Хакера, остановившего WannaCry, задержали за распространение другого вируса

Британский эксперт по кибербезопасности Майкл Хатчинс, которому в мае удалось практически в одиночку приостановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, задержан в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Задержание, по информации Reuters, осуществили агенты ФБР.

Двадцатитрехлетнего британца, известного под интернет-ником MalwareTech, обвиняют в причастности к созданию и распространению другого вредоносного программного обеспечения под названием Kronos, сообщили в министерстве юстиции США. Этот вирус использовался для кражи банковских данных с компьютеров.

Информацию об аресте Хатчинса распространила служба федеральных маршалов США. По словам знакомого Хатчинса, его задержали в аэропорту.

На прошлой неделе в Лас-Вегасе прошли сразу две крупных конференции в области кибербезопасности – Black Hat и Def Con, на которые, как сообщается, съехались хакеры со всего мира.

Представитель британского центра кибербезопасности заявил, что британская сторона знает о задержании Хатчинса, но других комментариев давать не стал.

Где содержится Хатчинс, сейчас также не известно.

"Мы попытались навестить его, но нам сказали, что до начала приемных часов его перевезли. Мы уже 18 часов не можем с ним связаться", - сказал коллега Хатчинса, пожелавший сохранить анонимность.

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Хатчинс приобрел известность в мае, когда он, по его словам, "отчасти случайно", приостановил распространение программы-вымогателя WannaCry, которая 12 мая заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру.

Он заметил, что программное обеспечение пытается связаться с необычным веб-адресом – iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com – и зарегистрировал этот адрес на себя. На правах владельца веб-адреса он обрел доступ к аналитическим данным и получил представление о масштабах сетевого вымогательства.

Но это открытие оказалось не единственным – вскоре он обнаружил, что после регистрации веб-адреса распространение вредоносной программы прекратилось.

Открытие Хатчинса помогло спасти от заражения множество корпоративных компьютеров по всей планете. После этого он стал известен как "случайный герой".