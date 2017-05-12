100 самых богатых людей Украины. Полный список

В прошлом году наконец остановилось падение суммарной капитализации крупных украинских активов, начавшееся в революционном 2014-м. Состояние 100 богатейших людей страны даже немного выросло по сравнению с 2015 годом. Ощутимо поменялась и структура украинского капитала.

1 Ринат Ахметов $2,2 млрд Кто он: владелец компании SCM

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: металлургия, ТЭК, финансы, телеком, нефтегазовый сектор, медиа Ринат Ахметов всё ещё остаётся самым богатым украинцем, хотя за предыдущий год его капитал уменьшился на $900 млн. Впрочем, даже такой результат можно считать неплохим. В первом полугодии 2016-го «Метинвесту» удалось получить чистую прибыль в $90 млн, при том что в первом полугодии 2015-го компания понесла $166 млн убытков. Укреплению финансового положения способствовало повышение цен на металл на мировых рынках. За год, к апрелю 2017-го, цены на сталь выросли в три раза, до $300 за тонну. Нынешние цены на сталь, по всей видимости, сохранятся. Также «Метинвесту» удалось за год нарастить производство в натуральном выражении. Выплавка холдингом чугуна увеличилась на 10%, до 8,8 млн тонн, а стали — на 9%, до 8,4 млн тонн. В прошлом году на 15%, до 6,5 млн тонн, выросло и производство металлопроката, труб и рельсов. Энергетический актив Ахметова — ДТЭК тоже улучшил свои результаты. По итогам первого полугодия 2016 года «ДТЭК энерго» сократил убытки по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2,5 раза, до 8,1 млрд грн. Прибыль в 5,4 млрд грн за первое полугодие показала «Нефтегаздобыча», в которой Ахметову принадлежат 75% акций. Это произошло благодаря тому, что с добытого в 2015 году компанией газа сняли арест. Что касается электрогенерирующих активов, то они сократили убытки не в последнюю очередь из-за введения НКРЭКУ в начале прошлого года европейской формулы ценообразования, благодаря которой в тариф на электроэнергию для тепловой генерации заложили среднеевропейскую цену. По оценке CEO ДТЭК Максима Тимченко, компания по итогам прошлого года прибыль не получит, но убытки существенно сократит. Неплохо себя чувствует и Первый международный украинский банк, 92% акций которого принадлежат Ахметову. В прошлом году, после двух лет убытков, финучреждение показало прибыль в 367 млн грн (в 2015-м чистый убыток банка составил около 1,7 млрд грн). Собственный капитал банка увеличился на 10%, достигнув отметки 4 млрд грн. Однако, несмотря на улучшение показателей предприятий Ахметова, положение олигарха по-прежнему достаточно шаткое. Лишь в 2015 году убыток SCM до налогообложения оценивали в $3 млрд. Сомнительно, что благодаря увеличению доходов в прошлом году убыток удастся кардинально сократить. Косвенно это предположение подтверждает тот факт, что SCM старается не афишировать накопившиеся убытки, а делает акцент на успехах в реструктуризации долгов и увеличении производственных показателей. В феврале этого года из-за блокады поставок антрацита с шахт ДТЭК, находящихся на неконтролируемых территориях, компания лишилась дешёвого угля. А в марте боевики «ДНР» и «ЛНР» и вовсе «национализировали» два крупнейших шахтоуправления ДТЭК — «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит». Теперь ДТЭК придётся закупать весь антрацит за границей по мировым ценам, что повлияет на прибыль от электрогенерации не в лучшую сторону. Ещё большие убытки из-за «национализации» в ОРДЛО понёс «Метинвест». У него отобрали восемь предприятий. Хотя некоторые из них на момент передела собственности уже простаивали из-за военных действий и в компании утверждают, что последние три года они приносили убытки, потеря активов на оккупированных территориях станет ощутимым ударом для Ахметова. Из рук олигарха уходит ещё один из его стратегических активов — «Укртелеком». Одновременно с объявлением о «национализации» предприятий ДТЭК и «Метинвеста» на территории ОРДЛО боевики захватили офис «Укртелекома» в Донецке и объявили, что на его основе создадут локальный оператор «Комтел». После этого «Укртелеком» объявил, что прекращает работу на неподконтрольных территориях. Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал акции «Укртелекома», так как, по мнению Фонда госимущества, SCM якобы не выполнил своих инвестобязательств. Между тем «Укртелеком» — одна из принадлежащих Ахметову компаний, которая пока приносит прибыль. По итогам 2016-го она показала чистую прибыль в 244 млн грн, что, впрочем, почти вдвое ниже результатов 2015 года. Нельзя исключать, что проблемы на востоке отразятся на реструктуризации внешних долгов. В начале этого года «Метинвест» продлил выплату задолженности по еврооблигациям в $2,3 млрд до 2021 года. А ДТЭК до 2023 года должен выплатить $420 млн долга. Если компаниям Ахметова понадобится в очередной раз реструктуризировать свои долги, договориться с кредиторами им будет сложнее.

2 Игорь Коломойский $1,2 млрд Кто он: совладелец группы «Приват»

Возраст: 54 года

Сфера интересов: ТЭК, металлургия, транспорт, агробизнес, нефтегазовый сектор, медиа Если не учитывать национализацию «ПриватБанка» (детальнее об этом в досье Геннадия Боголюбова, №3 в рейтинге Фокуса), значительную часть прошлого года Игорь Коломойский посвятил оптимизации долговых обязательств своих предприятий и, стоит сказать, преуспел в этом. Наиболее крупный долг перед бюджетом имеет основной энергетический актив Коломойского — нефтегазодобывающая компания «Укрнафта». В ней «Привату» формально принадлежит около 42% акций, но группа длительное время фактически контролировала компанию через менеджмент.

«Укрнафта» не платила ренту за пользование недрами, из-за чего у неё накопилось около 13 млрд грн налогового долга с учётом пени и штрафов. Кроме того, у структур Коломойского перед «Укрнафтой» дебиторская задолженность в размере 19 млрд грн.

В мае прошлого года олигарх добился проведения санации «Укрнафты». Эта процедура в перспективе поможет списать часть «дебиторки». Кроме того, Коломойскому через суд удалось заставить ГФС принять в качестве залога за долг перед фискалами 2 млрд кубов добытого «Укрнафтой» много лет назад газа, который «Нафтогаз» продал в своё время по цене ниже рыночной. Попросту говоря, государство согласилось, чтобы «Укрнафта» заплатила долги не живыми деньгами, а давно проданным газом.

Олигарх успешно оспаривает и требование Госавиаслужбы к подконтрольной Коломойскому авиакомпании МАУ об уплате 300 млн грн Госфонду финансирования авиационной деятельности. МАУ в ответ предлагает заключить мировую и заплатить лишь 47 млн грн. Так как чиновникам до сих пор не удалось взыскать долг, вероятность заключения мировой достаточно высока.

Помимо прочего, в конце февраля руководство аэропорта Борисполь предложило Мининфраструктуры ввести на пять лет большие скидки для авиакомпаний на обслуживание в аэропорту. Скидки до 75% от базовой стоимости обслуживания получат компании, открывшие новые международные рейсы. Новшество выгодно прежде всего связанной с Коломойским компании МАУ. Справедливости ради следует сказать: такая преференция вполне рыночная. С 2014 года МАУ существенно изменила свою бизнес-стратегию, сделав ставки на транзитных пассажиров из третьих стран. Это позволило перевозчику существенно расширить маршрутную сеть, обновлять флот современными самолётами и регулярно открывать новые направления.

Неплохо чувствует себя и принадлежащая Коломойскому «Укртатнафта». В прошлом году наблюдался тренд роста импорта сырой нефти на фоне продолжающегося сокращения объёмов потребления топлива и импорта нефтепродуктов. По данным Госстата, за январь — ноябрь 2016 года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата на $150 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2015-го. Практически всю нефть переработал Кременчуг. Однако, несмотря на рост производства, «Укртатнафта» в 2016-м ухудшила свои финпоказатели. За III квартал компания показала доход 16 млрд грн (за аналогичный период 2015-го доход компании составил 20,9 млрд грн). Прибыль предприятия — 15,7 млн грн по сравнению с 1,3 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Помимо успешного оспаривания долгов, Коломойскому в прошлом году удалось добиться от государства преференций для своего бизнеса. Так, при принятии бюджета 2017 года депутаты согласились на снижение ренты на добычу нефти с 45% до 29% для залежей глубиной до 5 км и с 21% до 14% для залежей глубже 5 км. Любопытно, что снижение рентных платежей на добычу нефти стало единственным фискальным послаблением для бизнеса в Налоговом кодексе этого года. К примеру, снизить рентные платежи на добычу газа ВР отказалась.

3 Геннадий Боголюбов $1,2 млрд Кто он: совладелец группы «Приват»

Возраст: 55 лет

Сфера интересов: финансы, ТЭК, металлургия, транспорт, агробизнес, нефтегазовый сектор Геннадий Боголюбов — личность непубличная. Однако, по слухам, он и Игорь Коломойский владеют равными долями в неформальной группе компаний «Приват»(детальнее о бизнесе группы «Приват» в досье Игоря Коломойского, №2 в рейтинге Фокуса). И как некогда рассказывал в одном из интервью Коломойский, именно Боголюбов занимается финансовым бизнесом группы. Как сейчас сложатся внутренние взаимоотношения между владеющими «Приватом» предпринимателями, сказать сложно. 2016 год для «Привата» ознаменовался потерей его главного финансового актива — ПриватБанка. НБУ нашла в платёжном балансе банка «дыру» в 148 млрд грн. Чиновники настаивают, что она образовалась из-за выдачи кредитов инсайдерским структурам. Но как утверждают бывшие акционеры, — из-за того, что НБУ сменил принципы определения аффилированных с владельцами банков компаний. Как бы там ни было, акционеры согласились передать банк государству за символическую 1 грн.

Чтобы закрыть финансовую дыру, временная администрация ПриватБанка конвертировала выпущенные финучреждением еврооблигации в акции дополнительной эмиссии банка. Однако держатели евро­облигаций категорически не согласны с таким решением и собираются подавать иск о возмещении убытков в международный суд. Более того, как в феврале заявил министр финансов Александр Данилюк, Боголюбов с Коломойским при утверждении условий национализации обязались в течение полугода внести залоги по кредитам, выданным аффилированным с ними компаниям. Однако в феврале, по словам министра, они этого так и не сделали. Между тем, как утверждает объявившая о своей отставке глава НБУ Валерия Гонтарева, абсолютно все корпоративные кредиты ПриватБанк выдавал компаниям, связанным с владельцами финучреждения.

По итогам девяти месяцев 2016-го ПриватБанк показал прибыль 592 млн грн, увеличив её в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но уже по итогам всего года финучреждение получило рекордный для банковской системы Украины убыток в 135 млрд грн. Впрочем, независимые эксперты сомневаются, что государство доведёт до конца расследование злоупотреблений бывших акционеров ПриватБанка. В случае обнародования его результатов может всплыть немало нелицеприятных деталей о нескольких главах НБУ.

В прошлом году не радовал акционеров «Привата» и их ферросплавный бизнес. Для Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов год начался с простоя в несколько месяцев из-за критичного падения спроса на мировых рынках на марганцевые концентрат и агломерат. А в июне прошлого года, помимо всего прочего, Россия ввела пошлину в 26% на импорт украинского железомарганцевого концентрата, из-за чего объёмы продаж этого сырья существенно упали.

Финансовые трудности в ферросплавном секторе вынудили «Приват» продать ряд активов за рубежом. В ноябре 2016 года стало известно, что китайская горнодобывающая компания China Tian Yuan Manganese Limited купила ранее принадлежавшее «Привату» предприятие Consolidated Minerals, основные активы которого расположены в Австралии и Гане.

4 Виктор Пинчук $1,1 млрд Кто он: основатель EastOne Group

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: металлургия, медиа Основной актив Виктора Пинчука — компания «Интерпайп» уже второй год снижает объёмы производства. Традиционно крупнейший в стране производитель труб и колёсных пар ориентировался на российский рынок. Однако после отмены Россией зоны свободной торговли с Украиной продажи труб Пинчука в странах СНГ упали почти на треть. Ещё раньше РФ запретила ввоз украинских вагонов. Из-за этого существенно просел выпуск колёсных пар.

С 2015 года менеджмент Пинчука пытается найти замену утраченному российскому рынку. В прошлом году более половины произведённых труб «Интерпайп» продал на рынки Европы, Америки, а также Ближнего Востока и Африки. Однако полностью компенсировать потерю российского рынка пока не может.

Спасением для олигарха стали госзаказы. Отечественный монополист по добыче природного газа — государственная «Укргаздобыча» в сентябре прошлого года подписала с «Интерпайпом» соглашение на поставку труб более чем на 500 млн грн. А в начале марта этого года «Интерпайп» вновь выиграл тендер на поставку труб для УГД на сумму 1,2 млрд грн.

Помогла Пинчуку остаться на плаву и «Укрзализныця», начавшая активную модернизацию подвижного состава. Благодаря госзаказу «Интерпайп» произвёл в прошлом году 24 тыс. тонн колёсных пар, что на 50% больше, чем в 2015-м. Сейчас компания пытается наладить продажи колёс и на западные рынки. В 2016-м в Днепре запустили новое производство колёсных пар для скоростных поездов. Освоение передовых технологий потребовало $16 млн инвестиций. Однако пока модернизация производства не дала результата, и доля продаж колёс «Интерпайпа» в ЕС снизилась за прошлый год с 31% до 18%.

Впрочем, самая острая проблема «Интерпайпа» — дефицит металлолома. Его заготовка в прошлом году упала до двадцатилетнего минимума, а импорт вырос в девять раз. Естественно, необходимость работать на импортном сырье означает повышение себестоимости украинского металлопроката и снижение его конкурентных преимуществ на мировых рынках.

Финансовое положение «Интерпайпа» крайне нестабильное. Косвенно об этом говорит тот факт, что в октябре прошлого года компания не участвовала в международном рейтинге Fitch, отказавшись от рейтингования после того, как получила статус RD — «ограниченный дефолт». Усугубило ситуацию и антидемпинговое расследование в Мексике в конце прошлого года. Одним из фигурантов дела стал завод «Нико тьюб», входящий в «Интерпайп». В случае неблагоприятного исхода дела компания рискует потерять этот рынок сбыта.

А вот у медийного актива Виктора Пинчука, холдинга StarLightMedia дела идут весьма неплохо. Входящие в него общенациональные телеканалы Новый, ICTV и СТБ по-прежнему остаются лидерами в своих сегментах по охвату аудитории и даже нарастили её за минувший год на 4%. Кроме того, холдингу удалось заставить кабельных операторов ТВ платить за трансляцию телеканалов группы, в то время как многие конкуренты с начала 2016-го просто выпали из программных пакетов кабельщиков, поскольку не смогли договориться с ними о стоимости включения в пакет.

5 Андрей Веревский $871 млн Кто он: основатель и мажоритарный акционер агропромышленной компании «Кернел»

Возраст: 42 года

Сфера интересов: агросектор Кто он: основатель и мажоритарный акционер агропромышленной компании «Кернел»

Возраст: 42 года

Сфера интересов: агросектор

Андрей Веревский руководит одним из крупнейших украинских агрохолдингов из Швейцарии. В мае 2016 года ему срочно пришлось созвать совет директоров компании. Сотрудники СБУ устроили обыск в центральном офисе «Кернел Трейд», изъяв 15 документов. Совет директоров обратился к высшему руководству страны, после чего региональный руководитель СБУ был отстранён от должности.

Эта неприятная история никак не отразилась на работе компании. В течение последнего финансового года её чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, с $140,4 млн до $225 млн. А рыночная капитализация «Кернела» превысила $1,5 млрд. Сегодня 38% акций компании принадлежит Андрею Веревскому, также среди акционеров — компании Cascade Investment Fund и TFI PZU SA.

В начале 2017 года «Кернел», первая из украинских компаний после Революции достоинства, успешно разместила еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,875% годовых. Однако на этом Веревский останавливаться не собирается. В июне прошлого года на телефонной конференции с инвесторами он заявил, что компания планирует купить ещё один маслоэкстракционный завод. Ранее «Кернел» уже приобрёл подобный завод в феврале 2016 года.

24 января этого года Веревский сообщил, что компания планирует поглотить активы обанкротившейся два года назад группы «Мрия Агрохолдинг» и тем самым увеличить свой земельный банк на 200 тыс. га. Планируемая сумма инвестиций — $150 млн.

В марте этого года появилась информация о том, что «Кернел» заканчивает процесс покупки холдинга «Украинские аграрные инвестиции». По сообщениям в СМИ, сейчас компания Веревского ждёт разрешения на сделку от АМКУ. Ранее «Кернел» получил разрешение от АМКУ на приобретение доли в уставном капитале 10 аграрных предприятий, которые принадлежат Renaisco B.V. — дочерней компании крупнейшего в мире сырьевого трейдера Glencore (Швейцария).

Если эти сделки удастся закрыть, «Кернел» станет крупнейшим землепользователем в Украине с земельным банком около 700 тыс. га.

6 Юрий Косюк $738 млн Кто он: мажоритарный акционер агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт» (MХП)

Возраст: 48 лет

Сфера интересов: агросектор Кто он: мажоритарный акционер агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт» (MХП)

Возраст: 48 лет

Сфера интересов: агросектор

В прошлом году агрохолдинг Юрия Косюка «Мироновский хлебопродукт» (МХП) сумел выкарабкаться из убытков. Если в 2015 году МХП получил $113 млн убытков, то в 2016-м смог выйти на чистую прибыль в $69 млн.

Этому способствовали рост цен на мясо птицы и устойчивый спрос на него на мировых рынках. Компании удалось нарастить поставки в страны Ближнего Востока, Северной Африки и ЕС. В итоге за прошлый год МХП увеличил экспорт курятины на 52%, до 190 тыс. тонн, и нарастил мощности предприятия на 10%, до 573 тыс. тонн в год. Однако как сложатся экспортные успехи Косюка в 2017-м, сказать сложно. В марте этого года несколько стран Ближнего Востока ввели временный запрет на импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа.

Удалось Косюку расширить и географию своего бизнеса. «Мироновский хлебопродукт» стал совладельцем нового мясоперерабатывающего завода в Словакии, инвестиции в который составили около $10 млн. Этот завод не единственный европейский актив МХП, аналогичное предприятие есть у Косюка и в Нидерландах.

В этом году компания планирует начать и строительство второй очереди Винницкой птицефабрики, что позволит до 2020 года увеличить её мощности до 730 тыс. тонн мяса птицы в год.

Также в марте стало известно, что Косюку удалось продать за $78 млн свои активы в оккупированном Крыму: Крымскую фруктовую компанию, мясокомбинат «Дружба народов» и птицефабрику «Дружба народов Нова». Кто стал покупателем, Косюк не рассказывает. Однако он уже назвал эту сделку не продажей, а «отъёмом».

Единственное пятно на образе успешного бизнесмена Юрия Косюка за последнее время оставила разве что история со строительством под Киевом копии парижского дворца Версаль, который якобы принадлежит Косюку. Возмущение общественности вызвал не только размах и дороговизна строительства, но и тот факт, что он расположен на территории древнего Хотовского городища — исторического памятника, который охраняется законом.

7 Александр Ярославский $734 млн Кто он: владелец DCH Group

Возраст: 57 лет

Сфера интересов: машиностроение, недвижимость, транспорт, спорт, финансы Бизнес-стратегию самого богатого харьковчанина — Александра Ярославского можно описать одним предложением: «купить дёшево, довести до ума и продать дорого». Поэтому в 2016 году он активно присматривался к находящимся на нижнем пике рыночной стоимости украинским активам. В частности, выражал интерес к приватизации ОПЗ, но на покупку завода так и не решился.

Зато Ярославский восстановил контроль над Харьковским тракторным заводом (ХТЗ), которым владел до 2007 года. О покупке ХТЗ у структур, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, харьковский бизнесмен объявил ещё в апреле 2016 года. Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил провести сделку только в конце января 2017-го. В 2016-м документы Ярославского в АМКУ несколько раз отказывались рассматривать из-за неполного раскрытия информации.

В собственность к прежнему хозяину одно из градообразующих предприятий Харькова вернулось в катастрофическом состоянии. Из-за давления силовиков — обысков, судов, ареста счетов — с весны 2016 года завод приостановил работу. Только на выплату зарплат работникам простаивающего предприятия группа DCН направила около 74 млн грн, а на текущие потребности завода предоставила кредитную линию в 400 млн грн. Общий объём инвестиций Ярославского в ХТЗ должен составить $300–500 млн.

Разблокировать работу завода удалось в январе 2017 года не без вмешательства президента. За январь — февраль с конвейера ХТЗ уже сошло около 70 тракторов, а в ближайшее время там рассчитывают выпускать по 150 машин в месяц. Продукция ХТЗ, стоящая в разы дешевле зарубежных аналогов, вполне может потеснить импортёров сельхозтехники на украинском рынке. Кроме того, о предприятии не забыли и при формировании государственного оборонного заказа на 2017 год. Для нужд армии на мощностях ХТЗ планируют наладить производство легкобронированных тягачей МТЛБ. Однако проблемы ХТЗ пока вряд ли полностью решены — по состоянию на начало марта на предприятии висел налоговый долг почти в 19 млн грн, а на осень намечено несколько плановых проверок.

«В январе удалось запустить ХТЗ, производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера — стало скучно, и купили ИНГО. Так актив за активом будем двигаться и дальше», — прокомментировал владелец свою новую инвестицию на страховом рынке. Речь идёт об СК «ИНГО Украина» с активами почти 1,5 млрд грн. В апреле группа DCН оформила покупку 25% акций компании, а в будущем рассчитывает установить над ней полный контроль. Очевидно, это приобретение не последнее — Ярославский упоминался в СМИ как потенциальный покупатель банков с российским капиталом и контрольного пакета акций «Турбоатома» в случае его приватизации.

Наряду с новыми приобретениями группа DCН по-прежнему управляет международным аэропортом Харьков. Это предприятие по итогам 2016 года сообщило о росте пассажиропотока на 60%, до 600 тыс. человек в год, что почти соответствует докризисным показателям 2013 года. Активы в секторе недвижимости представлены одиннадцатиэтажным пятизвёздочным отелем Khаrkiv Palace со 180 номерами и сетью ТРЦ «Караван» общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом сегменте ситуация отнюдь не безоблачна — компания «Лекс Холдинг», через которую Ярославский владеет сетью ТРЦ, проходит процедуру банкротства, а киевский ТРЦ «Караван» стал предметом тяжбы с ВТБ-Банком.

8 Константин Жеваго $635 млн Кто он: народный депутат, совладелец группы «Финансы и Кредит»

Возраст: 43 года

Сфера интересов: металлургия, машиностроение, фармацевтика Кто он: народный депутат, совладелец группы «Финансы и Кредит»

Возраст: 43 года

Сфера интересов: металлургия,

машиностроение, фармацевтика



В 2016-м финансовое положение Ferrexpo, основного актива нардепа и владельца финансово-промышленной группы «Финансы и Кредит» Константина Жеваго, значительно улучшилось. Группа по сравнению с 2015 годом увеличила прибыль в шесть раз, до $189 млн. Это объясняется ростом цен на железорудное сырьё в мире. Полтавскому ГОКу в прошлом году удалось сократить убытки в 200 раз: до 32 млн грн. В результате в феврале этого года международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Ferrexpo до значения «стабильный».

Благодаря хорошим результатам и благоприятным прогнозам на 2017 год компания решила по итогам 2016 года возобновить выплату дивидендов, на которые выделила $39 млн. Также она планирует привлечь кредитные средства, выпустив облигации на $750 млн со сроком погашения 10 лет.

АвтоКрАз в 2016-м разработал для украинской армии новый бронеавтомобиль КрАЗ Hulk повышенной проходимости, предназначенный для оперативной доставки военных по бездорожью.

Предприятия, входящие в фармацевтическую корпорацию «Артериум», которую связывают с Жеваго, незначительно снизили свою прибыль в 2016 году. «Киевмедпрепарат» — на 16%, до 50,7 млн грн, а «Галичфарм» — на 6%, до 62 млн грн. Однако «Галичфарм» в 2016 году запустил новую линию по производству инфузионных растворов. Кроме того, в сентябре 2016-го корпорация «Артериум» приобрела словенскую фармкомпанию Marifarm. По данным иностранной прессы, сделку оценивают в 6,8 млн евро.

Впрочем, благополучную картину для Жеваго заметно портят долги его прогоревшего финучреждения «Финансы и Кредит» перед НБУ, которые, по словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, составляют 6,3 млрд грн. С таким показателем Жеваго вошел в пятёрку самых крупных должников регулятора. Как отметила глава НБУ, банкротство банка не означает, что теперь эти горе-владельцы полностью свободны от долгов своих банков.

9 Дмитрий Фирташ $623 млн Кто он: владелец Group DF

Возраст: 51 год

Сфера интересов: химпром, ТЭК В 2017 году США всё же удалось добиться согласия австрийского суда на выдачу олигарха. Штаты обвиняют Дмитрия Фирташа в даче взятки индийским чиновникам. Однако интерес американских следователей к коррупционным схемам украинского предпринимателя в Индии выглядит достаточно натянутым. Скорее всего, ФБР интересуют методы работы Кремля на внешних рынках, с которыми олигарх, как можно предположить, знаком не понаслышке.

Фирташ изначально строил свой бизнес на тесных связях с российским «Газпромом». Именно на торговле российским газом через компании-прокладки олигарх и заработал свой капитал. Самым успешным из газовых проектов Фирташа стала компания RosUkrEnergo. По данным Reuters, суть бизнеса RosUkrEnergo была крайне простой: покупать газ с существенным дисконтом у «Газпрома» и продавать его по рыночным ценам в Украине и Европе. Как следует из оказавшихся в распоряжении Reuters документов, в 2012 году RosUkrEnergo получало российский газ по $230 за тыс. куб. м, а продавало по $430. Лишь за 2012–2013 годы Фирташ заработал на этих операциях $3,7 млрд.

Сейчас азотный бизнес Фирташа терпит существенные убытки из-за ухудшения мировой конъюнктуры цен на удобрения. Так, в прошлом году «Ривнеазот» вынужденно снизил плановые загрузки, а отдельные производства пришлось законсервировать. Оставшийся на оккупированной территории завод «Стирол» простаивает уже несколько лет, и в «ДНР» не раз говорили, что собираются самостоятельно запустить предприятие, что равносильно его «национализации».

В прошлом году менеджмент Ostсhem добился того, чтобы Украина ввела заградительные пошлины на импорт азотных удобрений российских предприятий, которые продают свою продукцию в Украине значительно дешевле, чем азотные заводы Фирташа. Накануне этого события в Ostсhem заявили, что если антидемпинговые меры не примут, компания начнёт массовые сокращения работников. Несколько месяцев спустя заградительные пошлины отменили, а «Укртрансгаз» ограничил поставки газа на азотные производства Фирташа, из-за чего предприятия понесли существенные убытки.

Впрочем, похожие проблемы с «азотами» менеджмент Фирташа успешно решает уже не первый год. Куда более существенный риск — потеря титанового бизнеса. Специализированная антикоррупционная прокуратура сейчас пытается оспорить продажу Фирташу 49% акций Запорожского титаномагниевого комбината. А военная прокуратура требует запретить заводу «Крымский титан», который находится в оккупированном россиянами Крыму, экспортировать продукцию.

Возможно, потери олигарха покроет выплата структурам Фирташа задолженности в 6,8 млрд грн государственным Одесским припортовым заводом. В октябре прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по многолетнему спору между ОПЗ и структурами олигарха о долгах за некогда поставленный им на завод газ. Так как ОПЗ сейчас простаивает, нельзя исключать, что олигарх потребует в качестве компенсации долга передать ему актив.

10 Пётр Порошенко $589 млн Кто он: президент Украины

Возраст: 51 год

Сфера интересов: пищепром, финансы, промышленность После трёх лет обещаний президент Пётр Порошенко всё же попрощался с Липецкой кондитерской фабрикой. В январе этого года корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность завода. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов были запланированы на апрель 2017 года.

Продать Липецкую кондитерскую фабрику Порошенко не смог. Арест имущества, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбуждённого уголовного дела, сделал продажу предприятия невозможной.

Российская пресса уже посчитала, что недополученная из-за закрытия предприятия прибыль составит около $36 млн в год. Ведь за последние два года липецкая фабрика «вывела» в Украину $72,1 млн дивидендов. Из этой суммы в бюджет страны было выплачено 126 млн грн налогов (около $5 млн).

В целом же, по данным самой корпорации, в 2016 году она уплатила 1,5 млрд грн налогов и сборов, что на 16% больше, чем в 2015-м.

То, что президент Украины — человек небедный, знают все. Но оценить его состояние в полной мере в прошлом году позволила электронная декларация, которую Пётр Порошенко внёс в единый госреестр за два часа до окончания отведённого на это времени. В ней президент указал, что в собственности у него дом стоимостью 30 млн грн, шесть земельных участков, три квартиры и нежилое помещение.

Глава государства также задекларировал более 100 юридических лиц, конечным бенефициаром которых он является. Первым в списке идёт «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кепитал», в котором объединены многие активы Порошенко.

Президент также является конечным бенефициаром около 40 фабрик и дилерских центров в Украине, Европе и КНР, входящих в кондитерскую корпорацию Roshen. Несмотря на то, что в рейтинге Global Top-100 Candy Companies корпорация за год опустилась с 22-го на 24-е место, она по-прежнему остаётся основным активом Порошенко. В разгар избирательной кампании 2014 года бизнесмен пообещал продать Roshen, а после победы на выборах даже привлёк для организации сделки украинскую инвестиционную группу ICU и британский банк Rothschild. Но спустя три года Roshen всё ещё не сменила собственника.

Прекрасные результаты демонстрирует и аграрный бизнес Порошенко. Например, компания «Укрпроминвест-Агро» (УПИ-АГРО) в 2016 году впервые за свою историю переработала 1,6 млн тонн сахарной свёклы и произвела 253 тыс. тонн сахара. Крыжопольский и Гайсинский сахарные заводы компании удержались в тройке лидеров отрасли, сохранив за собой второе и третье места по объёму производства сахара. Рекордными для УПИ-АГРО стали и результаты уборки зерновых. В 2016 году урожай зерновых и масличных компания увеличила на 40% — до 543,5 тыс. тонн.

По-настоящему «выстрелил» и оружейный бизнес президента. «Ленинская кузня» в 2016 году получила чистую прибыль 8,5 млн грн против чистого убытка 5,54 млн грн в 2015-м. В условиях внешней агрессии предприятие начало осваивать производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомёт и боевые модули для бронетехники.Также предприятие разрабатывает две новые бронемашины — 10-тонную БМ «Тритон» и 15-тонную БМ «Арбалет».

11 Вадим Новинский $550 млн Кто он: народный депутат, собственник промышленно-инвестиционной группы «Смарт-холдинг», бизнес-партнёр Рината Ахметова

Возраст: 53 года

Сфера интересов: металлургия, судостроение, нефтегазовый сектор Для владельца промышленно-инвестиционной группы «Смарт-холдинг», бывшего российского гражданина, а впоследствии депутата от Опозиционного блока Вадима Новинского прошлый год стал продолжением череды неприятностей, которые, впрочем, начались значительно раньше. По представлению генерального прокурора Юрия Луценко с него сняли депутатскую неприкосновенность в рамках дела об участии Новинского в попытках Виктора Януковича взять под контроль религиозные организации. К счастью для бизнесмена, арестовать его не успели, и он благополучно уехал. Судя по постам в Facebook, Новинский курсирует между Израилем и своей исторической родиной — Россией.

До этого прокуратура и СБУ провели серию обысков на предприятиях «Смарт-холдинга» в рамках уголовного дела по доведению до банкротства Николаевского судостроительного завода «Океан». В то же время в самом «Смарт-холдинге» категорически отрицали причастность к управлению предприятием. Обыски прошли и в нефтегазодобывающей компании Regal Petroleum, где у Новинского контрольный пакет в 55%. На этот раз уже Национальная полиция обвинила компанию в отсутствии разрешительных документов на недро- и землепользование, а также в том, что она продавала свою продукцию за наличные. Весной Херсонская прокуратура обыскивала офисы предприятий холдинга в рамках уголовных дел, в которых фигурировали контрагенты Херсонского судостроительного завода.

Что касается финансовых результатов активов Вадима Новинского, то они в 2016-м тоже не радовали предпринимателя. Хотя холдинг «Метинвест», в котором Новинскому принадлежит 25% акций, и вышел из убытков, основной актив Новинского, «Смарт-холдинг», всё ещё несёт убытки, правда, он сократил их объём по сравнению с 2015 годом в три раза, до 28,5 млн грн.

12 Леонид Черновецкий $531 млн Кто он: основатель Chernovetskyi Investment Group

Возраст: 65 лет

Сфера интересов: инвестиции Леонид Черновецкий последние несколько лет живёт в Грузии, на вилле в курортном городе Кобулети. В конце 2015 года он создал партию «За Счастливую Грузию», с которой собирался идти в грузинский парламент. Но уже в мае 2016-го объявил о её роспуске.

При этом Черновецкий продолжает заниматься бизнесом. Его инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group (CIG) располагает инвестиционным потенциалом свыше $750 млн, которые семья бизнесмена получила от продажи Правэкс-Банка итальянским инвесторам.

Как и в случае с Правэкс-Банком, Черновецкому принадлежит ключевая роль в CIG, в которой он выступает создателем и первой фигурой в её управленческой вертикали.

Отраслевые приоритеты компании — информационные технологии (IТ). В 2015 году она инвестировала по $1 млн в международный онлайн-сервис продажи автобусных билетов Busfor и израильскую мобильную платформу для детей KIDO’Z, хранящую безопасный для малышей контент. Также в качестве проектов, которые профинансировала компания, на официальном сайте указаны Zakaz.ua — сервис по сбору и доставке заказов из супермаркетов-партнёров, Eda.ua — агрегатор доставок еды и Doc.ua — сервис по поиску врачей и записи к ним на приём. Объёмы инвестиций — от $100 тыс. до $5 млн.

В конце прошлого года в CIG также заявили, что расширяют свою инвестиционную деятельность и теперь активно рассматривают офлайн-проекты в аграрной сфере.

Единственное, что подпортило безоблачную жизнь инвестиционной империи Черновецкого в 2016 году, — это арест в июле в Барселоне её президента, сына бизнесмена Степана Черновецкого, которого обвинили в отмывании денег. Но тем же летом Степан был освобождён из-под стражи.

13 Сергей Тигипко $523 млн Кто он: владелец группы «ТАС»

Возраст: 57 лет

Сфера интересов: финансы, машиностроение, фармацевтика Владелец финансово-промышленной группы «ТАС» Сергей Тигипко продолжает накапливать активы. В прошлом году его группа купила украинскую «дочку» голландской страховой компании Aegon Life Ukraine. Среди крупных приобретений бизнесмена — и контрольный пакет Universal Bank, сделку по которому закрыли в декабре 2016 года.

В феврале 2017-го появилась информация о том, что Тигипко покупает компанию «Украинский лизинговый фонд», которую связывают с российским Внешэкономбанком. По данным Украинской ассоциации лизингодателей, компания имеет второй по размеру лизинговый портфель по стране размером 2,8 млрд грн. Однако в группе «ТАС» пока не подтверждают факт сделки.

Идут в гору дела и у старых бизнесов Тигипко. Так, страховая группа «ТАС» в 2016-м смогла выйти на прибыль более 154 млн грн, тогда как годом ранее её убытки составили 10 млн грн. Таскомбанк 2016-й закончил с прибылью в 6,3 млн грн, увеличив её более чем в шесть раз по сравнению с 2015-м. Активы финучреждения также выросли более чем вдвое. Как недавно заявил предприниматель, его цель — вывести банк в первую двадцатку финучреждений страны.

Радует Тигипко и его машиностроительный актив — Днепровагонмаш. Если в 2015-м предприятие по итогам года понесло почти 1 млрд грн убытков, то в 2016-м вышло на прибыль в 12,7 млн грн. Финрезультаты Днепровагонмаша улучшились благодаря тому, что завод получил заказы от Укрзализныци, которая начала обновлять свой подвижной состав. Однако уже в начале этого года Днепровагонмаш обратился к премьеру Владимиру Гройсману с жалобой на то, что Укрзализныця выставляет цену покупки вагонов на тендерах ниже их себестоимости, из-за чего предприятие не может принять участие в торгах.

14 Виталий Гайдук $518 млн Кто он: владелец «Индустриальной группы»

Возраст: 59 лет

Сфера интересов: добыча алмазов, e-commerce, пищепром, металлургия У Виталия Гайдука практически не осталось бизнеса в Украине. Но учитывая войну в Донбассе и бедственное положение украинской экономики, это обстоятельство ставит его сейчас в выгодное положение по сравнению с бывшими деловыми партнёрами по группе «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) — Сергеем Тарутой и Олегом Мкртчаном.

Сегодня Гайдук добывает алмазы в Африке вместе с другим украинским бизнесменом — Эдуардом Прутником. Они владеют 75% небольшой по мировым меркам алмазодобывающей компании Namakwa Diamonds. Когда в 2013 году партнёры купили контрольный пакет акций компании, то практически сразу же вышли из листинга Лондонской фондовой биржи. Поэтому отследить финансовое состояние Namakwa Diamonds затруднительно. Однако в СМИ попадают сведения о том, что дела на алмазных рудниках Гайдука идут не очень хорошо и у компании накапливаются долги.

В Украине Гайдуку принадлежит крупнейший в стране производитель молока — Украинская молочная компания, которая поставляет сырьё крупным производителям молочной продукции. Эту компанию Гайдук купил у того же Эдуарда Прутника.

Гайдуку принадлежит и лидер украинской интернет-торговли AllBiz. Не так давно портал сменил руководителя. Дмитрий Лисицкий, несколько лет возглавлявший компанию, перебрался в Лондон, получив предложение о работе от известного европейского сервиса заказа такси Gett.

Завод «Укрстальконструкция», которым также владеет предприниматель, по итогам прошлого года сократил убытки с 65,7 млн грн до 41,3 млн грн. Предприятие пытается нарастить экспорт металлоконструкций в Польшу и Молдову, а также резервуаров — в Израиль.

15 Леонид Юрушев $502 млн Кто он: собственник девелоперской компании «Ярославов Вал», отелей Inter Continental, Fairmont Grand Hotel, Днепровагонремстроя

Возраст: 71 год

Сфера интересов: отельный бизнес, машиностроение Леонида Юрушева называют одним из спонсоров политической деятельности Арсения Яценюка. Сам Юрушев это отрицает, ссылаясь на законодательные ограничения для участия иностранных граждан в политической жизни Украины (бизнесмен — этнический грек, гражданин Греции).

Основной доход предпринимателю по-прежнему приносит недвижимость: он владеет девелоперской компанией «Ярославов Вал», которой принадлежат фешенебельные отели Inter Continental, Fairmont Grand Hotel Kyiv, ALFAVITO и «Ривьера» (последняя, к слову, уже некоторое время не работает, якобы идёт ремонт). По оценкам экспертов, они приносят Юрушеву не менее 200 млн грн годового дохода.

1 марта этого года бизнесмен зарегистрировал ещё одно предприятие с уставным капиталом 1 млн грн — ООО «Житомирская мебельная фабрика», 99% уставного капитала которого принадлежит венчурному корпоративному инвестфонду «Унибудинвест», аффилированному с Юрушевым, а 1% — непосредственно самому бизнесмену. Фабрика будет создана на территории индустриального парка «Житомир-Схид» и зай­мётся сборкой мебели из продукции, производимой на Коростенском заводе МДФ. Предполагаемые инвестиции в экономику города житомирские власти оценили в 2,5 млрд грн.

Кроме того, с Юрушевым связывают несколько магазинов дьюти-фри в аэропорту Жуляны. А в феврале «Укрзализныця» заключила с Днепровским заводом по ремонту и строительству пассажирских вагонов договор на ремонт десяти пассажирских вагонов на сумму 101 млн грн.

16 Александр и Галина Гереги $465 млн Кто они: владельцы сетей строительных гипермаркетов «Эпицентр К» и «Новая линия»

Возраст: 49 и 57 лет

Сфера интересов: ретейл, агросектор Александр и Галина Гереги, владельцы крупнейших в Украине сетей строительных гипермаркетов «Эпицентр» и «Новая линия», весь 2016 год скупали новые активы. В феврале прошлого года они купили здание ТРЦ «Альта центр» в Киеве, на месте которого планируют построить новый гипермаркет «Эпицентр». Затем в апреле супруги приобрели контрольный пакет «Винницкой аграрно-промышленной группы», которая обрабатывает 50 тыс. га земли и владеет четырьмя зернохранилищами в Винницкой и Хмельницкой областях. Правда, за то, что сделку провели, не дождавшись разрешения Антимонопольного комитета (АМКУ), предпринимателей оштрафовали на 170 тыс. грн.

Это не единственный спор Герег с АМКУ за последнее время. В мае прошлого года АМКУ начал исследование рынка розничной торговли строительно-хозяйственными материалами на предмет возможных ограничений по допуску новых участников на рынок. Это произошло вскоре после того, как владелец крупнейшего в Украине интернет-магазина «Розетка» Владислав Чечёткин обвинил Герег в давлении на поставщиков, поскольку они якобы отказываются продавать в гипермаркетах «Эпицентр» товары, которые продаются в «Розетке». Одной из причин он назвал планы Герег открыть собственный крупный интернет-магазин, который должен составить конкуренцию «Розетке».

В августе 2016-го Гереги действительно открыли интернет-магазин с полным ассортиментом не только стройматериалов и сопутствующих товаров, но и бытовой техники и электроники. Однако в обозримом будущем он вряд ли составит конкуренцию «Розетке».

17 Константин Григоришин $450 млн Кто он: владелец группы «Энергетический стандарт»

Возраст: 51 год

Сфера интересов: энергетика, машиностроение В мае прошлого года владелец группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин получил украинское гражданство. Незадолго до этого Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена по подозрению в уклонении от уплаты налогов почти на $10 млн. В результате Григоришину пришлось продать свои российские активы совладельцу группы VS Energy Евгению Гинеру.

В Украине дела у предпринимателя тоже идут не лучшим образом. Трансформаторы, которые производит принадлежащий ему Запорожский трансформаторный завод, традиционно покупает государственный провайдер магистральных электросетей «Укрэнерго». Однако в начале прошлого года объявленный компанией тендер на покупку трансформаторов закончился скандалом. Олигарха обвинили в желании продать продукцию по завышенной цене. В итоге завод Григоришина в прошлом году всё же выиграл несколько тендеров на поставку трансформаторов. Но цены на них оказались ниже тех, по которым их покупали в предыдущие годы.

Сумское НПО им. Фрунзе, также входящее в «Энергетический стандарт», выиграло тендеры на реконструкцию компрессорных станций у другого государственного монополиста — «Укртрансгаза» (УТГ) на 4 млрд грн. Однако «Нафтогаз» заблокировал тендер.

В бедственном положении находится и Луганское энергетическое объединение, которое фактически бесплатно поставляет электроэнергию на неконтролируемые территории. Из-за того что оплата из «ДНР-ЛНР» не поступает, долг компании перед оптовым поставщиком электроэнергии ГП «Энергорынок» уже превысил 5 млрд грн.

18 Алексей Вадатурский $442 млн Кто он: основатель и владелец агрохолдинга «Нибулон»

Возраст: 69 лет

Сфера интересов: агросектор Компания «Нибулон» Алексея Вадатурского — один из крупнейших производителей и экспортёров сельхозпродукции в стране. За последние три года «Нибулон» заплатил почти миллиард гривен налогов. В прошлом году холдинг поставил рекорд по сбору зерновых — свыше 340 тыс. тонн. Как утверждает сам Ватадурский, это лучший результат за всю историю компании. Сейчас «Нибулон» обрабатывает земли в девяти областях и для этого построил 22 машинно-тракторные станции.

В прошлом маркетинговом году экспорт зерновых составил 4,66 млн тонн. География поставок — 64 страны по всему миру, включая Египет, Саудовскую Аравию, Испанию, Индонезию. Чтобы обеспечить столь мощный экспортный поток, у «Нибулона» создана большая сеть по хранению зерна — собственный перегрузочный терминал в Николаеве мощностью 5 млн тонн и 24 современных элеваторных комплекса и перегрузочных терминала вдоль Днепра и Южного Буга, которые позволяют одновременно хранить около 2 млн тонн зерна.

В планах компании — строительство ещё 10 элеваторов и насыщение украинских рек современными транспортными плавсредствами, которые будут построены на реконструированном судостроительно-ремонтном заводе «Нибулона» в Николаеве. Сейчас флот компании насчитывает 56 судов. До 1 июня нибулоновские судостроители спустят на воду ещё три буксира. В общей сложности завод планирует строить до 15 судов в год. Финансировать строительство и судов, и элеваторов «Нибулона» будет Европейский банк реконструкции и развития, с которым в декабре прошлого года компания подписала кредитное соглашение на 71 млн евро. В целом такое сотрудничество позволит инвестировать в экономику Украины около $200 млн и увеличит объём перевозок флотом «Нибулона» с 2 млн до 4 млн тонн зерна в год.

19 Владимир Костельман $381 млн Кто он: совладелец Fozzy Group

Возраст: 44 года

Сфера интересов: ретейл, финансы, рестораны Деятельность Владимира Костельмана, руководителя и владельца доли в 50% в группе компаний Fozzy, в первую очередь ассоциируется с ретейлом. Fozzy Group контролирует торговые точки под вывеской «Сильпо», «Фора», Le Slipo, Fozzy Cash & Carry, а с августа 2016 года ещё и новую сеть жёстких дискаунтеров с провокационным названием Thrash! В Fozzy Group среди особенностей этого формата называют цены ниже среднерыночных, ассортимент около 1,5 тыс. позиций, экономию за счёт аскетического оформления и минимума персонала. К апрелю 2017-го под вывеской Thrash! успели открыть уже 39 точек в 14 городах. Однако в Fozzy удивляют не только названием новых магазинов. В марте 2016-го киевлян ошеломило нашествие дронов с коробками «Сильпо», которые кружили возле одного из супермаркетов сети. Так выглядело тестирование нового способа доставки, который наряду с многими другими функциями будет контролировать система искусственного интеллекта.

Деятельность Костельмана не ограничивается ретейлом. Под его контролем находится банк «Восток» с активами около 7,8 млрд грн (23-е место в рейтинге НБУ). Платёжные карты этого финучреждения теперь можно получать и пополнять на кассах «Сильпо». В Fozzy Group также входит несколько ресторанов — «У Хромого Пола», «Старомак» и др. С именем Костельмана связывают и питейные заведения — например, «БарменДиктат», открытый в 2016 году на месте некогда популярного столичного арт-клуба «44».

Показателям Fozzy можно только позавидовать. Площади под контролем группы за 2016 год увеличились на 16 тыс. кв. м и достигли 537,2 тыс. кв. м. По размеру площадей компания сохраняет уверенное лидерство. В 2016 году по сравнению с 2015-м чистая прибыль увеличилась в 3,4 раза, почти до 1 млрд грн. За этот период компания выплатила 2 млрд грн налогов и вошла в топ-100 налогоплательщиков Украины.

20 Валерий Хорошковский $356 млн Кто он: совладелец телеканала «Интер»

Возраст: 48 лет

Сфера интересов: медиа В 2013 году появилась информация, будто бывший вице-премьер Валерий Хорошковский продал принадлежащие ему акции телеканала «Интер» и покинул Украину. Долгое время о нём действительно ничего не было слышно. Но в апреле прошлого года, после того как телеканал «Интер» раскрыл информацию о структуре собственности, стало известно, что Хорошковский вместе с Дмитрием Фирташем (№9 в рейтинге Фокуса), Сергеем Лёвочкиным и Светланой Плужниковой является владельцем существенной доли телеканала.

Сейчас Хорошковский самый крупный акционер «Интера». Ему принадлежат 45% акций телеканала. Бизнесмен нарастил свою долю в 2015 году, когда российский Первый канал за $100 млн продал 29% ранее принадлежавших ему ценных бумаг телеканала структурам Фирташа, Хорошковского и Лёвочкина.

В состав Inter Media Group входят девять каналов: «Интер», «Интер+», НТН, К1, К2, «МЕГА», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм». Доля группы на украинском ТВ в 2016 году достигла 22%. В 2015 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз про­длил «Интеру» лицензию на право вещания до 2022 года.

21 Виталий Антонов $345 млн Кто он: президент «Концерна Галнафтогаз» (сеть АЗК «ОККО»)

Возраст: 54 года

Сфера интересов: торговля нефтепродуктами Похоже, для детища львовского бизнесмена Виталия Антонова — «Концерна Галнафтогаз» кризис уже закончился. После убыточного 2014-го компания в 2015 году показала прибыль, а по итогам 2016-го увеличила её объём более чем в 4 раза, до 316,7 млн грн. «Концерн Галнафтогаз» развивает сеть АЗК «ОККО», которая насчитывает более 400 заправок по всей Украине. В 2016 году её пополнили 10 новых АЗК. Учитывая то, что водители ради экономии всё чаще переводят авто на газ, в «Галнафтогазе» за прошедший год инвестировали более 100 млн грн в открытие на автозаправках 52 новых газовых модулей. В итоге теперь голубым топливом заправляют авто уже более половины АЗК «ОККО».

Возможно, увеличить прибыль компании позволила ставка на мультисервисность. Ведь на АЗК «ОККО» не только заправляют, но и кормят более чем в 40 ресторанах, потчуют фирменным кофе с пончиками в четырёх сотнях кафе, снабжают свежим хлебом из мини-пекарен на 60 АЗК, чистят одежду в химчистках и т. п. В магазинах при АЗК предлагают товары под собственными ТМ.

Бизнес Антонова строится не только вокруг торговли нефтепродуктами. Интересы бизнесмена распространяются и на строительную отрасль. Его ЖСК «Ваш Дім» во Львове распродаёт квартиры во второй и третьей очередях жилмассива «Пасічний» — одного из самых масштабных проектов жилой застройки Западной Украины. Также Антонов — мажоритарный акционер «Концерна Хлібпром», который ежедневно производит до 300 тонн продукции на 8 предприятиях. Вероятно, чтобы обеспечить их сырьём, бизнесмен запускает новое направление — «ОККО Агротрейд», в рамках которого планируется финансировать аграриев под зерно будущего урожая.

22 Николай Злочевский $337 млн Кто он: экс-министр экологии (2010–2012 гг.), владелец Burisma Holdings

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: нефтегазовый сектор Для Николая Злочевского 2016-й стал годом судебных побед и укрепления позиций в газодобывающей отрасли. Политическое прошлое экс-министра экологии времён Януковича при этом не стало проблемой.

Так, 25 декабря 2015 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества экс-министра, а именно: с дома площадью 922 кв. м, нескольких земельных участков и автомобиля Rolls-Royse Phantom. А 27 сентября 2016-го тот же Печерский райсуд обязал ГПУ прекратить розыск Злочевского.

Хотя ещё в июле 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял о выявлении новой «газовой схемы», к которой причастен Злочевский, уже в январе 2017-го Генпрокуратура отказалась от всех претензий к экс-министру. А между компанией Николая Злочевского Burisma Group и ГПУ воцарилось полное взаимопонимание.

Burisma Group по результатам проверок ГПУ уплатила в бюджет Украины 180 млн грн. Этот шаг в компании Злочевского назвали результатом многомесячной работы двух команд — Генеральной прокуратуры и Burisma Group. В итоге в Украине закрыты все дела в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group. Что подтвердили и в Генпрокуратуре.

Несмотря на судебные решения в свою пользу, Николай Злочевский не спешит возвращаться в Украину, а развивает бизнес из-за рубежа, где заводит новые полезные знакомства. Так, в июне 2016 года он совместно с князем Монако Альбертом II провёл масштабный энергетический форум. А в состав наблюдательного совета Burisma Group включили сына вице-президента США Джо Байдена — Хантера, а также экс-президента Польши Александра Квасьневского.

23 Игорь и Григорий Суркисы $283 млн Кто они: совладелецы Прикарпатьеоблэнерго, Запорожьеоблэнерго и Львовоблэнерго

Возраст: 58 лет и 67 лет соответственно

Сфера интересов: электроэнергетика, банковский сектор, футбол, металлургия, медиа По признанию одного из совладельцев ПриватБанка Геннадия Боголюбова (№3 в рейтинге Фокуса), братья Суркисы потеряли несколько сотен миллионов долларов из-за национализации финучреждения в декабре прошлого года. Поэтому 2017-й для них начался с иска к НБУ о признании недействительным решения регулятора касательно причисления принадлежащего братьям Акцент Банка к инсайдерам ПриватБанка. Аналогичный иск ранее подавал и принадлежащий Игорю Суркису футбольный клуб «Динамо» (Киев).

Сам Акцент Банк закончил 2016 год с прибылью 116 млн грн, вдвое улучшив финрезультат по сравнению с 2015-м. А вот принадлежащий братьям меткомбинат «Днепроспецсталь», единственный в Украине производитель проката и ковки из специальных марок стали, в прошлом году на несколько процентов снизил выплавку металла. Львовоблэнерго в 2016 году увеличило убыток почти в шесть раз, до 91 млн грн, а чистая прибыль Прикарпатьеоблэнерго снизилась на 23%, до 81,5 млн грн.

Помимо прочего, братьев Суркисов в прошлом году вызывали на допрос в НАБУ по делу о хищении средств в Запорожьеоблэнерго, где им принадлежит миноритарный пакет акций. Бывший менеджмент предприятия, который связывают с Суркисами, обвиняют в том, что он способствовал введению компании в неподъёмные долги.

24 Павел Фукс $270 млн Кто он: основатель девелоперской компании MCG

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: недвижимость, нефтегазовый бизнес Харьковчанин Павел Фукс сумел построить бизнес не только в Украине, но и за её пределами. Так, в Грузии он в течение пяти лет владел единственным предприятием — производителем минеральных удобрений на Южном Кавказе «Руставский азот». Два года назад продал акции Совкомбанка, окупив свои инвестиции в пять раз. Девелоперская компания Фукса MCG построила 15 крупных объектов в Киеве и Москве. Самые известные из них — башни-небоскрёбы «Империя» и «Евразия» в «Москве-Сити».

Похожую концепцию строительства делового центра с небоскрёбами «Киев-Сити» Фукс вместе с партнёрами в 2007 году пытался реализовать и в Киеве. Тогда проект оценивали в $1 млрд. Но кризис внёс свои коррективы, и строительство отложили. В этом году бизнесмен решил закончить начатое. Только вместо высоток на Рыбальском острове теперь могут появиться жилые дома.

Ещё одна сфера, в которую Фукс начал инвестировать с 2012 года, — нефтегазовая отрасль. По его словам, при правильном госрегулировании Украина вскоре сможет полностью заместить импортный газ только за счёт частных инвестиций.

Сегодня Фукс реализовывает в Украине ряд меценатских проектов. Спонсировал строительство храма Святой царицы Тамары и возведение памятника казаку Харьку в Харькове, мемориальный центр «Бабий Яр» в Киеве, благотворительный фонд «Город без границ», деятельность которого направлена на помощь инвалидам.

25 Николай Янковский $240 млн Кто он: экс-владелец концерна «Стирол», собственник компании «Стиролбиофарм»

Возраст: 72 года

Сфера интересов: фармацевтика, химическая отрасль В 2010 году Николай Янковский удачно продал химический концерн «Стирол». На этом предприятии в 1987 году он начинал работать главным инженером цеха, дослужился до поста главы правления и взял госактив под контроль. По разным оценкам на момент продажи «Стирол» стоил $600–750 млн.

Химзавод в оккупированной пророссийскими боевиками Горловке стал головной болью для нового собственника — украинского олигарха Дмитрия Фирташа (№9 в рейтинге Фокуса). Правда, и Янковского последствия войны на востоке не обошли стороной. После продажи «Стирола» он сохранил контроль над фармацевтическим подразделением концерна — горловским «Стиролбиофармом».

Из-за деятельности этого предприятия на неподконтрольной Украине территории в 2016 году Николаем Янковским и его сыном, бизнесменом Игорем Янковским, заинтересовались в СБУ. «Стиролбиофарм» подозревали в уплате налогов боевикам «ДНР», то есть в финансировании терроризма. Как сообщили СМИ, позже в СБУ установили, что Янковские ещё в 2014 году утратили контроль над горловским «Стиролбиофармом» после его рейдерского захвата. Впрочем, Николай Янковский по-прежнему значится собственником зарегистрированного в Киеве ООО «Стиролбиофарм», за которым по состоянию на март 2016-го числился налоговый долг в 1,7 млн грн. Также, согласно данным открытых реестров, Янковский совместно с Дмитрием Фирташем владеет предприятием «Стиролбиотех», накопившим на начало марта налоговый долг в 2,4 млн грн.

26 Вячеслав Богуслаев $238 млн Кто он: совладелец «Мотор Сичи», народный депутат

Возраст: 78 лет

Сфера интересов: машиностроение В этом году принадлежащий Вячеславу Богуслаеву производитель авиационных двигателей «Мотор Сич» изменил состав номинальных бенефициаров. Это стало известно из сообщения в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, где указывается, что физическое лицо, владеющее 15% акций, уже не состоит в числе акционеров компании. Ещё весной 2016 года появились данные о том, что кипрская компания Likatron Enterprises, собственник которой неизвестен, собирается купить 15% акций предприятия.

На данный момент самым крупным пакетом акций «Мотор Сичи» в 17,3% владеет панамская компания Business House Helena. При этом в электронной декларации Богуслаева за 2015 год не указаны его корпоративные права в иностранных компаниях. Однако значится, что его жена Елена также имеет небольшую долю акций в «Мотор Сичи». То есть не исключено, что перепродажа акций произошла внутри семьи.

Впрочем, важнее другое. Компании «Мотор Сич» так и не удалось оправиться от удара, связанного с прекращением торговли с Россией. Именно на эту страну традиционно работало предприятие Богуслаева. В 2016 году компания сократила свою прибыль по сравнению с 2015-м почти на 40%, до 2,2 млрд грн.

Помимо прочего, «Мотор Сич» стала фигурантом громкого скандала, связанного с поставками украинской продукции военного назначения в Россию. Согласно информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2016-м экспорт из Украины в Россию продукции военного и двойного назначения по сравнению с 2015-м вырос на 72%, до $169 млн. Крупнейшим партнёром россиян была названа именно «Мотор Сич», которая якобы производит для россиян авиадвигатели. Однако в компании обвинения категорически отвергают.

27 Виталий Хомутынник $224 млн Кто он: бенефициар Cascade Investment Fund, народный депутат

Возраст: 40 лет

Сфера интересов: агробизнес, финансы, недвижимость, нефтегазовый сектор Основанное 23 года назад частное предприятие «Кас­кад» Виталия Хомутынника переросло в многопрофильный инвестиционный холдинг, портфель которого сегодня включает активы аграрного, финансового, девелоперского и газодобывающего бизнеса.

Развиваться инвестфонду, по словам бизнесмена, помогает своевременное инвестирование в быстрорастущие активы. И такой подход приносит собственнику хорошие дивиденды. В 2013 году он продал свой пакет акций компании «Галнафтогаз» за $70 млн и вложил деньги в газодобывающий сектор и АПК. Хомутынник приобрёл долю в крупнейшем агрохолдинге «Кернел», акции которого только за последний год выросли в цене в 2 раза. А также до 50 тыс. га увеличил земельный банк своего агрохолдинга «Каскад-агро» и до 300 тыс. тонн — элеваторные мощности благодаря приобретению Astev Investment Company, которая владеет рядом предприятий в Днепропетровской области и элеватором в Запорожской.

В прошлом году произошли изменения и в инвестиционно-девелоперском направлении инвестфонда Хомутынника. Судя по его электронной декларации, ИДК «Каскад» продала часть активов. Кроме того, в стадии продажи находится сеть торговых центров под маркой «Уницентр».

По итогам электронного декларирования выяснилось, что Хомутынник является бенефициаром 40 компаний. Также он оказался в лидерах среди парламентариев как по задекларированным доходам, так и по расходам на благотворительность.

28 Нвер и Артур Мхитаряны $223 млн Кто они: совладелецы Taryan Group

Возраст: 56 лет и 34 года соответственно

Сфера интересов:недвижимость Девелопмент — семейный бизнес Мхитарянов. Основатель «Познякижилбуда» Нвер Мхитарян передал компанию в управление сыну Артуру в 2004 году. По состоянию на май 2016 года в портфеле компании было около 20 зданий площадью более 1 млн кв. м. Среди них жилая недвижимость и офисы в Дарницком, Печерском и Шевченковском районах Киева.

Нвер Мхитарян трижды избирался депутатом в парламент, преподавал в Институте возобновляемой энергетики НАН Украины (который он создал в 2003 году).

В июле прошлого года Национальный банк Украины разрешил бизнесмену Артуру Чечёткину, зятю лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, купить Укрбудинвестбанк, в котором Мхитаряну принадлежали 53,6% акций. «Если у него были ненужные активы, он их продал, в том числе ЖЭКи, банк, какие-то мелкие активы. Это всё длилось последние два года», — рассказывает младший Мхитарян. Сегодня Нвер Мхитарян полностью сосредоточился на строительстве недвижимости в Дубае, где он достраивает наибольший пятизвездёчный гостиничный комплекс Kempinski на Пальме. Площадь комплекса составляет 250 тыс. кв. м.

«Познякижилбуд» вошла в структуру основанной Артуром Мхитаряном девелоперской компании Taryan Group. Он разделил функции компаний: «Познякижилбуд» — застройщик с 20-летним опытом, а Taryan — создатель лайф-стайл курортов. Первый проект TaryanGroup — многофункциональный комплекс TSARSKY на Печерске (Киев). Сейчас компания строит два жилых комплекса Jack House и Royal Tower с парками на крышах. По словам Артура Мхитаряна, по результатам 2016 года, в эти два проекта планировалось инвестировать около $24 млн. Ещё $11 млн Мхитарян намерен вложить в проект жилой и коммерческой недвижимости площадью 70 тыс. кв. м в центре Киева.

29 Вагиф Алиев $220 млн Кто он: совладелец девелоперской компании «Мандарин Плаза»

Возраст: 48 лет

Сфера интересов: недвижимость В прошлом году Вагиф Алиев запустил самый большой в столице торгово-развлекательный центр Lavina Mall общей площадью в 140 тыс. кв. м. Разработчик концепции ТРЦ и эксклюзивный брокер объекта компания UTG рассчитывает, что Lavina Mall будет привлекать до 100 тыс. посетителей в день. Чтобы завершить строительство объекта, в 2015-м бизнесмен продал развлекательный комплекс Аrena Entertainment в самом центре Киева, а чуть позже и бизнес-центр «Сенатор». Кроме того, к 2020 году Алиев собирается построить ещё семь ТРЦ. Ключевые из них — Blockbuster Mall и вторая очередь ТРЦ Ocean Mall. Подготовка к их строительству пока осуществляется за счёт финансовых потоков от БЦ «Парус» и ЖК Diamond Hill. А в конце сентября 2016 года появилась неподтверждённая информация о том, что Алиев собирается выкупить у своего бизнес-партнёра Дмитрия Фирташа (№9 в рейтинге Фокуса) 50% акций «Паруса» и таким образом стать единоличным владельцем бизнес-центра. При этом в качестве расчёта по сделке Алиев должен был погасить задолженность перед компанией Фирташа в размере $50 млн. Правда, уже в конце прошлого года Алиев заявил о готовности продать «Парус», если не удастся привлечь кредитные средства в размере $50–60 млн на завершение строительства Blockbuster Mall. Алиев вёл переговоры об открытии дополнительных кредитных линий с Райффайзен Банком Аваль и одним из турецких банков. Но чем они закончились, неизвестно.

30 Борис Колесников $215 млн Кто он: собственник компаний «Конти» и «АПК-Инвест»

Возраст: 54 года

Сфера интересов: пищепром, аграрный сектор Агробизнес Бориса Колесникова по итогам прошлого года продемонстрировал значительный рост. В 2016-м «АПК-Инвест» стал крупнейшим производителем свинины в Украине и смог увеличить объёмы чистой прибыли почти в четыре раза — до 253 млн грн. Активы компании за год выросли на 36%, составив 4,4 млрд грн, а объём производства готовой продукции достиг 48 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в 2015 году.

А вот кондитерский бизнес Колесникова, в отличие от аграрного, продемонстрировал убытки. В первую очередь из-за запрета на экспорт кондитерских изделий из Украины в Россию и потери мощностей на оккупированных территориях. В 2016 году производственное объединение «Конти» понесло чистый убыток в размере 431,1 млн грн против прибыли 64,5 млн грн в 2015-м. Активы компании за год уменьшились на 17% — до 2,42 млрд грн, тогда как текущие обязательства выросли на 38%, до 899 млн грн.

В довершение всего в конце марта ГПУ провела десятки одновременных обысков у фигурантов возобновлённого дела о хищении средств во время подготовки к проведению футбольного чемпионата Евро-2012. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, установлено завышение государственных расходов на крупные суммы. Именно Борис Колесников был ответственным за подготовку Украины к футбольному чемпионату и занимал пост вице-премьер-министра по вопросам Евро-2012 в правительстве Николая Азарова. Впрочем, конфликт Юрия Луценко и Бориса Колесникова длится ещё с 2004 года: когда Луценко возглавлял МВД, Борис Колесников был арестован на несколько месяцев.

31 Василий Хмельницкий $202 млн Кто он: совладелец UDP, основатель K.Fund

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: недвижимость, инновации Василий Хмельницкий известен как совладелец компании UDP, стабильно входящей в топ-5 крупнейших застройщиков Киева. Совокупная территория застройки UDP в столице составляет 66,71 га. Общая площадь построенной в 2016 году недвижимости (в ЖК «Новопечерские Липки», «Бульвар Фонтанов», RiverStone, Smart Plaza) достигла 220,83 тыс. кв. м. В количественном измерении объём продаж компании в прошлом году превысил показатели 2015-го на 25%. Кроме компании UDP, Хмельницкого также связывают с международным аэропортом Киев (Жуляны), который в 2016 году обслужил на 19% больше пассажиров, чем в 2015-м.

Впрочем, в последнее время бизнесмен начал интересоваться инновациями и гуманитарными инициативами. Летом 2015 года Василий Хмельницкий учредил благотворительную организацию K.Fund, которая поддерживает проекты в сфере образования и экономики. В их числе Новопечерская школа, где стоимость обучения составляет $8,3–12,85 тыс. в год, межкорпоративный IT-университет BIONIC University, презентованный в марте 2017 года новый информационный ресурс о предпринимательстве, образовании и деловой литературе K.Fund Media. Но реализация наиболее масштабной инициативы фонда Хмельницкого, в которую, по информации СМИ, планируется вложить от $100 млн до $400 млн, только начинается. Речь идёт об анонсированном в апреле 2017 года проекте технопарка UNIT Park, который расположится на территории Киевского мотоциклетного завода площадью 25 га. Под контроль Хмельницкого это госпредприятие перешло во времена президентства Януковича, когда бизнесмен был депутатом от Партии регионов.

32 Олег Сотников $190 млн Кто он: совладелец Fozzy Group

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: ретейл Роман Чигирь и Олег Сотников — школьные друзья и давние бизнес-партнёры сооснователя и президента Fozzy Group Владимира Костельмана (№19 в рейтинге Фокуса). Известно, что Костельман владеет контрольным пакетом корпорации Fozzy Group, а Сотникову и Чигирю принадлежат доли примерно по 25%. В банке «Восток», который контролирует Костельман, у Сотникова и Чигиря также есть миноритарные пакеты акций.

Деятельность группы компаний Fozzy в первую очередь ассоциируется с ретейлом. Fozzy Group контролирует торговые точки под вывеской «Сильпо», «Фора», Le Slipo, Fozzy Cash & Carry, а с августа 2016 года ещё и новую сеть жёстких дискаунтеров с провокационным названием Thrash! В Fozzy Group среди особенностей этого формата называют цены ниже среднерыночных, ассортимент около 1,5 тыс. позиций, экономию за счёт аскетического оформления и минимума персонала. К апрелю 2017-го под вывеской Thrash! успели открыть уже 39 точек в 14 городах. Однако в Fozzy удивляют не только названием новых магазинов. В марте 2016-го киевлян ошеломило нашествие дронов с коробками «Сильпо», которые кружили возле одного из супермаркетов сети. Так выглядело тестирование нового способа доставки, который наряду с многими другими функциями будет контролировать система искусственного интеллекта.

Объём площадей под контролем группы за 2016 год увеличился на 16 тыс. кв. м и достиг 537,2 тыс. кв. м. В 2016 году по сравнению с 2015-м чистая прибыль выросла в 3,4 раза, почти до 1 млрд грн. За этот период компания выплатила 2 млрд грн налогов и вошла в топ-100 налогоплательщиков Украины. Правда, долгов у предприятия прибавилось: суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 30%, до 313,8 млн грн.

В свободное от управления бизнесом время тройка совладельцев Fozzy Group занимается музыкой. Однако в прошлом году творческие пути верных бизнес-партнёров разошлись. Их совместное детище — рок-группа «Ремонт воды», которую они основали ещё в 90-х, ушла в творческий отпуск. Вместо этого Сотников и Чигирь с командой выступают в джаз-роковой группе «Буду». Роман Чигирь сочиняет тексты песен и играет на ритм-гитаре, а Сотников исполняет партии на бас-гитаре. Владимир Костельман тем временем стал вокалистом и гитаристом в команде «Гибкий Чаплинъ».

33 Роман Чигирь $190 млн Кто он: совладелец Fozzy Group

Возраст: 43 года

Сфера интересов: ретейл Роман Чигирь и Олег Сотников — школьные друзья и давние бизнес-партнёры сооснователя и президента Fozzy Group Владимира Костельмана (№19 в рейтинге Фокуса). Известно, что Костельман владеет контрольным пакетом корпорации Fozzy Group, а Сотникову и Чигирю принадлежат доли примерно по 25%. В банке «Восток», который контролирует Костельман, у Сотникова и Чигиря также есть миноритарные пакеты акций.

Деятельность группы компаний Fozzy в первую очередь ассоциируется с ретейлом. Fozzy Group контролирует торговые точки под вывеской «Сильпо», «Фора», Le Slipo, Fozzy Cash & Carry, а с августа 2016 года ещё и новую сеть жёстких дискаунтеров с провокационным названием Thrash! В Fozzy Group среди особенностей этого формата называют цены ниже среднерыночных, ассортимент около 1,5 тыс. позиций, экономию за счёт аскетического оформления и минимума персонала. К апрелю 2017-го под вывеской Thrash! успели открыть уже 39 точек в 14 городах. Однако в Fozzy удивляют не только названием новых магазинов. В марте 2016-го киевлян ошеломило нашествие дронов с коробками «Сильпо», которые кружили возле одного из супермаркетов сети. Так выглядело тестирование нового способа доставки, который наряду с многими другими функциями будет контролировать система искусственного интеллекта.

Объём площадей под контролем группы за 2016 год увеличился на 16 тыс. кв. м и достиг 537,2 тыс. кв. м. В 2016 году по сравнению с 2015-м чистая прибыль выросла в 3,4 раза, почти до 1 млрд грн. За этот период компания выплатила 2 млрд грн налогов и вошла в топ-100 налогоплательщиков Украины. Правда, долгов у предприятия прибавилось: суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 30%, до 313,8 млн грн.

В свободное от управления бизнесом время тройка совладельцев Fozzy Group занимается музыкой. Однако в прошлом году творческие пути верных бизнес-партнёров разошлись. Их совместное детище — рок-группа «Ремонт воды», которую они основали ещё в 90-х, ушла в творческий отпуск. Вместо этого Сотников и Чигирь с командой выступают в джаз-роковой группе «Буду». Роман Чигирь сочиняет тексты песен и играет на ритм-гитаре, а Сотников исполняет партии на бас-гитаре. Владимир Костельман тем временем стал вокалистом и гитаристом в команде «Гибкий Чаплинъ».

34 Александр Слободян $187 млн Кто он: президент корпорации «Оболонь»

Возраст: 61 год

Сфера интересов: пищевая промышленность В убытки компанию Слободяна уже третий год подряд вгоняют ограничения доступа на рынки РФ и Беларуси, а также постоянный рост акцизов на спиртное в Украине. Так, с этого года акциз в очередной раз вырос до 2,78 грн за литр. Впрочем, Слободян стал выкарабкиваться из череды проблем.

Корпорация «Оболонь», входящая в тройку крупнейших производителей пива, напитков и снеков в Украине, в 2016 году сократила чистый убыток на 34,5%, до 219 млн грн (в 2015-м — 335 млн грн).

Слободян продолжает вкладывать деньги в развитие корпорации. Если верить сообщениям компании о проведении очередного собрания акционеров в апреле, её активы за прошлый год увеличились на 35,8%, до 5,3 млрд грн.

В состав «Оболони» входят главный завод в Киеве и девять предприятий в регионах страны. Основные бренды компании: «Оболонь», Carling, Zlata Praha, hike premium, Zibert, Keten, Hardmix, BeerMix, «Десант», «Жигулёвское», «Охтирське», «Живчик» и «Прозора».

35 Мохаммад Захур $180 млн Кто он: основатель ISTIL Group

Возраст: 61 год

Сфера интересов: недвижимость, медиа Начиная с 2015 года Мохаммад Захур активно распродавал свой бизнес в Украине. Так, в начале 2016-го он продал входящим в SCM Рината Ахметова (№1 в рейтинге Фокуса) структурам провайдера спутникового телевидения Xtra TV и закрыл продакшен-студию ISTIL Studios. На последнюю даже не нашлось покупателя.

Из нераспроданного имущества у Захура остались Обуховский пластмассовый завод, газета Kyiv Post и недостроенный отель Renaissance, в который предприниматель уже вложил около $90 млн. От отеля Захур хочет избавиться уже давно, но никак не может найти ни покупателя, ни инвестора, который бы вложил деньги в завершение строительства. По признанию Захура, такие финучреждения, как ЕБРР, принципиально не хотят рассматривать подобные проекты в Украине, поскольку не видят предпосылок появления в обозримом будущем спроса на гостиницы представительского класса.

Из принадлежащих предпринимателю активов успешно работает разве что Обуховский пластмассовый завод, менеджмент которого сумел переориентировать производство с российского рынка на внутренний.

Пару лет назад Захур заявлял, что не видит перспектив в украинском бизнесе и собирается со своей женой, певицей Камалией переехать в США. Однако аграрный бум задел и его. Сейчас бизнесмен горит идеей инвестировать в строительство фермы по разведению уток и начать экспорт мяса птицы на рынок ЕС.

36 Наталья Бондарева $174 млн Кто она: совладелица компании «Баядера Групп»

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: производство алкоголя История ликёро-водочного гиганта «Баядера Групп» началась с небольшой дистрибьюторской компании, созданной в 1991 году Ольгой Нечитайло-Риджок. Она руководила холдингом на протяжении 19 лет. После смерти основательницы компания перешла под контроль её сестры Натальи Бондаревой, которая весьма преуспела в бизнесе.

В 2015 году, по данным самой компании, на продукцию «Баядеры» (ТМ «Хлебный Дар», «Цельсий», «Байка», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», la Femme, «Моя», Rada) приходилось около 30% общего производства водки в стране. Более того, на падающем рынке Бондарева начала активно развивать новые продукты: в 2015-м «Баядера Групп» вошла сразу в два новых сегмента — начала выпускать коньяк и шампанское. Для этого компания построила Николаевский коньячный завод, производящий коньяк под ТМ Koblevo, и наладила выпуск шампанского под ТМ Marengo на мощностях компании «Одессавинпром». По неофициальным данным, выручка компании в 2015 году составила 5,33 млрд грн.

Активно увеличивать портфель компания Бондаревой продолжала и в 2016-м, и в 2017 году. Сейчас инсайдеры рынка поговаривают, что «Баядера» готовится участвовать в приватизации «Укрспирта» и уже «положила глаз» на 4–5 заводов.

37 Сергей Тарута $168 млн Кто он: народный депутат, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД»)

Возраст: 61 год

Сфера интересов: металлургия, отельный бизнес, футбол Активы некогда одного из богатейших украинцев Сергея Таруты продолжает штормить. Вслед за затяжными судебными разбирательствами с российским ВТБ Банком и «Метинвестом» Рината Ахметова корпорация «ИСД», основные предприятия которой расположены на востоке страны, столкнулась с блокадой Донбасса. По подсчётам «ИСД», только за неделю блокады поставок сырья в зоне размежевания АТО Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод и «Экоэнергия» недополучили $21 млн валютной выручки. Через месяц блокады из-за прекращения поставок кокса и дефицита оборотных средств полностью остановил работу ещё один актив «ИСД» — Днепровский металлургический комбинат.

Не легче ситуация у Сергея Таруты и на политической арене. Осенью народный депутат публично выступил с критикой деятельности главы Национального банка Валерии Гонтаревой. И раздал брошюру о главе НБУ под названием «Угроза экономической безопасности Украины» на ежегодном собрании Международного валютного фонда. Такая выходка теперь может обойтись Таруте уголовным производством. Глава НБУ обвинила «ИСД» в невозврате украинским банкам долгов на сумму 2,5 млрд грн и обратилась к силовикам с просьбой возбудить уголовное производство по этому факту.

Единственное, в чём не изменяет себе Тарута, так это любовь к искусству. В своей декларации он указал, что по-прежнему владеет предметами антиквариата, иконами и картинами, среди которых полотна авторства Марка Шагала, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского.

38 Олег Мкртчан $165 млн Кто он: совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса»

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: металлургия Акционер металлургической группы «Индустриальный союз Донбасса» и крупнейшей украинской металлотрейдинговой компании УГМК Олег Мкртчан — давний бизнес-партнёр Сергея Таруты. Они владеют 49,9% акций корпорации «ИСД».

Для «ИСД» прошлый год нельзя назвать благоприятным. Трудности в работе предприятий, часть из которых расположена на оккупированных территориях, возникли ещё с началом боевых действий в Донбассе в 2014 году. Вследствие этого некоторые заводы группы останавливали работу, например, Алчевский меткомбинат почти полностью простаивал с конца августа 2014 года до начала июня 2015-го. В 2016-м ощутимый удар по бизнесу «ИСД» нанесла блокада железнодорожного сообщения с ОРДЛО. Это привело к остановке некоторых заводов группы на территории Украины. Так, 31 марта перешло в режим «горячей консервации» ПАО «Днепровский металлургический комбинат». Причиной этому послужило отсутствие поставок металлургического кокса из оккупированного Алчевска.

В то же время Мкртчан решил развивать бизнес в Беларуси, где в 2016 году создал холдинг «УГМК-Беларусь». Новая структура внесена в апреле этого года в реестр холдингов, который с 2010 года ведёт министерство экономики Беларуси. В холдинг «УГМК-Беларусь», в частности, вошли два подразделения Украинской горно-металлургической компании (УГМК) — Универсальная горно-металлургическая компания и «БелУГМК».

39 Филя Жебровская $162 млн Кто она: совладелица и генеральный директор ПАО «Фармак»

Возраст: 67 лет

Сфера интересов: фармация Бессменный руководитель «Фармака» Филя Жебровская за последние пять лет инвестировала в развитие своего бизнеса около 1,5 млрд грн. Это позволило «Фармаку» несмотря на высокую конкуренцию не только остаться крупнейшим в стране производителем лекарств, но и нарастить прибыль. 2016 год компания закончила с прибылью 677 млн грн, что на 67% больше, чем в 2015-м. По итогам прошлого года стоимость активов «Фармака» составила 4,4 млрд грн.

Портфель компании в 2016-м насчитывал около 200 наименований лекарственных средств и занимал около 6% общего рынка лекарств в стране. В этом году «Фармак» продолжил выводить на рынок новые препараты.

Около 20% своей продукции «Фармак» продаёт на экспорт. Однако Жебровская мечтает существенно увеличить объём экспортных продаж. Компания стала собственником польской фирмы WW Kotkowski Wierzbicki Węgrzyn, что облегчит продвижение продукции на рынки ЕС. К 2020 году «Фармак» планирует достичь выручки в $1 млрд и увеличить долю экспорта ещё на 20%.

40 Николай Рудьковский $159 млн Кто он: основатель компании «Нефтегаздобыча»

Возраст: 49 лет

Сфера интересов: нефтегазовый сектор В 2016 году экс-главе Минтранса и Соцпартии Украины Николаю Рудьковскому аукнулся неудачный пиар двухлетней давности возле здания посольства РФ в Киеве. В июне 2014 года он по требованию митингующих бросил камень в здание посольства. Несмотря на это, активисты облили Николая Рудьковского зелёнкой и потребовали продать принадлежащий ему Lexus, а вырученные деньги отдать на нужды украинской армии. Из-за этого инцидента в 2016 году следственный комитет РФ завёл на него уголовное дело, обвинив его в «нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений». И посчитал Рудьковского политиком, поддерживающим праворадикальные взгляды.

Кроме того, Рудьковскому грозит уголовное дело и на территории Украины. В прошлом году впервые дал интервью похищенный неизвестными и впоследствии освобождённый экс-директор и один из основателей компании «Нефтегаздобыча», в прошлом — бизнес-партнёр и друг Николая Рудьковского Олег Семинский. Бизнесмен пропал 3 февраля 2012 года по дороге с работы домой. Он публично обвинил в своём похищении и посягательстве на убийство Николая Рудьковского. Сегодня расследованием похищения Семинского занимается Генпрокуратура. По версии следствия, экс-директора «Нефтегаздобычи» похитили и удерживали, чтобы он не помешал перераспределению и продаже долей собственников в компании.

Так или иначе, но в отсутствие Олега Семинского в начале 2016 года энергохолдинг «ДТЭК» приобрёл у Николая Рудьковского и Нестора Шуфрича доли в ЧАО «Нефтегаздобыча». Если раньше Рудьковскому принадлежало 16,6% акций «Нефтегаздобычи», то после изменения структуры собственности его влияние было сведено практически к нулю.

41 Нестор Шуфрич $156 млн Кто он: народный депутат, миноритарный акционер компании «Нефтегаздобыча»

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: нефтегазовый сектор В прошлом году «Нефтегаздобыча» в очередной раз сменила состав акционеров. «ДТЭК» Рината Ахметова сконцентрировала 75% акций крупнейшего частного добытчика страны (№40 в рейтинге Фокуса). Продавцом акций стали две офшорные компании, которые связывают с Нестором Шуфричем и его давним бизнес-партнёром Николаем Рудьковским.

По словам экс-председателя правления компании Олега Семинского, в 2013 году Ахметов заплатил Шуфричу и Рудьковскому за 60% акций $180 млн. При этом, по словам Семинского, бизнесмены продешевили раз в десять. Однако в «ДТЭК» утверждают, что на самом деле сумма сделки была значительно больше. В 2017-м Ахметов уже сконцентрировал у себя 75% акций, предположительно купив у Рудьковского принадлежавшую ему долю в 15%. Таким образом у Нестора Шуфрича сейчас должно оставаться ещё 25% акций «Нефтегаздобычи». Впрочем, структура собственности миноритарных акционеров компании доподлинно неизвестна.

Весной 2016 года выяснилось, что через заключение фиктивного договора ипотеки под недвижимость, принадлежащую Шуфричу, в 2014-м из Пивденкомбанка, как раз перед тем, как его признали неплатёжеспособным, было выведено 117 млн грн. Однако сам Шуфрич категорически отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что злоумышленники незаконно воспользовались его имуществом.

А уже в конце 2016-го Генпрокуратура начала расследование дела о возможном уклонении от уплаты налогов Шуфричем и ещё несколькими депутатами из Партии регионов. Ну и, наконец, народный депутат Нестор Шуфрич и экс-глава Администрации президента Виктор Медведчук пользуются самыми дорогими самолётами. С Шуфричем связывают бизнес-джет Falcon 900 стоимостью около $50 млн, который зарегистрирован на офшорные компании.

42 Владимир Крупчак $153 млн Кто он: собственник Киевского картонно-бумажного комбината

Возраст: 59 лет

Сфера интересов: бумажная промышленность Бизнесмен из России Владимир Крупчак получил украинское гражданство в 2007 году. Его крупнейший бизнес-актив в Украине — Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК), который он контролирует через зарегистрированную в Австрии компанию Pulp Mill Holding. На территории России австрийской компании Крупчака принадлежат 100% акций ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».

Сегодня Киевский картонно-бумажный комбинат занимает 30-процентную долю на украинском рынке целлюлозно-бумажной промышленности. 30 марта этого года заводу исполнилось 35 лет, а украинцам продукция Киевского БКК известна по бренду туалетной бумаги «Обухов». Сегодня компания развивает бизнес в трёх направлениях: производство санитарно-гигиенических изделий, картона и гофротары. Основной экспортный продукт БКК — мелованный картон: более 60% товара поставляется на экспорт — в 28 стран, включая ЕС. В целом, по данным ассоциации «УкрПапир», предприятие демонстрирует хорошие показатели работы. В январе — октябре 2016 года завод увеличил объём производства на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, до 3,5 млн грн. Не испортил жизнь Киевскому БКК и запрет на экспорт макулатуры из Российской Федерации, который был введён в Украине с 2016 года. Недостающие объёмы в компании заменили сырьём из ЕС.

43 Геннадий Буткевич $152 млн Кто он: совладелец корпорации «АТБ»

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: ретейл Партнёры по бизнесу, совладельцы корпорации «АТБ» Геннадий Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков c 1993 года развивают сеть супермаркетов «АТБ-Маркет». Кроме этого, в корпорацию входят кондитерская фабрика «Квітень» и мясная фабрика «Фаворит Плюс».

Сеть «АТБ-Маркет» сегодня уверенно опережает конкурентов по количеству действующих магазинов. По состоянию на 1 января 2017 года в Украине насчитывалось около 835 торговых точек под вывеской «АТБ-Маркет», что на 111 магазинов больше, чем годом ранее. С таким показателем «АТБ-Маркет» стал самой быстрорастущей розничной сетью года. В 2017-м темпов не сбавляют — к концу марта количество магазинов сети уже превысило 860, на апрель анонсируют открытие очередных супермаркетов. Однако рост товарооборота в сети опережает динамику открытия новых магазинов — по сравнению с 2015 годом выторг «АТБ-Маркета» увеличился на 25,5% и достиг 58,5 млрд грн.

В числе приоритетных регионов для экспансии в «АТБ-Маркете» называют Львовскую и Одесскую области, где в ближайшие 1–2 года планируется построить новые распределительные центры. Стимулом для развития в Западном регионе стала покупка 17 магазинов локальной торговой сети «Барвинок». Сумма сделки не разглашалась, но независимые эксперты оценивают приобретение в 5–6 млн евро. Другое направление — открытие магазинов нового формата с применением энерго­сберегающих технологий, экологических материалов и LED-освещения. Первые такие супермаркеты появились на родине бизнесменов — в Днепре.

Вместе с тем ситуацию вокруг днепровских бизнесменов не назовёшь безоблачной. Как и в 2015 году, в СМИ продолжает распространяться информация якобы о работе подконтрольной им торговой сети в оккупированном Крыму, о планах относительно развития в России и т. п. В корпорации «АТБ» такие сообщения связывают с целенаправленной информационной атакой. Нагнетание ситуации вокруг «АТБ» иногда объясняют личным конфликтом между Геннадием Буткевичем и его бывшим зятем, депутатом от Радикальной партии Ляшко Сергеем Рыбалка. Он владеет фирмой S. GROUP, которая производит снеки под ТМ Snekkin, «Козацька слава», Semki, «Мачо» и др. С августа 2016 года компания Рыбалка пытается отсудить у «АТБ» более 110 млн грн за некогда поставленный, но якобы неоплаченный товар. Точка в разбирательстве ещё не поставлена.

44 Виктор Карачун $152 млн Кто он: совладелец корпорации «АТБ»

Возраст: 51 год

Сфера интересов: ретейл Партнёры по бизнесу, совладельцы корпорации «АТБ» Геннадий Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков c 1993 года развивают сеть супермаркетов «АТБ-Маркет». Кроме этого, в корпорацию входят кондитерская фабрика «Квітень» и мясная фабрика «Фаворит Плюс».

Сеть «АТБ-Маркет» сегодня уверенно опережает конкурентов по количеству действующих магазинов. По состоянию на 1 января 2017 года в Украине насчитывалось около 835 торговых точек под вывеской «АТБ-Маркет», что на 111 магазинов больше, чем годом ранее. С таким показателем «АТБ-Маркет» стал самой быстрорастущей розничной сетью года. В 2017-м темпов не сбавляют — к концу марта количество магазинов сети уже превысило 860, на апрель анонсируют открытие очередных супермаркетов. Однако рост товарооборота в сети опережает динамику открытия новых магазинов — по сравнению с 2015 годом выторг «АТБ-Маркета» увеличился на 25,5% и достиг 58,5 млрд грн.

В числе приоритетных регионов для экспансии в «АТБ-Маркете» называют Львовскую и Одесскую области, где в ближайшие 1–2 года планируется построить новые распределительные центры. Стимулом для развития в Западном регионе стала покупка 17 магазинов локальной торговой сети «Барвинок». Сумма сделки не разглашалась, но независимые эксперты оценивают приобретение в 5–6 млн евро. Другое направление — открытие магазинов нового формата с применением энерго­сберегающих технологий, экологических материалов и LED-освещения. Первые такие супермаркеты появились на родине бизнесменов — в Днепре.

Вместе с тем ситуацию вокруг днепровских бизнесменов не назовёшь безоблачной. Как и в 2015 году, в СМИ продолжает распространяться информация якобы о работе подконтрольной им торговой сети в оккупированном Крыму, о планах относительно развития в России и т. п. В корпорации «АТБ» такие сообщения связывают с целенаправленной информационной атакой. Нагнетание ситуации вокруг «АТБ» иногда объясняют личным конфликтом между Геннадием Буткевичем и его бывшим зятем, депутатом от Радикальной партии Ляшко Сергеем Рыбалка. Он владеет фирмой S. GROUP, которая производит снеки под ТМ Snekkin, «Козацька слава», Semki, «Мачо» и др. С августа 2016 года компания Рыбалка пытается отсудить у «АТБ» более 110 млн грн за некогда поставленный, но якобы неоплаченный товар. Точка в разбирательстве ещё не поставлена.

45 Евгений Ермаков $152 млн Кто он: совладелец корпорации «АТБ»

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: ретейл Партнёры по бизнесу, совладельцы корпорации «АТБ» Геннадий Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков c 1993 года развивают сеть супермаркетов «АТБ-Маркет». Кроме этого, в корпорацию входят кондитерская фабрика «Квітень» и мясная фабрика «Фаворит Плюс».

Сеть «АТБ-Маркет» сегодня уверенно опережает конкурентов по количеству действующих магазинов. По состоянию на 1 января 2017 года в Украине насчитывалось около 835 торговых точек под вывеской «АТБ-Маркет», что на 111 магазинов больше, чем годом ранее. С таким показателем «АТБ-Маркет» стал самой быстрорастущей розничной сетью года. В 2017-м темпов не сбавляют — к концу марта количество магазинов сети уже превысило 860, на апрель анонсируют открытие очередных супермаркетов. Однако рост товарооборота в сети опережает динамику открытия новых магазинов — по сравнению с 2015 годом выторг «АТБ-Маркета» увеличился на 25,5% и достиг 58,5 млрд грн.

В числе приоритетных регионов для экспансии в «АТБ-Маркете» называют Львовскую и Одесскую области, где в ближайшие 1–2 года планируется построить новые распределительные центры. Стимулом для развития в Западном регионе стала покупка 17 магазинов локальной торговой сети «Барвинок». Сумма сделки не разглашалась, но независимые эксперты оценивают приобретение в 5–6 млн евро. Другое направление — открытие магазинов нового формата с применением энерго­сберегающих технологий, экологических материалов и LED-освещения. Первые такие супермаркеты появились на родине бизнесменов — в Днепре.

Вместе с тем ситуацию вокруг днепровских бизнесменов не назовёшь безоблачной. Как и в 2015 году, в СМИ продолжает распространяться информация якобы о работе подконтрольной им торговой сети в оккупированном Крыму, о планах относительно развития в России и т. п. В корпорации «АТБ» такие сообщения связывают с целенаправленной информационной атакой. Нагнетание ситуации вокруг «АТБ» иногда объясняют личным конфликтом между Геннадием Буткевичем и его бывшим зятем, депутатом от Радикальной партии Ляшко Сергеем Рыбалка. Он владеет фирмой S. GROUP, которая производит снеки под ТМ Snekkin, «Козацька слава», Semki, «Мачо» и др. С августа 2016 года компания Рыбалка пытается отсудить у «АТБ» более 110 млн грн за некогда поставленный, но якобы неоплаченный товар. Точка в разбирательстве ещё не поставлена.

46 Тариэл Васадзе $150 млн Кто он: владелец корпорации «УкрАВТО»

Возраст: 69 лет

Сфера интересов: автопром Украинская автомобильная корпорация (УкрАВТО), в которой Тариэлу Васадзе принадлежит 94% акций, завершила 2016 год, можно сказать, успешно.

Компания сократила убыток до 3 млн грн в 2016 году в сравнении с полумиллиардом в 2015-м.

Первые девять месяцев прошлого года Запорожский автомобилестроительный завод простаивал и за год произвёл всего 506 автотранспортных средств, что в 7,5 раза меньше, чем годом ранее. Убыток ЗАЗ составил 602 млн грн, что больше выручки завода за этот год (510 млн грн).

По всей видимости, Васадзе в прошлом году зарабатывал преимущественно за счёт сервиса. В структуру корпорации входят автосервисные предприятия по всей стране, дистрибьюторские компании, а также СК «Экспресс Страхование».

Последние несколько лет Васадзе реструктуризирует кредиты ЗАЗа. Все коммерческие банки поддержали реструктуризацию, и лишь УкрЭксимБанк и Дельта Банк, подконтрольные НБУ, так и не перевели кредиты завода в гривну. Если этого не произойдёт в нынешнем году, ЗАЗ может оказаться банкротом.

47 Александр Фельдман $148 млн Кто он: народный депутат, владелец торгового центра «Барабашово»

Возраст: 57 лет

Сфера интересов: недвижимость Александр Фельдман занимает одну из ведущих строк в рейтинге рантье Украины. Самый известный актив семьи Фельдманов — харьковский торговый центр «Барабашово». По оценкам экспертов, выручка от арендных площадей торгового центра приносит семье Фельд­манов ежегодный доход до 800 млн грн.

Почти два года после избрания народным депутатом в Верховной Раде VIII созыва Александр Фельдман оставался внефракционным. Но в ноябре 2016 года харьковский нардеп-мажоритарщик вошёл в состав депутатской группы «Воля народа». По словам парламентария, его переход связан с формированием в парламенте представительства партии «Наш край», в которой Александр Фельдман занял место одного из пяти сопредседателей.

Народный депутат — известный коллекционер, что нашло отражение в его декларации за 2016 год. В ней он указал антикварные коллекции трубок, ножей, иудаистские культовые предметы, ритуальные маски и предметы быта из Азии и Африки, коллекции холодного оружия из Европы, России и Кавказа и многое другое. В 2016 году общий доход нардепа составил более 41 млн грн, из которых 24,9 млн грн — доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

48 Борис Ложкин $139 млн Кто он: бывший глава Администрации президента, секретарь Национального инвестиционного совета, зампредседателя Национального совета реформ, внештатный советник президента Украины

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: медиабизнес В августе 2016 года Борис Ложкин покинул пост главы Администрации президента. Большинство комментариев, которые касались тогда его отставки, вертелись вокруг тезиса о том, что Ложкин как человек с тонким чутьём уходит с «токсичной» должности накануне каких-то серьёзных потрясений. Точно так же, как он продал Сергею Курченко UMH Group в аккурат накануне Майдана в ноябре 2013 года.

После продажи медиахолдинга Ложкин официально не запускал новые проекты, хотя инвестиционный потенциал у него огромный. По данным австрийской прокуратуры, которая исследовала происхождение средств Сергея Курченко, подозревая его в отмывании денег, за покупку UMH Group (журналы «Forbes Украина», Vogue, «Корреспондент», газеты «Аргументы и факты», «Комсомольская правда в Украине», «Теленеделя», порталы i.ua, bigmir.net, football.ua, радиостанции «Ретро FM», Europa Plus, «Наше радио», «Авторадио») он перечислил на счета австрийских фирм Бориса Ложкина 130 млн евро. Доказать преступность происхождения этих средств венской прокуратуре так и не удалось.

Удачная продажа медиахолдинга позволяла Ложкину стабильно получать дивиденды по банковским вкладам и развивать семейный бизнес. По крайней мере до того, как он стал главой АП. После чего, если верить декларации Ложкина за 2015 год, его доходы резко сократились. Так, общая сумма дохода экс-главы АП в 2015-м составила 627,9 тыс. грн — меньше, чем он потратил на презентацию своей книги «Четвёртая республика». Тогда как в 2014 году его общий доход составлял 92,4 млн грн, большую часть которого он, естественно, получил до того, как занял государственную должность.

49 Томаш Фиала $138 млн Кто он: генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital

Возраст: 42 года

Сфера интересов: инвестиции, недвижимость, медиа Осенью 2016 года инвестиционная компания Томаша Фиалы Dragon Capital заключила несколько заметных сделок — приобрела киевский ТЦ «Пирамида» с арендной площадью более 12,6 тыс. кв. м и логистические комплексы в столичном пригороде — West Gate Logistic и East Gate Logistic общей площадью более 140 тыс. кв. м.

Фиала объявил о планах компании удвоить объём инвестиций в 2017 году. Присматриваться в Dragon Capital будут к ретейлу, в том числе и онлайн, и к коммерческой недвижимости. Какие суммы компания готова потратить на новые сделки, остаётся лишь догадываться, так как стороны не разглашали стоимость приобретений 2016 года. Но, по разным независимым оценкам, только за ТЦ «Пирамида» Фиала мог заплатить от $19 млн до $50 млн.

Инвестициями и недвижимостью интересы бизнесмена чешского происхождения не ограничиваются. С 2008 года Фиала контролирует Карловский машиностроительный завод, который производит элеваторное оборудование. В 2016-м прибыль этого предприятия заметно снизилась и составила 0,42 млн грн против 15,87 млн грн годом ранее.

50 Тарас Барщовский $134 млн Кто он: владелец группы T.B. Fruit

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: пищепром, сельское хозяйство Продукция, которую производит подконтрольная Тарасу Барщовскому компания T.B. Fruit, украинскому потребителю знакома по сокам и смузи под ТМ Filvarok и Galicia. Но это только вершина айсберга. Как сообщил Барщовский в недавнем интервью, 98% продукции компании идёт на экспорт, а украинцы даже не догадываются, что выращенные в стране фрукты и ягоды потребляют почти в 40 странах, в том числе в Японии, Германии и США. За рубеж Барщовский поставляет преимущественно концентраты — полуфабрикаты для производства соков, смузи и пюре. В числе клиентов компании — лидеры глобального рынка напитков Pepsi и Coca-Cola. Чтобы обеспечить их потребности, на восьми заводах T.B. Fruit в Украине, Польше и Молдове перерабатываются миллионы тонн яблок и ягод.

Сырьё компания выращивает в собственных садах, которые раскинулись на территории около 3,5 тыс. га, и закупает у сельского населения. На ближайшее будущее Барщовский планирует закладку новых садов и ягодников, а также строительство третьего завода в Польше.

Несмотря на масштабы деятельности, у бизнеса Барщовского непростые отношения с фискалами. Дело по иску компании «ТБ САД» (входит в T.B. Fruit) к налоговым органам об отмене налоговых уведомлений-решений на сумму $19 млн в 2016 году в юридических СМИ упоминалось в качестве крупнейшего публичного налогового спора.

51 Всеволод Кожемяко $132 млн Кто он: владелец группы «Агротрейд»

Возраст: 44 года

Сфера интересов: агропром С марта 2017 года группа «Агротрейд» открыла новое направление экспорта — Ближний Восток. Первая партия — 245 тонн муки высшего сорта — была отправлена в Израиль. В компании отметили, что в дальнейшем планируют продолжить поставки муки в страны Ближнего Востока, а также выйти на рынки Африки, Юго-Восточной Азии и Молдовы. С весны 2017-го группа начала производить органическую продукцию, для чего инвестировала порядка 10 млн грн в запуск производства на 2 тыс. га в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Сбывать органическую продукцию в «Агротрейде» планируют в страны ЕС и США. В целом 2016 год для бизнесмена прошёл благоприятно, группа продолжает сотрудничество с ЕБРР и в 2016-м инвестировала в производство 100 млн грн. Прибыль группы в 2016 году выросла на 36% по сравнению с 2015 годом.

52 Виктор Полищук $130 млн Кто он: владелец сети «Эльдорадо» и торгово-офисного центра Gulliver

Возраст: 40 лет

Сфера интересов: ретейл, недвижимость С именем Виктора Полищука связывают банк «Михайловский». После введения временной администрации в мае 2016 года выяснилось, что реальная стоимость активов «Михайловского» составляет 138 млн грн, что в 36 раз меньше «нарисованных» в отчётности 5,1 млрд грн. Суммы с девятью нулями испарились из банка за несколько дней до введения временной администрации. При этом Полищук до краха «Михайловского» якобы сумел продать свою долю в компании «Экосипан», через которую контролировал банк, а председатель правления финучреждения Игорь Дорошенко успел уволиться и перейти работать в Платинум Банк.

Также с Полищуком связывают сеть магазинов техники и электроники «Эльдорадо» и столичный торгово-офисный центр Gulliver. Пока предпринимателю удаётся успешно оспаривать санкции, которые суды накладывают на связанные с ним бизнесы в рамках дела «Михайловского».

53 Алексей Мартынов $127 млн Кто он: совладелец группы компаний «Приват»

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: металлургия, банковский сектор В начале 90-х Алексей Мартынов вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым (№2 и №3 в рейтинге Фокуса)занимались обычной торговлей — закупали оргтехнику в Москве и продавали в Днепропетровске. Сейчас Мартынов один из основных бенефициаров финансово-промышленной группы «Приват».

В сферу его интересов главным образом входит ферросплавный бизнес. В прошлом году он не радовал акционеров. Для Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов год начался с простоя в несколько месяцев из-за критичного падения спроса на мировых рынках на марганцевые концентрат и агломерат. А в июне прошлого года, помимо всего прочего, Россия ввела пошлину в 26% на импорт украинского железомарганцевого концентрата, из-за чего объёмы продаж этого сырья существенно упали.

54 Антон Пригодский $125 млн Кто он: владелец страховой компании «Нефтегазстрах»

Возраст: 67 лет

Сфера интересов: финансы Экс-нардеп от Партии регионов Антон Пригодский борется за возможность зарабатывать на «Укрзализныце» — в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) работников УЗ. В 2007 году его СК «Нефтегазстрах» получил весь объём ДМС железнодорожников. За 2007–2014 годы СК увеличила свои прибыли в сто раз, до 131,6 млн грн. После назначения на должность руководителя УЗ Войцеха Балчуна новый менеджмент провёл конкурс, на котором предложение от «Нефтегазстраха» проиграло конкурентам. В сентябре прошлого года компания пробовала судиться с УЗ о признании недействительным конкурса по выбору страховщика, однако безуспешно.

В июле 2016-го «Нефтегазстрах» заключил соглашение с «Укртрансгазом», застраховав её работников до января 2018 года. Впрочем, сумма сделки несравнима с предыдущими объёмами контрактов — всего 19 млн грн.

55 Игорь Дворецкий $124 млн Кто он: cовладелец Индустриалбанка и Экспресс-банка

Возраст: 54 года

Сфера интересов: финансы В феврале 2016 года стало известно, что запорожский Индустриалбанк и киевский Экспресс-банк объединяются. Как выяснилось, за этой сделкой стоит слияние активов под контролем одного собственника — семьи запорожского бизнесмена Игоря Дворецкого. По данным НБУ, 65% акций Индустриалбанка оформлено на мать предпринимателя Розу Дворецкую. В Экспрес-банке она контролирует 80% акций. Сам Дворецкий в этих банках владеет лишь небольшим пакетом акций.

После объединения Индустриалбанка (35-е место в рейтинге НБУ по объёму активов) и Экспрес-банка (47-е место) под контролем Дворецких окажется фин­учреждение с активами более 4 млрд грн, что соответствует третьей десятке рейтинга Нацбанка. Однако эту сделку ещё должен согласовать регулятор.

56 Вадим Ермолаев $112 млн Кто он: основатель корпорации «Алеф»

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: недвижимость, алкогольный рынок Основные направления деятельности корпорации «Алеф», которую контролирует бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, — недвижимость и производство алкоголя. Украинцам продукция алкогольной компании Ермолаева «Алеф-Виналь» знакома по брендам «Золотая амфора», «Жан-Жак», «Вилла Крым», «Клинков». По данным СМИ, в 2016 году «Алеф-Виналь» вошла в топ-20 украинских производителей алкоголя с выручкой 0,66 млрд грн. По всей видимости, это только вершина айсберга. Ведь после аннексии Крыма расположенные на оккупированной территории основные производственные мощности «Алеф-Виналь» — заводы «Старокрымский», «Бурлюк», «Атлантис» и «Багерово» — продолжают действовать как российские предприятия под вывеской «Алеф-Виналь-Крым». В частности, об этом свидетельствует новый кредит от работающего в Крыму российского банка РНКБ.

57 Пётр Дыминский $106 млн Кто он: совладелец группы «Континиум»

Возраст: 62 года

Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, футбол Пётр Дыминский — один из бизнес-партнёров группы «Континиум», куда также входят Степан Ивахив и Сергей Лагур. Основатель «Континиума» Игорь Еремеев несколько лет назад погиб, упав с лошади. Несмотря на утрату, предпринимателям удалось сохранить и развить основанный им бизнес. Сегодня в структуру «Континиума» входит сеть автозаправок WOG, Херсонский НПЗ, оптовый нефтетрейдер WOG Aerojet, молочный бизнес под брендами «Комо» и «Галичина», девелоперская компания.

В этом году Дыминский увеличил свой интерес в финансовом секторе. Если в прошлом году он владел 1,3% акций в Банке инвестиций и сбережений, то по состоянию на январь 2017 года доля акционера Дыминского выросла до 5,7%, а доля его супруги в банке составила 4,3%. Его партнёры Степан Ивахив и Сергей Лагур владеют пакетами по 17,5% акций.

58 Степан Ивахив $106 млн Кто он: народный депутат,заместитель главы депутатской группы «Воля народа»

Возраст: 49 лет

Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, недвижимость Один из совладельцев группы «Континиум», Степан Ивахив, известен и как политик. В Верховной Раде он занимает пост заместителя главы депутатской группы «Воля народа».

В декабре 2016-го группа оказалась на грани распада. Количество нардепов, входящих в «Волю народа», составляло лишь 18 человек при 19 необходимых. В течение года группу покинули 3 народных депутата, ещё двое заявили о намерении выйти. Но ситуацию удалось стабилизировать.

Степан Ивахив — конечный бенефициар компаний W.O.G. Holding Limited (Кипр), «Клуб сыра» и «Комо Украина», как он указал в своей электронной декларации. В 2016 году нардеп стал одним из рекордсменов парламента по количеству компаний, зарегистрированных в офшорах, — таких у него 13. Ивахив задекларировал 15 млн грн и 1,6 млн евро наличности, а также пять недостроев в Волынской области.

59 Сергей Лагур $106 млн Кто он: совладелец группы «Континиум»

Возраст: 54 года

Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, недвижимость Сергей Лагур — один из трёх совладельцев группы «Континиум». Предположительно именно он стал курировать нефтяное направление «Континиума» после гибели Игоря Еремеева.

Бренд WOG объединяет 512 автозаправочных станций. WOG активно развивает сферу ретейла. В 2016 году «ВОГ Ритейл» выиграла тендер на предоставление услуг питания в поездах «Интерсити» и «Интерсити+», открылись автономные кофейни под брендом WOG.

В сфере интересов бизнесмена были и банковские активы группы. До августа 2016 года Сергей Лагур занимал пост главы наблюдательного совета Банка инвестиций и сбережений (БИС-Банка), 45% акций которого в прошлом году также перешли под контроль группы «Континиум». В мае Лагур, владевший 9,15% акций БИС-Банка, после получения согласования НБУ увеличил свою долю до 17,5%. Но в августе он покинул пост главы набсовета.

60 Сергей и Александр Буряки $105 млн Кто они: совладелецы «Сварог Вест Груп»

Возраст: 51 год и 46 лет соответственно

Сфера интересов: агросектор Братья-банкиры Сергей и Александр Буряки летом 2013 года продали Брокбизнесбанк быстрорастущей на тот момент группе ВЕТЭК Сергея Курченко. Деньги вложили в аграрный бизнес, хотя поначалу с недоверием относились к этой отрасли. Но, очевидно, выбрали правильное направление, поскольку очень скоро «Сварог Вест Груп» попала в рейтинги самых эффективных агрохолдингов в стране.

По итогам трёх кварталов прошлого года доход предприятий холдинга EBITDA («Сварог-Днистер», агрофирма «Оршівська», «Евразия-Сервис») составил 86,4 млн грн. Среди новых направлений деятельности «Сварог Вест Груп» — организация Первого национального аграрного кооператива. Структура будет помогать фермерам развивать малые хозяйства, получая часть их возросшей прибыли. С сентября Буряки с партнёрами инвестировали в кооператив около $8,5 млн.

61 Евгений Черняк $101 млн Кто он: основатель холдинга Global Spirits

Возраст: 48 лет

Сфера интересов: производство алкоголя Черняк последние несколько лет живёт в США — по его словам, достаточно скромно. Выбор локации не случаен — по прогнозам на 2017 год американский рынок может принести его компании Global Spirits около 30% прибыли, тогда как украинский — менее 10%. Водку для США Global Spirits производит на мощностях завода Temperance Distilling Company в штате Мичиган. И хотя специально для США в компании придумали бренд Leaf, в лидеры выбилась «Хортица» — её бутылка напоминает американцам небоскрёб Empire State Building.

62 Виктор Иванчик $98 млн Кто он: совладелец компании «Астарта-Киев»

Возраст: 61 год

Сфера интересов: агросектор и пищепром «Астарту» Виктора Иванчика называют одной из самых эффективных агрокомпаний на украинском рынке. И это доказывают результаты её финансовой деятельности. Так, общая выручка агропромышленного холдинга за 2016 год выросла на 17%, до 369 млн евро. При этом 51% от суммы составили экспортные продажи. Доналоговая прибыль холдинга (EBITDA) увеличилась более чем на 16%, до 152 млн евро. При этом чистая прибыль за указанный период составила 83 млн евро, что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хорошие финрезультаты способствовали росту котировок акций на Варшавской бирже. Их цена за год выросла на 77%, до 67,5 злотого за акцию ($16,9).

В целом по итогам 2016 года «Астарта» собрала более 910 тыс. тонн зерновых и масличных, произвела 505 тыс. тонн сахара и 106 тыс. тонн молока.

63 Олег Бахматюк $95млн Кто он: основатель и владелец холдинга UkrLandFarming

Возраст: 42 года

Сфера интересов: агросектор Олег Бахматюк владеет крупнейшим агрохолдингом Украины UkrLandFarming с земельным банком в 654 тыс. га. Но сейчас его бизнес-империя переживает не лучшие времена. Входящий в UkrLandFarming производитель яиц «Авангард» продолжает показывать убытки. В 2016-м убыток UkrLandFarming составил $56,6 млн против $158,4 млн в предыдущем году.

В публичную плоскость вылился и конфликт Бахматюка с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой из-за долгов латифундиста перед государством, которые он перестал погашать. Речь идёт о рефинансировании, предоставленном НБУ лопнувшим банкам Бахматюка — VAB и «Финансовой Инициативе», и о займах, которые эти финучреждения раздавали связанным компаниям. Как отметила Гонтарева, долг Бахматюка перед НБУ составляет 10,9 млрд грн, на связанных компаниях висит ещё 28,2 млрд грн.

64 Роман Лунин $92 млн Кто он: основатель «Ритейл Групп»

Возраст: 52 года

Сфера интересов: ретейл «Ритейл Групп» Романа Лунина объединяет торговые сети «Велика Кишеня» (26 супермаркетов в восьми городах Украины), «Велмарт» (26 магазинов в Украине и один в Молдове), «ВК Экспресс» (13 супермаркетов в Киеве), ВК Select (один магазин в Киеве), а также сеть супермаркетов Green Hills Market в Молдове.

Как и на ретейле в целом, начавшийся в 2015 году кризис платёжеспособности населения на супермаркетах Лунина отразился достаточно остро. Компания была вынуждена оптимизировать торговые площади и переформатировать несколько гипермаркетов «Велика Кишеня» в супермаркеты шаговой доступности «Велмарт». Именно развитие небольших магазинов стало основой бизнес-стратегии Лунина в прошлом году. По сообщениям СМИ, предприниматель намеревался в 2016-м вложить в развитие сети «Велмарт» 24 млн грн.

65 Рафаэль Гороян $90 млн Кто он: руководитель группы компаний «Прометей»

Возраст: 40 лет

Сфера интересов: агросектор Основной источник состояния Рафаэля Горояна — зерноторговая компания «Прометей». Её выручка в прошлом году составила 5,2 млрд грн, что в 1,5 раза превышает итоги 2015-го. Нарастить обороты компания смогла в том числе благодаря открытию 10 новых элеваторов. В этом году группа «Прометей» планирует продолжить увеличение объёмов экспортных поставок зерновых и реализации масличных культур на внутреннем рынке. Также компания сосредоточится на развитии зернохранилищ. В одном из своих интервью Гороян заявил, что рассчитывает на то, что через пять лет у «Прометея» будет уже полсотни зернохранилищ.

66 Андрей Иванов $86 млн Кто он: совладелец UDP и Киевской инвестиционной группы

Возраст: 52 года

Сфера интересов: финансы, недвижимость Андрею Иванову — партнёру миллионера Василия Хмельницкого (№31 в рейтинге Фокуса) по бизнесу — принадлежит 30% доли в «Киевской инвестиционной группе». Главный бизнес группы — девелоперский. Контролируемая Ивановым и Хмельницким компания UDP считается одним из ключевых застройщиков на рынке. В её портфеле — 11 успешных проектов и 1 тыс. га земли. Инвестиции в проекты составили $620 млн. Общее количество построенных площадей во всех проектах UDP за 2016 год составило 220,8 тыс. кв. м. При этом объём продаж компании превысил показатель 2015 года в среднем на 25 % (в количественном измерении). Цены на объекты также показали динамику роста на 4,7–6,7%. Жилые комплексы UDP в 2016-м неоднократно возглавляли рейтинги комфортности новостроек.

67 Борис Музалёв $85 млн Кто он: совладелец сети супермаркетов «Таврия В»

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: ретейл, недвижимость Бориса Музалёва считают самым богатым одесситом. Вместе с братом Михаилом он владеет компанией «Таврия-В», которая входит в десятку крупнейших продуктовых ретейлеров страны. Её супермаркеты работают под брендами «Таврия В» и «Космос». Согласно данным сайта компании, сеть насчитывает 79 магазинов общей площадью 357,3 тыс. кв. м. Годовой оборот сети — около 6,5 млрд грн.

Помимо сети супермаркетов, Музалёв владеет 13 торгово-развлекательными центрами. Все они работают по одной схеме: «Таврия-В» — основной арендатор, все остальные площади сдаются в аренду.

Чистый доход компании от реализации продукции за 9 месяцев прошлого года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 1,14 млрд грн. Прибыль за указанный период увеличилась на 1,8%, до 170,7 млн грн.

68 Валерий Киптык $85 млн Кто он: совладелец сетей Varus и Eva

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: ретейл Основные активы бизнесмена из Днепра Валерия Киптыка сконцентрированы в недвижимости и розничной торговле. Он владеет половиной крупнейшего в Днепре торгового центра «Мост-Сити Центр» (вторая половина принадлежит бывшему партнёру Киптыка Вадиму Ермолаеву), а также несколькими торговыми комплексами в Каменском и Запорожье. Вместе с Русланом Шостаком предприниматель развивает продуктовую сеть Varus и парфюмерно-косметические магазины Eva. По данным официальных сайтов торговых сетей, сегодня Varus насчитывает 59 магазинов по всей Украине, Eva — 425. И если Varus за последнее время открыл только три новых супермаркета в Запорожье и Киеве, то Eva уже в нынешнем году пополнилась 30 новыми магазинами. К сожалению, данных о товарообороте сетей за 2016-й пока нет, но в 2015-м он вырос на 40–50%.

69 Владимир и Глеб Загории $82 млн Кто они: Глеб — народный депутат Украины (Блок Петра Порошенко), Владимир — председатель наблюдательного совета ЗАО «Дарница»

Возраст: 40 лет и 65 лет соответственно

Сфера интересов: фармбизнес В 2017 году фармацевтическая фирма «Дарница» продолжила попытки поглотить Борщаговский химико-фармацевтический завод. Правда, на этом пути у фармгиганта возникли трудности. В январе 2016-го Антимонопольный комитет разрешил «Дарнице» приобрести более 50% акций БХФЗ. Однако в апреле 2016 года АМКУ оштрафовал компанию на 20 тыс. грн за приобретение почти 30% акций БХФЗ без соответствующего разрешения регулятора. А после — начал рассмотрение дела о возможной концентрации украинского фармацевтического рынка «Дарницей» путём приобретения акций БХФЗ, что обеспечит «Дарнице» превышение 50% голосов в высшем органе управления завода. Покупке акций сопротивляются акционеры БХФЗ, которые заявили, что не ведут переговоров о продаже контрольного пакета акций.

70 Владислав Чечёткин $82 млн Кто он: владелец интернет-гипермаркета Rozetka.ua

Возраст: 38 лет

Сфера интересов: e-commerce Владиславу Чечёткину принадлежит интернет-магазин Rozetka.ua. В марте этого года, согласно данным SimilarWeb, количество посещений магазина составило 36,1 млн. Rozetka.ua владеет несколькими офисами с торговыми залами и складами. Она стала по сути онлайн-гипермаркетом, где помимо электроники уже давно торгуют массой других товаров, от обуви до железнодорожных билетов.

В 2015 году Чечёткин продал часть бизнеса фонду Emerging Europe Growth Fund II, находящемуся под управлением Horizon Capital. Вероятно, фонд выступил в привычной для себя роли миноритарного акционера и приобрёл от 5% до 15% компании. Сумму сделки стороны не раскрыли, но эксперты оценили её в $40 млн.

В начале этого года предприниматель закрыл сделку по покупке складского комплекса «Терминал Бровары» площадью около 49 тыс. кв. м. Стоимость составила свыше $16 млн.

71 Леонид Климов $75 млн Кто он: народный депутат, владелец футбольного клуба «Черноморец»

Возраст: 64 года

Сфера интересов: финансы, футбол 2016 год принёс крупные финансовые проблемы и одновременно судебные победы владельцу футбольного клуба «Черноморец» нардепу Леониду Климову. В 2015 году НБУ признал неплатёжеспособным его Имэксбанк, что обернулось арестом части недвижимого имущества, принадлежащего бизнесмену, в том числе футбольного клуба «Черноморец», поскольку стадион и тренировочная база клуба находились в залоге по кредитам фирм, связанных с нардепом. А сам Леонид Климов выступил поручителем по стабилизационному кредиту от НБУ для Имэксбанка на сумму 310 млн грн.

В 2016-м НБУ пытался взыскать эту сумму с нардепа. Суд первой инстанции удовлетворил требования НБУ, что и послужило причиной для ареста имущества. Но 29 ноября 2016 года Приморский районный суд Одессы это решение отменил.

72 Евгений Сигал $74 млн Кто он: владелец компании «Комплекс Агромарс»

Возраст: 62 года

Сфера интересов: агросектор «Комплекс Агромарс» Евгения Сигала — холдинговая компания с замкнутым циклом производства, что позволяет контролировать все этапы бизнеса — от выращивания зерновых культур, производства комбикормов и выращивания племенной и бройлерной птицы до переработки мяса и его реализации. В 2015 году главное предприятие холдинга «Гавриловский птицеводческий комплекс» получил 2,7 млрд грн дохода.

На долю «Агромарса» приходится около 15% продаж курятины в Украине. Причём останавливаться на достигнутом Сигал явно не собирается: в этом году стало известно, что «Агромарс» ищет инвестора, который бы продолжил строительство четырёх бройлерных птицеферм мощностью 3,3 млн голов в год. Размер необходимых инвестиций составляет 126 млн грн. Также компания планирует построить инкубатор проектной мощностью 90 млн яиц в год.

73 Виталий и Владимир Кличко $70 млн Кто они: Виталий — мэр Киева, Владимир — профессиональный боксёр. Совладельцы компаний К2, KMG, отеля 11 mirrors

Возраст: 45 лет и 41 год соответственно

Сфера интересов: спорт В декларации за прошлый год мэр Киева Виталий Кличко указал, что получил 147,9 тыс. грн зарплаты и 1,66 млн грн дохода от роялти.

Мэр Киева — бенефициар двух благотворительных фондов «Будущее Киева» и «Фонд Кличко». Братьям также принадлежат компании К2 Promotions и Klitschko management group (KMG), которые занимаются организацией боксёрских турниров. Но основной капитал Кличко составляют гонорары за проведённые ими бои и рекламные контракты. К примеру, за поединок с британцем Тайсоном Фьюри Владимир Кличко в ноябре 2015 года получил около $23 млн. Бой же с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа в этом году принесёт спортсменам $22,6 млн на двоих.

74 Александр Табалов $70 млн Кто он: владелец группы «Формула Смаку»

Возраст: 59 лет

Сфера интересов: пищепром Бизнесмен из Кропивницкого Александр Табалов, развивая свой бизнес, сделал ставку на социально значимые продукты питания — хлеб и молоко. Сегодня Табалову принадлежит группа компаний «Формула Смаку», объединяющая производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областей. В хлебобулочном бизнесе Табалов также партнёр инвестфонда «Каскад» Виталия Хомутынника.

Сегодня «Формула Смаку» выпускает более 300 видов хлебобулочных и 400 наименований кондитерских изделий.

В 2009 году Табалов приобрёл молочные активы, купив ЗАО «Юрия» (Черкасский молокозавод), выпускающий продукцию под брендом ТМ «Волошкове поле». А также Первомайский молочно-консервный комбинат в Николаевской области.

75 Геннадий Бобов $69 млн Кто он: народный депутат, совладелец компаний «Калиновый край» и «Панда»

Возраст: 51 год

Сфера интересов: агросектор По оценкам экспертов, народный депутат Геннадий Бобов — один из крупнейших рантье Верховной Рады VIII созыва. Мажоритарщик с Черкасчины и обладатель звания Героя Украины (за заслуги в развитии агропромышленного комплекса) в 2016 году получил более 22 млн грн дивидендов, о чём он указал в своей электронной декларации.

Депутат владеет 75% акций сельскохозяйственного предприятия «Калиновый край», является конечным бенефициаром сахарного завода «Панда», где ему принадлежит 80% акций, и ряда других юрлиц. Эти компании и принесли Геннадию Бобову в 2016-м большую часть дивидендов. Впрочем, по сравнению с предыдущим годом доходность активов парламентария снизилась более чем вдвое. В 2015-м «Панда» принесла парламентарию в виде дивидендов свыше 42 млн грн.

Занимается меценатской деятельностью.

76 Станислав Войтович $65 млн Кто он: основатель группы компаний «Терра Фуд»

Возраст: 51 год

Сфера интересов: пищепром, агробизнес Группа компаний «Терра Фуд» под управлением Станислава Вой­товича специализируется на мясо-молочном направлении. Мощности компании рассчитаны на производство 43 тыс. тонн сыра, 114 тыс. тонн сливочного масла и 120 тыс. тонн цельномолочной продукции в год. «Терра Фуд» экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран, впрочем, объёмы экспортных продаж пока относительно невелики. Около 80% молочной продукции продаётся на внутреннем рынке. Сейчас Войтович всерьёз задумался о мировой экспансии. Экспортная стратегия компании на пять лет включает удержание позиций и расширение ассортимента продукции в СНГ и продвижение в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. В прошлом году «Терра Фуд» проходила сертификационный аудит у нигерийских чиновников и готовится поставлять молочные продукты в эту страну.

77 Владимир Авраменко $65 млн Кто он: совладелец кондитерской фабрики «АВК», банка «Траст» и платёжной системы EasyPay

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: пищепром, финансы, e-commerce После того как в 2015 году главное детище Авраменко — кондитерская фабрика «АВК» потеряла две трети производственных мощностей, оставшихся в ОРДЛО, бизнесмен продолжил работу уже в Закарпатской и Днепропетровской областях. Это частично перекрыло утраченные мощности. По итогам 2015 года «АВК» сократила убыток почти в восемь раз, до 0,6 млн грн. При этом кондитерских изделий за 2014–2015 годы компания произвела на сумму более 5,8 млрд грн.

Помимо кондитерского бизнеса, Авраменко контролирует сеть платёжных терминалов EasyPay, а в 2015 году приобрёл за $1 млн у российских предпринимателей Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева банк «Траст». На основе проблемного фин­учреждения Авраменко планирует создать первый в стране банк, полностью специализирующийся на «виртуальном» бизнесе.

78 Валерий Кравец $63 млн Кто он: совладелец кондитерской фабрики «АВК»

Возраст: 61 год

Сфера интересов: пищепром В 2014 году кондитерская фабрика «АВК», акционерами которой были Валерий Кравец и Владимир Авраменко, потеряла российский рынок, где занимала 6% в сегменте шоколадной продукции. После этого, в 2015 году, «АВК» лишилась двух третьих производственных мощностей, которые находились в Донецке и Луганске. В итоге вместо фактически потерянного актива было зарегистрировано новое предприятие в Киеве — «АВК Конфекшинери». Но Кравца среди учредителей этой компании уже не было. «АВК Конфекшинери» стало личным предприятием Авраменко, который «уход» из бизнеса партнёра объяснял тем, что в последние годы Кравец был «спящим акционером». Вместе с тем закон запрещает изменения в реестре предприятий, зарегистрированных в зоне АТО. Поэтому юридически Авраменко с Кравцом по-прежнему остаются акционерами «АВК».

79 Георгий Скударь $63 млн Кто он: президент Новокраматорского машиностроительного завода

Возраст: 74 года

Сфера интересов: машиностроение Промышленник и политик, член Партии регионов Георгий Скударь до ІІ квартала 2014 года владел 77% акций Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Но уже начиная с ІІІ квартала этого же года пакетами по 33,6% акций владеют два физических лица — гражданина Украины. Кто эти акционеры, неизвестно. В 2017 году была также изменена форма собственности предприятия — НКМЗ из публичного акционерного общества стал частным.

В 2016 году НКМЗ удалось остановить падение основных технико-экономических показателей, и объём товарной продукции предприятия вырос относительно 2015 года на 11,3%. Сколько это в деньгах, пока неизвестно, но при распределении чистой прибыли на собрании акционеров НКМЗ было решено направить на выплату дивидендов средства из расчёта 2 тыс. грн на акцию.

80 Фёдор Шпиг $63 млн Кто он: совладелец «Молочного альянса»

Возраст: 61 год

Сфера интересов: пищепром Фёдор Шпиг вместе со своим партнёром Александром Деркачем сумел дважды с нуля создать банки, вывести их на передовую и выгодно продать иностранным инвесторам. Деньги от продажи финучреждений партнёры вложили в группу компаний «Молочный альянс».

Впрочем, в прошлом году предприниматель решил заняться и собственным бизнесом. Он инвестировал 60 млн грн в зерновой терминал на Новоодесском элеваторе в Николаевской области. Учитывая проблемы молочного бизнеса из-за прекращения торговли с Россией и рост мировых цен на зерновые, его решение заняться зернотрейдингом вполне логичное.

81 Александр Деркач $63 млн Кто он: совладелец «Молочного альянса»

Возраст: 57 лет

Сфера интересов: пищепром Александру Деркачу вместе с его партнёром Фёдором Шпигом принадлежит группа компаний «Молочный альянс», которая входит в число главных производителей молочных продуктов в Украине. На долю компании, по независимым оценкам, приходится около 20% отечественного рынка. В конце прошлого года акционеры «Молочного альянса» приняли решение выплатить 254 млн грн дивидендов из прибыли за несколько прошлых лет.

Среди первоочередных задач детища Деркача и Шпига — активная работа по расширению экспорта, в том числе выходу на рынок ЕС. Так, в апреле прошлого года они первыми среди молочных компаний Украины выполнили заказ болгарского парт­нёра на поставку небольшой партии молочной продукции. А в августе начали продавать в Европу сухое обезжиренное молоко.

82 Сергей Кролевец $63 млн Кто он: владелец компании «Эридон»

Возраст:52 года

Сфера интересов: агросектор «Эридон» Сергея Кролевца специализируется на дистрибуции семян, удобрений и средств защиты растений. Компания сотрудничает более чем с 6 тыс. хозяйств. По оценочным данным, выручка «Эридона» в 2015 году составила 12,9 млрд грн, а прибыль — 170 млн грн.

В октябре 2016-го «Эридон» открыл новый административно-складской комплекс площадью 728 кв. м в селе Вапнярка Винницкой области, а в декабре — складской комплекс на 960 кв. м в Одесской области. Компания реконструировала склады в Полтавской и Николаевской областях. Кроме дистрибьюторских подразделений, в компании есть пять агропредприятий с 30 тыс. га земли в Житомирской, Кировоградской и Киевской областях, а также семенной завод и роботизированная молочная ферма на 500 голов.

83 Владимир Приходько $62 млн Кто он: президент Крюковского вагоностроительного завода

Возраст: 74 года

Сфера интересов:машиностроение Владимир Приходько — классический образец «красного директора». Он работает на Крюковском вагоностроительном почти 40 лет, из них 30 — директором.

Ещё год назад казалось, что КВЗ можно списывать со счетов. На фоне рекордного 2012 года, когда предприятие заработало $100 млн, падение производства, вызванное потерей российского рынка, выглядело катастрофическим. В 2015 году КВЗ произвёл всего 400 вагонов и получил 500 млн грн убытка. Однако в 2016-м КВЗ удалось увеличить выпуск грузовых вагонов в 3,8 раза, до 1,6 тыс. штук, и сократить убытки до 100 млн грн. В 2017 году предприятие планирует «выйти в ноль».

Помимо постройки грузовых вагонов, предприятие Приходько занимается модернизацией поездов для киевского метро и планирует экспансию на рынки Средней Азии.

84 Андрей Адамовский $60 млн Кто он: экс-совладелец ТРЦ Skymall

Возраст: 47 лет

Сфера интересов: недвижимость Андрей Адамовский — один из сооснователей телекоммуникационной группы «Фарлеп», которой принадлежал крупный интернет-провайдер «Вега», в 2005 году проданный Ринату Ахметову.

В 2009-м Адамовский вложил $40 млн в строительство ТРЦ Skymall в обмен на контрольный пакет акций. Однако совладелец ТРЦ — эстонский бизнесмен Хиллар Тедер оставил за собой так называемый call-опцион — право выкупа доли Адамовского в проекте. После завершения строительства в 2010-м компания Тедера Arricano Real Estate решила выкупить контрольный пакет у Адамовского. Однако последний отказался продавать свою долю, обвинив Хиллара Тедера в нарушении условий договора. Суды продолжались четыре года. В мае прошлого года Лондонский арбитраж обязал Адамовского передать все акции Skymall бывшим партнёрам.

85 Андрей Здесенко $54 млн Кто он: учредитель корпорации «Биосфера»

Возраст: 48 лет

Сфера интересов: FMCG Главный актив Андрея Здесенко — корпорация «Биосфера» занимает 40% рынка товаров по уходу за домом. Сегодня продукция его компании представлена в 14 странах Европы и Азии. В её потребительском портфеле более 2 тыс. наименований продукции под 12 собственными торговыми марками. Кроме того, компания занимается дистрибуцией ещё семи торговых марок других производителей. Ежемесячно «Биосфера» продаёт 23 млн упаковок продукции. Производственные мощности компании — это четыре завода общей площадью 35 тыс. кв. м. Также в 2015 году корпорация совместно с французской компанией Lemoine Groupe построила и запустила завод по производству ваты в Эстонии. Инвестиции «Биосферы» составили 5,5 млн евро.

86 Александр Пилипенко $53 млн Кто он: президент промышленно-строительной группы «Ковальская»

Возраст: 62 года

Сфера интересов: строительство Промышленно-строительная группа «Ковальская» объединяет девять предприятий, ключевое из которых — крупнейший в стране производитель бетона «Завод железобетонных конструкций им. С. Ковальской». Чистый доход предприятия за 2015 год составил более 1 млрд грн, а чистая прибыль — 18 млн грн.

Кроме производства стройматериалов компания развивает собственное строительное направление — возведение жилья в Киеве. За последние годы был сдан в эксплуатацию ЖК «Зелёный остров — 2», ЖК GardenCityResidence и «Паркова Вежа». В этом году планируется сдача ЖК «Династия» общей площадью 41,1 тыс. кв. м. Однако последние месяцы застройщика сопровождают скандалы — жильцы построенных домов создают ОСМД и отказываются от услуг предложенных застройщиком управляющих компаний.

87 Гарик Корогодский $50 млн Кто он: совладелец ТРЦ Dream Town

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: недвижимость Гарик Корогодский чаще всего мелькает в новостях в качестве чудаковатого киевлянина, обожающего эпатировать публику ярким внешним видом и крепким словцом. Например, в декабре 2016 года он объявил в своём Facebook, что собирается принять участие в конкурсе на должность председателя Одесской облгосадминистрации и попутно прошёлся по замшелой конкурсной процедуре — в век интернета все документы нужно заполнять от руки. Из-за отсутствия украинского гражданства шансов у него изначально не было, однако что-что, а создавать шумиху вокруг своего имени Корогодский умеет.

Впрочем, бизнесмен способен не только троллить. Он заметный украинский писатель, пробует себя на актёрском поприще, не чужд благотворительности — его фонд «Жизнелюб» оказывает помощь украинцам преклонного возраста.

88 Александр Меламуд $50 млн Кто он: совладелец ТРЦ Dream Town

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: недвижимость Александр Меламуд отмечает, что, хотя торговые площади в ТРЦ Dream Town не пустуют, влияние кризиса весьма заметно: особенно сильно просел luxury-сегмент, несколько магазинов закрылось, ТРЦ вынужден существенно снижать стоимость аренды. При этом предприниматель не скрывает, что бизнес ему уже наскучил, ничего нового делать он пока не планирует, по крайней мере в Украине.

В последние годы Меламуд, как и его друг и деловой партнёр Гарик Корогодский, много времени посвящает творчеству: пишет книги, песни и стихи, устраивает моноспектакли. В 2016 году вышла его пластинка «Я люблю тебя, Ж!». В марте этого года он представил ироничный стендап-концерт «Муж на час», все средства от которого пошли благотворительному фонду помощи больным анорексией и булимией «Гиппократ».

89 Александр Суходольский $49 млн Кто он: совладелец компании «БаДМ»

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: фармацевтика В прошлом году темпы роста украинского фармрынка, как и в 2015-м, исчислялись двузначными числами. За девять месяцев 2016-го объём продаж лекарств в целом по стране вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го и составил 41,8 млрд грн. Лидерство по объёму поставок препаратов в аптечные учреждения, как и в 2015 году, удерживает компания «БаДМ», которую контролируют днепропетровские бизнесмены Александр Суходольский и Александр Дитятковский. После банкротства одного из их конкурентов, компании «Альба Украина», доля «БаДМ» на рынке фармдистрибуции выросла до 40%. Впрочем, это не защищает компанию от нападок фискальной службы. В прошлом году дистрибьютор лекарств победил в судебной тяжбе с днепропетровской Специализированной налоговой инспекцией по обслуживанию крупных налогоплательщиков Главного управления ГФС, которая после проверки компании выставила «БаДМ» штрафов на сумму более чем 20 млн грн.

90 Александр Дитятковский $49 млн Кто он: совладелец компании «БаДМ»

Возраст: 65 лет

Сфера интересов: фармацевтика В прошлом году темпы роста украинского фармрынка, как и в 2015-м, исчислялись двузначными числами. За девять месяцев 2016-го объём продаж лекарств в целом по стране вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го и составил 41,8 млрд грн. Лидерство по объёму поставок препаратов в аптечные учреждения, как и в 2015 году, удерживает компания «БаДМ», которую контролируют днепропетровские бизнесмены Александр Суходольский и Александр Дитятковский. После банкротства одного из их конкурентов, компании «Альба Украина», доля «БаДМ» на рынке фармдистрибуции выросла до 40%. Впрочем, это не защищает компанию от нападок фискальной службы. В прошлом году дистрибьютор лекарств победил в судебной тяжбе с днепропетровской Специализированной налоговой инспекцией по обслуживанию крупных налогоплательщиков Главного управления ГФС, которая после проверки компании выставила «БаДМ» штрафов на сумму более чем 20 млн грн.

91 Святослав Нечитайло $43 млн Кто он: владелец сети супермаркетов «ЭКО-маркет», совладелец "Баядера групп"

Возраст: 42 года

Сфера интересов: ретейл Святослав Нечитайло — сын основательницы алкогольной компании «Баядера» Ольги Нечитайло-Риджок. После смерти матери, Нечитайло унаследовал 50% долю в «Баядере». Другая часть компании досталась Наталье Бондаревой (досье №36 в рейтинге Фокуса).

Святослав развивает сеть супермаркетов «ЭКО-маркет». В 2016 году «ЭКО-маркет» открыл три новых магазина. По состоянию на конец года торговая сеть владела 114 магазинами в 34 городах Украины. В прошлом году Нечитайло попытался поэкспериментировать и с форматами магазинов — запустил пилотный проект «ЭКО дисконт-формат» в двух супермаркетах — в Киеве и Василькове.

В 2016-м компания продолжала активно развивать направление собственных торговых марок. На данный момент в сети «ЭКО-маркет» представлены более десяти собственных торговых марок, которые включают около 600 наименований товаров.

92 Олег Боярин $40 млн Кто он: председатель правления компании «Атолл Холдинг»

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: автопром Олег Боярин — владелец завода «Еврокар», расположенного в Закарпатье недалеко от венгерской границы. С 2001 года здесь собирают автомобили Skoda. Мощность завода — 100 тыс. машин в год, но пока предприятие не загружено. По итогам 2016 года с конвейеров «Еврокара» сошло 3,937 тыс. автомобилей, что почти вдвое больше, чем в 2015-м. Всего же в Украине за прошлый год продали 4,116 тыс. автомобилей Skoda. Сегодня завод Бояринова — самый крупный производитель автомобилей в стране.

В 2016 году «Атолл Холдингу» удалось сократить убыток в 32 раза, до 239 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 458 млн грн.

93 Сергей Тарасов $38 млн Кто он: основатель «Агроспецсервиса»

Возраст: 55 лет

Сфера интересов: агросектор Основной бизнес Сергея Тарасова — группа компаний «Агроспецсервис». Земельный банк группы составляет 41 тыс. га. Все её поля расположены в Кировоградской области. «Агроспецсервис» занимается выращиванием зерновых, масличных культур и сахарной свёклы.

Группе также принадлежит Капитановский сахарный завод и несколько элеваторов. Почти всю продукцию Тарасов экспортирует, а валютную выручку инвестирует в компанию. Например, в 2016/2017 маркетинговом году он собирался вложить около $1–1,5 млн в модернизацию своего сахарного завода. Ещё 15 млн евро бизнесмен потратит на строительство завода по производству биогаза, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2018 год. Ранее СМИ также писали, что Тарасов намерен освоить и свиноводство. Для этого он планирует построить комплекс общей стоимостью 22 млн евро.

94 Борис Беликов $37 млн Кто он: совладелец группы компаний Ovostar Union

Возраст: 47 лет

Сфера интересов: пищепром В 2008 году Виталий Вересенко и Борис Беликов объе­динили компании «Малиновое» и «Борисполь Агро Трейд» и стали совладельцами группы компаний Ovostar Union. За девять лет их совместной работы Ovostar Union вырос до третьей в стране компании по объёмам производства яиц. Так, в 2016 году общее количество птицы выросло до 7,6 млн, увеличившись на 16% по сравнению с 2015 годом. А объём производства яиц за отчётный период вырос на 24%, до 1,5 млрд шт. При этом количество яиц, реализованных на экспорт, увеличилось на 34%, до 307 млн шт.

Кроме того, в прошлом году на мировых рынках более чем на 10% выросла стоимость яичного порошка и жидких продуктов. Однако изменения в Налоговом кодексе касательно режима НДС для сельскохозяйственных предприятий с начала этого года, а также рост цен на корма «съели» прирост выручки. В итоге выручка Ovostar Union за десять месяцев 2016 года составила $53,7 млн, практически как и за указанный период 2015 года. А маржинальность бизнеса составила 26%. EBITDA группы за отчётный период составила $14,2 млн, что на 48% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Произошло это из-за накопившейся отрицательной курсовой разницы.

95 Виталий Вересенко $37 млн Кто он: совладелец группы компаний Ovostar Union

Возраст: 48 лет

Сфера интересов: пищепром В 2008 году Виталий Вересенко и Борис Беликов объе­динили компании «Малиновое» и «Борисполь Агро Трейд» и стали совладельцами группы компаний Ovostar Union. За девять лет их совместной работы Ovostar Union вырос до третьей в стране компании по объёмам производства яиц. Так, в 2016 году общее количество птицы выросло до 7,6 млн, увеличившись на 16% по сравнению с 2015 годом. А объём производства яиц за отчётный период вырос на 24%, до 1,5 млрд шт. При этом количество яиц, реализованных на экспорт, увеличилось на 34%, до 307 млн шт.

Кроме того, в прошлом году на мировых рынках более чем на 10% выросла стоимость яичного порошка и жидких продуктов. Однако изменения в Налоговом кодексе касательно режима НДС для сельскохозяйственных предприятий с начала этого года, а также рост цен на корма «съели» прирост выручки. В итоге выручка Ovostar Union за десять месяцев 2016 года составила $53,7 млн, практически как и за указанный период 2015 года. А маржинальность бизнеса составила 26%. EBITDA группы за отчётный период составила $14,2 млн, что на 48% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Произошло это из-за накопившейся отрицательной курсовой разницы.

96 Дмитрий Кравченко $37 млн Кто он: глава наблюдательного совета LNZ-Group

Возраст: 43 года

Сфера интересов: агросектор Прошлый год для Дмитрия Кравченко и его компании LNZ Group оказался неплохим. Лебединскому семенному заводу удалось не только выйти из убытков, но и получить небольшую прибыль: 2 млн грн. Этому поспособствовало наращивание объёмов производства на построенном в 2014 году за $12,5 млн заводе по доработке семян кукурузы.

В этом году LNZ Group начала строительство нового элеваторного комплекса мощностью 77 тыс. тонн. Комплекс обещает стать самым большим за последние годы инвестиционным проектом в сфере АПК в Сумской области. Он позволит переваливать и отгружать до 4 тыс. тонн зерна в сутки. Это существенно уменьшит сроки поставки зерна трейдерам. Кроме того, это будет мультикультурный элеватор, способный принимать и сохранять одновременно семена четырёх разных культур.

97 Борис Шестопалов $36 млн Кто он: совладелец группы компаний SBBI Group

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: пищевая промышленность Запорожский предприниматель Борис Шестопалов, имеющий опыт работы в строительстве, в последние годы сосредоточился на пищевой промышленности. Компании, совладельцем которых он является, производят хлеб и крупы.

Шестопалов контролирует несколько хлебозаводов в Запорожской области, при этом пробует продвигать свою продукцию за рубежом, прежде всего муку. На 2017 год он запланировал выход на израильский рынок продукции торговой марки «Новоукраинка», подчёркивая при этом, что компания «Укр-Агро-Продукт» хочет сломать стереотип относительно плохого качества украинской муки, которую часто признают несоответствующей мировым стандартам.

Прошлый год Борис Шестопалов называет успешным для его компаний: продажи продукции, выходящей под ТМ «Новоукраинка», выросли более чем на 30%.

98 Пётр Рудь $34 млн Кто он: президент компании «Рудь»

Возраст: 60 лет

Сфера интересов: пищепром Ключевой продукт компании «Рудь» — мороженое: за сутки на Житомирском маслозаводе изготавливают около 150 тонн этого лакомства. По итогам 2016 года чистая прибыль предприятия увеличилась на 41 млн грн по сравнению с 2015-м и составила 135 млн грн. При этом активы маслозавода выросли с 683,3 млн грн в 2015 году до 919,8 млн — в прошлом. Почти всё мороженое «Рудь» продаёт на внутреннем рынке — на экспорт отправляется лишь десятая часть продукции. Однако компания постоянно расширяет внешние рынки сбыта. В прошлом году мороженое ТМ «Рудь» экспортировали в Чехию, Болгарию и Литву. Кроме того, компания начала поставки в Ирак и Азербайджан.

Но не всё у Петра Рудя так гладко, как хотелось бы. Продолжается судебная тяжба о запрете использования марки «Рудь» одним из крымских производителей.

99 Яков Грибов $34 млн Кто он: совладелец ООО «ЛВН Лимитед» (ТМ Nemiroff)

Возраст: 53 года

Сфера интересов: производство алкоголя В начале этого года давние бизнес-партнёры Яков Грибов и Анатолий Кипиш сконцентрировали в своих руках 100% акций производителя водки под брендом Nemiroff. Смена акционеров компании завершила шестилетний корпоративный конфликт с их бывшим партнёром Степаном Глусем. Ему принадлежало 25% акций компании, в то время как Грибов вместе с сестрой Беллой Финкельштейн контролировали по 20%, а Кипиш вместе с братом Виктором почти 35%. Точку в противостоянии бизнесменов поставил Лондонский суд, который постановил передать акции Степана Глуся мажоритарным акционерам в качестве компенсации судебных издержек. Как после этого распределятся доли между семьями Грибовых и Кипишей, пока неизвестно.

Дела у предпринимателей идут неплохо. Компания входит в топ-10 производителей алкоголя с выручкой 1,85 млрд грн, а на водку под брендом Nemiroff приходится до 30% экспорта украинского алкоголя. Правда, российское предприятие «Немирофф водка рус» после начала конфликта на востоке Украины бизнесменам пришлось ликвидировать. Впрочем, в России и Беларуси водку Nemiroff продолжают разливать по лицензионному соглашению.