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Главная » Общество » Антикоррупционный суд: что предлагает Порошенко

Антикоррупционный суд: что предлагает Порошенко

Антикоррупционный суд: что предлагает Порошенко
Петр Порошенко / Фото: пресс-служба президента

Президент отметил свой законопроект как неотложный

26.12.17 211
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На сайте Верховной Рады опубликован текст проекта закона "О Высшем антикоррупционном суде", который в парламент подал президент Украины Петр Порошенко, и отметил его как неотложный.

Законопроект проанализировал 24tv.ua.

В тексте законопроекта №7440 указывается, что Высший антикоррупционный суд осуществляет правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций по уголовным производствам касательно преступлений, отнесенных в его юрисдикцию.

Это постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, задача которого – осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений.

Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Уголовного кодекса Украины, в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1 , 365-2, 368 - 369-2 Уголовного кодекса Украины, других связанных с такими преступлениями при условии, что размер предмета преступления или причиненного им вреда в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

На должность судьи Высшего антикоррупционного суда гражданин Украины может быть назначен не моложе 35 лет, который имеет значительный опыт осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, имеет стаж работы в должности судьи не менее пяти лет, имеет научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее семи лет; имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения как минимум семь лет, или совокупный стаж (опыт) указанных требований профессиональной деятельности не менее семи лет.

Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые на протяжении десяти лет, предшествующих назначению, работали (проходили службу) в органах прокуратуры, внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственном бюро расследований, других правоохранительных органах (органах правопорядка), налоговой милиции, Службе безопасности Украины, таможенных органах, Национальном антикоррупционном бюро Украины, который занимали политические должности, имели представительский мандат; совершившие коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Президент в законопроекте предлагает Раде предусмотреть создание Общественного совета международных экспертов и позволить ему ветировать кандидатуры в антикоррупционный суд.

Напомним, Меркель похвалила Порошенко за законопроект по антикоррупционному суду.

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