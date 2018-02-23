За год из СИЗО сбежали пять украинцев

Из следственных изоляторов в Украине за прошлый год бежали из-под стражи пять заключенных.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, пишет Корреспондент.

По его словам, в 2017 году было зафиксировано пять побегов из-под стражи лиц, находящихся в следственных изоляторах, но всех удалось затем задержать.

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Он уточнил, что один из осужденных сбежал из-под стражи, находясь в Одесской областной туберкулезной больнице на стационарном лечении, еще один - с Измаильской инфекционной больницы.

При этом, по словам заместителя министра юстиции, в прошлом году не зафиксировано ни одного случая побегов из исправительных колоний.

Чернышов также рассказал, что, например, в 2016 году из СИЗО сбежали трое заключенных и один - из исправительной колонии.

Напомним, Генпрокуратура обвинила Днипровское СИЗО в "пособничестве террористу".