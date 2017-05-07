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Главная » Общество » Британские ученые доказали, что фанаты лайков страдают от низкой самооценки

Британские ученые доказали, что фанаты лайков страдают от низкой самооценки

Британские ученые доказали, что фанаты лайков страдают от низкой самооценки
Фото: Ieshua.org

Эксперимент проведен над 340 добровольцами

07.05.17 86
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Наблюдение за 340 добровольцами показало, что люди, стремящиеся получить как можно больше "лайков" в социальных сетях, страдают от низкой самооценки и не склонны доверять окружающим.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Science Daily.

"Лайки" в соцсетях неспособны улучшить психологическое состояние. Об этом свидетельствует исследование специалистов из Университета Южного Уэльса в Кардиффе (Великобритания). Участники исследования заполнили анкеты с вопросами об их отношении к соцсетям.

В частности, у добровольцев спросили, заставляет ли внимание в соцсетях чувствовать себя лучше, а также стоит ли считать кого-то популярным по количеству "лайков". Оказалось, что получение "лайков" не заставляет людей чувствовать себя счастливыми.

Напомним, в Госдуму РФ внесли законопроект о запрете соцсетей для детей до 14 лет.

 

 

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