Украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки

В Министерстве финансов не исключают возможности автоматического лишения субсидий за неуплату коммуналки.

Об этом в интервью Укринформу заявил замминистра финансов Сергей Марченко.

"Обсуждается несколько вариантов - как организовать выплаты, чтобы не попасть в ситуацию, когда десятки миллиардов гривен государство отдает гражданам и не знает, сколько этих средств возвращается по целевым назначением. Жилищно-коммунальная сфера устроена таким образом, что должников, особенно домохозяйства, не так просто отключить от услуг. Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации - автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты", - отметил он.

"Если субсидианта хоть один раз поймают на том, что он получил субсидированные средства и не оплатил их за коммунальные услуги - на следующий день тот теряет право на получение помощи. Государство должно обеспечивать ликвидность казначейского счета, и потому средствами налогоплательщиков злоупотреблять никто не даст", - пояснил он.

По словам Марченко, движение средств в процессе монетизации субсидий полностью контролируется Министерством финансов.

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Напомним, киевлянам в платежках за май не будут учитывать субсидии, потому как в настоящее время проводится их перерасчет, все льготы обещают учесть в следующих месяцах.