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Главная » Стиль жизни » Спорт » Виталия Кличко увековечат в Международном зале боксерской славы

Виталия Кличко увековечат в Международном зале боксерской славы

Виталия Кличко увековечат в Международном зале боксерской славы
Братья Кличко / Фото: BoxingScene

Такой чести удостаивают чемпионов, которые закончили спортивную карьеру не менее 5 лет назад

13.06.17 50
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Вечный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко уже на следующей ежегодной церемонии будет принят в Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame).

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на американского эксперта бокса, который вместе с членами Ассоциации боксерских писателей Америки ежегодно проводит отбор в члены IBHOF.

"И Виталий, и Владимир Кличко обязательно станут членами Международного зала боксерской славы. Виталию Кличко мы отправим приглашение уже на следующую ежегодную церемонию, которая пройдет в июне 2018 года. По правилам нашей организации, в Зал славы могут быть приняты только боксеры, которые завершили свою активную карьеру не менее чем 5 лет назад. Виталий Кличко последний бой против Мануэля Чарра провел 8 сентября 2012 года. То есть, его включение в IBHOF на следующей церемонии будет не только логичным, но и правильным шагом с нашей стороны", – отметил собеседник.

Относительно Владимира Кличко, по словам эксперта, то его появление в Зале славы возможно в 2022 году, если украинец сейчас объявит о завершении своей боксерской карьеры.

"Если он проведет матч-реванш против Джошуа, то все будет зависеть от того, сколько он еще будет выходить в ринг в качестве действующего боксера. Мы в любом случае будем придерживаться нашего правила: боксер включается в Зал славы через пять лет после завершения карьеры", – заявил эксперт.

Зал славы и музей бокса расположен в Канастоте, Нью-Йорк, США и был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли Бакуса – чемпионов мира, которые родились в Канастоте. За 27 лет этот музей получил мировое признание.

В Международный зал боксерской славы были включены Мохаммед Али, Майк Тайсон, Джо Луис, Макс Шмеллинг, Рокки Марчиано, Джо Фрейзер, Джек Демпси, Оскар де ла Хойя, Джо Кальзаге, Феликс Тринидад, Риддик Боу и многие другие знаменитые боксеры.

Последняя церемония прошла в Канастоте 11 июня, очередными членами Международного зала боксерской славы стали легендарный Эвандер Холифилд, чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антони Баррера и Джонни Тапиа (посмертно), который также становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

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