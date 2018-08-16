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Главная » Общество » Супрун рассказала о бесценной "пилюле", которая позволит уберечься от многих болезней
Советы от Ульяны Супрун

Супрун рассказала о бесценной "пилюле", которая позволит уберечься от многих болезней

Супрун рассказала о бесценной "пилюле", которая позволит уберечься от многих болезней
Ульяна Супрун / Фото: PolitInfo

Ее название - здоровый образ жизни

16.08.18 26
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в очередной раз напомнила о пользе здорового образа жизни и дала советы, которые помогут его придерживаться. Об этом она написала в Facebook.

"Ученые изобрели пилюлю, которая способна улучшить ваше здоровье и уберечь от многих опасных болезней. Ее название - здоровый образ жизни. Эта пилюля не стоит уйму денег и не имеет никаких побочных эффектов. При этом ее научно подтвержденным действием является улучшение сна, увеличение энергии, потеря лишнего веса и улучшения общего самочувствия", - написала глава Минздрава.

Супрун напомнила, что в последние десятилетия наиболее распространенными заболеваниями в мире стали хронические болезни, которые возникают из-за ряда факторов, связанных с нашим ежедневным поведением. По ее словам, самый надежный и доступный способ предотвратить эти болезни - поддерживать здоровый образ жизни.

"На самом деле, это очень трудно, особенно, если нужны кардинальные изменения. Поэтому этот процесс может быть длительным и потребовать большого внимания и дисциплины", - отметила и.о. министра.

Супрун также привела несколько советов, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни:

1. Планируете

"Изменение образа жизни - длительный процесс. Поэтому важно распределить его на реальные этапы, которые будут последовательными. Идея заключается в том, что каждый этап является подготовкой к следующему, поэтому вы не должны спешить или пропускать этапы", - пояснила Супрун.

2. Ставьте положительные цели

Любое изменение образа жизни должно быть значимым и приятным, поэтому следует избегать формулировок "хорошо" или "плохо".

3. Определяйте конкретные задачи

Достичь цель легче, если есть четкая формулировка, как "Заниматься спортом 30 минут каждый день", а не просто "Заниматься больше спортом". Количество задач также должна быть адекватным, ведь очень легко перегрузить силу воли и демотивироваться.

4. Следите за настроением

Лечение основных психологических проблем и изучение того, как лучше управлять стрессом и плохим настроением, очень важны для успеха. Ведь мы склонны переедать, если нервничаем. Это может помешать на пути к здоровому питанию и правильному режиму дня.

"Помните, соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на 2 года. Представьте, что будет, если придерживаться здорового образа жизни постоянно", - подытожила Супрун.

Ранее .о. главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что более 80% смертей в Украине вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими болезнями легких и диабетом. Причиной этих болезней зачастую является неправильный образ жизни. Поэтому здоровый образ жизни должен быть приоритетом для каждого.

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