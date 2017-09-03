Художники восстановят революционные граффити на улице Грушевского в Киеве

Киевские художники планируют восстановить уничтоженные граффити времен Евроммайдана на здании по улице Грушевского. Об этом сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос, пишет Громадське.

По его словам, председатель патрульной полиции Юрий Зозуля обратился с запросом о том, можно ли восстановить граффити.

"Будем восстанавливать по фотографиям, они будут такими же", - сказал Лерос.

Отмечается, что восстановление начнется с 4 сентября.

Напомним, в Киеве с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли известные граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были нанесены во время Революции достоинства.