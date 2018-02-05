Телефонную горячую линию для самоубийц создадут в Украине

Наша страна является одной из 25 государств мира с самыми высокими показателями суицидов

В Украине создадут национальную телефонную горячую линию для эмоциональной поддержки украинцев и предотвращения самоубийства.

Об этом сообщает Украинская правда.

Над такой инициативой совместно работают Министерство здравоохранения и общественные организации из сферы психического здоровья.

"Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов. Военный конфликт на Востоке страны усиливает эмоциональный кризис", – отмечают в Минздраве.

Проект называется "Линия жизни. Украина". Его возглавил Пит Шмигель, международный эксперт и бывший генеральный директор общественной организации "LifelineAustralia" – "горячей линии", которая ежегодно оказывала эмоциональную поддержку свыше 1 млн австралийцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появилась новая суицидальная игра для детей

Лучшие мировые практики организации подобной горячей линии сводятся к следующим элементам: работа в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году), бесплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с одним контактным номером.

"В Австралии, благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам", – отмечает Шмигель.

Сейчас участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами относительно возможных форм поддержки.

Напомним, в Украине зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО.