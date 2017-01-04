НТКУ определилась с креативным продюсером Евровидения-2017

Национальная телекомпания (НТКУ) назначила креативным продюсером международного песенного конкурса "Евровидение-2017" режиссера Олега Боднарчука, передают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Команда Евровидения-2017 пополнилась креативным продюсером песенного конкурса. Теперь вместе с шоу-продюсером Стюартом Барлоу над творческим наполнением конкурса, который будет принимать Киев, будет работать Олег Боднарчук", - говорится в сообщении.

Боднарчук будет отвечать за постановку открытия шоу, интервал-актов и выступления специальных гостей "Евровидения-2017". Также совместно с шоу-продюсером он займется разработкой творческой составляющей конкурса.

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Боднарчук является признанным режиссером и креативным директором масштабных украинских и зарубежных шоу. Он работал над телевизионными проектами "Фабрика звезд", "Голос страны" и "Голос. Дети". Также режиссировал проект America's got talent, вручение премии M1 Music Awards в 2015 году и проект "Мисс Украина" в 2015 и 2016 годах.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран - 43 участника.