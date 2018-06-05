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Главная » Общество » Украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки

Украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки

Украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки
Фото: Днепр Час

В Минфине разрабатывают механизм такого лишения

05.06.18 336
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В Министерстве финансов не исключают возможности автоматического лишения субсидий за неуплату коммуналки.

Об этом в интервью Укринформу заявил замминистра финансов Сергей Марченко.

"Обсуждается несколько вариантов - как организовать выплаты, чтобы не попасть в ситуацию, когда десятки миллиардов гривен государство отдает гражданам и не знает, сколько этих средств возвращается по целевым назначением. Жилищно-коммунальная сфера устроена таким образом, что должников, особенно домохозяйства, не так просто отключить от услуг. Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации - автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты", - отметил он.

"Если субсидианта хоть один раз поймают на том, что он получил субсидированные средства и не оплатил их за коммунальные услуги - на следующий день тот теряет право на получение помощи. Государство должно обеспечивать ликвидность казначейского счета, и потому средствами налогоплательщиков злоупотреблять никто не даст", - пояснил он.

По словам Марченко, движение средств в процессе монетизации субсидий полностью контролируется Министерством финансов. 

Напомним, киевлянам в платежках за май не будут учитывать субсидии, потому как в настоящее время проводится их перерасчет, все льготы обещают учесть в следующих месяцах. 

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