В Штуттгарте (Германия) завершился третий поединок матча плей-офф мировой группы Кубка Федерации Германия - Украина, в котором украинка Элина Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелик Кербер. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2.

Украинка, которая находится на 13-м месте в мировом рейтинге, сумела на равных провести начало первой партии лидером мирового рейтинга. А при счете 4:4 наша спортсменка выиграла два гейма подряд, в том числе, на подаче соперницы.

Во второй партии преимущество украинки было уже более весомым, что и вылилось в итоговый счет - 6:2.

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Напомним, накануне, 22 апреля, Свитолина проиграла Юлии Гёргес, а Леся Цуренко уступила Кербер. Таким образом, счет в матче Германия - Украина стал 2:1 в пользу сборной Германии. Игра Цуренко - Гёрес состоится сегодня.