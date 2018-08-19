Супрун назвала легкий и приятный способ улучшить психическое здоровье

Для поднятия настроения и снижения уровня стресса нужно больше гулять на природе

Прогулки на природе оказывают чрезвычайно положительное влияние на наше здоровье. В частности они снижают уровень стресса и помогают побороть чувство тревожности. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Исследования показывают, что чем больше времени вы проводите на природе, тем меньше риски появления психических проблем. Если у вас нет много времени, достаточно даже 30-минутной прогулки в парке, чтобы существенно улучшить психическое здоровье и настроение", - написала она.

Во время прогулок на свежем воздухе в организме падает уровень гормонов стресса - адреналина и кортизола. Кроме того, мозг стимулирует выработку эндорфинов - естественного обезболивающего для нашего организма, что также улучшает настроение.

Также свежий воздух, тишина и много зелени способствуют снижению давления и положительным образом влияют на определенные участки мозга, связанные с риском возникновения психических заболеваний.

Глава Минздрава добавила, что, кроме преимуществ для психического здоровья, пребывание на свежем воздухе побуждает нас более активно проводить время и быть подвижными.

"Кажется, достаточно убедительных аргументов, чтобы не проводить выходные вдома", - подытожила Супрун.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время.