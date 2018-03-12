Вятрович хочет переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.
Об этом говорится на странице Общественная поддержка СічеславськаТАК в Facebook, – сообщает glavcom.ua.
По словам Вятровича, "Сичеславская область – это единение современной Украины с казацкой Украиной".
Отметим, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Решение принято в выполнение закона о декоммунизации.
Напомним, киевляне против переименования площади Льва Толстого.