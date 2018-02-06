В День Святого Валентина можно будет пожениться ночью

В День Святого Валентина, 14 февраля, жители всех регионов Украины, кроме аннексированного Крыма, смогут зарегистрировать брак до 00:00.
Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.
"В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что время работы РАГСов будет продлено до 00:00.
Перечень РАГСов, где будет доступна такая услуга, опубликован на сайте Минюста.