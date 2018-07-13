В Кабмине хотят ужесточить ответственность для туроператоров

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в правительстве работают над усилением ответственности за туристическую деятельность. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"То, что произошло, - серьезный звонок с точки зрения того, что есть проблемы и по квалификационным требованиям и по ответственности туристических компаний, в том числе и то, что касается авиации... Мы это понимаем и думаем уже о том, чтобы ужесточить ответственность за туристическую деятельность", - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что ранее он давал поручение первому вице-премьеру, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву совместно с Министерством инфраструктуры создать рабочую группу. Сейчас они работают над тем, чтобы "привести в соответствие, внести предложения и усилить ответственность за туристическую деятельность".

Гройсман добавил, что 93% всех воздушных судов летают вовремя, но даже 7% задержек - это большое количество, которое влияет на качество и планы украинских граждан.

Как сообщалось ранее, Мининфраструктуры составили рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний. Этот произошло после многочисленных проблем украинских туристов из-за задержек авиарейсов.

Напомним, Фокус собрал 10 советов о том, что делать туристу, попавшему в сложную ситуацию.