Британские ученые доказали, что фанаты лайков страдают от низкой самооценки

Наблюдение за 340 добровольцами показало, что люди, стремящиеся получить как можно больше "лайков" в социальных сетях, страдают от низкой самооценки и не склонны доверять окружающим.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Science Daily.
"Лайки" в соцсетях неспособны улучшить психологическое состояние. Об этом свидетельствует исследование специалистов из Университета Южного Уэльса в Кардиффе (Великобритания). Участники исследования заполнили анкеты с вопросами об их отношении к соцсетям.
В частности, у добровольцев спросили, заставляет ли внимание в соцсетях чувствовать себя лучше, а также стоит ли считать кого-то популярным по количеству "лайков". Оказалось, что получение "лайков" не заставляет людей чувствовать себя счастливыми.
Напомним, в Госдуму РФ внесли законопроект о запрете соцсетей для детей до 14 лет.