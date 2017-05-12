Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Красивая страна
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Рейтинги » 100 самых богатых людей Украины. Полный список
100 самых богатых людей Украины. Полный список

100 самых богатых людей Украины. Полный список

Краткий путеводитель по основным активам и последним изменениям в рейтинге богатейших

12.05.17 1837
0000

В прошлом году наконец остановилось падение суммарной капитализации крупных украинских активов, начавшееся в революционном 2014-м. Состояние 100 богатейших людей страны даже немного выросло по сравнению с 2015 годом. Ощутимо поменялась и структура украинского капитала.

Нажмите для увеличения

1
Ринат АхметовРинат Ахметов

$2,2 млрд

Кто он: владелец компании SCM
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: металлургия, ТЭК, финансы, телеком, нефтегазовый сектор, медиа

2
Игорь КоломойскийИгорь Коломойский

$1,2 млрд

Кто он: совладелец группы «Приват»
Возраст: 54 года
Сфера интересов: ТЭК, металлургия, транспорт, агробизнес, нефтегазовый сектор, медиа

3
Геннадий БоголюбовГеннадий Боголюбов

$1,2 млрд

Кто он: совладелец группы «Приват»
Возраст: 55 лет
Сфера интересов: финансы, ТЭК, металлургия, транспорт, агробизнес, нефтегазовый сектор

4
Виктор ПинчукВиктор Пинчук

$1,1 млрд

Кто он: основатель EastOne Group
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: металлургия, медиа

5
Андрей ВеревскийАндрей Веревский

$871 млн

Кто он: основатель и мажоритарный акционер агропромышленной компании «Кернел»
Возраст: 42 года
Сфера интересов: агросектор

6
Юрий КосюкЮрий Косюк

$738 млн

Кто он: мажоритарный акционер агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт» (MХП)
Возраст: 48 лет
Сфера интересов: агросектор

7
Александр ЯрославскийАлександр Ярославский

$734 млн

Кто он: владелец DCH Group
Возраст: 57 лет
Сфера интересов: машиностроение, недвижимость, транспорт, спорт, финансы

8
Константин ЖевагоКонстантин Жеваго

$635 млн

Кто он: народный депутат, совладелец группы «Финансы и Кредит»
Возраст: 43 года
Сфера интересов: металлургия, машиностроение, фармацевтика

9
Дмитрий ФирташДмитрий Фирташ

$623 млн

Кто он: владелец Group DF
Возраст: 51 год
Сфера интересов: химпром, ТЭК

10
Пётр ПорошенкоПётр Порошенко

$589 млн

Кто он: президент Украины
Возраст: 51 год
Сфера интересов: пищепром, финансы, промышленность

11
Вадим НовинскийВадим Новинский

$550 млн

Кто он: народный депутат, собственник промышленно-инвестиционной группы «Смарт-холдинг», бизнес-партнёр Рината Ахметова
Возраст: 53 года
Сфера интересов: металлургия, судостроение, нефтегазовый сектор

12
Леонид ЧерновецкийЛеонид Черновецкий

$531 млн

Кто он: основатель Chernovetskyi Investment Group
Возраст: 65 лет
Сфера интересов: инвестиции

13
Сергей ТигипкоСергей Тигипко

$523 млн

Кто он: владелец группы «ТАС»
Возраст: 57 лет
Сфера интересов: финансы, машиностроение, фармацевтика

14
Виталий ГайдукВиталий Гайдук

$518 млн

Кто он: владелец «Индустриальной группы»
Возраст: 59 лет
Сфера интересов: добыча алмазов, e-commerce, пищепром, металлургия

15
Леонид ЮрушевЛеонид Юрушев

$502 млн

Кто он: собственник девелоперской компании «Ярославов Вал», отелей Inter Continental, Fairmont Grand Hotel, Днепровагонремстроя
Возраст: 71 год
Сфера интересов: отельный бизнес, машиностроение

16
Александр и Галина ГерегиАлександр и Галина Гереги

$465 млн

Кто они: владельцы сетей строительных гипермаркетов «Эпицентр К» и «Новая линия»
Возраст: 49 и 57 лет
Сфера интересов: ретейл, агросектор

17
Константин ГригоришинКонстантин Григоришин

$450 млн

Кто он: владелец группы «Энергетический стандарт»
Возраст: 51 год
Сфера интересов: энергетика, машиностроение

18
Алексей ВадатурскийАлексей Вадатурский

$442 млн

Кто он: основатель и владелец агрохолдинга «Нибулон»
Возраст: 69 лет
Сфера интересов: агросектор

19
Владимир КостельманВладимир Костельман

$381 млн

Кто он: совладелец Fozzy Group
Возраст: 44 года
Сфера интересов: ретейл, финансы, рестораны

20
Валерий ХорошковскийВалерий Хорошковский

$356 млн

Кто он: совладелец телеканала «Интер»
Возраст: 48 лет
Сфера интересов: медиа

21
Виталий АнтоновВиталий Антонов

$345 млн

Кто он: президент «Концерна Галнафтогаз» (сеть АЗК «ОККО»)
Возраст: 54 года
Сфера интересов: торговля нефтепродуктами

22
Николай ЗлочевскийНиколай Злочевский

$337 млн

Кто он: экс-министр экологии (2010–2012 гг.), владелец Burisma Holdings
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: нефтегазовый сектор

23
Игорь и Григорий СуркисыИгорь и Григорий Суркисы

$283 млн

Кто они: совладелецы Прикарпатьеоблэнерго, Запорожьеоблэнерго и Львовоблэнерго
Возраст: 58 лет и 67 лет соответственно
Сфера интересов: электроэнергетика, банковский сектор, футбол, металлургия, медиа

24
Павел ФуксПавел Фукс

$270 млн

Кто он: основатель девелоперской компании MCG
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: недвижимость, нефтегазовый бизнес

25
Николай ЯнковскийНиколай Янковский

$240 млн

Кто он: экс-владелец концерна «Стирол», собственник компании «Стиролбиофарм»
Возраст: 72 года
Сфера интересов: фармацевтика, химическая отрасль

26
Вячеслав БогуслаевВячеслав Богуслаев

$238 млн

Кто он: совладелец «Мотор Сичи», народный депутат
Возраст: 78 лет
Сфера интересов: машиностроение

27
Виталий ХомутынникВиталий Хомутынник

$224 млн

Кто он: бенефициар Cascade Investment Fund, народный депутат
Возраст: 40 лет
Сфера интересов: агробизнес, финансы, недвижимость, нефтегазовый сектор

28
Нвер и Артур МхитаряныНвер и Артур Мхитаряны

$223 млн

Кто они: совладелецы Taryan Group
Возраст: 56 лет и 34 года соответственно
Сфера интересов:недвижимость

29
Вагиф АлиевВагиф Алиев

$220 млн

Кто он: совладелец девелоперской компании «Мандарин Плаза»
Возраст: 48 лет
Сфера интересов: недвижимость

30
Борис КолесниковБорис Колесников

$215 млн

Кто он: собственник компаний «Конти» и «АПК-Инвест»
Возраст: 54 года
Сфера интересов: пищепром, аграрный сектор

31
Василий ХмельницкийВасилий Хмельницкий

$202 млн

Кто он: совладелец UDP, основатель K.Fund
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: недвижимость, инновации

32
Олег СотниковОлег Сотников

$190 млн

Кто он: совладелец Fozzy Group
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: ретейл

33
Роман ЧигирьРоман Чигирь

$190 млн

Кто он: совладелец Fozzy Group
Возраст: 43 года
Сфера интересов: ретейл

34
Александр СлободянАлександр Слободян

$187 млн

Кто он: президент корпорации «Оболонь»
Возраст: 61 год
Сфера интересов: пищевая промышленность

35
Мохаммад ЗахурМохаммад Захур

$180 млн

Кто он: основатель ISTIL Group
Возраст: 61 год
Сфера интересов: недвижимость, медиа

36
Наталья БондареваНаталья Бондарева

$174 млн

Кто она: совладелица компании «Баядера Групп»
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: производство алкоголя

37
Сергей ТарутаСергей Тарута

$168 млн

Кто он: народный депутат, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД»)
Возраст: 61 год
Сфера интересов: металлургия, отельный бизнес, футбол

38
Олег МкртчанОлег Мкртчан

$165 млн

Кто он: совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса»
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: металлургия

39
Филя ЖебровскаяФиля Жебровская

$162 млн

Кто она: совладелица и генеральный директор ПАО «Фармак»
Возраст: 67 лет
Сфера интересов: фармация

40
Николай РудьковскийНиколай Рудьковский

$159 млн

Кто он: основатель компании «Нефтегаздобыча»
Возраст: 49 лет
Сфера интересов: нефтегазовый сектор

41
Нестор ШуфричНестор Шуфрич

$156 млн

Кто он: народный депутат, миноритарный акционер компании «Нефтегаздобыча»
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: нефтегазовый сектор

42
Владимир КрупчакВладимир Крупчак

$153 млн

Кто он: собственник Киевского картонно-бумажного комбината
Возраст: 59 лет
Сфера интересов: бумажная промышленность

43
Геннадий БуткевичГеннадий Буткевич

$152 млн

Кто он: совладелец корпорации «АТБ»
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: ретейл

44
Виктор КарачунВиктор Карачун

$152 млн

Кто он: совладелец корпорации «АТБ»
Возраст: 51 год
Сфера интересов: ретейл

45
Евгений ЕрмаковЕвгений Ермаков

$152 млн

Кто он: совладелец корпорации «АТБ»
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: ретейл

46
Тариэл ВасадзеТариэл Васадзе

$150 млн

Кто он: владелец корпорации «УкрАВТО»
Возраст: 69 лет
Сфера интересов: автопром

47
Александр ФельдманАлександр Фельдман

$148 млн

Кто он: народный депутат, владелец торгового центра «Барабашово»
Возраст: 57 лет
Сфера интересов: недвижимость

48
Борис ЛожкинБорис Ложкин

$139 млн

Кто он: бывший глава Администрации президента, секретарь Национального инвестиционного совета, зампредседателя Национального совета реформ, внештатный советник президента Украины
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: медиабизнес

49
Томаш ФиалаТомаш Фиала

$138 млн

Кто он: генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital
Возраст: 42 года
Сфера интересов: инвестиции, недвижимость, медиа

50
Тарас БарщовскийТарас Барщовский

$134 млн

Кто он: владелец группы T.B. Fruit
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: пищепром, сельское хозяйство

51
Всеволод КожемякоВсеволод Кожемяко

$132 млн

Кто он: владелец группы «Агротрейд»
Возраст: 44 года
Сфера интересов: агропром

52
Виктор ПолищукВиктор Полищук

$130 млн

Кто он: владелец сети «Эльдорадо» и торгово-офисного центра Gulliver
Возраст: 40 лет
Сфера интересов: ретейл, недвижимость

53
Алексей МартыновАлексей Мартынов

$127 млн

Кто он: совладелец группы компаний «Приват»
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: металлургия, банковский сектор

54
Антон ПригодскийАнтон Пригодский

$125 млн

Кто он: владелец страховой компании «Нефтегазстрах»
Возраст: 67 лет
Сфера интересов: финансы

55
Игорь ДворецкийИгорь Дворецкий

$124 млн

Кто он: cовладелец Индустриалбанка и Экспресс-банка
Возраст: 54 года
Сфера интересов: финансы

56
Вадим ЕрмолаевВадим Ермолаев

$112 млн

Кто он: основатель корпорации «Алеф»
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: недвижимость, алкогольный рынок

57
Пётр ДыминскийПётр Дыминский

$106 млн

Кто он: совладелец группы «Континиум»
Возраст: 62 года
Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, футбол

58
Степан ИвахивСтепан Ивахив

$106 млн

Кто он: народный депутат,заместитель главы депутатской группы «Воля народа»
Возраст: 49 лет
Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, недвижимость

59
Сергей ЛагурСергей Лагур

$106 млн

Кто он: совладелец группы «Континиум»
Возраст: 54 года
Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, недвижимость

60
Сергей и Александр БурякиСергей и Александр Буряки

$105 млн

Кто они: совладелецы «Сварог Вест Груп»
Возраст: 51 год и 46 лет соответственно
Сфера интересов: агросектор

61
Евгений ЧернякЕвгений Черняк

$101 млн

Кто он: основатель холдинга Global Spirits
Возраст: 48 лет
Сфера интересов: производство алкоголя

62
Виктор ИванчикВиктор Иванчик

$98 млн

Кто он: совладелец компании «Астарта-Киев»
Возраст: 61 год
Сфера интересов: агросектор и пищепром

63
Олег БахматюкОлег Бахматюк

$95млн

Кто он: основатель и владелец холдинга UkrLandFarming
Возраст: 42 года
Сфера интересов: агросектор

64
Роман ЛунинРоман Лунин

$92 млн

Кто он: основатель «Ритейл Групп»
Возраст: 52 года
Сфера интересов: ретейл

65
Рафаэль ГороянРафаэль Гороян

$90 млн

Кто он: руководитель группы компаний «Прометей»
Возраст: 40 лет
Сфера интересов: агросектор

66
Андрей ИвановАндрей Иванов

$86 млн

Кто он: совладелец UDP и Киевской инвестиционной группы
Возраст: 52 года
Сфера интересов: финансы, недвижимость

67
Борис МузалёвБорис Музалёв

$85 млн

Кто он: совладелец сети супермаркетов «Таврия В»
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: ретейл, недвижимость

68
Валерий КиптыкВалерий Киптык

$85 млн

Кто он: совладелец сетей Varus и Eva
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: ретейл

69
Владимир и Глеб ЗагорииВладимир и Глеб Загории

$82 млн

Кто они: Глеб — народный депутат Украины (Блок Петра Порошенко), Владимир — председатель наблюдательного совета ЗАО «Дарница»
Возраст: 40 лет и 65 лет соответственно
Сфера интересов: фармбизнес

70
Владислав ЧечёткинВладислав Чечёткин

$82 млн

Кто он: владелец интернет-гипермаркета Rozetka.ua
Возраст: 38 лет
Сфера интересов: e-commerce

71
Леонид КлимовЛеонид Климов

$75 млн

Кто он: народный депутат, владелец футбольного клуба «Черноморец»
Возраст: 64 года
Сфера интересов: финансы, футбол

72
Евгений СигалЕвгений Сигал

$74 млн

Кто он: владелец компании «Комплекс Агромарс»
Возраст: 62 года
Сфера интересов: агросектор

73
Виталий и Владимир КличкоВиталий и Владимир Кличко

$70 млн

Кто они: Виталий — мэр Киева, Владимир — профессиональный боксёр. Совладельцы компаний К2, KMG, отеля 11 mirrors
Возраст: 45 лет и 41 год соответственно
Сфера интересов: спорт

74
Александр ТабаловАлександр Табалов

$70 млн

Кто он: владелец группы «Формула Смаку»
Возраст: 59 лет
Сфера интересов: пищепром

75
Геннадий БобовГеннадий Бобов

$69 млн

Кто он: народный депутат, совладелец компаний «Калиновый край» и «Панда»
Возраст: 51 год
Сфера интересов: агросектор

76
Станислав ВойтовичСтанислав Войтович

$65 млн

Кто он: основатель группы компаний «Терра Фуд»
Возраст: 51 год
Сфера интересов: пищепром, агробизнес

77
Владимир АвраменкоВладимир Авраменко

$65 млн

Кто он: совладелец кондитерской фабрики «АВК», банка «Траст» и платёжной системы EasyPay
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: пищепром, финансы, e-commerce

78
Валерий КравецВалерий Кравец

$63 млн

Кто он: совладелец кондитерской фабрики «АВК»
Возраст: 61 год
Сфера интересов: пищепром

79
Георгий СкударьГеоргий Скударь

$63 млн

Кто он: президент Новокраматорского машиностроительного завода
Возраст: 74 года
Сфера интересов: машиностроение

80
Фёдор ШпигФёдор Шпиг

$63 млн

Кто он: совладелец «Молочного альянса»
Возраст: 61 год
Сфера интересов: пищепром

81
Александр ДеркачАлександр Деркач

$63 млн

Кто он: совладелец «Молочного альянса»
Возраст: 57 лет
Сфера интересов: пищепром

82
Сергей КролевецСергей Кролевец

$63 млн

Кто он: владелец компании «Эридон»
Возраст:52 года
Сфера интересов: агросектор

83
Владимир ПриходькоВладимир Приходько

$62 млн

Кто он: президент Крюковского вагоностроительного завода
Возраст: 74 года
Сфера интересов:машиностроение

84
Андрей АдамовскийАндрей Адамовский

$60 млн

Кто он: экс-совладелец ТРЦ Skymall
Возраст: 47 лет
Сфера интересов: недвижимость

85
Андрей ЗдесенкоАндрей Здесенко

$54 млн

Кто он: учредитель корпорации «Биосфера»
Возраст: 48 лет
Сфера интересов: FMCG

86
Александр ПилипенкоАлександр Пилипенко

$53 млн

Кто он: президент промышленно-строительной группы «Ковальская»
Возраст: 62 года
Сфера интересов: строительство

87
Гарик КорогодскийГарик Корогодский

$50 млн

Кто он: совладелец ТРЦ Dream Town
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: недвижимость

88
Александр МеламудАлександр Меламуд

$50 млн

Кто он: совладелец ТРЦ Dream Town
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: недвижимость

89
Александр СуходольскийАлександр Суходольский

$49 млн

Кто он: совладелец компании «БаДМ»
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: фармацевтика

90
Александр ДитятковскийАлександр Дитятковский

$49 млн

Кто он: совладелец компании «БаДМ»
Возраст: 65 лет
Сфера интересов: фармацевтика

91
Святослав НечитайлоСвятослав Нечитайло

$43 млн

Кто он: владелец сети супермаркетов «ЭКО-маркет», совладелец "Баядера групп"
Возраст: 42 года
Сфера интересов: ретейл

92
Олег БояринОлег Боярин

$40 млн

Кто он: председатель правления компании «Атолл Холдинг»
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: автопром

93
Сергей ТарасовСергей Тарасов

$38 млн

Кто он: основатель «Агроспецсервиса»
Возраст: 55 лет
Сфера интересов: агросектор

94
Борис БеликовБорис Беликов

$37 млн

Кто он: совладелец группы компаний Ovostar Union
Возраст: 47 лет
Сфера интересов: пищепром

95
Виталий ВересенкоВиталий Вересенко

$37 млн

Кто он: совладелец группы компаний Ovostar Union
Возраст: 48 лет
Сфера интересов: пищепром

96
Дмитрий КравченкоДмитрий Кравченко

$37 млн

Кто он: глава наблюдательного совета LNZ-Group
Возраст: 43 года
Сфера интересов: агросектор

97
Борис ШестопаловБорис Шестопалов

$36 млн

Кто он: совладелец группы компаний SBBI Group
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: пищевая промышленность

98
Пётр РудьПётр Рудь

$34 млн

Кто он: президент компании «Рудь»
Возраст: 60 лет
Сфера интересов: пищепром

99
Яков ГрибовЯков Грибов

$34 млн

Кто он: совладелец ООО «ЛВН Лимитед» (ТМ Nemiroff)
Возраст: 53 года
Сфера интересов: производство алкоголя

100
Анатолий КипишАнатолий Кипиш

$34 млн

Кто он: совладелец ООО «ЛВН Лимитед» (ТМ Nemiroff)
Возраст: 53 года
Сфера интересов: производство алкоголя

 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей УкраиныУкраина поднялась на 30 позиций за 2016 год в рейтинге открытости государственных данныхВышли от нас. 8 предпринимателей украинского происхождения, построивших свой бизнес за границей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9578
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14440
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11750
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5986
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3608
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4006
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4439
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3649
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3787
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3194
  1. ГП "Антонов" изменит форму собственности 3913 / 4323
  2. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 1880 / 3047
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1383 / 1625
  4. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 943 / 1615
  5. Соцсети отреагировали на перл Захарченко о "технологиях инопланетян" 910 / 1091
  6. В центре Николаева ночью прогремел мощный взрыв 876 / 984
  7. Климкин в Вашингтоне пообщался с Трампом и Пенсом 803 / 865
  8. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 755 / 803
  9. Украинский политзаключенный Панов потерял сознание в здании российского суда 753 / 813
  10. Украина окончательно развелась с Россией, - Порошенко 700 / 1006
  1. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 30 / 3047
  2. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 15 / 803
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 13 / 1625
  4. ГП "Антонов" изменит форму собственности 12 / 4323
  5. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 8 / 1615
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 65433
  7. Она – Гонтарева - уходит 5 / 592
  8. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 5 / 10515
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 5 / 4006
  10. Бесстрашно жить. Как повысить доверие украинцев к страхованию 4 / 293
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.