Кабмин согласился продлить переходной этап имплементации языковой статьи об образовании

В среду, 14 февраля, Кабинет министров одобрил проект изменений в закон "Об образовании", который предполагает продолжение переходного периода имплементации языковой статьи до 2023 года. Об этом сообщает 112 Украина.

По словам министра образования Лилии Гриневич, изменение предложено в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

При этом министр назвала заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто манипуляцией.

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"Я бы хотела привлечь внимание, что сейчас на международной арене напряжение и манипулятивные, абсолютно манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии. Мы после решения Венецианской комиссии сразу создали дорожную карту имплементации рекомендаций Венецианской комиссии. И мы движемся исключительно в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - сказала она.

Министр также подчеркнула, что эти рекомендации не содержат в себе требований Венгрии.

"В чем заключаются манипуляции и шантаж со стороны Венгрии, которая блокирует заседание Украина - НАТО? В том, что нас заставляют приостановить действие закона. Такого нет в рекомендациях Венецианской комиссии. Кроме того, мы ведем консультации с венгерской общиной. Мы должны были продолжать эти консультации, но лидеры венгерской общины нам сообщили, что они не приедут из-за представления депутатов "Оппозиционного блока" в Конституционный суд", - добавила она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от своей политики относительно украинского закона об образовании без юридических гарантий. Он назвал право вето в НАТО единственным инструментом, с помощью которого Венгрия может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами.