Все станции метро возобновили свою работу

Станции "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрывали на время "Марша равенства"

Все станции киевского метро работают в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в воскресенье в Twitter.

"Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе напомнили, что метро сегодня будет работать на час дольше.

Напомним, с 6 утра воскресенья в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства" были закрыты станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".