Телефонную горячую линию для самоубийц создадут в Украине

В Украине создадут национальную телефонную горячую линию для эмоциональной поддержки украинцев и предотвращения самоубийства.
Об этом сообщает Украинская правда.
Над такой инициативой совместно работают Министерство здравоохранения и общественные организации из сферы психического здоровья.
"Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов. Военный конфликт на Востоке страны усиливает эмоциональный кризис", – отмечают в Минздраве.
Проект называется "Линия жизни. Украина". Его возглавил Пит Шмигель, международный эксперт и бывший генеральный директор общественной организации "LifelineAustralia" – "горячей линии", которая ежегодно оказывала эмоциональную поддержку свыше 1 млн австралийцев.
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Лучшие мировые практики организации подобной горячей линии сводятся к следующим элементам: работа в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году), бесплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с одним контактным номером.
"В Австралии, благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам", – отмечает Шмигель.
Сейчас участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами относительно возможных форм поддержки.
Напомним, в Украине зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО.