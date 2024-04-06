Переживания сокращают жизнь: ученые связали стресс с преждевременным старением

Некоторые истории рассказывают о людях, которые буквально седели на глазах из-за переживаний. Ученые выяснили, что стресс действительно способен провоцировать ранее старение нашего организма.

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Токсичный стресс — это вид стресса, который настолько постоянен и интенсивен, что начинает наносить реальный ущерб нашему здоровью, подобно тому как курение или жизнь в бедности могут ускорить процесс старения. Это было подчеркнуто в исследовании 2023 года, которое показало, что люди, постоянно испытывающие сильный стресс, биологически стареют быстрее, что ставит их в ту же категорию риска, что и курильщиков или людей с низким социально-экономическим статусом, пишет The Conversation.

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С другой стороны, хороший стресс — это тот, с которым мы можем справиться и который даже полезен для вашего здоровья. Он включает в себя повседневные заботы, такие как домашние дела, рабочие задачи и социальные взаимодействия, которые действительно помогают держать систему стрессовой реакции под контролем и поддерживать вас в хорошей форме. Токсичный стресс, однако, делает обратное, разрушая ее и приводя к ряду проблем со здоровьем, от головных болей и усталости до более серьезных заболеваний, таких как диабет и депрессия. Это происходит потому, что, когда мы здоровы, системы нашего организма работают слаженно, как слаженный оркестр. Но в условиях постоянного стресса эта гармония нарушается, что приводит к эффекту домино, вызывающему проблемы со здоровьем, говорит Лоусон Р. Вулсин, профессор психиатрии и семейной медицины Университета Цинциннати.

Несмотря на очевидное влияние стресса на физическое здоровье, его часто игнорируют в планах лечения. Отчасти это объясняется тем, что стресс, особенно его более токсичные формы, сложно измерить и, соответственно, лечить. Тем не менее, наука о стрессе продвинулась вперед, показав четкую связь между токсическим стрессом и целым рядом серьезных проблем со здоровьем, включая психические заболевания и хронические состояния, такие как болезни сердца и ожирение, говорится в исследованиях. Статистические данные вызывают тревогу: около 16% взрослых людей сообщают о значительных неблагоприятных событиях в детстве, что является известным фактором риска развития различных заболеваний в последующей жизни.

Борьба с токсическим стрессом включает в себя его распознавание и обсуждение с медицинскими работниками, которые могут использовать инструменты для его оценки. Существуют эффективные методы лечения, основанные на образе жизни, который предполагает изменение нездорового поведения и принятие новых, более здоровых привычек, помогающих регулировать реакцию организма на стресс. Такие программы, как Национальная программа профилактики диабета и программа Орниша по борьбе с болезнями сердца, являются примерами того, как изменение образа жизни может смягчить последствия токсического стресса, демонстрируя многообещающие результаты в замедлении или даже обращении вспять связанных со ним состояний. Сейчас задача ученых и врачей состоит в том, чтобы повысить осведомленность о токсическом стрессе и сделать эти эффективные методы лечения более доступными для тех, кто в них нуждается.

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