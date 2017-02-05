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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинские биатлонисты получили "бронзу" на Всемирной Универсиаде в смешанной эстафете

Украинские биатлонисты получили "бронзу" на Всемирной Универсиаде в смешанной эстафете

Украинские биатлонисты получили "бронзу" на Всемирной Универсиаде в смешанной эстафете
Артем Тищенко / Фото: biathlon.com.ua

"Золото" завоевали россияне, а "серебро" – казахи

05.02.17 61
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В Алматы (Казахстан) завершилась смешанная эстафетная гонка биатлонистов в рамках зимней Универсиады. Сборная Украины заняла 3-е место, сообщает УНИАН.

Наша команда выступала в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Максима Ивко и Артема Тищенко.

Из тройки лидеров и основных претендентов на победу в соревнованиях без штрафных кругов обошлась только сборная России (6 дополнительных патронов). В то же время у команды Казахстана этот показатель составлял 1+9 а у украинцев - 1+11. 

В итоге, чемпионом Универсиады в этом виде программы стала сборная России, преодолевшая дистанцию за 1 час 14 минут 37,8 секунды. На 2-м месте команда Казахстана с 30,6 секунды отставания, на 3-м - Украины (2:32,6).

Таким образом, на счету сборной Украины уже 8 медалей - 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

Напомним, Всемирные зимние студенческие игры-2017 продлятся до 8 февраля.

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