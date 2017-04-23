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Главная » Стиль жизни » Спорт » Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира

Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира

Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира
Элина Свитолина / Фото: btu.org.ua

Украинка одержала победу в матче Кубка Федерации

23.04.17 534
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В Штуттгарте (Германия) завершился третий поединок матча плей-офф мировой группы Кубка Федерации Германия - Украина, в котором украинка Элина Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелик Кербер. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2.

Украинка, которая находится на 13-м месте в мировом рейтинге, сумела на равных провести начало первой партии лидером мирового рейтинга. А при счете 4:4 наша спортсменка выиграла два гейма подряд, в том числе, на подаче соперницы.

Во второй партии преимущество украинки было уже более весомым, что и вылилось в итоговый счет - 6:2.

Напомним, накануне, 22 апреля, Свитолина проиграла Юлии Гёргес, а Леся Цуренко уступила Кербер. Таким образом, счет в матче Германия - Украина стал 2:1 в пользу сборной Германии. Игра Цуренко - Гёрес состоится сегодня.

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