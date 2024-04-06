Переживання скорочують життя: учені пов'язали стрес із передчасним старінням

Деякі історії розповідають про людей, які буквально сивіли на очах через переживання. Учені з'ясували, що стрес справді здатний провокувати раннє старіння нашого організму.

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Токсичний стрес — це вид стресу, який настільки постійний та інтенсивний, що починає завдавати реальної шкоди нашому здоров'ю, подібно до того, як паління або життя в бідності можуть прискорити процес старіння. Це було підкреслено в дослідженні 2023 року, яке засвідчило, що люди, які постійно відчувають сильний стрес, біологічно старіють швидше, що ставить їх у ту саму категорію ризику, що й курців або людей із низьким соціально-економічним статусом, пише The Conversation.

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З іншого боку, хороший стрес — це той, з яким ми можемо впоратися і який навіть корисний для вашого здоров'я. Він охоплює повсякденні турботи, як-от домашні справи, робочі завдання та соціальні взаємодії, які дійсно допомагають тримати систему стресової реакції під контролем і підтримувати вас у хорошій формі. Токсичний стрес, однак, робить протилежне, руйнуючи її і призводячи до низки проблем зі здоров'ям, від головних болів і втоми до більш серйозних захворювань, таких як діабет і депресія. Це відбувається тому, що, коли ми здорові, системи нашого організму працюють злагоджено, як злагоджений оркестр. Але в умовах постійного стресу ця гармонія порушується, що призводить до ефекту доміно, який спричиняє проблеми зі здоров'ям, каже Лоусон Р. Вулсін, професор психіатрії та сімейної медицини Університету Цинциннаті.

Незважаючи на очевидний вплив стресу на фізичне здоров'я, його часто ігнорують у планах лікування. Частково це пояснюється тим, що стрес, особливо його більш токсичні форми, складно виміряти і, відповідно, лікувати. Проте наука про стрес просунулася вперед, показавши чіткий зв'язок між токсичним стресом і цілою низкою серйозних проблем зі здоров'ям, включно з психічними захворюваннями та хронічними станами, як-от хвороби серця й ожиріння, йдеться в дослідженнях. Статистичні дані викликають тривогу: близько 16% дорослих людей повідомляють про значні несприятливі події в дитинстві, що є відомим фактором ризику розвитку різних захворювань у подальшому житті.

Боротьба з токсичним стресом передбачає його розпізнавання та обговорення з медичними працівниками, які можуть використовувати інструменти для його оцінки. Існують ефективні методи лікування, засновані на способі життя, який передбачає зміну нездорової поведінки та прийняття нових, більш здорових звичок, що допомагають регулювати реакцію організму на стрес. Такі програми, як Національна програма профілактики діабету і програма Орніша по боротьбі з хворобами серця, є прикладами того, як зміна способу життя може пом'якшити наслідки токсичного стресу, демонструючи багатообіцяючі результати в уповільненні або навіть зворотному розвитку пов'язаних з ним станів. Наразі завдання вчених і лікарів полягає в тому, щоб підвищити обізнаність про токсичний стрес і зробити ці ефективні методи лікування доступнішими для тих, хто їх потребує.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.