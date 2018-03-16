Погода в Украине: две трети страны под красным уровнем угрозы

Две трети территории Украины находятся под красным уровнем угрозы из-за значительного ухудшения погодных условий в ближайшие дни.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает "РБК-Украина".

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"Нам нужно подготовиться... Сейчас будет ухудшение погоды. Но я хотел бы отметить, что план, который мы подготовили в прошлый раз, был действенным. Сейчас мы видим, что две трети страны будут под красным уровнем угрозы", - заявил Зубко.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что циклон начнет движение с юго-запада Украины, а снежный покров в Киеве составит до 25 см.

Отметим, что красный уровень угрозы означает чрезвычайный уровень опасности из-за сильных снегопадов, проливных дождей, града и т.д., в следствие чего может быть вызван серьезный материальный ущерб, а также возможны человеческие жертвы.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев ждет резкое похолодание.