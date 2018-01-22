В столице зафиксировано более 120 заболевших корью

В Киеве по состоянию на понедельник зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них – 86 детей.
Об этом сообщил директор государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Сергей Чумак в эфире 112 Украина.
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"Каждый день болеют 4 - 5 - 6 человек. По состоянию на сегодняшнее утро (22 января – ред.) у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 детей. Следует отметить, что из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о прививках. В 10 случаях нарушены сроки проведения прививок согласно календарю прививок", – сказал Чумак.
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