет запланировано расширение сети в Киеве до 10 магазинов WINE WINE.

Флагманский водочный бренд компании HLIBNY DAR, по данным годового отчёта Клуба Миллионеров британского издания Drinks International, показал рост 7% и входит в пятёрку самых популярных водок в мире.

Основным вызовом прошлого года Анатолий Корчинский называет расширение экспорта в рамках стратегии развития экспортных продаж. География поставок продукции включает рынки африканского континента, страны Европы и Средней Азии. В 2020 году к этому перечню добавился Китай. Согласно стратегии развития на 2020–2021 год, планируется увеличение доли экспорта за счёт новых стран.

Телекоммуникации

Александр Комаров

Президент компании "Киевстар"

Возраст: 48 лет

Количество сотрудников: более 4 тыс.

Опыт руководящей работы: около 20 лет

Карьеру начал в 1994 году в киевском Научно-исследовательском центре военного института управления и связи

В 2018-м Александр Комаров возглавил компанию "Киевстар", крупнейшего украинского оператора в сфере телекоммуникаций. На посту Комаров сменил одного из наиболее известных менеджеров отрасли Петра Чернышова, что изначально установило для нового руководителя высокую планку. Однако Комаров быстро завоевал авторитет. Опрошенные Фокусом эксперты отметили его большой вклад в укрепление лидерской позиции компании на рынке телекоммуникаций. "В 2019 году мы осуществили рекордные за последние 10 лет инвестиции в развитие. Это позволило увеличить ёмкость сети и обеспечить возможность доступа к LTE для более 74% населения", — рассказывает Александр Комаров о результатах 2019 года. В этот период в развитие инфраструктуры компания вложила 5 млрд грн. В сравнении с 2018-м операционный доход вырос на 19,6%. В 2020 году «Киевстар» под руководством Комарова легко адаптировался к карантинным ограничениям — на удалённый или "гибридный" режим работы перешло около 80% сотрудников. К этому компания подготовилась задолго до пандемии, внедрив формат "мобильных рабочих мест".

Михаил Шелемба

Генеральный директор компании "Датагруп"

Возраст: 33 года

Количество сотрудников: 1678

Опыт руководящей работы: 4 года

Карьеру начал в 2007 году в Piraeus Bank Ukraine

Михаил Шелемба возглавил телекоммуникационную компанию "Датагруп" летом 2016-го. За первые два года, по словам Шелембы, ему удалось провести масштабную IT-трансформацию, инициировать программы развития персонала и оптимизировать бизнес-процессы. В 2020 году компании пришлось налаживать работу в условиях карантина. В течение первых двух дней действия ограничений в "Датагруп" перевели 43% сотрудников на удаленку, продолжив эффективно работать. "Нужно перестроиться под "новую нормальность": следует быть готовыми к постоянным изменениям и уметь быстро принимать решения, анализировать расходы. Всё, что не приносит деньги компании, необходимо оптимизировать", — говорит об антикризисной стратегии Шелемба. Он также считает необходимым уделять больше внимания росту продаж и использовать возможности, которые даёт кризис. Речь идет о вариантах слияния и поглощения для масштабирования бизнеса. То есть для Шелембы противодействие кризису заключается в подготовке к другой экономической реальности и поиске новых возможностей для роста.

Ольга Устинова

Генеральный директор компании "Vodafone Украина"

Возраст: 46 лет

Количество сотрудников: 2,4 тыс.

Опыт руководящей работы: около 20 лет

Карьеру начала в 1995 году

Ольга Устинова с 2016 года руководит мобильным оператором Vodafon. Эта компания признана лидером по объёму инвестиций в украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, которые с начала строительства сетей скоростного мобильного интернета (с 2015 г.) превысили 25,4 млрд грн. "Рекордные инвестиции позволили обеспечить технологическое лидерство и развивать новые услуги — интернет вещей (IoT), решения для Smart City, аналитику больших данных (Big Data), Mobile ID, финтех и облачные сервисы", — комментирует Ольга Устинова. В частности, Украину уже включили в глобальную платформу Vodafone для IoT и запустили национальный проект Vodafone Smart City, предполагающий внедрение "умных" технологий в систему муниципального управления. По оценке Устиновой, для "Vodafone Украина" глобальным вызовом предыдущего года было активное строительство сети 4G. В 2019-м количество населённых пунктов Украины, охваченных 4G, увеличилась в четыре раза. В результате на сегодня 4G-сеть Vodafone охватывает более 6 тыс. населённых пунктов.

Кандидаты 2021

Фокус сформировал список украинских топ-менеджеров, не попавших в тройку лидеров в своих номинациях, но претендующих оказаться там в следующем году

Надежда Омельченко

Вице-президент компании IT.Integrator

IT.Integrator — украинская IT-компания с широкой продуктовой линейкой. Среди решений компании — информационная безопасность, сетевая, инженерная инфраструктура, облачные центры и многое другое. Также компания способствует формированию IТ-грамотности среди украинских бизнесменов. Среди клиентов IT.Integrator — Fozzy Group, Райффайзен Банк Аваль, Запорожсталь, аэропорт Борисполь.

Алёна Андроникова

CEO moneyveo

Moneyveo — сервис микрокредитования, оказывающий быструю финансовую помощь без личных визитов в офисы. CEO moneyveo Алёна Андроникова подчёркивает, что компания позиционирует себя как IT-бизнес. По данным Moneyveo, их услугами регулярно пользуются 825 тыс. украинцев. За последние шесть лет компания выдала 13 млрд грн кредитов.

Владислав Чечёткин

Основатель компании "Розетка"

Основатель крупнейшего в Украине интернет-супермаркета "Розетка" Владислав Чечёткин, по оценке Фокуса, занимает 38-ю строчку в рейтинге наиболее богатых украинцев ($230 млн). "Для "Розетки" ключевой вызов — это развитие маркетплейса. Он несётся с огромной скоростью, и мы за ним не успеваем. У [нашего проекта] Prom уже сейчас порядка 80 тыс. предпринимателей, ещё 10 тыс. бизнесов торгуют на "Розетке". Они требовательные, с ними нужно работать. Главная задача для нас — сделать так, чтобы маркетплейс не похоронил "Розетку" с точки зрения качества", — рассказал Чечёткин во время публичного интервью Виктории Тигипко.

Тино Цайске

Генеральный директор "Metro Cash & Carry Украина"

Тино Цайске назначили на должность CEO "Metro Cash & Carry Украина" в октябре 2019 года. Цайске на протяжении 20 лет работает в Metro. Он начал карьеру финансовым директором-стажёром, в январе 2001-го его назначили финансовым директором "Metro Cash & Carry Япония". На сегодня сеть "Metro Cash & Carry Украина" насчитывает 23 гипермаркета в Киеве и областных центрах, а также три магазина малого формата.