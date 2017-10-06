В Нью-Йорке на аукционе Heritage Auctions будут проданы двенадцать архивных фотографий Мэрилин Монро, Мохаммеда Али и Фрэнка Синатры. Об этом сообщает Daily Mail.
Фотографии, на которых кинозвезда купается в бассейне обнаженной, а также фотография, зафиксировавшая момент, когда ей преподнесли торт, украшенный бенгальскими огнями по случаю дня ее рождения, по предварительным оценкам, могут быть проданы за 35 тыс. долларов.
Фотографию Фрэнка Синатра в отеле Foundtainebleau в Майами-Бич оценивают в 30 тыс.
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За фотографии полуобнаженного Мухаммада Али планируется выручить 15 тыс. долларов.
Фото: Daily Mail