Украина завоевала 99 медалей на Дефлимпийских играх

В течение 13 дней соревнований спортсмены сборной Украины завоевали 99 наград: 21 золотую, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей, заняв второе общекомандное место среди 90 стран-участниц. Об этом сообщает Укринформ.
"Сине-желтым" удалось превзойти свой результат четырехлетней давности. На предыдущей Дефлимпиаде-2013 в Софии (Болгария) сборная Украины завоевала 88 наград - 21 золотую, 30 серебряных и 37 бронзовых", - говорится в сообщении.
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Чемпионами Дефлимпиады-2017 украинцы стали в 8 видах спорта из 21, которые были представлены в Самсуне:
- Дмитрий Вышинский - легкая атлетика, 100 метров;
- Анна Затылкина - Раиса Рылова - пляжный волейбол;
- Николай Цапкаленко, Антон Кошкаров - пляжный волейбол;
- Алла Дьяченко, Екатерина Ковальчук, Дарья Величко - боулинг, трио;
- Анна Шостак - дзюдо, 52 кг;
- Екатерина Авдеева - дзюдо, 57 кг;
- Екатерина Шепелюк - дзюдо, 63 кг;
- Дмитрий Шеретов - дзюдо, 73 кг;
- Екатерина Авдеева, Ксения Довбищук, Мария Корнийчук, Оксана Кравченко, Марина Погорелова, Екатерина Шепелюк, Анна Шостак - дзюдо, командные соревнования;
- Вита Гаврилова - каратэ, Kumite, 55 кг;
- Карина Янчук - каратэ, Kumite, 61 кг;
- Инна Мажара - каратэ, Kumite, 68 кг
- Карина Янчук - каратэ, Kumite Open;
- Вита Гаврилова, Марина Губанова, Карина Янчук, Инна Мажара - каратэ, Kumite, командные соревнования;
- Максим Беленок, Александа Махно, Владимир Махно, Вячеслав Новиков, Александр Третьяк - каратэ, Kumite, командные соревнования;
- Яна Мельник - спортивное ориентирование, длинная дистанция;
- Анна Федосеева - спортивное ориентирование, средняя дистанция;
- Яна Мельник, Александр Санькин, Дмитрий Плахотник, Анна Федосеева - спортивное ориентирование, микст, спринт, эстафета;
- Александр Костюк - пулевая стрельба, стрельба из пневматической винтовки с 10 метров;
- Александр Колодий - пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета с 25 метров;
- Сергей Минченко - вольная борьба, 125 кг.
Следующие XXIV летние Дефлимпийские игры состоятся в 2021 году.