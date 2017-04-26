Украина поднялась на пять позиций (до 102-го места) по сравнению с прошлым годом в новом рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ", опубликованном в среду, 26 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина.

Улучшения связаны с уменьшением количества случаев насилия против журналистов в Украине.

Организация рассчитывает индекс свободы СМИ на основании ряда параметров, таких как разнообразие медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.

"Репортеры без границ" отметили снижение свободы прессы в нескольких демократических странах. Так, США опустились на две позиции из-за увеличения количества расследований против журналистов и задержаний сотрудников СМИ.

Польша во время правления правоконсерваторов потеряла семь позиций, заняв 54-е место.

Ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40-е место), Нидерландах (5-ое место) и Канаде (22-е место).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Репортеров ZIK официально обвинили в подготовке к диверсии

Из-за подавления оппозиционных СМИ Россия осталась на 148-м месте.

Возглавили рейтинг Норвегия и Швеция благодаря улучшению либерального доступа к публичной информации.

Карта рейтинга свободы прессы

(нажмите на изображение для перехода в интерактивный режим)