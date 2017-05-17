По уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств лидером среди 49 европейских стран стала Мальта. Таков последний рейтинг ILGA-Europe (Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов), передает Европейская правда.

Организация ILGA Europe ежегодно публикует исследования Rainbow Map Europe 2017, в котором оценивается прогресс в деле защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества. Страны оцениваются по широкому спектру критериев, в частности, говорится о равенстве, семейных отношениях, языке ненависти, законодательном признании гендерной идентичности и т. п.

Лучше всего, согласно исследованию обеспечиваются права ЛГБТ-сообщества на Мальте. В топ 10 также попали Норвегия, Великобритания, Бельгия, Франция, Португалия, Финляндия, Дания, Испания и Нидерланды.

Последнее, 49-е, место в рейтинге занимает Азербайджан. На предпоследнем месте находится Россия.

Украина занимает в рейтинге 36-ю строчку. При этом она обошла такие страны ЕС, как Польша (37), Литва (39) и Латвия (40).