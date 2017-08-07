Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов

Стоит признать, рейтинг комфортности украинских городов — наверное, самый субъективный из всех рейтингов Фокуса, хотя он большей частью и базируется на объективных данных, взятых из открытых источников.

Просто само понятие комфорта донельзя субъективно. На наш взгляд, комфортность жизни в городе складывается из совокупности нескольких факторов. Первый из них — экономическое благополучие. Не менее важна удовлетворённость жителей состоянием коммунального хозяйства — водоснабжением, канализацией, тротуарами, вывозом мусора, муниципальным транспортом, детскими садами и школами и т. д. Помимо этого, нужно учесть безопасность жизни и экологическую обстановку. Наконец, более чем важна возможность и готовность горожан посещать другие страны и перенимать чужой опыт, ведь вряд ли можно назвать комфортной жизнь в окружении недалёких людей.

Формализовать и замерить каждый из этих факторов просто. А вот с оценкой их в комплексе возникают проблемы. Простой пример. Для студента самым комфортным будет город с большим числом престижных вузов, бурной ночной жизнью и возможностью найти подработку к стипендии. Всё остальное его особо не интересует. Но уже спустя пару лет, когда он превратится в молодого специалиста, на первый план выйдут зарплата и возможность карьерного роста. Прошло ещё несколько лет, бывший студент создал семью, и для него архиважным вопросом становится цена жилья. Появились дети — он начинает задумываться об экологии и доступности школ и спортивных секций. Наконец, в пенсионном возрасте на первый план выходят тишина и низкие цены на продукты.

В Украине попросту нет идеального города для жизни. Даже Киев с его наилучшим результатом набрал лишь 60 баллов из 100 возможных

Тем не менее мы попытались объять необъятное и распределили доли вышеприведённых факторов в общей оценке городов, получив некую "среднюю температуру по палате", то есть по украинскому обществу, состоящему из людей разного возраста, достатка и жизненных запросов. И хотя о комфортности каждого конкретного города из нашего рейтинга можно долго спорить, общий результат, на наш взгляд, получился довольно репрезентативным.

Главное, что показал наш рейтинг, — в Украине попросту нет идеального города для жизни. Даже Киев с его наилучшим результатом набрал лишь 60 баллов из 100 возможных. Второй в рейтинге Львов получил 58,7 баллов, а замыкающий тройку лидеров Луцк — 57,7 баллов. Если перевести это в пятибалльную шкалу — получаем "тройку". А средний балл принимавших участие в рейтинге Киева и областных центров страны составил 45,7. А это уже откровенно неудовлетворительная оценка. Образно говоря, среднестатистический облцентр страны, это "град обречённый", в котором можно выжить, но нельзя жить.

Но есть и хорошие новости. Ещё несколько лет назад в рейтинге Фокуса уверенно лидировали города-миллионники и промышленные центры востока страны. После Революции достоинства они скатились вниз, а их позиции заняли небольшие облцентры запада страны. В них пока не самые высокие зарплаты, но их мэры следят за городом и пытаются улучшать состояние коммунального хозяйства. В то время как у бывших лидеров наследство советских времён постепенно приходит в полную негодность.

Это можно объяснить лишь одним: социальной активностью жителей запада страны, которые на Майдане научились отстаивать свои права и сейчас продолжают "тихую революцию" у себя дома. И как бы ни хотели местные чиновники сохранить положение феодалов, ответственных лишь перед "верхами", а не перед избравшими их горожанами, давление социума на них будет расти из года в год. А это значит, что вороватым проходимцам будет всё сложнее и сложнее получать в личную собственность целые города, подкупив избирателей гречкой, а нынешние градоначальники наконец займутся решением коммунальных проблем, а не собственных вопросов. Пусть нескоро, но украинские города начнут приобретать европейский облик. И про то, что Украина — часть Европы, можно будет говорить не только в географическом плане.

Нажмите для увеличения

Как мы считали В рейтинге комфортности украинских городов участвовали столица и все областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также административного центра аннексированного Крыма — Симферополя. Каждый из 22 городов мог набрать максимально 100 баллов. 30 баллов город мог получить за экономическое положение. Учитывались 6 критериев (каждый мог принести по 5 баллов соответственно): средний уровень официальной зарплаты, стоимость базовой потребительской корзины, цена однокомнатной квартиры экономкласса, средняя стоимость аренды "однушки", соотношение количества вакансий к резюме (число соискателей на одно рабочее место), а также уровень инвестиционной привлекательности (рассчитан рейтинговым агентством "Евро-Рейтинг"). 15 баллов города могли получить за безопасность проживания. Мы проанализировали статистику Нацполиции по уровню преступлений против жизни и против собственности за первые 5 месяцев этого года, а также оценки СБУ по угрозе терроризма в разных городах страны. За каждый из этих критериев мы давали до 5 баллов. 15 баллов город мог получить за инфраструктуру междугородного транспорта. Мы подсчитали количество авиа- и железнодорожных маршрутов из Киева и каждого из областных центров, а также число проходящих через город автомагистралей международного и местного значения. За каждый из этих пунктов мы давали до 5 баллов. 10 баллов город мог получить исходя из оценки качества муниципальных услуг самими горожанами. За основу был взят третий Всеукраинский муниципальный опрос, проведённый социологической группой "Рейтинг". В нём жители Киева и областных центров дали оценку состоянию тротуаров, дорог, придомовых территорий, количеству парковок и удобству городского транспорта, уличному освещению, качеству водоснабжения и работе канализации, вывозу мусора и др. 10 баллов — за экологию: по 5 баллов за загрязнённость воздуха и количество опасных отходов в регионе. 10 баллов — за мобильность горожан, их возможность и желание посещать другие страны. Респонденты третьего всеукраинского муниципального опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг", отвечали, побывали ли они за последние 5 лет в какой-либо из стран ЕС и отдыхали ли на заграничных курортах. За каждый из этих пунктов мы давали до 5 баллов. 10 баллов города могли получить по результатам опроса читателей Фокуса, в котором более 1,3 тыс. человек ответили на вопрос: какой город Украины вы считаете наиболее комфортным для жизни? Наивысший балл присваивался за лучший результат. Дальше баллы распределялись пропорционально абсолютным значениям. К примеру, Винница получила наивысшую оценку — 5 баллов за дешевизну условной потребительской корзины (831 грн). В Днепре продуктовый набор оказался на 59 грн дороже, чем в Виннице, и город набрал 4,5 балла. По этому же показателю Киев оказался самым дорогим городом и не заработал баллов.

Нажмите для увеличения

1-е место Киев

Итоговый балл: 60

Население: 2,9 млн

Достоинства:

высокие зарплаты

легко найти работу

большое число междугородних сообщений

Недостатки:

высокие цены, дорогое жильё

дефицит парковок, пробки на дорогах

высокий уровень преступности

В Киев, как и в любую другую столицу, стекается активная часть населения страны. В городе самые высокие зарплаты в Украине. Именно в Киеве перед высококлассными специалистами открываются наибольшие карьерные перспективы, так как здесь базируются головные офисы основных украинских предприятий и центральные органы власти.

По данным Госстата, киевлянин в среднем официально зарабатывает около 10,8 тыс. грн в месяц. Это в полтора-два раза больше, чем в регионах. Но жить в столице тоже недёшево — город занимает первое место в Украине как по стоимости квартир, так и по цене их аренды.

Например, стоимость квадратного метра в новостройках экономкласса сегодня достигает $1,2 тыс. грн. В пригороде цена квадрата в два раза меньше — $500–600. Поэтому неудивительно, что спрос на новострои постепенно перемещается за границы Киева. Именно там предпочитают покупать квартиры семьи с детьми, молодые специалисты и переселенцы из зоны АТО.

Правда, всплеск спроса на рынке недвижимости в последний год поутих. Немного спокойнее начали вести себя и инвесторы — курс доллара в стране стабилизировался, а значит, надобность спасать накопления перестала быть актуальной.

В итоге предложение на рынке недвижимости столицы и её пригородов сегодня превышает спрос. А вот цены на её аренду зашкаливают. Не исключено, что киевляне всеми силами пытаются отбить средства, вложенные в новострои ещё до начала кризиса, когда обычная однушка на рынке стоила около $100 тыс. Сейчас более-менее приличную однокомнатную квартиру в столице можно снять за 6,5–7 тыс. грн в месяц, двухкомнатную — начиная от 8 тыс. грн. Тогда как в регионах эти цены колеблются 2 тыс. до 6 тыс. грн.

Потребительская корзина в столице (основные продукты и топливо) также самая дорогая. Она на 40–50% дороже, чем в других городах Украины.

Кроме того, несмотря на "богатую" жизнь, жить в Киеве не очень комфортно. Всему виной — перенаселение города. В столице переполненный общественный транспорт, огромные пробки на дорогах и перегруженная офисными центрами и припаркованными кон-как автомобилями центральная часть. Огромное неудобство доставляет киевлянам и несанкционированная торговля на улицах. Причём, сколько бы ни обещал мэр Киева Виталий Кличко снести МАФы, они с завидной регулярностью вырастают на месте старых.

Немного повезло станции метро "Левобережная" — перед "Евровидением" территорию вокруг неё облагородили. Правда, многочисленные скандалы, связанные с нецелевым использованием средств при ремонтных работах, несколько омрачают радость от передвижения по новеньким, выложенным плиткой тротуарам.

Ещё одна проблема Киева — высокая преступность: после начала АТО в столицу устремился поток криминалитета из восточных областей страны. Увеличилось количество не только грабежей и угонов авто, но и резонансных убийств.

Тем не менее для многих украинцев Киев остаётся наиболее желанным для проживания городом страны. Ведь несмотря на кризис здесь нетрудно найти работу. А сама атмосфера столицы располагает к активной и полноценной жизни. Здесь много парков и зон развлечений. К достоинствам Киева можно отнести также удобное транспортное сообщение с большинством городов страны и европейских столиц, что с введением безвиза делает жителей столицы ещё более открытыми для мира.

2-е место Львов

Итоговый балл: 58,7

Население: 728 тыс.

Достоинства:

низкий уровень преступности

развитая инфраструктура

легко найти работу

Недостатки:

дорогое жильё

невысокие зарплаты

дефицит парковок, заторы в центре города

Для жителей Украины Львов в последние годы стал туристической Меккой. Благодаря бережному отношению к исторической среде, содействию городских властей и изобретательности местных предпринимателей туристический сезон во Львове не заканчивается никогда. В городе ежегодно проводится более сотни фестивалей, действуют десятки музеев, открываются новые атмосферные заведения общепита.

Туризм — одно из приоритетных направлений экономики города. Согласно отчёту Управления туризма львовского горсовета, Львов в 2016 году принял 2,6 млн туристов, обслуживанием которых занималось около 100 тыс. (13%) местных жителей. В 2016 году гости потратили во Львове 361,4 млн евро, а поступления от туризма в городской бюджет составили 71 млн грн.

Ещё одно направление развития города — IT-индустрия. По данным исследования Lviv IT Research, в 2016 году её оборот достиг 14,4% от валового регионального продукта Львова. Тут базируются почти две сотни IT-компаний. В них занято около 6% работающего населения города. Средняя зарплата специалиста достигает $1,7 тыс. (около 45 тыс. грн). Забавный факт — за день львовские айтишники выпивают 3,4 тыс. литров кофе.

Хотя местная IT-индустрия ориентирована на экспорт, высокие технологии неплохо развиваются в городском управлении и инфраструктуре. В частности, уже 43% услуг горадминистрации переведены в онлайн, реа­лизуется концепция Smart city.

Ещё одна сильная сторона Львова — удобное транспортное сообщение. Через город проходит 7 международных трасс, с ж/д вокзала отправляются поезда в 36 пунктов назначения. По количеству авиасообщений Львов занимает второе место после Киева. В частности, из аэропорта Львова выполняет рейсы турецкий лоукостер Pegasus, благодаря чему многие киевляне летят в Турцию через Львов — даже с учётом стоимости билетов на поезда "Интерсити" экономия выходит ощутимая.

Летом 2017 года Львов оказался на слуху и в связи с объявленным приходом в Украину крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы — ирландской Ryanair. В отличие от столичного аэропорта Борисполь, который не нашёл компромисса с ирландцами, аэропорт Львов договор с ними подписал. Однако Ryanair из-за позиции Борисполя отказалась выполнять рейсы из Украины. Теперь аэропорт Львов предлагает летать по запланированным Ryanair маршрутам другим авиакомпаниям — в первую очередь венгерскому лоукостеру Wizz Air. Если затея будет успешной, Львову удастся упрочить позицию вторых воздушных ворот Украины.

Обратной стороной туристической популярности и транспортной доступности Львова становится высокая стоимость жилья, толпы и шум на улицах, неудобства для автомобилистов и т. п. Летом львовяне страдают из-за отсутствия в городской черте и окрестностях водоёмов с организованным пляжем. Но главной проблемой города, которая получила резонанс на всю страну, остаётся мусорный кризис, среди причин которого называют политическое давление центральной власти на мэра, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового. Подобные трудности породили во Львове движения активистов, которые самостоятельно занимаются сортировкой, переработкой и минимизацией отходов. Однако, как показывает третий всеукраинский муниципальный опрос, уровень удовлетворённости местной властью среди львовян ухудшился.

3-е место Луцк

Итоговый балл: 57,7

Население: 215,5 тыс.

Достоинства:

отличная экология

высокое качество муниципальных услуг

низкие цены

Недостатки:

низкие зарплаты

Луцк — один из самых чистых городов страны с прекрасной природой и отменным туристическим потенциалом. В двух часах от областного центра находятся Шацкие озёра — излюбленное место отдыха не только жителей близлежащих областей, но и киевлян.

Среди других достоинств города — хорошо развитая муниципальная инфраструктура, ухоженные улицы и городские парки. Согласно данным третьего всеукраинского муниципального опроса, горожане оценивают уровень муниципальных услуг в Луцке достаточно высоко.

Кроме того, в городе низкие цены на продукты и жильё. Довольно просто тут и с поиском работы, правда, зарплаты у горожан не самые высокие. Впрочем, многие жители Луцка работают за границей или занимаются нелегальным бизнесом. Как и во всём Полесском регионе, здесь много людей, связанных с "янтарной мафией". Поэтому в реальности уровень доходов горожан выше цифр, которые приводит официальная статистика.

При этом высокий уровень инвестиционной привлекательности региона позволяет надеяться и на рост "белых" зарплат. Инвесторы развивают в городе такие отрасли, как деревообработка, полиграфия, машиностроение, мебельный и пищевой бизнес.

Несмотря на обилие полукриминальных элементов, связанных с добычей янтаря, в Луцке низкая преступность и спокойная жизнь. Если в городе и бывают громкие преступления, то они имеют скорее политическую подоплёку. Как нашумевший обстрел консульства Польши из гранатомёта в марте этого года.

Правда, в последнее время экология начала портиться. В мае местная пресса писала, что город задыхается от ужасной вони. Одной из причин её появления называли химическую реакцию, в которую вступают отходы от производства биоэтанола с нового завода "Био Тэк" и нечистоты, сливаемые заводами и фермами на поля и в канализацию.

4-е место Винница

Итоговый балл: 56,5

Население: 372 тыс.

Достоинства:

низкий уровень преступности

хорошая экология

высокая инвестиционная привлекательность

Недостатки:

низкие зарплаты

сложно найти работу

плохое междугороднее сообщение

Очевидно, тон, заданный бывшим мэром города Владимиром Гройсманом в вопросах управления Винницей, себя действительно оправдал. Здесь сносный коммунальный транспорт и красивые фонтаны. Появились и инвесторы. Например, государственное предприятие "Электрические системы" анонсировало совместный проект с международной компанией DELPHI по производству автомобильных жгутов для европейских заводов. Сейчас инвесторы активно ищут около 2 тыс. рабочих. А в 2016 году Украинская пивная компания (UBC Group, Харьков) начала строительство в Виннице предприятия по производству холодильного оборудования.

Что касается действующих предприятий, то за первый квартал 2017 года количество неприбыльных производств уменьшилась в Винницкой области в восемь раз. Возможно, поэтому соотношение резюме и вакансий в городе, в котором раньше было трудно найти работу, сегодня составляет 1,5 соискателя на одно рабочее место, тогда как, например, в Сумах на одно место претендуют два человека.

Немного выросла и средняя зарплата — с 4,23 тыс. грн до 5,6 тыс. грн. И хотя сами винничане отмечают, что это произошло скорее из-за роста минимальной зарплаты, а не уровня жизни, но и на жизнь им грех жаловаться, ведь в Виннице самая низкая в Украине стоимость условной потребительской корзины — 831 грн.

Что касается комфортности проживания в городе, то она продолжает расти и "после Гройсмана". Во всеукраинском муниципальном опросе горожане оценили качество услуг в Виннице в 3,5 балла. Это самый высокий показатель по Украине. Дороги тут отремонтированы, современное уличное освещение установлено, система муниципального транспорта восстановлена. Кроме того, в отличие от Киева, в Виннице практически не бывает пробок на дорогах.

Достаточно развит и рынок недвижимости. Только в прошлом году застройщики Винницы ввели в эксплуатацию 218 тыс. кв. м жилой площади, что на 43% больше, чем в 2015-м. В процессе строительства находится множество новых объектов.

Настоящий прорыв произошёл и в плане международного сообщения. И всё благодаря развитию аэропорта Винница. В прошлом году он обслужил 30 тыс. пассажиров, что почти в три раза больше, чем в предыдущем году. Такой пассажиропоток аэропорту обеспечивают регулярные рейсы в Варшаву и Тель-Авив, чартерные рейсы в Турцию, а также хасидские паломники, прилетающие по специальным чартерным программам.

По железной дороге из Винницы скоро можно будет попасть в польский Пшемышль. В частности, в начале июня Укрзализныця анонсировала план по запуску ещё одного поезда сообщением Киев — Львов — Перемышль по новому маршруту, через Винницу.

5-е место Ивано-Франковск

Итоговый балл: 56

Население: 231 тыс.

Достоинства:

доступное жильё

близость туристических центров Карпат

Недостатки:

вредные выбросы

Главный плюс Ивано-Франковска — низкая стоимость жилья. Новострои продаются по цене около $500 за кв. м. При этом в городе реализуется 56 новостроек. По данным аналитического центра компании "Благо", однокомнатная квартира стоит в среднем 390 тыс. грн. Сдавая её в аренду за 3 тыс. грн в месяц, инвестор может окупить её стоимость за 10 лет.

В Ивано-Франковске активно строят жильё благодаря высокому уровню жизни населения. Среди регионов Западной Украины показатель безработицы в городе и области один из самых низких. За 9 месяцев 2016 года он составлял 8,5% экономически активного населения при 9,2% в целом по Украине. Кроме того, значительная часть жителей области ездит на заработки за границу, а заработанные средства инвестирует в том числе и в недвижимость у себя на родине.

Уровень муниципальных услуг жители Ивано-Франковска, как и в прошлом году, оценили в 3,1 балла, что также выше среднего по Украине. Однако франковчане недовольны медициной, транспортом и отсутствием спортивной инфраструктуры.

А вот с чем действительно не повезло горожанам, так это с экологией. И хотя сами жители Ивано-Франковска считают её благополучной, Бурштынская ТЭС и химпредприятия сильно загрязняют окружающую среду. Кроме того, усугубляет проблему и вывозимый в соседнюю область мусор из Львова.

6-е место Харьков

Итоговый балл: 55,6

Население: 1,4 млн

Достоинства:

хорошее состояние коммунального хозяйства

хорошее междугородное сообщение

относительно недорогая жизнь

Недостатки:

высокая преступность

риск социально-политической дестабилизации

Несмотря на довольно низкие зарплаты и соседство с зоной АТО, харьковчане любят свой город. Согласно результатам третьего Всеукраинского муниципального исследования группы "Рейтинг", харковчане оценили качество муниципальных услуг и городской инфраструктуры в 3,2 балла — это один из самых высоких показателей по стране.

Кроме того, Харьков — один из лучших по инвестиционной привлекательности городов. Представительства в Харькове имеет большая часть работающих в Украине компаний. Отсюда неплохие перспективы карьерного роста.

Бизнес-коммуникацию облегчает прекрасное транспортное сообщение Харькова как с городами Украины, так и с зарубежьем.

Да и, как не крути, Харьков определённое время был столицей советской Украины. Это оставило неплохое наследие. Здесь много известных вузов, красивая архитектура, парки и другие места, где можно отдохнуть.

Однако и проблем в Харькове хватает. Главные из них — высокая преступность и дорогое жильё. Цена квадратного метра в городе колеблется в пределах $700. Стоимость аренды квартиры в Харькове чуть меньше, чем в Киеве, и составляет сегодня 4,6 тыс. грн в месяц.

Мэр города Геннадий Кернес пытается решать проблему доступности жилья. Сейчас в Харькове ведётся интенсивное строительство 66 новых комплексов, однако их введение в эксплуатацию — дело не одного дня.

7-е место Тернополь

Итоговый балл: 52,3

Население: 216 тыс.

Достоинства:

низкий уровень преступности

развитое железнодорожное и автомобильное сообщение

хорошая экология

Недостатки:

низкий уровень зарплат

дорогое жильё

Уровень зарплат в Тернопольской области остаётся самым низким среди областных центров. В среднем жители региона получают 5,2 тыс. грн в месяц. При этом цена условного набора продуктов и топлива здесь уже не самая низкая в Украине, как это было в прошлом году. Сейчас она составляет 1,2 тыс. грн, что всего на 12% ниже, чем в Киеве.

При этом жильё в Тернополе — одно из самых дорогих в Западной Украине. За однокомнатную квартиру придётся отдать как минимум $15 тыс., и по такой цене предлагают жильё лишь на окраине города. В центре квартиры экономкласса дороже как минимум на $7 тыс. Аренда жилья в Тернополе также не из дешёвых — около 4 тыс. грн в месяц. Подобные цены риелторы объясняют инвестициями в недвижимость "заробитчан". Многие горожане трудятся в странах ЕС, где зарабатывают от 12 тыс. до 50 тыс. грн в месяц.

Несмотря на сравнительно невысокий уровень жизни, население Тернополя лояльно относится к местной власти. Например, сейчас они возлагают надежды на молодого губернатора Степана Барну, который при каждом удобном случае обещает всячески развивать туристический потенциал города и области. А городская власть пиарится на том, что скоро в Тернополе начнёт функционировать "карта тернопольца".

8-е место Хмельницкий

Итоговый балл: 51,7

Население: 267 тыс.

Достоинства:

недорогое жильё

хорошая экология

низкая преступность

Недостатки:

низкие зарплаты

плохое состояние дорог

загрязнённость Южного Буга

У рядовых украинцев Хмельницкий прежде всего ассоциируется с огромным базаром. На оптовый вещевой рынок площадью 6 кв. км, где цены на одежду и обувь, как правило, в два раза ниже, чем в Киеве, каждый день стекаются тысячи людей. Большому потоку покупателей способствует также одно из лучших в Украине ж/д сообщений Хмельницкого с другими городами.

Однако для самих горожан жизнь не такая уж дешёвая. Если в прошлом году стоимость условного продуктового набора тут была одна из самых низких в Украине, то в этом году она одна из наиболее высоких — 1,3 тыс. грн. При этом средняя зарплата составляет 5,6 тыс. грн, что на 18% ниже, чем в среднем по Украине.

Выросли за год на 10% и цены на новое жильё. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Хмельницком — $615. А снять квартиру можно за 2,9 тыс. грн в месяц.

Активность застройщиков неудивительна — в рейтинге Фокуса Хмельницкий относится к числу городов с высокой инвестиционной привлекательностью. Например, в местной прессе промелькнуло сообщение, что в областном центре начали отводить землю под строительство индустриального парка, что пока большая редкость даже для городов-милионников страны.

9-е место Ровно

Итоговый балл: 48,6

Население: 248 тыс.

Достоинства:

хорошая экология

низкая преступность

высокая мобильность населения

Недостатки:

безработица

низкие зарплаты

плохо развитый транспорт

После смерти любимого жителями Ровно мэра Виктора Чайки жизнь в городе застыла. Областной центр практически не развивается за исключением безалаберных возведений жилкомплексов. Строят здесь в последнее время много. При этом цены на жильё — одни из самых высоких в стране. Так, средняя цена квадратного метра, по данным Фокуса, — $674. Это дороже, чем в миллионнике Днепре. Причина столь высоких цен на квартиры — нелегальный янтарный промысел. Добытчики камня скупили в городе квартиры в престижных новостройках и этим взвинтили цены на недвижимость. Правда, сейчас, по словам местных жителей, добытчики областным центром уже пресытились и отправились на покорение столицы.

Неплохо чувствуют себя в Ровно и родственники "заробитчан". Часто они открывают в городе нехитрый бизнес наподобие секонд-хенда или торговли контрабандными продуктами питания и бытовой химией из стран ЕС.

Прочие граждане живут более чем скромно. В Ровно одна из худших в Украине ситуация с трудоустройством при высокой стоимости продуктовой корзины — 1,2 тыс. грн.

Из достоинств города — пристойное состояние коммунального хозяйства, хорошая экология и низкая преступность.

10-е место Ужгород

Итоговый балл: 47,8

Население: 115 тыс.

Достоинства:

близость к Европе

хорошая экология

близость к курортам Закарпатья

Недостатки:

ограниченное транспортное сообщение

невысокое качество муниципальных услуг

За последние несколько лет Ужгород стал одним из основных туристических центров страны. Сюда едут посмотреть на старинный замок, прогуляться по набережной, посетить вполне европейские кондитерские и поискать мини-скульптуры известного скульптора Михаила Колодко. Также к достоинствам города можно отнести близость к Европе и курортам Закарпатья, мультикультурность и хорошую экологию. Однако в городе не очень хорошая экономическая ситуация — зарплаты низкие и работы мало. Кроме того, по данным Всеукраинского муниципального опроса, жители Ужгорода недовольны состоянием коммунального хозяйства. Качество муниципальных услуг они оценили всего в 2,8 балла, что ниже средней оценки по стране. Хуже всего, считают жители города, состояние дорог, тротуаров, канализации, транспорта, придомовых территорий, водоснабжения и уличного освещения.

Сообщение с другими городами также оставляет желать лучшего, не говоря уже о других странах. Возможно, поэтому многие жители Ужгорода уезжают в Европу на заработки или вообще навсегда.

11-е место Днепр

Итоговый балл: 47,3

Население: 1 млн

Достоинства:

высокие зарплаты

доступная недвижимость

хорошее транспортное сообщение

Недостатки:

плохая экология

высокие цены на продукты питания

Средняя зарплата в области одна из самых высоких по стране. А по показателю насыщенности торговыми площадями на 1 тыс. жителей Днепр даже опережает столицу. Благодаря большой конкуренции между торговыми сетями стоимость условной продуктовой корзины здесь почти самая низкая в стране.

Сейчас в Днепре развиваются не только традиционная для региона тяжёлая промышленность, но и высокие технологии. В городе открыты офисы глобальных IT-компаний, работает около 8 тыс. IT-специалистов, а по распространению онлайн-сервисов в сфере госуслуг Днепр намного опережает Киев.

На деньги Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова здесь построили крупнейший в мире еврейский центр "Менора" площадью 50 тыс. кв. м. А Виктор Пинчук, известный своей страстью к современному искусству, превратил в арт-объект принадлежащий ему металлургический завод "Интерпайп". Искусственное солнце, поднятое над цехами на высоту 60 метров, ошеломляет сиянием горожан, прогуливающихся по самой длинной в Европе набережной.

Кроме того, местным властям удалось достигнуть консенсуса с девелоперами об общем видении развития города. Благодаря этому в Днепре практически нет хаотичной застройки. Новые объекты органично вписываются в ландшафт и исторический облик города, а некоторые участки набережной выглядят как фрагменты западного мегаполиса.

Однако в Днепре хватает и проблем. Главная из них — плохая экология. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2016 году составили 257 кг в пересчёте на одного жителя.

12-е место Житомир

Итоговый балл: 46,5

Население: 267 тыс.

Достоинства:

сравнительно низкие цены

дешёвое жильё

хорошая экология

Недостатки:

низкие зарплаты

трудно найти работу

плохо развит междугородний транспорт

Житомир из года в год удерживает звание города с одной из самых низких зарплат в стране — 5,4 тыс. грн. Несмотря на то, что по состоянию на начало мая 2017-го жители зарабатывали на 30% больше, чем годом ранее, от достойного уровня жизни эта цифра ещё весьма далека. К низким зарплатам добавляется и безработица. Учитывая это, многие жители Житомира предпочитают работать в столице. Благо до Киева рукой подать.

Оживление на рынок труда могли бы принести инвестиции. Местные власти всячески декларируют поддержку инвесторов. Так, глава облсовета Владимир Ширма пообещал помощь иностранным подрядчикам, которые хотят построить в области ТЭС на биотопливе. Прошлым летом горсовет Житомира выделил 24 га для строительства индустриального парка "Житомир-Восток". В планах местных властей также поиск инвесторов и для строительства мусороперерабатывающего завода. Однако по факту в 2016 году в экономику Житомирской области иностранные инвесторы вложили на $2,2 млн прямых инвестиций меньше, чем в предыдущем, — $11,9 млн.

13-е место Одесса

Итоговый балл: 45,2

Население: 1 млн

Достоинства:

хорошее авиа- и ж/д сообщение

инвестиционная привлекательность

близость моря и морских курортов

Недостатки:

дороговизна

низкое качество муниципальных услуг

плохие дороги

плохое водоснабжение

По стоимости потребительской корзины и ценам на недвижимость Одесса уверенно догоняет Киев. Однако средняя зарплата в морской столице страны почти в два раза ниже столичной — 6,1 тыс. грн.

При этом дороговизна жизни в Одессе отнюдь не означает её качества. По данным всеукраинского муниципального опроса, одесситы оценивают уровень городских услуг в 2,8 балла. Это средний показатель по Украине. Главные проблемы Одессы не меняются из года в год — это проблемы с водой и плохие дороги. Справедливости ради стоит признать, что ситуация с дорогами в этом году немного улучшилась. В апреле одесская обладминистрация отчиталась о выделении полученных благодаря перевыполнению плана на таможне 1,2 млрд грн на дорожное строительство. Однако учитывая, что дороги Бессарабии не ремонтировались десятилетиями, это капля в море.

Зато туристическая привлекательность Одессы не вызывает сомнения. Прекрасное авиа- и ж/д сообщение делают город доступным для жителей регионов Украины и иностранных туристов. В апреле этого года Одессу включили в международный проект "Интеркультурные города", инициированный Советом Европы. Эта инициатива европейских властей уже вызвала интерес к городу у западных журналистов. То есть поток туристов в Одессу может возрасти. Интересуются Одессой и туроператоры Китая. Они попросили у местных властей провести ознакомительный тур по городу для турагентов из Поднебесной.

14-е место Черновцы

Итоговый балл: 43,6

Население: 263 тыс.

Достоинства:

хорошая экология

низкий уровень преступности

Недостатки:

трудно найти работу

высокие цены на недвижимость

Мягкий климат, доставшаяся в наследство от Австро-Венгрии европейско-провинциальная атмосфера и живописные ландшафты буковинских Карпат влекут в город туристов. Правда, туристическая инфраструктура Черновцов пока заметно уступает львовской, где развитие индустрии гостеприимства стало одним из приоритетов местных властей.

Да и сами жители города, по данным муниципального опроса, оценивают качество жилкоммунхоза не очень высоко — в 2,8 балла. Если отреставрированный центр города выглядит довольно уютно, то в спальных районах стоят десятилетиями не ремонтируемые дома советских времён, тротуары создают впечатление пережитой бомбёжки, на каждом углу налеплены безвкусные вывески и процветает стихийная торговля.

К слову, торговля — вообще основное занятие горожан. По насыщенности торговыми площадями небольшой облцентр занимает одно из первых мест в стране. Объясняется это тем, что зарплаты в Черновцах низкие и работы нет. Поэтому практически в каждой семье кто-то на заработках в Италии и Испании. Оставшиеся в Черновцах родственники или торгуют переданными оттуда продуктами и бытовой химией, или бесцельно убивают время, целыми днями слоняясь по торговым центрам.

Впрочем, людям с предпринимательским духом, способным заработать без работодателя, в Черновцах живётся неплохо. Здесь спокойно, низкий уровень преступности и чистый воздух, в городе практически не осталось работающих заводов, зато рядом — предгорья Карпат. В Черновцах расположен один из старейших в стране университетов и известный мединститут. Благодаря этому в городе много хороших врачей, а больницы оснащены не хуже столичных.

15-е место Запорожье

Итоговый балл: 40,1

Население: 753 тыс.

Достоинства:

сравнительно высокие зарплаты

невысокие цены на продукты

жильё дешевле, чем во многих областных центрах

Недостатки:

низкое качество муниципальных услуг

плохая экология

опасность терроризма и политической дестабилизации

Главным недостатком города его жители считают плохую экологию. Им отравляют жизнь выбросы расположенных в черте города крупных промышленных предприятий, главным образом металлургического комбината "Запорожсталь" Рината Ахметова и Вадима Новинского. В городе дышать довольно тяжело, и, если верить рекламе, которая появилась на улицах Запорожья весной этого года, на каждого жителя приходится 93 кг заводских выбросов в год. На имидж индустриального города также бросает тень "стройка века" — мост через Днепр, который никак не могут возвести с 2004 года. Этот легендарный долгострой заметно осложняет транспортную ситуацию в Запорожье. А близость зоны АТО напоминает о себе высоким уровнем террористической угрозы.

Однако крупные предприятия Запорожья не только загрязняют атмосферу, но и обеспечивают жителям города занятость и неплохой в сравнении с другими областными центрами уровень зарплат. С учётом невысоких цен на условную продуктовую корзину и относительно недорогое жильё Запорожье в рейтинге Фокуса входит в топ-5 городов по уровню экономического развития. Скрашивает жизнь запорожцам и заповедный остров Хортица, туристическая достопримечательность и любимое место прогулок горожан.

16-е место Полтава

Итоговый балл: 40

Население: 287 тыс.

Достоинства:

хорошее железнодорожное сообщение

относительная безопасность

уютная городская среда, озеленение

Недостатки:

трудности с трудоустройством

неудовлетворённость горожан местными чиновниками

Жизнь в Полтаве размеренна и спокойна. По данным Все­украинского муниципального опроса, более половины полтавчан после наступления темноты на улицах города чувствуют себя в безопасности. Причём этот показатель с 2015 года заметно улучшился. И хотя уровень преступности, по данным Нацполиции, в облцентре выше среднего, по оценкам СБУ, террористическая угроза здесь низка.

А вот деятельностью мэра Александра Мамая удовлетворены лишь 20% горожан. Это один из худших показателей по стране. Судя по сообщениям в местной прессе, экс-регионал Александр Мамай пытается задобрить электорат щедрой раздачей подарков. Например, по случаю юбилея одного из местных лицеев мэр раздал 500 билетов на концерт рок-группы "Океан Ельзи", который должен был состояться в Полтаве летом 2017-го. Такой подарок от мэра получили не только лицеисты, из-за чего полтавчане шутили, что все билеты на полтавский концерт Вакарчука раскупила мэрия.

По показателю экономического развития на фоне других обл­центров Полтава выглядит середнячком. А по средней зарплате в 6,2 тыс. грн область даже вошла в топ-5 самых обеспеченных регионов.

17-е место Черкассы

Итоговый балл: 37,1

Население: 281 тыс.

Достоинства:

доступное жильё

невысокий уровень безработицы

Недостатки:

плохое транспортное сообщение с другими регионами

разбитые дороги

низкая инвестиционная привлекательность

Если верить муниципальному опросу, Черкассы по большинству показателей — крепкий середнячок. Качество городских сервисов здесь оценили на троечку, что соответствует среднему уровню по Украине. Деятельностью мэра в Черкассах удовлетворено 66% горожан. В сравнении с другими областями это высокий показатель. Да и в целом на фоне жителей прочих регионов, черкасцы выглядят оптимистами — 45% из них считают, что дела в их городе идут в правильном направлении.

Однако в рейтинге Фокуса позиции областного центра заметно понижает плохое транспортное сообщение. Через Черкассы проходит только три трассы национального значения, а поезда отправляются всего в четырёх направлениях. Летом этого года ситуацию дополнительно осложнило закрытие на ремонт единственной в городе переправы через Днепр. Сейчас машины пропускают по графику только в одном из направлений. Из-за этого водителям приходится по несколько часов ожидать своей очереди. Те, у кого не хватает терпения, едут в объезд через Канев или Светловодск, делая крюк в 50 км. Возможно, из-за транспортных проблем инвестиционная привлекательность города низкая, а цены на товары из условной потребительской корзины, наоборот, достаточно высокие.

18-е место Кропивницкий

Итоговый балл: 37

Население: 238 тыс.

Достоинства:

сравнительно низкие цены

дешёвое жильё

Недостатки:

низкие зарплаты

высокий уровень преступности

Уровень преступности в Кропивницком практически такой же, как в Киеве, то есть один из самых высоких в стране. Добавляют негатива низкая средняя зарплата и высокий уровень безработицы. По данным портала work.ua, Кропивницкий возглавляет четвёрку городов Украины, жители которых не хотят устраиваться на работу.

Но несмотря на это, жители Кропивницкого свой город ценят — за сочетание неспешного ритма жизни с неплохо развитой городской инфраструктурой: здесь есть дендропарк, несколько 3D-кинотеатров, музыкально-драматический театр с сильной труппой, уютные кондитерские и кофейни. Кроме того, в городе достаточно дешёвая жизнь. Потребительская корзина стоит чуть больше 1 тыс. грн, а новое жильё одно из самых дешёвых в Украине — $541 за кв. м.

19-е место Николаев

Итоговый балл: 34,5

Население: 489 тыс.

Достоинства:

зарплаты выше, чем в соседних областях

дешёвое жильё

близость к морю

Недостатки:

низкое качество муниципальных услуг

плохая экология

высокий уровень преступности

Жителей Николаева отличает негативизм по отношению к ситуации в Украине. По данным Всеукраинского муниципального опроса, 85% горожан полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 77% респондентов считают достаток более важным, чем демократию, а 72% жаждут порядка даже при условии ограничения демократических прав и свобод.

Пока в головах у горожан преобладают патерналистские настроения, качество муниципального сервиса, естественно, оставляет желать лучшего. Последний жители города оценили в 2,8 балла по пятибалльной шкале. Безопасность также не на высоте — почти 60% горожан не чувствуют себя защищёнными на улицах после наступления сумерек.

Кроме того, в Николаеве ситуация с бытовыми отходами оставляет желать лучшего. Для её решения местная власть рассматривает предложения инвесторов по строительству мусороперерабатывающего завода.

Положительная сторона жизни в Николаеве — доступность моря. До ближайшего курорта на автомобиле можно доехать за час. При этом туристический потенциал региона не ограничивается одними лишь морскими пляжами. На территории области расположен археологический заповедник "Ольвия" и природный парк "Бугский Гард". Однако развитие туризма осложняют плохие дороги.

20-е место Чернигов

Итоговый балл: 33,4

Население: 288 тыс.

Достоинства:

дешёвое жильё

хорошая экология

Недостатки:

низкие зарплаты

плохо развитый транспорт

трудно найти работу

Уровень жизни в Чернигове оставляет желать лучшего — при самой низкой по Украине зарплате стоимость условной продуктовой корзины здесь оказалась почти такой же, как в Киеве. Транспортное сообщение Чернигова с другими регионами весьма ограничено, путешествовать приходится транзитом через Киев.

Тем не менее жители города не жалуются. По данным муниципального опроса, 31% черниговцев считает, что город развивается в правильном направлении. Это даже несколько выше, чем в среднем по Украине. При этом оценка качества городских услуг среди черниговцев за последний год заметно улучшилась.

Определённые ожидания в плане повышения зарплат власти города возлагают на внутренний туризм. Благодаря небольшому расстоянию от столицы уютный облцентр с древними храмами, недорогими, но вкусными ресторанами и "зачарованной" Десной стал для киевлян одним из популярных направлений для туров выходного дня. Местные чиновники подсчитали, что за 2 дня пребывания в Чернигове гости в среднем тратят 2,7 тыс. грн. В будущем туристическую привлекательность города местные власти собираются усилить и уже разработали с этой целью соответствующую концепцию.

21-е место Сумы

Итоговый балл: 28

Население: 267 тыс.

Достоинства:

дешёвое жильё

Недостатки:

высокие цены

трудно найти работу

плохая экология

Оптимистами жителей Сум не назовёшь. По данным муниципального опроса, лишь 14% из них считают, что дела в городе идут в правильном направлении, ещё меньше – 9% дают позитивную оценку ситуации в целом по Украине. Одной из главных проблем города стал мусор, который не помещается на существующем полигоне. Наряду с экологией, сумчане плохо оценивают качество коммунальных услуг, инфраструктуры и медицины. Транспортное сообщение с другими регионами также оставляет желать лучшего. В сочетании с невысоким уровнем жизни это приводит к тому, что сумчане мало путешествуют в сравнении с жителями других областей. За границу за последние пять лет выезжали лишь 5% жителей города. При этом 55% горожан за пятилетний период и вовсе ни разу не покидали пределов области.

Жизнь сумчан несколько скрашивает отдых на живописной речке Псёл с обустроенными пляжами, а также шопинг и досуг в огромном по местным меркам ТРЦ "Мануфактура", который контрастирует с крошечными частными домишками и ветшающей советской застройкой. Машин на улицах Сум немного — местные предпочитают общественный транспорт. В 2017-м Сумы впервые за время своего президентства посетил глава государства. Сумчанам визит гаранта запомнился в первую очередь проездом президентского кортежа по центральной пешеходной улице.

22-е место Херсон

Итоговый балл: 27,9

Население: 291 тыс.

Достоинства:

дешёвое жильё

близость моря

Недостатки:

низкие зарплаты

плохо развитый междугородний транспорт

очень плохое качество муниципальных услуг

Херсонцы считают условия жизни в городе откровенно неважными. Индекс удовлетворённости качеством 22 сфер и услуг, который вычислили в рамках муниципального опроса, здесь составляет всего 2,7 балла по пятибалльной шкале. Это самый плохой результат среди областных центров страны. Наихудшие оценки жители Херсона, в частности, поставили учебным заведениям, водоснабжению, состоянию придомовых территорий, сфере торговли, учреждениям культуры, городскому освещению, медицине. О благосостоянии региона красноречиво свидетельствует то, что Херсонщина, по словам вице-премьера Павла Розенко, входит в тройку лидеров по числу заявлений относительно субсидий на оплату коммунальных услуг.

По данным муниципального опроса, только 6% херсонцев ощущают себя в полной безопасности на улицах города после наступления темноты. По данным Нацполиции, преступность в регионе одна из самых высоких по стране.

Из достоинств города можно назвать идеальные условия для занятий водными видами спорта, близость моря и биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Временно недоступны Фокус выяснил нюансы жизни в оккупированных городах Крыма и Донбасса, не вошедших в рейтинг Севастополь Население: 428 тыс. Достоинства: море и мягкий климат

красивая архитектура

хорошая инфраструктура Недостатки: нарушение российскими оккупантами прав и свобод человека

сложно добраться в другие города страны

очень высокие цены Севастополь всегда был преимущественно военной базой, но сейчас это чувствуется особенно: военных с каждым днём становится больше, их аппетиты растут, и это сказывается на жизни горожан. К примеру, севастопольцам стало сложнее устраивать детей в детские сады, предпочтение отдают российским морякам, при этом обещанное строительство трёх детсадов откладывается. К тому же Минобороны РФ хочет вернуть себе все объекты, числившиеся ранее при ведомстве в советские времена. Так случилось, например, с базой отдыха и прилегающим к ней пляжем на Батилимане, который собираются закрыть. В городе ходят слухи, что некоторые районы частного сектора собираются сносить, чтобы выстроить на их месте многоэтажки для "варягов" с материка. В мэрии пытаются снизить накал страстей, утверждая, что генплан не предусматривает никаких сносов, однако далеко не все горожане этому верят, считая, что их интересами пренебрегут в угоду приезжим. Косвенно сомнения подпитывает статистика: за три года оккупации население Севастополя выросло более чем на 10% — в город переехало около 45 тыс. россиян. Это сказалось на стоимости аренды жилья: в среднем двухкомнатная квартира обходится в 25 тыс. рублей в месяц (11 тыс. грн) при реальной средней зарплате в 20–25 тыс. рублей (8,8–11 тыс. грн). Покупка такой же квартиры обойдётся в сумму от $50–60 тыс. Если учесть уровень цен на товары повседневного спроса, которые выше украинских в 1,5–2 раза, а также постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ, можно констатировать, что Севастополь стал крайне дорогим для жизни городом. Симферополь

Население: 362 тыс. Достоинства: географическое положение

много зелени и парков Недостатки: нарушение российскими оккупантами прав и свобод человека

сложно добраться в другие города страны

очень высокие цены

постоянные пробки В столице Крыма, как и в других городах полуострова, после аннексии стали приводить в порядок дороги. В рамках строительства трассы "Таврида" вокруг Симферополя планируют построить объездные, которые должны разгрузить город, ведь дешевизна машин в России привела к тому, что количество транспорта увеличилось в два раза. Соответственно, пока в одних районах города кладут новый асфальт, в других успевают его разбить. Выяснилось также, что город не рассчитан на такое количество автомобилей, пробки стали обычным делом. Местные жители утверждают, что, по сравнению с "украинским" периодом, Симферополь стал получать больше денег. Но в российской системе координат главное — освоить бюджетные средства, а не привести что-то в порядок. Это продемонстрировала недавняя реконструкция центра города: её проделали некачественно, поэтому многие горожане считают, что лучше бы её и не затевали. Симферополь пережил наплыв чиновников, силовиков и военных с материка. Благодаря этой прослойке населения, по официальным данным, средняя зарплата в городе составляет 30 тыс. рублей (13,1 тыс. грн), но по факту зарплата в 20 тыс. рублей (8,8 тыс. грн) считается неплохой. Уровень цен здесь высок даже по российским меркам, поэтому на такие деньги прожить нелегко, особенно если приходится снимать жильё. Аренда приемлемой двухкомнатной квартиры в спальном районе обходится здесь в 15–20 тыс. рублей (6,6–8,8 тыс. грн). На вторичном рынке, где средняя цена квадратного метра составляет около $1 тыс., затишье, но при этом город активно строится, так как есть спрос на новое жильё. Квартиры в новостройках продают по $600–700 за квадратный метр, но позволить себе такие покупки могут лишь военные, силовики и чиновники, которым предлагают приемлемые ипотечные программы. Донецк

Население: точно неизвестно, от 700 тыс. до 900 тыс. Достоинства: низкие тарифы на услуги ЖКХ Недостатки: нарушение боевиками прав и свобод человека

угроза для жизни и имущества

очень высокие цены Предмет особой гордости самопровозглашённых властей "ДНР" — низкие тарифы на услуги ЖКХ. Экономисты так называемого минстроя ДНР утверждают, что среднестатистическая стоимость коммунальных услуг в расчёте на 1 человека составляет около 360 грн, тогда как в Украине тарифы выше в несколько раз. Правда, и зарплаты в псевдореспублике ниже в разы. В апреле 2017 года средняя зарплата в "ДНР", как утверждали главари боевиков, составила 9,6 тыс. руб (около 4,2 тыс. грн). Однако, судя по отзывам в соцсетях, большая часть жителей получает 3–7 тыс. рублей (1,3–3 тыс. грн). В то же время на подконтрольной Киеву территории Донецкой области средняя зарплата за аналогичный период составила 7,3 тыс. грн. Да и найти в Донецке работу с официальным трудоустройством стало затруднительно, особенно после национализации украинских предприятий. Осложняет ситуацию и то, что цены на большинство продуктов питания в "ДНР" намного выше, чем в Украине. Позволить себе путешествия за границу большинство жителей Донецка теперь не могут. Из Донецкого аэропорта, руины которого напоминают о подвиге украинских киборгов, последний рейс улетел весной 2014 года. Железнодорожное сообщение есть только в рамках ОРДЛО. На международных автобусах можно уехать лишь в Россию. Зато у "ДНР" есть собственный морской курорт — Седово, куда из Донецка на автомобиле можно доехать за 2 часа. Судя по отзывам в соцсетях, людей на этом курорте очень много. По сути отдых на Азовском море остался для жителей Донецка единственной возможностью сносно провести отпуск. Луганск

Население: точно неизвестно, около 400 тыс. Достоинства: низкие тарифы на услуги ЖКХ Недостатки: нарушение боевиками прав и свобод человека

угроза для жизни и имущества

очень высокие цены Уровень жизни в самопровозглашённой "ЛНР" невысок даже в сравнении с соседней "ДНР". По информации боевиков, средняя зарплата в Луганске в мае 2017 года составила 8,4 тыс. руб. (3,6 тыс. грн). Это почти в два раза ниже, чем в среднем по Украине (6,8 тыс. грн). Однако, судя по объявлениям на сайте местного центра занятости, даже зарплата в 8 тыс. рублей — роскошь для луганчан. Например, ставка участкового педиатра — 4,5 тыс. руб. (2 тыс. грн), грузчика — 3,4 тыс. руб. (1,5 тыс. грн), дирижёра — 5,6 тыс. руб. (2,4 тыс. грн). Да и в целом официальная занятость — тоже роскошь. Как сообщали в 2016 году представители ООН, безработица в оккупированном Донбассе достигает 50%. Вряд ли в этом году что-либо поменялось. В связи с этим в регионе процветают "копанки", где с риском для жизни добывают уголь дедовским методом. Тарифы на услуги ЖКХ в Луганске после 2014 года не повышались. Однако обнищавшие жители не справляются даже с этими. По данным оккупационной горадминистрации, задолженность луганчан перед коммунальщиками уже составила около 100 млн руб. (43,3 млн грн). Вполне логично, что депрессивный регион отличается фантастической дешевизной недвижимости. По сравнению с довоенным периодом цены на жильё в оккупированном Донбассе просели раза в три. Судя по размещённым в интернете объявлениям, за двух- или трёхкомнатные квартиры в Луганске продавцы хотят от 250 тыс. грн, однокомнатную можно найти по цене около 100 тыс. грн. Правда, искать покупателя приходится месяцами, а оформить сделку в украинском правовом поле затруднительно, так как местные нотариусы отключены от госреестров.

Фото в рейтинге: Getty Images, УНИАН,

Укринформ, Украинское фото