Проти осі зла: Південна Корея, США та Японія створили гарячу лінію безпеки

Проєкт з'явився після того, як Пхеньян подвоїв свої ядерні та ракетні програми в межах агресивної ядерної політики. Гарячу лінію оперативної взаємодії буде налагоджено не тільки між лідерами Японії, Південної Кореї та США, а й радниками з нацбезпеки.

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Південна Корея, США і Японія створили тристоронню гарячу лінію зв'язку на тлі викликів Північної Кореї і Китаю, заявив 16 жовтня високопосадовець Сеула. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Цю лінію, за інформацією видання, було створено після того, як президент Республіки Корея Юн Сок Йоль, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися про зобов'язання консультуватися один з одним у разі спільної загрози ще під час саміту в Кемп-Девіді в серпні 2023 року.

"Було встановлено гарячу лінію між трьома країнами, а також завершено тестування технічних фахівців (країн)", — повідомило агентству джерело, яке побажало залишитися невідомим.

За його словами, гаряча лінія зв'яже ради національної безпеки трьох країн, забезпечуючи голосовий і відеозв'язок між їхніми лідерами та вищими посадовими особами безпеки в будь-який час.

"Зусилля, оголошені в межах тристороннього саміту в Кемп-Девіді, засновані на наявних комунікаційних можливостях між нашими трьома країнами", — сказав представник Ради національної безпеки США.

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Він наголосив, що докладаються всі зусилля для поліпшення можливостей тристороннього зв'язку з метою забезпечити "регулярний, своєчасний і надлишковий доступ до захищених ліній голосового і відеозв'язку". І додав, що такий самий безпечний зв'язок налагоджено між іншими високопосадовцями урядів цих країн, включно з радниками з національної безпеки.

Проєкт гарячої лінії, за інформацією агентства, з'явився в той момент, коли Пхеньян подвоїв свої ядерні та ракетні програми в межах агресивної ядерної політики, передбаченої в його конституції. Це збіглося зі зростаючими побоюваннями експертів і політиків з приводу того, що КНДР і Китай можуть здійснювати провокаційні дії, в той час, як глобальний цивілізований світ "захоплений ескалацією війни між Ізраїлем і ХАМАСом і затяжною війною Росії проти України".

Як заявив координатор Білого дому з Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл, Сеул, Вашингтон і Токіо збираються інвестувати в технологію для гарячої лінії, і ще перед самітом у Кемп-Девіді подібна тристороння співпраця в галузі безпеки набрала обертів. Потепління відносин між Південною Кореєю і Японією прискорило березневе рішення адміністрації президента Юна розглянути питання про компенсацію корейцям, які стали жертвами примусової праці в Японії під час війни, що тривалий час було "скалкою у двосторонніх відносинах".

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Саміт у Кемп-Девіді — що відомо

18 серпня 2023 року в Кемп-Девіді відбувся перший в історії самостійний тристоронній саміт лідерів США, Японії та Республіки Корея. Він ознаменував кульмінацію зусиль цих країн щодо співпраці, оскільки на ньому було ухвалено низку ключових угод.

Лідери США, Японії та Республіки Корея домовилися, що подібні саміти стануть проходити щорічно. Буде організовано регулярні (щонайменше раз на рік) зустрічі міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, економіки та промисловості, радників з національної безпеки. Створюються механізм консультацій з питань безпеки, спільний моніторинг та обмін даними в разі виникнення потенційних загроз або провокацій, формується робоча група з питань кібербезпеки.

Крім того, США і Японія почнуть спільну розробку систем протиракетної оборони від гіперзвукових ракет, прийнятих на озброєння КНР і РФ. Одночасно Сеул і Токіо активують двосторонню угоду про обмін військовою інформацією, зокрема в режимі реального часу, що вкрай важливо з погляду запобігання погроз з боку Північної Кореї.

У підсумковому документі саміту, названому "Дух Кемп-Девіда", також сформульовано позицію цих країн щодо України.

"Ми єдині у своїй підтримці України. Ми підтверджуємо нашу готовність виступити разом з Україною проти неспровокованої і жорстокої агресивної війни Росії, що похитнула основи міжнародного порядку", — йдеться в документі.

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Нагадаємо, Фокус писав, що в Китаї незадоволені тим, що Японія закуповує американські далекобійні ракети і вважають, що це відображає прагнення США зміцнити свою військову міць у Тихоокеанському регіоні.

Крім того, Фокус повідомляв, що уряд Австралії оголосив про наміри придбати 200 крилатих ракет Tomahawk для бойових кораблів.

Також ми розповідали, що Південна Корея створила артилерійський снаряд підвищеної дальності. До того ж Південна Корея вперше замовила 150 танків K2 з власною системою активного захисту. Загальна кількість боєприпасів становитиме 410 одиниць.

Фокус інформував про те, що південнокорейське Міністерство оборони вимагає призупинити міжурядову військову угоду з КНДР.