В 2017-ом в мире было построено 144 небоскреба высотой более 200 м

2017 год стал рекордным для строительства небоскребов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного веб-отчета Совета по высотным зданиям и жилой среде (CTBUH), передает Designtalk.

В 2017-ом было завершено строительство 144 небоскребов высотой более 200 м. Самыми высокими стали 599-метровый Финансовый центр Пинг и 555-метровая Мировая башня Lotte.

Ping An Finance Center занимает четвертую строчку в списке самых высоких зданий мира. Его фасад сделан из 1700 т нержавеющей стали, благодаря чему башня чрезвычайно устойчива к коррозии.

Самая высокая в Южной Корее и пятая из самых высоких в мире, эта Мировая башня Lotte имеет ряд рекордных особенностей, в частности - самую высокую в мире стеклянную смотровую площадку, самый высокий бассейн и самый быстрый в мире лифт.

Кроме того, 2017 год стал и самым разнообразным в истории высотных зданий. Небоскребы появились в 69 городах 23 стран, что значительно больше, чем в 2016-ом (54 города и 18 стран).

Мировая башня Lotte (Сеул, Южная Корея)

Фото: designtalk.club













Инфографика: designtalk.club