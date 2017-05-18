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Главная » Общество » Видео Умные часы научили ползать по руке

Видео Умные часы научили ползать по руке

<span class="label red">Видео</span> Умные часы научили ползать по руке
Умные часы Cito / Фото: YouTube

Экран перемещается с помощью встроенных электромоторов

18.05.17 569
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Международная команда инженеров из США, Канады и Китая разработала прототип умных часов, которые могут передвигаться по руке для удобства эксплуатации. Об этом сообщает Популярная механика.

Умными часами сегодня называют наручные часы с расширенной функциональностью, порой сравнимой со смартфонами. Первые модели могли выполнять простые задачи, например, выступать в роли калькулятора, плеера или игровой приставки. Современные умные часы фактически являются портативными компьютерами: они поддерживают сторонние приложения и управляются мобильными операционными системами, с их помощью можно принимать телефонные звонки, отвечать на сообщения и электронную почту.

Но в силу естественных причин экран умных часов бывает скрыт от взгляда, скажем, рукавом рубашки, и их носитель может не заметить уведомлений или другую важную информацию. Этих недостатков лишен прототип активных умных часов Cito. Конструкция их корпуса сделана таким образом, чтобы с помощью встроенных электромоторов часы перемещали экран, который может сдвигаться в сторону от браслета, подниматься под углом, вращаться вокруг своей оси и перемещаться по браслету вокруг запястья.

У активных часов есть множество полезных применений. Умные часы Cito поворотом экрана на 45° градусов могут просигнализировать о пропущенном уведомлении, выдвинуть экран из-под манжеты при поступлении звонка и даже переехать на другую сторону запястья для удобства. Более того, активные часы умеют использовать электромоторы и для других задач: к примеру, в режиме навигатора указывать направление движения поворотом корпуса, одновременно отображая другую информацию на экране.

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