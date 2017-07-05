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Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей
Фото: Getty Images

Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей

Учёба в каких вузах страны может гарантировать трудоустройство вчерашним студентам

05.07.17 1532
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Учёба и работа в Украине — зачастую параллельные прямые. Они живут своей отдельной жизнью и пересекаться не планируют. В итоге дипломированный финансист едва разбирается в работе банка или страховой компании, а радио­электроник устраивается на работу торговым агентом. Тем временем работодатели нуждаются в квалифицированных специалистах, а выпускники университетов и академий — в трудоустройстве. И с каждым годом эта проблема становится всё острее.

Поэтому за основу нынешнего рейтинга вузов Украины Фокус взял простую идею: исследовать шансы выпускника того или иного вуза занять вакансию в престижной компании. Таблица топ-50 вузов составлена на основе опроса ключевых работодателей Украины. В опросе участвовали ведущие компании из различных сфер (финансы, IT, юриспруденция, энергетика и т. п.), трудоустройство в которых — отличное начало карьеры для вчерашнего студента.

Мы предложили участникам оценить первую сотню вузов из ежегодного консолидированного рейтинга, составленного информационным образовательным ресурсом osvita.ua. Оценки выставлялись по 12-балльной шкале. Если в департаменте персонала компании ничего не могли сказать о каком-то из вузов, ему присваивалась нулевая оценка. Согласитесь, неизвестность среди работодателей не украшает вуз.

Сумма баллов, присвоенных всеми участниками рейтинга, и стала критерием отбора 50 лучших вузов, а также расстановки их по местам.

Подчеркнём: данный рейтинг не является полноценным исследованием качества образования в учебных заведениях Украины. Он отражает мнение ряда работодателей о том или ином вузе.

В опросе участвовали: "Интерпайп", Group DF, "Метинвест", ДТЭК, ДТЭК "Нефтегаз", НАК "Нафтогаз Украины", Укрэнерго, Запорожсталь, УкрАвто, "АВТ Бавария", Fozzy Group, "Нова пошта", ПриватБанк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, "AXA Страхование", Concorde Capital, "Самсунг Украина", Luxoft, EVO, "Дата Груп", ISACA Kyiv Chapter, AEQUO, KPMG, "Василь Кисиль и Партнёры", Deloitte, Sayenko Kharenko, EY, "Астерс", Украэропроект, "Colliers International Украина", "Интергалбуд".

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