Вакцину от кори бесплатно получат врачи, учителя и студенты

В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, которые находятся в группе профессионального риска.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Для проведения прививок этих групп будут использованы запасы вакцин, которые были закуплены в предыдущие года.

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"В соответствии с действующим законодательством, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается, как реагирование на вспышку кори. По состоянию на 27 июня 2018 год в Украине 852 тыс. доз вакцин", - говорится в сообщении.

Так, обязательно вакцинируют от кори медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников заведений здравоохранения, представителей силовых структур и студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Напомним, в части Национальной гвардии Украины в селе Жеребково Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью.