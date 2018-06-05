Названы лучшие институты и университеты Украины

В Украине лучшими учреждениями высшего образования (УВО) признаны Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Об этом свидетельствует рейтинг Топ-200 Украина-2018.
Рейтинг создал Центр международных проектов "Євроосвіта" вместе с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
Так, в КПИ и КНУ схожие показатели деятельности по международным и национальным критериям. Поэтому им присудили первое место.
"Оба лидера проводят активную работу по всем направлениям их деятельности. Высокая востребованность выпускников этих университетов на рынке труда, как в Украине, так и за рубежом, отражает с одной стороны высокое качество фундаментальной подготовки студентов, постоянное внедрение новых инновационных технологий в образовательный процесс и научные исследования, с другой - тесное взаимодействие с соответствующими секторами экономики и общества", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2018 году в первой десятке лидеров сохранили свое пребывание ХНУ им. В. Н. Каразина (3 место), Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (4 место), Национальный университет "Львовская политехника" (5 место), Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (6 место), Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (7 место), Национальный технический университет "Днепровская политехника" (8 место), Сумской государственный университет (9 место), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (10 место).
Отмечается, что в условиях растущей конкуренции на рынке образовательных услуг, современные образовательные учреждения все активнее внедряют инновационные подходы в учебный процесс и научную работу, налаживают сотрудничество с зарубежными партнерами, мировым научным сообществом, наращивая свое участие в образовательных и научных программах ЕС.
В апреле Фокус писал, что Кабинет министров Украины отменил термин "высшее учебное заведение", заменив его на "учреждение высшего образования.
Названы лучшие институты и университеты Украины
Первое место поделили между собой два университета
В Украине лучшими учреждениями высшего образования (УВО) признаны Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
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