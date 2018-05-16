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Главная » Общество » Украинский еврейский комитет разошлет по миру список антисемитов и ксенофобов
Украинский еврейский комитет разошлет по миру список антисемитов и ксенофобов
Фото с сайта Інформатор

Украинский еврейский комитет разошлет по миру список антисемитов и ксенофобов

Список будет регулярно пополняться

16.05.18 580
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Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявляет о создании списка антисемитов и ксенофобов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов. Этот список будет распространяться по международным организациям, посольствам и координироваться с международными еврейскими, правозащитными организациями и Государством Израиль для принятия мер в отношении этих лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, в США национальный Мемориальный музей Холокоста сделал довольно резкое заявление относительно якобы роста дискриминации по национальному признаку в Украине.

В частности, осуждается "рост антисемитизма, насилие в отношении ромов", деятельность Украинского института национальной памяти. 

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