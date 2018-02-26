Питательная среда. Топ-20 украинских инноваторов

Сегодня большинство инноваторов из топ-20 Фокуса занимаются своим делом не благодаря, а вопреки. Хотя из их имён и трудов можно и нужно создавать фундамент успешного государства

Покоритель Голливуда

Анатолий Кокуш, киноинженер, изобретатель, глава компании "Фильмотехник"

Имя Анатолия Кокуша известно кинематографистам во всём мире. Ему удалось создать уникальную кинотехнику, с помощью которой снято огромное количество голливудских блокбастеров. Более того, Кокуш — обладатель двух технических "Оскаров". В 2006 году украинец удостоился инженерно-технических наград Американской киноакадемии за разработку инновационных операторских кранов. А именно — за кран "Каскад": сверхлёгкую конструкцию, которая может разместиться в самых недоступных местах и чья стрела вылетает на 21 метр. И за систему "Авторобот" — 4-метровый кран, который монтируется на крыше любого авто. Управление дистанционное, кран и камера могут плавно вращаться на 360 градусов вокруг машины, даже когда та движется на большой скорости.

С техникой украинского изобретателя снимали фильмы "Форсаж", "Война миров", "Код да Винчи", "Миссия невыполнима — 3", "Люди Икс", "Мистер и миссис Смит", "Гарри Поттер и орден Феникса". А ещё — легендарный "Титаник": кадров отплытия корабля, сцен на палубе, знаменитого "полёта" героев над океаном не было бы без техники Анатолия Кокуша. Его компания "Фильмотехник" представлена в десятках странах, а её идеи давно копируют конкуренты — практически все длинномерные и автомобильные краны, которые создаются в США и Европе для съёмок в экстремальных условиях, имеют в основе концепцию украинской команды.

Да будет компьютер!

Любомир Романкив, изобретатель, бывший ведущий сотрудник IBM

Появлению персональных компьютеров в привычном для нас виде мир во многом обязан украинцу. А именно — Любомиру Романкиву. Будучи сотрудником IBM, он изобрёл процессы создания индуктивных и магниторезистивных микроголовок для записи и считывания информации на жёстких дисках компьютеров. Благодаря его работе появились жёсткие диски. На создание концепта магнитной головки учёный потратил 5 лет. Изначально она имела достаточно большой размер, но позже учёным удалось сделать её не больше толщины человеческого волоса. Это изобретение позволило снизить стоимость хранения цифровых данных. Теперь миниатюрные жёсткие диски стоят в каждом компьютере.

"Когда ударите первый раз по клавише и на экране появляется образ — это тоже мои изобретения — магнитные головки, которые записывают на диске. Когда нажимаете на буквы — это тоже моя работа", — говорит в своих интервью Любомир Романкив.

Благодаря этому изобретению имя Любомира Романкива стоит возле имени Стива Джобса в Зале национальной славы США. Такой чести удостоены всего десять изобретателей. Кроме этого изобретения, в лаборатории IBM уроженец Львовской области сделал ещё около 180 научных открытий, 67 из которых запатентованы. Сейчас Любомир Романкив завершил работу в компании IBM в связи с выходом на пенсию.

Человек завтрашнего дня

Максим Шкиндер, дизайнер суперкаров McLaren

Украинец Максим Шкиндер живёт в Лондоне. Он единственный дизайнер из нашей страны, работающий с автомобильным брендом уровня McLaren. Британскими суперкарами украинец занимается уже 3,5 года. В начале марта на Женевском автосалоне в Швейцарии представят модель McLaren SENNA, дизайн интерьера которой разработал Шкиндер. Он признаётся, что всегда пытается смотреть на вещи нестандартно и искать что-то новое. Шкиндер — яркий пример того, что называется self-made man. Он получил образование в Киеве, а когда понял, что в Украине реализоваться негде, уехал на учёбу в Турин. Карьеру начал в Праге, работая над дизайном автомобилей Skoda Superb. Получил предложения о работе от Land Rover и Mercedes. А в итоге оказался в McLaren. В компании Шкиндер состоит в команде дизайнеров, создавая как интерьер, так и экстерьер суперкаров. Также он задействован в разработке автомобилей будущего — моделей, которые могут появиться в ближайшие 20–50 лет. Поэтому без преувеличения можно сказать, что молодому украинцу удаётся заглянуть в завтрашний день.

Космическое строительство

Максим и Юлия Гербут, сооснователи компании PassivDom

"Мы возвращаем космические технологии обратно на землю" — так описал Фокусу суть своей деятельности Максим Гербут. Действительно, в PassivDom строят дома с помощью роботов и технологии 3D-печати, с использованием карбонового и стеклопластикового волокна и систем автоматики, опирающихся на искусственный интеллект.

В итоге рождается продукт — полностью автономный и независимый от внешних сетей умный коттедж. Эта разработка, по словам Максима Гербута, лишь первая ступень развития и тест технологий перед их массовым применением в многоэтажном и промышленном строительстве.

Пока Гербуты бросают вызов консервативной и инертной строительной индустрии, их разработками уже заинтересовались ведущие мировые инновационные центры. Сегодня PassivDom сотрудничает с NASA, отраслевыми университетами и институтами в Германии, Швейцарии и США. А вместо давней мечты — учиться в Стенфорде — Максим Гербут получил приглашение выступить в университете в качестве спикера.

Рассуждая о секретах успеха в сфере инноваций, Гербут мог бы рассказать, как нужно не переставать учиться всю жизнь, находить единомышленников, быть образцом для коллектива и всегда делать на капельку больше, чем осталось сил. Но вместо этого он предпочёл дать простое и понятное напутствие: "Просто нужно брать и делать".

Правильное видение

Дарко Скульский, руководитель продакшен-компании Radioaktive Film

В сентябре прошлого года компания Apple традиционно демонстрировала миру ряд новых продуктов. Люди во всех странах следили за новинками гиганта и затаив дыхание смотрели рекламные ролики. В одном из тизеров умных часов Apple Watch украинцы узнали киевский вокзал и столичные Золотые ворота. Позже стало известно, что в создании рекламы участвовала киевская продакшен-студия Radioaktive Film. В 1998 году одним из её основателей стал американец украинского происхождениям Дарко Скульский. Сегодня Radioaktive Film известна множеством громких проектов. Компания снимает рекламные ролики и клипы для иностранных музыкантов.

В частности, они создали клипы для Hurts, Paolo Nutini, Foals, Tame Impala, Coldplay. Среди клиентов студии — Universal Studios, Independent, Сaviar, Prettybird и другие. Первой их громкой работой стал клип Paulo Nutini под названием Iron Sky. После этого к ним стали обращаться клиенты с просьбами снять видео в том же духе, в подобных локациях. Самый нашумевший клип студии — Coldplay — Up&Up, который на YouТube собрал свыше 148 млн просмотров и получил награду MTV VMA 2016 в номинации "Лучшие визуальные эффекты". Сам Дарко гордится тем, что доказал миру, что Украина — хорошее место для продакшена, с множеством возможностей. Ему это позволяет заниматься любимым делом, зарабатывать деньги и не носить костюмы. Как человек творческий он предпочитает свободу во всём, в том числе и в стиле одежды.

Новые частицы мира

Геннадий Зиновьев, физик-теоретик

Он работал над созданием одного из четырёх главных детекторов (ALICE) Большого адронного коллайдера для Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Зиновьев — один из наиболее часто цитируемых украинских физиков. Он привлёк группу коллег из Харьковского научно-исследовательского института экспериментального приборостроения и Института монокристаллов (в дальнейшем Института сцинтилляционных материалов) для создания различных узлов детектора ALICE Большого адронного коллайдера. Основная задача этого узла — изучение столкновений тяжёлых ядер.

Украинский учёный был руководителем научного пула, в который сегодня входят более тысячи исследователей из 37 стран и более 150 институтов и университетов мира.

Данные первого столкновения ядер свинца в БАК были записаны в 2010 году. В рамках экспериментов обнаружились свидетельства того, что в столкновениях протонов в Большом адронном коллайдере может образовываться так называемая кварк-глюонная плазма. Это сверхплотная горячая материя. Такое состояние вещества характеризует Вселенную в первые микросекунды после Большого взрыва.

Учёные из разных стран мира работают в ЦЕРН над доказательством целого ряда физических теорий, среди которых теория суперсимметрии. Суперсимметрия предполагает удвоение числа известных элементарных частиц за счёт наличия у них так называемых суперпартнёров. Также с помощью Большого адронного коллайдера пытаются приблизиться к изучению антиматерии.

Озеленители энергетики

Роман и Андрей Зинченко, соучредители инкубатора Greencubator

Братья Андрей и Роман Зинченко основали Greencubator в 2009 году для поддержки и популяризации разработок в сфере энергоэффективности и энергосбережения. В частности, с этой целью Greencubator проводит для инноваторов хакатоны Hack4energy. А ещё — организовывает мероприятие Tesla Camp, благодаря которому смогли запуститься такие украинские энергетические старт­апы, как Ecoisme и др.

"Greencubator ищет и собирает людей, которые изобретают энергетику будущего, не убивающую природу и нас", — объя­сняет суть деятельности своей организации Роман Зинченко. Для наглядности он сравнивает телефонный дисковый аппарат и современный смартфон: по мнению предпринимателя, деятельность Greencubator направлена на пре­одоление технологической пропасти подобного масштаба. В своих мечтах Роман Зинченко видит Киев восточно-европейской столицей "зелёных" инноваций, куда на украинскую Green MBA-программу слетаются участники со всего региона ВЕЦА — от Словении до Казахстана.

В 2017 году усилия братьев Зинченко, направленные на "озеленение" энергетики, оценили на международной арене. Основатели Greencubator стали лауреатами премии Stanford Bright Award в $100 тыс., которую Стэнфордский университет ежегодно вручает защитникам природы. Однако Роман Зинченко одной из самых главных наград в жизни считает вовсе не это, а людей, которые занялись проектами в сфере зелёной энергетики благодаря Greencubator.

Прыжок лисицы

Дмитрий Запорожец, сооснователь стартапа GitLab

Логотип GitLab — абстрактная лисья мордочка — сегодня известен и узнаваем среди профессионального сообщества. Услугами этого проекта пользуются более 100 тыс. корпоративных клиентов, в числе которых NASA, а также такие известные компании, как Alibaba Group, Bayer и Uber. Разработчики из этих и других организаций используют GitLab в качестве хостинга для исходного кода своих проектов.

У истоков стартапа GitLab, офис которого расположен в Сан-Франциско (США), стоит харьковчанин Дмитрий Запорожец. В 2011 году он для собственных нужд разработал первую версию продукта. Поскольку тогда Запорожец был наёмным работником в другой фирме, заниматься GitLab ему приходилось по выходным. Хобби переросло в серьёзный бизнес. Во многом это произошло благодаря выходцу из Голландии Сиду Сиджбранди. Когда Дмитрий написал в Twitter, что устал и хочет заниматься GitLab на постоянной основе, он получил письмо от Сиджбранди с предложением поработать над GitLab за зарплату. В 2014 году Запорожец и Сиджбранди стали сооснователями старт­апа GitLab, зарегистрировав его как компанию.

Сегодня GitLab можно отнести к числу наиболее успешных стартапов с украинскими корнями. В совокупности GitLab уже собрал около $45 млн инвестиций. Осенью 2017 года проект привлёк $20 млн. В качестве ведущего инвестора выступил фонд GV. До этого, в январе 2017-го, имя Дмитрия Запорожца прозвучало среди лучших IT-предпринимателей моложе 30 лет по версии Forbes.

Из Киева в Беркли

Юрий Городниченко, экономист

Уроженец Украины, выпускник Киевской школы экономики (KSE) Юрий Городниченко проживает вместе с семьёй в США, в Калифорнии. Он ассоциированный профессор кафедры экономики Университета Калифорнии в Беркли, одного из самых престижных вузов мира. В круг научных интересов молодого профессора из Украины входит денежно-кредитная политика, налогообложение, экономический рост и цено­образование.

Городниченко может похвастаться десятками наград за свою деятельность в сфере экономики. В частности, в 2014 году он стал лучшим молодым экономистом мира по версии проекта RePEc (Research Papers in Economics). Возможно, такие результаты объясняются чемпионским духом и волей к победе. Ведь в одном из своих публичных выступлений Городниченко сравнивал науку со спортом, где, чтобы играть в высшей лиге, нужно постоянно держать себя в тонусе. Иначе можно выпасть в первую лигу или вовсе оказаться среди запасных.

Несмотря на успех и признание на международном уровне, Городниченко не обделяет вниманием родину. Он входит в состав редакционной коллегии украинской независимой аналитической платформы VoxUkraine, председательствует в международном консультативном совете в своей альма-матер — KSE. Молодой экономист пристально отслеживает ситуацию в украинской экономике, а его колонки и комментарии часто публикуются как в наших, так и в заокеанских СМИ.

Мастер вкуса

Денис Комаренко, шеф-повар

Денис Комаренко — человек, который одним из первых в Украине смог заявить о своей кухне как об авторской. Шеф-поваром стал в 19 лет, а сейчас руководит собственным гастрокафе "Тарелка".

Гордость Комаренко — собственное производство. Центральное место занимает выпечка хлеба, не предполагающая использования дрожжей. Поиску рецептуры Комаренко посвятил более 20 лет: он считает, что о качестве ресторана можно судить именно по хлебу, который там подают. Другое направление, которым занимается Комаренко, — производство сыровяленых мясных деликатесов по итальянской технологии, маринованного лосося, сыров. Всё — из украинских продуктов.

Комаренко верит в становление национальной кухни, подчёркивая, что имеет в виду вовсе не традиционные тематические рестораны формата "водка, селёдка, борщ и голубцы", а формирование на базе локальных продуктов чего-то нового, вписанного в мировой контекст. В одном интервью Комаренко приводил пример: "Взять Данию: там есть Рене Редзепи со своим Noma (название ресторана составлено из двух датских слов: nordisk — нордический и mad — еда. — Фокус). У Редзепи была идея — все продукты только своей страны. Какие там продукты? Никто не верил, что у него получится. Итог — лучший ресторан мира (по версии World’s 50 Best Restaurants; в прошлом году ресторан, существовавший с 2003 года, закрылся и тут же анонсировал новый формат — Noma 2.0. — Фокус). Надеюсь, и у нас кто-то добьётся такого результата".

Солнце взойдёт

Евгений Эрик, основатель проекта SolarGaps

Выходец из Украины Евгений Эрик изобрёл "умные" жалюзи, в пластины которых встроены миниатюрные солнечные батареи. Выработанное ими электричество можно использовать для питания домашних электроприборов. В зависимости от расположения солнца пластины SolarGaps, словно цветы подсолнечника, автоматически меняют угол наклона. За счёт этого повышается эффективность работы всей системы.

В отличие от громоздких и дорогостоящих солнечных батарей, которые сегодня устанавливают на крышах коттеджей, относительно недорогие жалюзи SolarGaps (по предварительным расчётам, от $300 за окно для квартир, от $150 за кв. м для торговых и бизнес-центров) способны обеспечивать электроэнергией даже городские многоэтажные дома. По крайней мере частично. Ведь для того чтобы, например, полностью перевести на солнечную энергию квартиру, по расчётам Евгения Эрика, такие жалюзи придётся установить на площади не менее 10 кв. м на южной стороне.

То, что продукция SolarGaps найдёт потребителей на международном рынке, подтверждает успех украинского энергоэффективного решения на краудфандинговой платформе Kickstarter. Там весной 2017-го необходимую для запуска производства сумму в $50 тыс. разработчики инновационных жалюзи собрали досрочно. Кроме того, в прошлом году Евгений Эрик стал обладателем стипендии на десятинедельную программу Global Solutions Program в кампусе исследовательского центра NASA Ames в Калифорнии.

Попасть в яблочко

Александр Косован, основатель компании MacPaw

Александр Косован создал IT-компанию MacPaw в 2008-м, когда ему был всего лишь 21 год. Причём сделал это без какой-либо финансовой поддержки со стороны. Изначально MacPaw специализировалась на разработке софта для компьютеров Apple, и теперь у программного обеспечения MacPaw миллионы пользователей по всему миру. Наиболее популярным приложением стала программа для очистки компьютера от ненужных файлов CleanMyMac.

Сегодня Александр Косован не ограничивается только лишь созданием софта. В 2017-м его компания MacPaw запустила маркетплейс Setapp — альтернативу онлайн-магазина программ для операционной системы macOS, где вместо покупки практикуется подписка на приложения. Кроме этого, Косован инвестирует в стартапы, являясь одним из партнёров фонда SMRK. Самый известный проект, который поддержали в SMRK, — стартап Ajax Systems, специализирующийся на разработке датчиков для систем "умный дом".

В своих интервью Александр Косован любит подчёркивать, что самым большим его достижением стало создание дружной команды MacPaw. Сегодня это около ста специалистов и два кота — белый Хувер и тигровый Фиксель. В 2017-м офис MacPaw привлёк внимание благодаря открытию на его площадях MacPaw Museum, экспонатами которого стала винтажная техника Apple Macintosh, произведённая c 1980-го по 2004 год. Основную часть этой коллекции приобрели на аукционе в Нью-Йорке.

Нон-фикшен как фишка

Антон Мартынов, совладелец и директор книгоиздательства "Наш формат"

К издательству "Наш формат" Антон Мартынов присоединился в 2013 году для того, чтобы помочь компании сменить вектор её развития и пере­ориентировать на нон-фикшен литературу. Поначалу книги такого рода на украинском языке не пользовались большим спросом, но Мартынов вместе с партнёром Вячеславом Кириченко верили в этот жанр. Они сделали ставку на дизайн и качество текста: предложили украинцам хорошие книги в красивой упаковке, самостоятельно обучили редакторов и корректоров. Как результат — нарастили продажи и увеличили дистрибуции. Сейчас работают уже около 500 точек реализации, хотя начинали с 50. Флагманами издательства стали роман Айн Рэнд "Атлант розправив плечі" (65 тыс. экз.) и "Чому нації занепадають" Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона (16 тыс. экз.). Антон Мартынов гордится тем, что его компания стимулирует людей к развитию и самообразованию. Для него каждая проданная книга — маленький шаг к популяризации чтения. Ему удаётся менять консервативный книжный мир, привносить в него новшества, экспериментировать, задавать тренды. Книгоиздатель признаётся: "Инновации — это процесс постоянных перемен. Иногда это настоящий стресс для команды, но часто именно команда и является генератором этих инноваций". К 2019–2020 годам издательство планирует достигнуть пикового развития и окупить вложенные деньги.

Богемная вышивка

Вита Кин, дизайнер

Дизайнер Вита Кин смогла добиться того, что плохо читаемое слово vyshyvanka начали узнавать в мире. Бренд Vita Kin выпускает платья-вышиванки, которые носят знаменитости мирового уровня — актриса Деми Мур, консультант японского Vogue Анна Делло Руссо, королева Нидерландов. Когда коллекция Виты появилась в онлайн-магазине net-a-porter, её раскупили за полчаса, а в офлайне её вышиванки продаются в 24 странах. При этом сервис в Vita Kin работает по принципу "и пусть весь мир подождёт": платья шьют только двух размеров, они стоят в среднем 50 тыс. грн, клиент должен сделать полную предоплату и ждать заказа три недели.

Слоган Vita Kin — "национальный шик", однако секрет успеха этих вышиванок не в их этничности, а в новой, актуальной функциональности. Традиционные украинские орнаменты в киевской мастерской бренда вышивают на платьях в стиле бохо-шик. Это современная версия одежды хиппи — расслабленная, комфортная и при этом нарядная настолько, чтобы быть уместной в разных ситуациях. Бохо-платья носят на пляж и в них же идут в ресторан, художественную галерею или на красную дорожку Канн.

Благодаря этому идеология Vita Kin вышла из узкого этнического "гетто": бренд любят и носят не только поклонники аутентичности, и не только на фольклорные вечеринки. А натуральные материалы и кропотливая ручная работа при пошиве платьев — это лишь дополнительный бонус.

Жить дольше и лучше

Олег Лущак, биохимик

Олег Лущак окончил Прикарпатский национальный университет в Ивано-Франковске. Сейчас он докторант кафедры биохимии и биотехнологии Института естественных наук Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника.

Молодой учёный работает в трёх основных направлениях: здоровое долголетие (влияние питания и БАДов на качество жизни), лечение диабета (предотвращение развития болезни на ранних стадиях и снижение сопутствующих усложнений), улучшение памяти и замедление старения мозга. Также вместе с коллегами Лущак занимается изучением действия ряда наночастиц на больной диабетом организм, чтобы заставить клетки более активно потреблять глюкозу. В случае успешного завершения исследований для страдающих диабетом II типа можно будет снизить потребление инсулина, а при ранней диагностике недуга — предотвратить его развитие. Учёные работают и над созданием методики выявления диабета на ранних стадиях. "Ми дослідили певну кількість наночастинок і з’ясували, що деякі з них можуть знижувати кількість циркулюючої глюкози в організмі", — делится промежуточным результатом исследования Олег. Сейчас его команда начала работать над поиском молекулярного механизма для модификации природного вещества, улучшающего память. Группа учёных предполагает, что это вещество может помочь решить проблему старения мозга и стать большим шагом в направлении эффективного лечения болезни Альцгеймера. "Якщо ця речовина буде сповільнювати відмирання нейронів, то це буде невелика революція", — уверен учёный.

Рука на пульсе

Евгений Найштетик, основатель компании Planexta

Учреждённая Евгением Найштетиком в 2015 году компания Planexta внедряет инновации в медицине, в частности, создаёт носимые умные устройства для мониторинга состояния здоровья. Как объяснил Фокусу Найштетик, работа команды нацелена на смягчение и устранение до 80% сердечно-сосудистых рисков.

Один из продуктов компании способен повысить информативность и качество кардиодиагностики в масштабах государства. Другое решение помогает восстанавливать функции автономной нервной системы человека всего за шесть минут. Но главный проект пока находится на этапе разработки. Речь идёт о программно-аппаратном комплексе для раннего выявления патологических процессов, приводящих к инфаркту, инсульту, внезапной смерти и другим опасным сердечно-сосудистым заболеваниям, которые пока остаются главными убийцами человечества.

"Основное моё достижение — самовоспроизводимая модель технологического развития, которая помогла нам двигаться значительно быстрее и эффективнее, чем крупным отраслевым лидерам", — говорит Евгений Найштетик. Planexta уже прорвалась на признанные мировые площадки, где сегодня соревнуется с элитой хай-тека. А в перспективе 5–10 лет Найштетик видит своё детище мультинациональной корпорацией, занимающей первое место на мировом рынке удалённой помощи.

Зов сердца

Ксения и Роман Белкины, соучредители стартапа Cardiomo

Каждый желает, чтобы его родные не болели. Эту мечту воплощает разработанное Ксенией и Романом Белкиными носимое устройство Cardiomo. Оно обнаруживает склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые можно предотвратить профилактикой, а также выявляет недуги на ранних стадиях. За миниатюрным гаджетом стоит экосистема, включающая в себя мобильное приложение с функцией искусственного интеллекта. Алгоритмы для его обучения построены на анализе большого массива данных кардиограмм, собранных устройством. В будущем подобные системы раннего обнаружения, по разным оценкам, в масштабах человечества позволят ежегодно спасать до 12–15 млн жизней.

Супруги представили свой стартап на десятках международных мероприятий, где получили ряд наград. На выставке электроники CES 2018 в Лас-Вегасе разработчики победили в конкурсе крупнейшего стартап-акселератора Techstars. А после того как телеканал CNN рассказал о Cardiomo, на команду буквально посыпались заказы из США, Бразилии, Аргентины и Колумбии.

В 2018 году Белкины планируют запустить Cardiomo в серийное производство и расширить линейку своих продуктов. "Нужно верить, что ты можешь привнести изменения, никогда не сдаваться, уметь адаптироваться и быть готовым к тому, что первоначальная идея может трансформироваться, разворачивая проект на 180 градусов", — даёт напутствие изобретателям Ксения Белкина.

Боль под микроскопом

Нана Войтенко, биофизик, нейробиолог, электрофизиолог, исследователь боли

Окончила Московский физико-технический институт, но последний год обу­чалась в киевском Институте физиологии им. А. А. Богомольца. В начале своей научной деятельности Нана Войтенко изучала механизмы клеточной сигнализации в разных отделах нервной системы, их изменения в процессе развития и старения. После защиты диссертации возникла необходимость получить независимое финансирование. Тогда, как и сейчас, сугубо фундаментальную науку дотировали неохотно, нужно было что-то прикладное. Войтенко решила изучать изменения в нервной системе, которые происходят при диабетических невропатиях. Выяснилось, что из-за изменений клеток, вызванных этим заболеванием, у пациента возникают болевые ощущения или, наоборот, снижается чувствительность поражённых болезнью частей тела.

Далее Нана Вой­тенко задалась вопросом, какие молекулярные и клеточные механизмы задействованы при различных видах боли. Одинаковы ли изменения в разных типах нейронов? В идеале, чтобы избавиться от боли, нужно устранить её причину, но если это невозможно (травма, онкология и т. д.), нужно любыми средствами блокировать проведение болевого сигнала. Когда будет понятно, какие нейроны задействованы в передаче определённого вида боли, учёные смогут подбирать терапию и пытаться таргетно воздействовать на эти нейроны.

Мозговой штурм

Олег Крышталь, биофизик, нейрофизиолог, лауреат различных государственных премий

Выпускник киевского университета по специальности "молекулярная физика" Олег Крышталь стал выдающимся исследователем человеческого мозга. Первым в СССР он повторил эксперимент британцев, описывающий генерацию и распространение потенциалов действия в нейронах. А в 1975 году ему удалось заменить цитоплазму нейрона искусственной средой. Это было открытием мирового масштаба.

Но самым важным достижением нейрофизиолога стало открытие в начале 1980-х протон-чувствительных рецепторов нейронов, которые позже стали называть рецепторами боли. За это открытие учёный вполне мог получить Нобелевскую премию, но Крышталя немного опередил немецкий коллега. "Мы думали не о Нобелевской премии, а как сделать открытие. Как открыть правду. Это огромное счастье, когда такое происходит, и осознаёшь, что это сделал ты. Наука — мистическое занятие", — описывает свою работу Крышталь.

В дальнейшем исследование механизмов возникновения боли при разных патологических состояниях стало основным направлением научных трудов Олега Крышталя.

Впрочем, сейчас он не проводит исследований самостоятельно. Крышталь убеждён, что серьёзные открытия делаются, как правило, в возрасте до 40 лет. Поэтому, будучи руководителем Института физиологии им. Богомольца, сейчас он помогает молодым учёным в их изысканиях. Хочется верить, что хотя бы кто-то из его учеников за свои исследования всё же получит Нобелевку.

За здоровую еду

Андрей Карпюк, основатель стартапа BlOsens

Своим самым большим достижением Андрей Карпюк считает создание команды единомышленников в составе Александра Гудзя, Татьяны Яценко и Екатерины Зверевой, которых удалось сплотить вокруг инновационной идеи с нулевым бюджетом. Команда сумела разработать портативное устройство для экспресс-диагностики уровня микотоксинов BlOsens MYCO. С помощью этого прибора в режиме реального времени всего за 15 минут можно провести экспресс-диагностику качества продуктов питания. С этой разработкой Андрей Карпюк в 2017 году занял первое место в интерконтинентальной битве стартапов в Сан-Франциско и вошёл в рейтинг 100 инноваторов Восточной Европы по версии Financial Times.

"Через 5–10 лет я вижу себя человеком, который внёс хоть и небольшой, но важный вклад в развитие экосистемы безопасности продуктов питания Украины", — рассказал Фокусу Андрей Карпюк. С этой целью он совместно со Зверевой и Гудзем основывает фонд, который будет заниматься проблемой безопасности продуктов питания. Цель — популяризация научных и коммерческих разработок в сфере экспресс-тестирования безопасности пищи, а также информационная поддержка будущих инноваторов в этом направлении.

Своим примером команда Андрея Карпюка хочет продемонстрировать, что инновации в Украине возможны, и вдохновить других изобретателей. Для успеха в сфере инноваций, по мнению Карпюка, нужно уметь задавать вопросы, слушать и слышать, выражать мысли чётко и ясно, охватывать задания в целом, быть в курсе трендов отрасли и главное — заниматься тем, что любишь.