Труханов и другие. 5 странных политиков из книг и фильмов

Через месяц после того, как премьер Таиланда принёс на пресс-конференцию свою картонную копию и предложил журналистам пообщаться с ней, похожий метод общения с политиками появился и в Украине. Одесский журналист Николай Яковенко создал чат-бота в Телеграме под названием "Труханов слушает". Дело в том, что мэр Одессы Геннадий Труханов в последний раз появлялся на своём рабочем месте ещё до Нового года. С тех пор он несколько раз брал отпуск и, судя по сообщениям из мэрии, ездил в командировки. За полтора месяца Труханов успел побывать в Турции, Греции и на экономическом форуме в Давосе.

Чтобы начать общение с мэром через чат-бота, нужно нажать на кнопку "Где Труханов?". На это бот отвечает: "Есть 1% гарантии, что он сидел за рулём той самой Теслы, которую отправили в космос. Какой у вас вопрос?". "Напрямую" Труханова можно спросить о его российском гражданстве, акции в поддержку строительства Летнего театра, попытке снести ларьки с шаурмой и создании Евромэрии. На эти темы Труханов охотно поддерживает разговор и сам задаёт наводящие вопросы.

Какие ещё странные вещи могут происходить с представителями власти — в подборке Фокуса.

Дементий Варламович Брудастый (по прозвищу Органчик, один из градоначальников города Глупов в романе "История одного города" Салтыкова-Щедрина)

Органчик — молчаливый, угрюмый и суровый человек. Едва приехав в город, он высек розгами ямщиков. У него бывают приступы неконтролируемой ярости, он постоянно издаёт указы и повторяет любимую фразу: "Не потерплю". Органчик не общается с горожанами, зато по его приказам чиновники отбирают у них имущество за долги и секут их.

В последний раз Геннадий Труханов появлялся на своём рабочем месте ещё до Нового года

Но у всего есть объяснение. В голове Брудастого обнаруживается маленький органчик, который исполняет всего две пьесы — "Раззорю!" и "Не потерплю!". Когда органчик ломается и местный мастер не может его починить, в Петербурге для градоначальника заказывают новую голову. По дороге в Глупов голова падает и мнётся. В итоге перед горожанами предстают два Брудастых — со старой и новой головой. В городе начинается смута.

Гудвин, герой сказочного романа "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова

Гудвин — волшебник, который живёт в Изумрудном городе. С просьбой исполнить три желания к нему приходят девочка Элли, Страшила (его желание — получить мозги), Железный Дровосек (хочет вернуть утраченное сердце) и Трусливый Лев (мечтает о смелости). Гудвин соглашается, но с условием, что Элли и её друзья освободят Фиолетовую страну от злой волшебницы Бастинды. Ребятам это удаётся, но Гудвин не торопится выполнять обещание. Позже оказывается, что никакой он не волшебник, а обычный человек, случайно попавший в Волшебную страну на воздушном шаре. Чтобы это понять, Элли даже не понадобилось ждать четыре года после выборов.

Мазепа, персонаж поэмы Александра Пушкина "Полтава"

Мазепа Пушкина обладает всем набором качеств настоящего политика. Для него нет ничего святого, и он идет к своей цели любыми путями. Он соблазняет свою крестницу и отправляет на публичную казнь её отца Кочубея. Но перед этим пытает его, чтобы выяснить, где тот спрятал свои сокровища. Мазепа только говорит в поэме о свободе отчизны, но на самом деле им движет желание мести Петру I и властолюбие. Ничего нового.

Лаврентий Берия, герой комедии Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина"

Глава НКВД Берия после смерти вождя хочет занять его место и начинает плести интриги. У него отличное чувство юмора, страсть к маленьким девочкам и огромная жажда власти. Берия организовывает сговор, пытается войти в доверие к дочери Сталина Светлане Аллилуевой, походя не забывая на всякий случай шантажировать пианисток и отдавать указания о пытках. Когда смешному и страшному Берии не удаётся всех перехитрить, его даже становится немного жаль, как и всех поверженных в фильмах злодеев.

Том Доббс, персонаж фильма Барри Левинсона "Человек года"

По сюжету Доббс — ведущий популярных сатирических шоу на политические темы. Зрительницы призывают его баллотироваться на пост президента США, и он ради шутки соглашается. Доббс известен, его любят люди, и поэтому он оказывается в тройке основных претендентов. После выборов комик узнаёт из телевизионного сюжета, что победил. Правда, позже выясняется, что победа Доббса была ошибкой, но это уже неважно. Президент-комик — кого это может смутить в ХХI веке?