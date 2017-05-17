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Видео Кубок Украины по футболу завоевал "Шахтер"

<span class="label red">Видео</span> Кубок Украины по футболу завоевал "Шахтер"
Фото: facebook.com/ffukraine

Матч закончился со счетом 1:0

17.05.17 102
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Сегодня, 17 мая, в Харькове на ОСК "Металлист" состоялся финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сошлись две сильнейшие команды страны - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Кубок Украины завоевал "Шахтер".

Игра закончилась со счетом 1:0.

На 80-ой минуте игры ворота динамовцев поразил Марлос.

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