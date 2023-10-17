Против оси зла: Южная Корея, США и Япония создали горячую линию безопасности

Проект появился после того, как Пхеньян удвоил свои ядерные и ракетные программы в рамках агрессивной ядерной политики. Горячая линия оперативного взаимодействия будет налажена не только между лидерами Японии, Южной Кореи и США, но и советниками по нацбезопасности.

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Южная Корея, США и Япония создали трехстороннюю горячую линию связи на фоне вызовов Северной Кореи и Китая, заявил 16 октября высокопоставленный представитель Сеула. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Эта линия, по информации издания, была создана после того, как президент Республики Корея Юн Сок Йоль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились об обязательстве консультироваться друг с другом в случае общей угрозы еще во время саммита в Кэмп-Дэвиде в августе 2023 года.

"Была установлена ​​горячая линия между тремя странами, а также завершено тестирование технических специалистов (стран)", — сообщил агентству источник, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, горячая линия свяжет советы национальной безопасности трех стран, обеспечивая голосовую и видеосвязь между их лидерами и высшими должностными лицами безопасности в любое время.

"Усилия, объявленные в рамках трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде, основаны на существующих коммуникационных возможностях между нашими тремя странами", — сказал представитель Совета национальной безопасности США.

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Он подчеркнул, что предпринимаются все усилия для улучшения возможностей трехсторонней связи с целью обеспечить "регулярный, своевременный и избыточный доступ к защищенным линиям голосовой и видеосвязи". И добавил, что такая же безопасная связь налажена между другими высокопоставленными членами правительств этих стран, включая советников по национальной безопасности.

Проект горячей линии, по информации агентства, появился в тот момент, когда Пхеньян удвоил свои ядерные и ракетные программы в рамках агрессивной ядерной политики, предусмотренной в его конституции. Это совпало с растущими опасениями экспертов и политиков по поводу того, что КНДР и Китай могут совершать провокационные действия, в то время как глобальный цивилизованный мир "поглощен эскалацией войны между Израилем и ХАМАСом и затяжной войной России против Украины".

Как заявил координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, Сеул, Вашингтон и Токио собираются инвестировать в технологию для горячей линии и еще перед саммитом в Кэмп-Дэвиде подобное трехстороннее сотрудничество в области безопасности набрало обороты. Потепление отношений между Южной Кореей и Японией ускорило мартовское решение администрации президента Юна рассмотреть вопрос о компенсации корейцам, ставшим жертвами принудительного труда в Японии во время войны, что долгое время было "занозой в двусторонних отношениях".

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Саммит в Кэмп-Дэвиде — что известно

18 августа 2023 года в Кэмп-Дэвиде состоялся первый в истории самостоятельный трехсторонний саммит лидеров США, Японии и Республики Корея. Он ознаменовал кульминацию усилий этих стран по сотрудничеству, поскольку на нем был принят ряд ключевых соглашений.

Лидеры США, Японии и Республики Корея договорились, что подобные саммиты станут проходить ежегодно. Будут организованы регулярные (минимум раз в год) встречи министров иностранных дел, обороны, финансов, экономики и промышленности, советников по национальной безопасности. Создаются механизм консультаций по вопросам безопасности, совместный мониторинг и обмен данными в случае возникновения потенциальных угроз или провокаций, формируется рабочая группа по вопросам кибербезопасности.

Кроме того, США и Япония начнут совместную разработку систем противоракетной обороны от гиперзвуковых ракет, принятых на вооружение КНР и РФ. Одновременно Сеул и Токио активируют двустороннее соглашение об обмене военной информацией, в том числе в режиме реального времени, что крайне важно с точки зрения упреждения угроз со стороны Северной Кореи.

В итоговом документе саммита, названном "Дух Кэмп-Дэвида", также сформулирована позиция этих стран по отношению к Украине.

"Мы едины в своей поддержке Украины. Мы подтверждаем нашу готовность выступить вместе с Украиной против неспровоцированной и жестокой агрессивной войны России, пошатнувшей основы международного порядка", — говорится в документе.

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Напомним, Фокус писал, что в Китае недовольны тем, что Япония закупает американские дальнобойные ракеты и считают, что это отражает стремление США укрепить свою военную мощь в Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Фокус сообщал, что правительство Австралии объявило о намерениях приобрести 200 крылатых ракет Tomahawk для боевых кораблей.

Также мы рассказывали, что Южная Корея создала артиллерийский снаряд повышенной дальности. К тому же Южная Корея впервые заказала 150 танков K2 с собственной системой активной защиты. Общее количество боеприпасов будет составлять 410 единиц.

Фокус информировал о том, что южнокорейское Министерство обороны требует приостановить межправительственное военное соглашение с КНДР.