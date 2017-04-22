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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото В Киеве проходят "Игры непокоренных"

Фото В Киеве проходят "Игры непокоренных"

<span class="label red">Фото</span> В Киеве проходят "Игры непокоренных"
Фото: Виталий Головин / Delo.UA

Победители соревнований представят нашу страну в Торонто

22.04.17 159
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В Киеве проходят Национальные спортивные соревнования "Ігри нескорених". Об этом сообщает BBC Украина.

На соревновании выбираются лучшие среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы или заболеваний во время или в результате выполнения служебного долга.

Ветераны АТО будут соревноваться в 6 спортивных дисциплинах - легкая атлетика, гребля на тренажерах, велоспорт на шоссе, пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука. Победители турнира представят нашу страну на "Іграх нескоренных" в Торонто.

Участие в соревнованиях примут 114 кандидатов всеукраинского отбора. Спортивные мероприятия будут проходить на Трухановом острове, в бассейне "ЦСК ВСУ" и в спортивном комплексе "Атлет".

Соревнования по бегу (100 м, 400 м, 1500 м), толкание ядра, пауэрлифтинге, гребле на тренажерах состоятся в спортивном комплексе "Атлет".

Соревнования по велоспорту на шоссе (индивидуальная раздельная гонка на 7 км) будет проходить на Трухановом острове.

В стрельбе из лука и плавании будут соревноваться на территории бассейна "ЦСК ВСУ".

Фото: Виталий Головин / Delo.UA

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