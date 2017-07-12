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Главная » Стиль жизни » Спорт » Стали известны столицы летних Олимпиад 2024 и 2028 годов
Стали известны столицы летних Олимпиад 2024 и 2028 годов
Фото из открытых источников

Стали известны столицы летних Олимпиад 2024 и 2028 годов

Главные спортивные соревнования планеты примут Париж и Лос-Анджелес

12.07.17 227
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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Париж и Лос-Анджелес столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Однако, кто из них примет Олимпиаду первым, будет объявлено только в сентябре. Об этом сообщает Русская служба BBC.

На проведение Игр 2024 и 2028 годов также претендовали Гамбург, Будапешт и Рим, но в окончательный список вошли только Париж и Лос-Анджелес. Они подтвердили свои заявки.

Париж и Лос-Анджелес должны сами договориться между собой об очередности проведения Игр. Окончательно выборы столиц состоятся на 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября.

Оба города уже дважды становились хозяевами Игр: Париж принимал Олимпиады в 1900 и 1920 годах, Лос-Анджелес - в 1932 и 1984 году.

Напомним, ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

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