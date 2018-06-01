Туалеты в храмах "нарушают святость", - РПЦ

Туалеты в православных храмах - это нонсенс. Такое мнение в интервью радиостанции "Говорит Москва" высказал член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин.

"Храм — это место молитвы, а не место отправления нужд", — заявил представитель РПЦ.

"Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам как для общественных зданий внести это как обязательную норму", — сказал Калинин.

Более того, по мнению Калинина, никакой необходимости в туалетах нет, ведь православные могут ходить справлять нужду в кафе и рестораны.

Шум вокруг туалетного вопроса поднялся после того, как Минстрой России принял новые санитарные нормы. Согласно им, в притворе православного храма предлагается делать туалеты. Всевозможные организации, включая "Благотворительный Фонд Рождества Богородицы" и Московскую организацию инвалидов, возмутились, заявив, что "святость православных храмов не сочетается с понятием "туалет""

Напомним, в Москве возле храма Христа Спасителя до 2019 года установят памятники всем предстоятелям Русской Православной Церкви, в том числе и нынешнему патриарху Кириллу.