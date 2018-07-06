Мариуполь: бизнес, власть и активисты развивают городскую инфраструктуру

В этом году Мариуполь возглавил Рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов страны по версии Transparency International Украина. Мариуполь стал победителем всеукраинской премии "Zakupki. Кращі" в номинации "Лидер по проактивным коммуникациям в ProZorro и DoZorro". Город на первых позициях по доверию к органам муниципальной власти. Последние социсследования IRI показали, что 71% горожан доверяют мэру, 65% — городскому совету и свыше 80% мариупольцев гордятся своим городом. Что послужило отправной точкой начала позитивных изменений и почему так важно консолидировать усилия в достижении целей — рассказывает генеральный директор общественной организации "Фонд развития Мариуполя" Татьяна Ломакина.

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Мариуполь столкнулся с серьёзными вызовами. Но вопреки реальности город преображается на глазах. Как удалось в условиях военной угрозы начать развивать город и перестать жить одним днём? Какую роль взял на себя Фонд развития (ФРМ)?

— Люди устали бояться войны. Страхи сменились идеями по развитию города. Надо было искать решения, чтобы строить по-европейски комфортный для жизни город. Мы подписали договоры о сотрудничестве с Мариупольским горсоветом и Группой "Метинвест". Совместно поставили цель — разработать долгосрочную стратегию развития города и реализовать проекты, которые позволят сделать ярче, интереснее и насыщеннее жизнь каждого мариупольца, вывести Мариуполь в лидеры развития Украины. Для этого мы объединили усилия, идеи и ресурсы общественности, власти и бизнеса. В построение процесса сотрудничества большой вклад внёс городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. При его поддержке Фонд стал платформой для реализации инициатив, изучения лучших европейских практик и разработки совместного видения города будущего. Так сформировалась "Стратегия: Мариуполь-2021" — пошаговый план позитивных изменений.

Нам нужно быть уверенными, что мы правильно движемся к намеченным целям, поэтому мы постоянно сверяем часы — собираем показатели, делаем измерения, проводим оценку на каждом этапе.

Наш главный индикатор — доверие людей. Их ощущение и оценка происходящих трансформаций. Именно потому что "Стратегия" родилась в ответ на запросы громады, для людей сегодня так важны происходящие изменения, и они активно принимают в них участие.

"Мариупольский транспорт" — реформа в действии. Для создания эффективной транспортной модели город работает с ЕБРР и Международной финансовой корпорацией (IFC)

Фонд накапливает успешные кейсы. К реализации проектов активно привлекаются международные доноры. Расскажите об этом опыте, возможно, есть лайфхаки по эффективному сотрудничеству?

— Любой опыт сотрудничества накапливается не за один день. Построение доверительных отношений с международными партнёрами начинается с успешной реализации инициатив. А это значит, что нам необходимо постоянно доказывать здесь и сейчас, что мы не только предлагаем идеи, но и способны их успешно реализовать. Первое, что нужно для этого, — команда. Это люди с горящими глазами, имеющие высокую квалификацию и опыт реализованных проектов. Второе — нужна идея, которая вдохновит всех. Третье — партнёрство. Нужны доверие и поддержка потенциальных стейкхолдеров процесса изменений.

Сегодня в городе развёрнуты программы строительства жилья, трудо­устройства и поддержки, в том числе для переехавших в город трёх донецких вузов. В связи с событиями на востоке Украины Мариуполь принял преподавателей и студентов Донецкого национального медицинского университета, Донецкого юридического института и Донецкого государственного университета управления. Надо было решать вопросы со зданиями, общежитиями, ремонтами, мебелью, оборудованием... Это был вызов, с которым мы справились, благодаря социальному партнёрству. Сейчас в Мариуполе строится новый учебный корпус медицинского вуза, решаются вопросы по выделению социального жилья для квалифицированных кадров. Город ищет ресурсы и возможности для решения "квартирного вопроса". Это одна из самых актуальных тем для Мариуполя, который принял свыше 100 тысяч переселенцев. За поддержку людей, переехавших в наш город, Мариуполь первым в Украине получил почётный статус "Города солидарности".

Социальные изменения — лакмусовая бумажка реализации реформ. Проекты ФРМ тесно переплетены с общегосударственными реформами: ЖКХ, медицинской, образовательной и др. Как выстраивать логистику необходимых изменений в городе, чтобы заслужить доверие людей?

— Когда Фонд начал работу в 2015 году, в стране активно шла коммунальная реформа. В других городах жители создавали общества совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). В нашем городе — нет. Это был вызов. Люди были недовольны работой ЖЭКов, но не были готовы что-либо менять на местах. Всем нам пришлось думать, как поддержать горожан и дать им надежду на то, что всё получится. Так на базе Фонда было разработано видение управления домом, когда он становится ОСМД. С такой картинкой будущего мы вышли на общение с мариупольцами.

"Миссия Мариуполя в Украине — быть витриной нового украинского Приазовья, символом независимой и сильной европейской Украины"

Ежедневно на протяжении трёх месяцев в каждом районе города проводились встречи с людьми, был открыт Центр содействия, запущена горячая линия для ответов на острые вопросы жителей. В результате в городе стали появляться инициативные группы. Для них была разработана и проведена серия тренингов с пошаговой инструкцией для создания ОСМД.

Полгода постоянных коммуникаций принесли результат — люди поверили, и в Мариуполе было создано первое новое ОСМД, а к концу года их было 313(!). В этот момент для нас было важно поддержать людей, взявших на себя ответственность и готовых влиять на процесс изменений в жилищной сфере. Фонд совместно с муниципалитетом разработали уникальный проект под названием "Уютный двор". Приглашённые архитекторы с учётом желаний и потребностей жителей разрабатывают индивидуальные планы благоустройства. Затем мы реализуем задуманное совместными усилиями. За два года 136 ОСМД в городе получили в подарок благоустроенные придомовые территории с детскими площадками, брусьями для воркаута, лавочками, беседками, новой асфальтированной территорией. Ни один план благоустройства не повторился, каждый уникален. К концу года в Мариуполе станет ещё на 66 уютных дворов больше.

Мы направляем внимание на вопросы, волнующие горожан. Сегодня в Украине активно обсуждается медицинская реформа. Мариупольцы ещё на этапе разработки Стратегии развития города говорили о необходимости перестройки регистратур на комфортные фронт-офисы, а также о желании уважительного отношения врачей к пациентам. Так в Мариуполе родился новый проект "Доброжелательная медицина", чтобы укрепить доверие к врачам и выстроить их партнёрство с пациентами.

В рамках проекта работники регистратур и руководители поликлиник прошли различные курсы обучения. Ведётся информационная работа с жителями. Индикатором успешности стал процесс подписания деклараций. Сегодня свыше 114 тыс. мариупольцев уже выбрали своего врача.

Наш опыт стал пилотным проектом для всей Украины. И нам приятно, что сегодня нашей практикой заинтересовались специалисты Министерства здравоохранения.

Региональный центр обучения и развития ФРМ в 2017 году стал призёром Первого Всеукраинского конкурса лучших проектов в сфере образования взрослых. Проект "Новый муниципалитет" вполне может быть масштабирован на другие города по качеству и механике реализации. Какой экспертизой готов поделиться Мариуполь?

— Суть проекта "Новый муниципалитет" состоит в трансформации чиновников из "начальников для людей" в сервисную службу для горожан. Первым шагом стало обучение более 600 сотрудников городских структур и подразделений публичному управлению, построению эффективных коммуникаций и проектному менеджменту.

"Мариуполь — это город, который помнит свою историю, хранит многокультурность и при этом открыт к переменам"

Для развития качественных админ­услуг в Мариуполе в 2016 году открылся первый Центр предоставления административных услуг: в выделенном городом здании Фонд провёл масштабную реконструкцию, а наши международные партнёры обеспечили современной техникой и мебелью. В этом году мы открыли второй фронт-офис власти. Сейчас ведётся работа по созданию Мультицентра.

В результате сегодня Мариуполь в лидерах по открытости и прозрачности власти, растёт уровень доверия к местному самоуправлению, внедрены инновационные формы вовлечения людей — "Бюджет участия" и "Открытый бюджет".

Инфраструктурные проекты считаются самыми сложными среди всех КСО-проектов из-за многовекторной коммуникации: власть — город — жители — фонд. Каковы инструменты вашей эффективности?

— Успешное сотрудничество партнёров построено на общем видении и доступности участия каждого в программах развития города. В сентябре Мариуполь отпразднует юбилей — 240 лет городу Марии. Это праздник для всех жителей, мы ждём его, готовимся и стараемся максимально опираться на собственные ресурсы — человеческий капитал, культурный потенциал, финансовые возможности и эффективное управление.

Миссия Мариуполя в Украине — быть витриной нового украинского Приазовья, символом независимой и сильной европейской Украины. Это наши ценности, и об этом мы говорим с людьми.

Нынешний год стал для нас годом больших строек, реконструкций и новых ярких культурных событий. По инициативе горожан совместно с муниципалитетом и при поддержке крупного бизнеса сегодня формируется новый архитектурный стиль Мариуполя. В историческом центре появится туристический кластер "Город Марии". Он объединит Театральную площадь с обновлённым сквером, Греческую площадь, памятники архитектуры — дома со шпилями, Водонапорную башню и другие объекты.

К 240-летию в городе строятся пешеходные зоны, фонтаны, фасады домов обновляются с учётом архитектурных особенностей. Запланирована реконструкция сгоревшего здания горсовета и реализация большой программы по озеленению города.

Сохраняя культурно-архитектурное наследие, мы вдыхаем новую жизнь в наши памятники архитектуры, создаём туристический кластер и строим новый европейский город — понятный и привлекательный для жителей и гостей Мариуполя.

Вадим Бойченко передаёт свой опыт молодёжи. Мэр Мариуполя — спикер Муниципальной школы

Бренд Мариуполя. Как продвигается работа по поддержке и популяризации уникального идентификатора и культурного имиджа города? Каким станет Мариуполь через пять лет?

— Мариуполь — умный, сильный, вдохновляющий. Это город комфортной жизни, качественного образования, доступной и качественной медицины, возможностей профессионального роста, развития новейших технологий и реализации прогрессивных идей. Это город ярких событий, масштабных фестивалей и открытых возможностей для бизнеса и инвесторов. Мариуполь — это город, который помнит свою историю, хранит многокультурность и при этом открыт к переменам. Такова визия и бренд города, который мариупольцы формировали сами.

Сегодня логотип, слоган, уникальные хештеги, айдентика, собственный шрифт Мариуполя хорошо известны в городе и за его пределами. Ограничений в работе над брендом города нет — это процесс беспрерывный.

Результаты — в повседневной жизни. Это когда предпочитаешь маршрутке муниципальный транспорт, потому что он комфортный и удобный. Когда свободный WI-FI в трамваях сокращает время в пути. Когда в городе чувствуешь себя защищённо и безопасно. Когда очереди в госструктурах превращаются в три клика на сайте. Когда открываются современные детские сады. Когда новые вузы привлекают в город молодёжь. Когда в отремонтированных больницах появляется самое современное медицинское оборудование. Когда исторический центр перестаёт быть заброшенным и безлюдным. Когда туристов прельщает комфортный отдых и "места-магниты". Когда спортивные и культурные события становятся праздником для всех.