Украинский еврейский комитет разошлет по миру список антисемитов и ксенофобов

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявляет о создании списка антисемитов и ксенофобов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов. Этот список будет распространяться по международным организациям, посольствам и координироваться с международными еврейскими, правозащитными организациями и Государством Израиль для принятия мер в отношении этих лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, в США национальный Мемориальный музей Холокоста сделал довольно резкое заявление относительно якобы роста дискриминации по национальному признаку в Украине.

В частности, осуждается "рост антисемитизма, насилие в отношении ромов", деятельность Украинского института национальной памяти.