Супрун напомнила, что нужно мыть руки перед едой

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что необходимо обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи и перед ее употреблением.

Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Ботулизм, сальмонеллез, дизентерия - все эти опасные болезни объединяет то, что в наш организм бактерии-возбудители чаще всего попадают с испорченными и некачественными пищевыми продуктами, зараженной водой, во время купания в загрязненных водоемах, грязные предметы быта и руки", - отметила Супрун.

Она советует избегать употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы.

"Если консервированные продукты были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом - они могут стать причиной инфицирования. Например, ботулинический токсин", - сказала Супрун.

Она уточнила, что первые признаки пищевого отравления обычно появляются внезапно.

"Чаще всего это повышение температуры тела, снижение или отсутствие аппетита, общая слабость, боль в животе, вздутие живота, тошнота, диарея. При появлении симптомов - не занимайтесь самолечением и обратитесь к врачу", - отметила Супрун.

Напомним, Супрун рассказала, как бороться со стрессом.