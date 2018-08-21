Теперь можно проверить наличие субсидии по любому адресу в стране

В Украине начал работать публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды.



Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью изданию "Слово и дело".



По его словам, в реестре можно проверить наличие субсидии по любому адресу в стране. При этом личных данных на сайте нет, только информация о начисленной помощи.

"Мы спрятали все персональные данные, но вы можете посмотреть, есть ли у человека субсидия и ее размер", – рассказал министр.



На заседании правительства реестр еще не презентовали. Обещание представить публичный реестр Рева давал еще 17 июля.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 1 января 2019 года может заработать монетизация жилищных субсидий.

Однако после изменений относительно назначения субсидий, введенных постановлением Кабмина с 1 мая 2018 года, право на субсидии могут потерять 50-60% семей, которые ранее их получали.