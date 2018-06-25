Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов

Если посмотреть презентационные ролики городов нашей страны, бросается в глаза, что большинство кадров сняты с воздуха. И это не странно. Правильный ракурс позволяет показать всё красивее и масштабнее. Но Фокус решил спуститься с неба на землю и проанализировать, в каком городе Украины жить лучше всего.

Результаты, мягко говоря, неутешительные. В нашей стране попросту нет идеального города. Максимальный балл, который мог набрать каждый из 22 участников рейтинга, — 100. Но тройка победителей даже близко не подобралась к этому значению. Город-призёр набрал всего 67,1 балла. Причин такого результата множество — начиная от цен на продукты, качества коммунальных услуг и заканчивая уровнем преступности. У каждого города своя ахиллесова пята.

Но одна из главных проблем всех украинских городов — соотношение зарплат и цен на жильё. Получая среднюю зарплату, на скромную квартиру придётся копить всю жизнь. При этом отказывая себе в нормальном отдыхе и отпусках. А говорить об ипотеке в стране, где курс валюты зачастую зависит от количества оставшихся до выборов месяцев, — бессмысленно. Возможно, поэтому тренинги для предпринимателей и имеют такой успех. Ведь по большому счёту только человек, имеющий собственный бизнес, способен купить жильё.

Те, кто не выбрал путь предпринимательства, покидают страну. Например, прошлым летом в Центре Разумкова рассказали, что 20% украинцев думают об иммиграции. По данным компании Research&Branding Group, таких людей более 30%. А по словам Павла Климкина, министра иностранных дел, в 2017 году более 1 млн человек покинули Украину. Если тенденция сохранится, создавать комфорт будет не для кого. А ведь именно люди — главное достоинство любого города.

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Как мы считали В рейтинге комфортности украинских городов участвовали столица и областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра аннексированного Крыма — Симферополя. Каждый из 22 городов мог набрать максимально 100 баллов. 20 баллов город мог получить за экономическое положение. Учитывались 4 критерия (каждый мог принести по 5 баллов соответственно): соотношение между средним уровнем официальной зарплаты и стоимостью базовой потребительской корзины, цена однокомнатной квартиры экономкласса и средняя стоимость аренды однушки. 20 баллов города могли получить за лёгкость поиска работы и возможности для образования. Учитывались такие критерии, как уровень занятости среди населения трудоспособного возраста (10 баллов), количество хороших вузов (5 баллов) и школ (5 баллов). Под "хорошими" мы понимаем вузы, которые вошли в национальный рейтинг вузов "Топ-200 Украина", и школы, вошедшие в рейтинг Фокуса "Топ-100 лучших школ". 20 баллов город мог получить, исходя из оценки качества муниципальных услуг самими горожанами. За основу был взят чётвертый всеукраинский муниципальный опрос, проведённый социологической группой "Рейтинг". В нём жители Киева и областных центров дали оценку состоянию тротуаров, дорог, придомовых территорий, количеству парковок и удобству городского транспорта, уличному освещению, качеству водоснабжения и работе канализации, вывозу мусора и др. (максимум 10 баллов). Также мы оценивали удовлетворённость горожан работой мэра (10 баллов). 10 баллов город мог получить за перспективы для ведения бизнеса, рассчитанного на основе рейтинга инвестиционной привлекательности городов по версии рейтингового агентства "Евро-Рейтинг". 10 баллов города могли получить за безопасность проживания. Мы проанализировали статистику Нацполиции по уровню преступлений против жизни и против собственности за первые 5 месяцев этого года. За каждый из этих критериев давали до 5 баллов. 10 баллов город мог получить за инфраструктуру междугородного транспорта. Мы подсчитали количество авиа- и железнодорожных маршрутов из Киева и каждого из областных центров (по 3 балла), а также число проходящих через город автомагистралей международного значения (максимум — 4 балла). 10 баллов — за экологию: по 5 баллов за чистоту воздуха и отсутствие опасных отходов в регионе. Наивысший балл присваивался за лучший результат. Дальше баллы распределялись пропорционально абсолютным значениям. К примеру, Киев получил наивысшую оценку — 5 баллов за соотношение между зарплатой и стоимостью условной потребительской корзины (в Киеве на зарплату в 11,7 тыс. грн можно приобрести 12,6 условных потребительских корзин стоимостью по 926 грн). В Днепре за среднюю зарплату в 8,5 тыс. грн можно купить лишь 10 продуктовых наборов стоимостью по 846 грн, поэтому город набрал 2,4 балла. Черновцы же по соотношению зарплат и цен оказались самым дорогим городом и не заработали баллов.

1-е место. Харьков

Итоговый балл: 67,1. Население: 1,4 млн

— Хорошее состояние коммунального хозяйства

— Высокая инвестиционная привлекательность

— Риск социально-политической дестабилизации

Харьков — один из тех городов, отношение к которому трудно сформулировать в какой-то единой системе координат. Одни без устали восторгаются его широкими проспектами, огромными площадями и красивыми парками, другие клянут за серость, засилье сталинского ампира.

Второй по численности населения город страны действительно парадоксален. Харьков — космополитичный до предела, здесь мирно сосуществуют представители десятков национальностей, в том числе те, которых в остальных регионах страны днём с огнём не сыщешь. К примеру, вьетнамское землячество в Харькове самое многочисленное в Украине — около 5 тыс. человек.

Город убирают очень тщательно — центр особенно старательно, окраины — не всегда результативно. Зато с уличным освещением дела обстоят хорошо. По словам харьковчан, теперь вечером не страшно пройтись даже в районе Тракторного завода, считающегося одним из депрессивных и криминальных центров города. Местные жители отмечают, что коммунальщики всё время благоустраивают Харьков: устанавливают лавочки, разбивают гигантские клумбы, устраивают для детей зоны отдыха. Одно из самых волнующих событий, которого с нетерпением ждут харьковчане, — открытие реконструированного зоопарка, находящегося в самом сердце города. Предполагается, что звери там будут гулять в условиях, приближённых к их естественной среде обитания. Сумма проекта уже достигла почти 2 млрд грн.

Впрочем, не всё так радужно. В городе есть проблемы с дренажной системой. Например, во время дождя, выходя из станции метро "Защитников Украины", людям приходится по щиколотку становиться в воду, направляясь в сторону улицы Богдана Хмельницкого. Из-за постоянных ремонтов дорог общественный транспорт ходит с перебоями. Некоторые маршруты трамваев и вовсе закрываются на два, а то и три месяца.

Зато Харьков полон драйва, во всём ощущается безудержная молодость. Город буквально наэлектризован этой атмосферой. Здесь постоянно что-то происходит: фестивали, концерты, выставки. А по соотношению жителей города к числу студентов Харьков продолжает держать пальму первенства украинской студенческой столицы. Причём не только для граждан нашей страны: едва ли не каждый третий иностранный студент, приезжающий в Украину, учится в Харькове.

2-е место. Винница

Итоговый балл: 61,5. Население: 372 тыс.

— Высокое качество муниципальных услуг

— Хорошая экология

— Низкие зарплаты

— Дорогая аренда жилья

Винница неоднократно становилась лидером в рейтингах наиболее комфортных украинских городов для проживания. К примеру, во всеукраинском муниципальном опросе социологической группы "Рейтинг" горожане оценили качество услуг в городе на 3,6 балла из 6 возможных. Это самый высокий показатель по Украине. Визитная карточка города — фонтаны, открытые в 2011 году. С каждым годом они привлекают всё больше туристов. Именно Винница стала одним из первых городов Украины, где в трамваях появился не обещанный, а реальный Wi-Fi. Эти самые трамваи с 2015 года город производит на собственных мощностях.

Однако если наёмные работники в Виннице к изменениям относятся позитивно, то предприниматели отзываются о работе городских властей скептично. Они рассказывают, что реализовать в Виннице какую-либо идею без лобби сложно.

"Рождественская красота", которой славится город, часто создаётся ультимативно на деньги бизнеса, что не способствует развитию предпринимательства. Винницкие бизнесмены, не называя своих имён, рассказывают, что большинство ключевых решений в городе по сей день не принимается без согласия на то бывшего мэра, а ныне премьер-министра Владимира Гройсмана.

3-е место. Киев

Итоговый балл: 55,9. Население: 2,9 млн

— Высокая зарплата

— Хорошее междугороднее сообщение

— Высокие цены

— Дорогое жильё

Несмотря на активную застройку последних десятилетий, в 2017 году в исследовании Archdaily Киев признали самой зелёной столицей Европы. Весной в выходной день здесь лучше всего наслаждаться свежей зеленью и цветением в ботанических садах, парках, да и практически в каждом городском дворе.

В будние дни Киев напряжённо работает. В поисках лучшей жизни сюда стекаются украинцы со всей страны. Средняя зарплата в столице — самая высокая в Украине, почти 11,7 тыс. грн. Это минимум на 2,5 тыс. грн больше, чем в любом другом муниципалитете. У молодых технических специалистов здесь есть шанс сделать карьеру в IT, где средний месячный заработок составляет 47,7 тыс. грн. По данным фирмы Colliers International, около 41% спроса на коммерческую недвижимость в Киеве сформировали именно IT-компании. Они постоянно нуждаются в новых кадрах. Город традиционно лидирует по количеству вакансий, так что найти работу здесь легче, чем в других регионах. В то же время столица впереди и по уровню цен на продукты и квартиры. Например, стоимость условной потребительской корзины здесь почти на 100 грн выше, чем в других городах. За однокомнатную квартиру в новострое придётся выложить около $50 тыс.

В мае 2018 года украинская столица провела главное событие клубного футбола Европы — финал Лиги чемпионов. На подготовку к спортивному празднику выделили 103 млн грн из бюджета страны и ещё 25 млн грн из городской казны. В Киев приехали более 70 тыс. туристов, которые, по разным подсчётам, оставили в городе около $50 млн. За трансляцией матча следили более 200 млн человек по всему миру. Горожане разделились на два лагеря: одни радовались вместе с фанатами "Реала" и "Ливерпуля", другие жаловались на фанатский шум и горы мусора.

Но даже спортивные события мирового масштаба не привлекают иностранных инвесторов. По данным расчётов рейтингового агентства "Евро-Рейтинг", Киев оказался на четвёртом месте среди украинских городов по уровню инвестиционной привлекательности.

4-е место. Львов

Итоговый балл: 55,8. Население: 728 тыс.

— Развитая инфраструктура

— Высокая инвестиционная привлекательность

— Дорогое жильё

— Невысокие зарплаты

Львов — один из главных городов Западной Украины. В 1998 году его историческую часть вместе с горой Высокий Замок внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Именно архитектурная составляющая из года в год манит всё больше туристов, как внутренних, так и зарубежных. По данным городской власти, за 2017 год Львов посетили 2,6 млн туристов со всего мира. Каждый из них в среднем провёл в городе 4 дня, оставив по $87. В общем туристы на протяжении года потратили более $714 млн на проживание и развлечения. Больше всего гостей приехало из Украины — их было почти 40%. Второе и третье место разделили между собой поляки и белорусы: 22% и 8% соответственно. На первый взгляд, цифры показывают только позитивную динамику в развитии туризма страны, ведь в 2016 году туристов во Львове было меньше — 2,1 млн. Но постоянные толпы гостей создали большую проблему для жителей центральной части города. Уличные музыканты и многочисленные кафе не заканчивают свою работу в 23:00. Поэтому большинству коренных жителей города, живущих в исторической части, приходится засыпать под аккомпанемент весёлых разговоров "разогретых" местными наливками гостей Львова. Городская власть на эту проблему закрывает глаза.

Прошлый год стал успешным для выпускников львовских школ. По итогам ВНО город занял первое место в Украине по уровню знаний. 27 львовских школьников получили на ВНО 200 баллов и четверо — по 400 баллов. Большинство высших баллов школьники заработали на тестах по математике. Львиная доля вчерашних школьников, по всей видимости, будут учиться на программистов, ведь во Львове динамично развивается сфера IT. По данным исследования Lviv IT Cluster, количество сотрудников в ней выросло с 13 тыс. человек в 2015 году до 20 тыс. в 2017-м. Средний доход IT-специалиста во Львове — 44 тыс. грн. В других сферах зарплата меньше — в среднем 7,5 тыс. грн.

Одна из главных проблем города — мусорные свалки. Решить её помогает ЕБРР. В июле 2017-го горсовет подписал с ним соглашение о намерениях кредитного финансирования в размере 25 млн евро.

5-е место. Одесса

Итоговый балл: 52,5. Население: 1 млн

— Хорошее авиа- и ж/д сообщение

— Близость к морю

— Высокие цены на продукты, покупку и аренду жилья

Одесса в последние годы всё чаще привлекает внимание скандалами: то у мэра города Геннадия Труханова обнаружат российское гражданство, то у экс-губернатора области Михеила Саакашвили отберут украинское. Но город продолжает жить своей жизнью.

В 2017 году в Одессе провели реконструкцию Потёмкинской лестницы и облагородили близлежащую территорию. Прямо под Приморским бульваром, на заброшенных и запущенных склонах, которые долго служили пристанищем для бездомных, появился Стамбульский парк. Его обустройство профинансировали власти турецкой столицы, стоило это удовольствие $1,5 млн. В 2018 году завершили реконструкцию фасада Морвокзала. Здание украсила конструкция из 5 тыс. металлических пластин, которые колышутся на ветру и издалека создают видимость ряби на воде. На установку уникального для Украины кинетического фасада ушло два года и 13 млн грн. Несмотря на все сложности, связанные с этими проектами, центр города теперь выглядит более привлекательно.

Для отдалённых районов Одессы строят трамвайную линию "Север — Юг", которая соединит массивы Таирова и Котовского. Сроки завершения грандиозного проекта постоянно переносят, но дело не стоит на месте. В прошлом году масштабные работы проводили на Пересыпи, из-за чего город стоял в пробках. Собственно, перекрытие дорог из-за ремонтов продолжается и сейчас, но нужно отдать должное муниципалитету: в 2017 году завершили реконструкцию Тираспольской площади, где проложили новые трамвайные пути, обновили мостовую и высадили новые деревья.

6-е место. Днепр

Итоговый балл: 51,7. Население: 1 млн

— Высокие зарплаты

— Хорошее транспортное сообщение

— Высокие цены на продукты

— Плохая экология

Жители Днепра гордятся тем, что его называют одним из форпостов борьбы с сепаратизмом. Так город окрестила команда олигарха Игоря Коломойского, который почти год работал в должности главы Днепропетровской областной госадминистрации. Больница им. Мечникова в Днепре до сих пор первой принимает тяжелораненых бойцов из зоны боевых действий. Управляет городом мэр, у которого, пожалуй, самые яркие среди чиновников посты в Facebook. Борис Филатов — участник "команды мечты" бывшего владельца ПриватБанка, активно взялся за облагораживание города. У местных жителей вызывает уважение тот факт, что ремонтные работы при Филатове проводятся не только в центре, но и во дворах отдалённых районов. Также мэр решил, что городу нужно полноценное метро. Ещё в 90-х годах в Днепре построили ветку из шести станций, которая вела от железнодорожного вокзала в один из отдалённых жилмассивов города. Изначально предполагалась ещё одна ветка — через центр Днепра к Южному ж/д вокзалу. Строительство возобновили. Метро строят турецкие фирмы-подрядчики. Обещают закончить к 2021 году, но, вероятно, понадобится больше времени. Смета постоянно меняется. Сегодня она составляет более 5 млрд грн.

За последние четыре года Днепр стал новым домом для многих переселенцев из Донецка, которые хотят обзавестись здесь собственным жильём. В результате в городе прибавилось новостроев. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новом доме — около $30 тыс. Днепр нельзя назвать городом доступных цен, стоимость условной потребительской корзины составляет здесь почти 850 грн. Таково новое лицо мегаполиса, который изменил многое, начиная с названия.

7-е место. Чернигов

Итоговый балл: 50,9. Население: 288 тыс.

— Хорошая экология

— Дешёвое жильё

— Низкие зарплаты

— Трудно найти работу

Чернигов редко попадает в ленты новостей. Этот сонный тихий город не хочет привлекать лишнего внимания. За прошедший год в Чернигове случилось два важных события. Первое — местный ФК "Десна" впервые в своей истории прошёл в Премьер-лигу украинского чемпионата по футболу. В первом же туре черниговцам предстоит встретиться с "Шахтёром" на домашнем поле, к чему клуб интенсивно готовится и уже купил голкипера Евгения Паста.

Второе важное для горожан событие — мэрия начала ремонтировать подземные переходы. С ними в Чернигове беда: ступеньки проваливаются, перекрытия грозят обрушиться на голову, освещения нет. Поэтому прошлым летом начали торжественный ремонт перехода в центре города, возле отеля "Украина". А когда осенью переход открыли, с его потолка потекла вода. Ремонт продлили ещё на два месяца, чтобы улучшить гидроизоляцию, несколько раз центр города перекрывали на неделю. В результате переход стал краше и светлее, но вторая волна ремонта и вложенные 2,7 млн грн не особенно помогли. Когда переход открыли на новогодние праздники, на потолке выросли сосульки, напольная плитка оказалась очень скользкой, а в настенной появились трещины. Горожане возмутились, но мэр Владислав Атрошенко уверен, что ремонт качественный, а люди не разбираются в технологиях.

В остальном в Чернигове всё по-прежнему. В шикарном даже по столичным меркам ресторане "Велюров" всё так же гордятся поставками лисичек из черниговских лесов. Всё так же центром местной цивилизации остаются McDonalds и центральный рынок, на входе в который гостей города встречают менялы.

8-е место. Луцк

Итоговый балл: 48,9. Население: 216 тыс.

— Хорошая экология

— Высокое качество муниципальных услуг

— Низкие зарплаты

Луцк — открытый город. Во всяком случае в политическом контексте. По данным общественной сети "ОПОРА", власти Луцка занимают третье место по публичности в Украине, уступая Ивано-Франковску и Киеву. Власти не только открытые, но и хорошо справляются с коммунальными проблемами. Во всеукраинском муниципальном опросе социологической группы "Рейтинг" жители Луцка оценили качество услуг в городе на 3,3 балла из 5 возможных. Это второй после Винницы результат.

Среди плюсов города — сравнительно невысокие цены на покупку и аренду жилья. Например, приобрести однушку на вторичном рынке можно в среднем за $11 тыс., а арендовать в месяц за 2,8 тыс. грн. С зарплатами ситуация обстоит хуже. Луцк входит в тройку городов с наименьшим вознаграждением за работу. 6,7 тыс. грн — именно столько в среднем зарабатывают жители области.

Важным изменением в статусе Луцка станет то, что Кабмин постановил перенести дислокацию бригады Военно-воздушных сил Украины из Николаева в Луцк.

9-е место. Житомир

Итоговый балл: 48,5. Население: 267,3 тыс.

— Дешёвое жильё

— Хорошая экология

— Маленькие зарплаты

— Низкая инвестиционная привлекательность

Житомир — город-середняк. Жители в целом довольны его состоянием. В опросе социологической группы "Рейтинг" город получил оценку 3,1 по 5-балльной шкале. В контексте инвестиционной привлекательности Житомир входит в последнюю пятёрку среди украинских городов. Также он в тройке худших по уровню средней зарплаты, которая составляет здесь 6,8 тыс. грн.

Город находится в поиске своей уникальности и идентичности, ради чего в местной обладминистрации работают над стратегией развития культуры и туризма. Там не исключают, что Житомир может стать фестивальным центром, чему способствует удобное транспортное сообщение с Киевом. По всей видимости, пример будут брать со Львова — с этим городом Житомир недавно подписал меморандум о культурном сотрудничестве. Впрочем, интересными фестивалями и развитием технологий в городском хозяйстве Житомир хвастается уже сейчас. Город стал одни из первых в Украине, где в наземном общественном транспорте внедрили оплату при помощи бесконтактных банковских карт.

10-е место. Хмельницкий

Итоговый балл: 48,1. Население: 267 тыс.

— Недорогое жильё

— Хорошая экология

— Плохое состояние дорог

— Низкие зарплаты

У Хмельницкого репутация смертельно тоскливого города, сами горожане называют его "скучным". В местном драмтеатре сорок лет подряд ставят комедию "Фараоны", а прогулка выходного дня неизменно включает в себя "базар", знаменитый Хмельницкий рынок, в гигантском пространстве которого можно заблудиться. Чтобы избыть эту тоскливую репутацию, город часто проводит массовые мероприятия — от парада близнецов и велопробегов до рок-фестиваля Rock&Buh. Мэрия активно занимается городской инфраструктурой: обустраивает велодорожки и экопарковки с газоном, открывает спортивные площадки во дворах. Также собирается реконструировать городской парк им. Чекмана, причём с учётом пожеланий горожан, и строить дворец спорта.

Хотя в городе одна из самых низких средних зарплат по всей стране, Хмельницкий стал третьим городом Украины после Киева и Одессы, где установили bitcoin-автомат.

11-е место. Ивано-Франковск

Итоговый балл: 47,7. Население: 231 тыс.

— Близость туристических центров Карпат

— Мобильность населения

— Маленькие зарплаты

— Низкая инвестиционная привлекательность

Ивано-Франковск — один из самых спокойных городов на западе Украины. Кроме того, в городе почти нет безработных. По данным Государственной службы занятости, на конец декабря 2017-го их количество составило менее 1,5 тыс. человек. Но радоваться не стоит, ведь это всего лишь официальная статистика. На самом деле всё обстоит иначе. Франковск — город трудовой миграции. По словам мэра, Богдана Былика, за 2017 год в поисках лучшей работы Франковск покинули более 25 тыс. жителей. Динамика не радует, годом ранее, в 2016-м, таких было на 7 тыс. меньше. Трудовая миграция логична для города, ведь уровень средней зарплаты там составляет всего 7,1 тыс. грн, а стоимость аренды однокомнатной квартиры на окраине — около 2,5 тыс. грн.

По подсчётам четвёртого всеукраинского опроса группы "Рейтинг", за последние 5 лет почти 40% жителей города ездили за границу. Это отнюдь не туристы. За тот же период на заморские курорты поехали всего 1,7%.

Чтобы бороться с трудовой миграцией, городская власть планирует трудоустраивать учеников местных ПТУ на предприятия города. Но это лишь планы. Так же, как и развитие туризма. В 2017 году Ивано-Франковск посетили более 2 млн человек. Это принесло в бюджет свыше 3 млн грн туристического сбора, что на 700 тыс. грн больше, чем в 2016-м. Пока это капля в море.

12-е место. Черкассы

Итоговый балл: 47,3. Население: 281 тыс.

— Доступное жильё

— Невысокий уровень безработицы

— Проблемы с дорогами и транспортным сообщением

За прошлый год Черкассы смогли подняться на 4 пункта в рейтинге городов и заняли 12-е место. Пожалуй, главным событием года стал запуск после многомесячного ремонта моста через Днепр, дату окончания которого несколько раз переносили. Здесь положили новое дорожное покрытие. Теперь из Киева в Черкассы на автомобиле снова можно добраться примерно за два часа.

Но есть и обратная сторона: пока на мосту велись работы, весь транспорт, в том числе грузовой, шёл обходными путями, которые из-за перезагрузки пришли в негодность — теперь придётся ремонтировать уже их, чтобы улучшить транспортное сообщение с городом. В самих Черкассах за счёт дополнительных денег от децентрализации перекладывают асфальт и на городских улицах.

В городе строятся объекты инфраструктуры, например, два больших спорткомплекса. Но активнее всего идёт жилое строительство — многоэтажки сдаются постоянно. Неудивительно, что из-за широкого предложения цена на жильё в Черкассах остаётся сравнительно низкой.

13-е место. Тернополь

Итоговый балл: 46,8. Население: 216 тыс.

— Хорошая экология

— Развитое железнодорожное и автомобильное сообщение

— Низкий уровень зарплат

— Дорогое жильё

В Тернополе одна из самых низких средних зарплат по стране — 6,4 тыс. грн. Ниже только в Черновцах, которые замыкают рейтинг самых комфортных городов Украины. Но у тернопольчан к проблемам с деньгами добавляются проблемы со здоровьем. По данным исследования "Индекс Здоровье. Украина — 2017", Тернополь оказался в первой пятёрке самых "больных" городов страны. Что и неудивительно — почти 40% родителей отказываются от вакцинации детей. Это самый высокий показатель по стране.

Тернопольские события редко освещаются на страницах всеукраинских СМИ. Исключение — запуск системы оплаты проезда в общественном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств в феврале 2018 года. Ещё одно события — политическое. В июне этого года один из городских депутатов предложил запретить продавать нижнее бельё во время религиозных праздников, чем вызвал насмешки в социальных сетях.

14-е место. Полтава

Итоговый балл: 45,4. Население: 287 тыс.

— Высокие зарплаты

— Хорошее железнодорожное сообщение

— Неудовлетворённость горожан работой местных чиновников

Полтава — уютный областной центр на востоке Украины, где, в отличие от космополитического Харькова, сильны украинские традиции. Культурная жизнь здесь насыщенна и пестра. К примеру, в июне в городе прошёл поэтический фестиваль Meridian Poltava, в котором приняли участие звёзды "сучукрлита" — Юрий Андрухович, Сергей Жадан и Оксана Забужко.

Тем не менее киевлянам (которые в последние годы стали часто приезжать в Полтаву на выходные) местный ритм жизни может показаться тихим и размеренным. Однако за внешним спокойствием бушуют политические страсти. Более чем семь лет пребывания на посту мэра Полтавы экс-регионала Александра Мамая запомнились щедрой раздачей продуктовых наборов накануне выборов и частыми протестами активистов против незаконного строительства. Сам Мамай нередко становился фигурантом громких скандалов. Так, в ноябре 2017-го городской голова убежал от представителей люстрационного комитета и НАПК, которые явились, чтобы задать вопросы по поводу его декларации.

15-е место. Запорожье

Итоговый балл: 44,4. Население: 753 тыс.

— Высокие зарплаты

— Дешёвые продукты

— Плохая экология

— Большая стоимость

— Покупки и аренды жилья

За последние несколько лет индустриальное Запорожье заметно преобразилось. В городе строятся дороги, реконструются парки, открываются развлекательные заведения и торговые комплексы. В прошлом году городские власти закончили первый этап реконструкции одного из центральных парков, на что потратили более 12 млн грн.

В 2018 году Запорожье попало в госпрограмму развития аэропортов. На реконструкцию взлётно-посадочной полосы из госбюджета выделили 20 млн грн, а на строительство нового терминала — около 500 млн грн.

Одной из основных проблем города по-прежнему остаётся плохая экология. Один из главнейших загрязнителей — меткомбинат "Запорожсталь". Однако повлиять на предприятие власти не могут. Городской голова Владимир Буряк — бывший менеджер "Запорожстали", а большинство в горсовете составляют депутаты из Оппозиционного блока, лояльные к мэру и Ринату Ахметову, владельцу меткомбината.

16-е место. Ровно

Итоговый балл: 44,2. Население: 248 тыс.

— Высокая мобильность населения

— Хорошая экология

— Низкие зарплаты, высокая стоимость коммуналки

Жители Ровно считают свой город комфортным для жизни, ведь он расположен недалеко как от столицы, так и от границы с Евросоюзом. Из минусов — высокие цены на коммуналку. В частности, в Ровно одна из самых высоких цен по Украине на отопление. Дороже только в Харьковской области.

Тем не менее город активно строится. После начала "янтарной лихорадки" Ровно стало одним из центров нелегального оборота "солнечного" камня. Сейчас копатели активно покупают жильё в облцентре. Летом этого года началось строительство нового микрорайона на окраине. Кроме того, в Ровно начали заниматься утилизацией мусора. На городской свалке установили биогазовую установку мощностью 500 кВт/ч.

Недалеко от Ровно находится один из старейших вузов Европы — Острожская академия. Он по-прежнему считается одним из лучших вузов Украины. Местный туризм в Ровно развит неплохо, на выходные можно отправиться к известному "тоннелю любви" или 1300-летнему дубу.

17-е место. Херсон

Итоговый балл: 42,2. Население: 291 тыс.

— Близость моря

— Дешёвые продукты

— Низкие зарплаты

— Дорогое жильё

На въезде в Херсонскую область стоит памятник арбузу. Эти земли по праву называют краем бахчевых культур. Украинцам напомнили об этом в прошлом году своеобразным флешмобом в поддержку развития речных перевозок, когда из Херсона отправили баржу с арбузами в Киев. Однако город живёт не только арбузами. В Херсоне расположены бренч-офисы крупнейших агрохолдингов. Кроме того, именно здесь крюинговые фирмы рекрутируют большую часть украинских моряков. Также в городе работает один из двух украинских заводов компании "Данон". За прошлый год капитальные инвестиции в области увеличились практически в два раза по сравнению с 2016 годом. Только средняя зарплата не радует: 6,6 тыс. грн – третий с конца результат по Украине.

Херсон — южный город: улочки в центре наталкивают на мысль, что где-то за поворотом спряталось море. Но его там нет. Зато есть большая набережная с видом на дельту Днепра. Рядом с набережной расположился Херсонский морской торговый порт. Это госпредприятие правительство планирует в качестве пилотного проекта отдать в концессию в 2019 году. Амбиции города высоки. В Херсоне, несмотря на то, что он не является крупным центром типа Одессы, есть действующий аэропорт. Его руководство в ближайшие 5 лет намерено нарастить пассажиропоток в 10 раз, до 1 млн человек в год. Это сравнимо с количеством пассажиров, которые в 2017 году обслужил аэропорт Львова.

18-е место. Ужгород

Итоговый балл: 39,6. Население: 115 тыс.

— Близость к Европе

— Хорошая экология

— Плохое состояние дорог

— Низкие зарплаты

Ужгород — самый малонаселённый областной центр страны. Однако добраться до туда нелегко. Местный аэропорт, единственный в Закарпатье, не работает уже несколько лет. По словам министра транспорта и инфраструктуры Владимира Омеляна, президент поставил задачу запустить его к концу 2018 года. Скоростные поезда в Ужгород до сих пор не ходят, но транспортный комитет парламента рекомендует железнодорожникам запустить сюда новый маршрут "Интерсити+" из Киева. Пока в Ужгород из других регионов страны приходится добираться на обычных поездах, проводя в дороге по 12–16 часов. На собственном авто можно доехать немного быстрее.

По всей видимости, из-за транспортных и инфраструктурных проблем жители Ужгорода не всегда разделяют восторженные отзывы туристов о своём городе. Около 60% респондентов проведённого недавно социологического исследования группы "Рейтинг" считают, что Ужгород — город нереализованных возможностей. Для решения проблем и раскрытия потенциала местные власти взялись за разработку стратегии развития облцентра "Ужгород 2030".

19-е место. Сумы

Итоговый балл: 37,9. Население: 267 тыс.

— Дешёвое жилье





— Плохая экология

— Неудовлетворительное качество муниципальных услуг

Сумы — типичный представитель облцентров севера страны, депрессивных, но в теории многообещающих. По данным прошлогоднего муниципального опроса социологической группы "Рейтинг", сумчане считают, что их материальное состояние ухудшилось сильнее, чем во всей Украине. При этом аналитики называют Сумы одним из самых привлекательных городов для инвесторов. Там легче всего, к примеру, получить разрешение на строительство. Местная власть задумывается, какие проекты могут стать интересными для инвесторов. Так, сейчас обсуждается возможность запуска трёх простаивающих спиртовых заводов в области. Местная власть решила создать индустриальный парк "Сумы". Ещё одним перспективным направлением развития считается туризм. Но пока Сумам нечем удивить приезжих, кроме как несколькими маршрутами по усадьбам и заповедным местам области. С зарплатами дело обстоит не очень хорошо — среднее вознаграждение не дотягивает даже до 7 тыс. грн. В то же время в Сумах цена аренды однокомнатной квартиры самая низкая в стране — 2,5 тыс. грн в месяц.

20-е место. Кропивницкий

Итоговый балл: 37,8. Население: 238 тыс.

— Низкие цены на жильё





— Высокий уровень преступности

— Низкие зарплаты

Кропивницкий занимает второе место среди украинских городов с наивысшим уровнем преступности, оставляя пальму первенства столице, где живёт в 10 раз больше людей. Среды главных новостей города — сообщения об авариях и грабежах. В начале лета криминальную хронику разбавила новость о ненависти к украинскому языку. На заседании Подольского районного городского совета один из депутатов после просьбы продолжить своё выступление на государственном языке, парировал, что это, дескать, "жлобский язык".

Неутешительная статистика дополняется и невысоким уровнем средней зарплаты — 6,8 тыс. грн. В то же время плюс города — стоимость жилья и аренда недвижимости. Например, средняя цена однокомнатной квартиры в новострое — $21 тыс., а за месяц аренды жилья нужно заплатить всего 2,5 тыс. грн. Но горожане не очень довольны качеством коммунальных услуг. Во всеукраинском муниципальном опросе жители Кропивницкого оценили качество услуг в 2,9 балла из 6 возможных.

21-е место. Николаев

Итоговый балл: 32,1. Население: 486,3 тыс.

— Близость к морю

— Хорошее транспортное сообщение

— Низкое качество муниципальных услуг

— Дорогая аренда жилья

От Чёрного моря Николаев отделяет всего 65 км. Город построен там, где речка Ингул сливается с Южным Бугом, который, впадая в море, образует Бугский лиман. Туристы, проезжающие через Николаев транзитом, как правило, стараются выкроить время для посещения зоопарка — он считается одним из лучших в Украине.

В 2017 году благодаря агрокомпании "Нибулон" на юге Украины восстановили водное пассажирское сообщение, парализованное после развала СССР. Теперь, более чем четверть века спустя, скоростные суда на подводных крыльях — "Ракеты" — снова выполняют рейсы из Николаева в Очаков и на Кинбурнскую косу.

Жизнь в Николаеве сложно назвать комфортной. Город выглядит запущенным. В числе проблем, которые требуют немедленного решения, опрошенные в рамках недавнего социологического исследования горожане назвали плохое состояние дорог (45,4%), благоустройство (27,6%), грязь и мусор (22,7%). Впрочем, активные жители Николаева пытаются своими силами исправлять ситуацию. Например, местная общественная организация "Город для людей" собирает деньги на проекты в сфере благоустройства на краудфандинговой платформе.

22-е место. Черновцы

Итоговый балл: 23. Население: 255 тыс.

— Чистый воздух

— Близость к Карпатам

— Красивая архитектура

— Высокие цены при отсутствии работы и низких зарплатах

Если бы Фокус делал рейтинг комфортности украинских городов для рантье, Черновцы заняли бы в нём одно из первых мест. Компактный центр, застроенный модернистскими австрийскими виллами, не уступает по красоте Львову, и при этом без раздражающих толп туристов. Здесь практически нет промышленности, но расположен один из лучших медицинских вузов страны. Поэтому врачи по квалификации, а больницы — по оснащению не уступают столичным. За час езды на авто можно оказаться на Днестре или в предгорьях Карпат. Одним словом, живи и радуйся.

А вот с деньгами в Черновцах проблемы. Средняя зарплата самая низкая по стране. Но даже чтобы получить место с вознаграждением в 6–7 тыс. грн, приходится потолкаться локтями. При этом цены растут из года в год. Из-за проблем с работой многие черновчане уехали на заработки в Европу. Гастарбайтер есть практически в каждой семье.