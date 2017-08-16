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Главная » Общество » В Ливане отменили закон, освобождающий насильников от наказания

В Ливане отменили закон, освобождающий насильников от наказания

В Ливане отменили закон, освобождающий насильников от наказания
Фото из открытых источников

Отмене закона предшествовала общественная кампания, которая продолжалась несколько лет

16.08.17 140
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Парламент Ливана 16 августа отменил 522-ю статью уголовного кодекса, которая освобождала от наказания насильников, женившихся на своих жертвах. Об этом сообщает Meduza.

Отмене закона предшествовала общественная кампания, которая продолжалась несколько лет. В декабре 2016 года за отмену 522-й статьи высказался парламентский комитет по юстиции.

При этом закон продолжает действовать для случаев, когда мужчина соблазнил девушку в возрасте 15-18 лет, пообещав ей жениться.

В 2017 году аналогичные законы отменили в Тунисе и Иордании.

Статьи, аналогичные 522-й статье УК Ливана, действуют в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе в Ираке, Сирии, Ливии и Алжире. В некоторых странах Западной Европы, в том числе Франции и Италии, такие законы были отменены лишь в последней четверти XX века.

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