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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украина завоевала 99 медалей на Дефлимпийских играх

Украина завоевала 99 медалей на Дефлимпийских играх

Украина завоевала 99 медалей на Дефлимпийских играх
Фото из открытых источников

Наша сборная заняла второе общекомандное место среди 90 стран-участниц

30.07.17 25
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В течение 13 дней соревнований спортсмены сборной Украины завоевали 99 наград: 21 золотую, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей, заняв второе общекомандное место среди 90 стран-участниц. Об этом сообщает Укринформ.

"Сине-желтым" удалось превзойти свой результат четырехлетней давности. На предыдущей Дефлимпиаде-2013 в Софии (Болгария) сборная Украины завоевала 88 наград - 21 золотую, 30 серебряных и 37 бронзовых", - говорится в сообщении.

Чемпионами Дефлимпиады-2017 украинцы стали в 8 видах спорта из 21, которые были представлены в Самсуне:

  • Дмитрий Вышинский - легкая атлетика, 100 метров;
  • Анна Затылкина - Раиса Рылова - пляжный волейбол;
  • Николай Цапкаленко, Антон Кошкаров - пляжный волейбол;
  • Алла Дьяченко, Екатерина Ковальчук, Дарья Величко - боулинг, трио;
  • Анна Шостак - дзюдо, 52 кг;
  • Екатерина Авдеева - дзюдо, 57 кг;
  • Екатерина Шепелюк - дзюдо, 63 кг;
  • Дмитрий Шеретов - дзюдо, 73 кг;
  • Екатерина Авдеева, Ксения Довбищук, Мария Корнийчук, Оксана Кравченко, Марина Погорелова, Екатерина Шепелюк, Анна Шостак - дзюдо, командные соревнования;
  • Вита Гаврилова - каратэ, Kumite, 55 кг;
  • Карина Янчук - каратэ, Kumite, 61 кг;
  • Инна Мажара - каратэ, Kumite, 68 кг
  • Карина Янчук - каратэ, Kumite Open;
  • Вита Гаврилова, Марина Губанова, Карина Янчук, Инна Мажара - каратэ, Kumite, командные соревнования;
  • Максим Беленок, Александа Махно, Владимир Махно, Вячеслав Новиков, Александр Третьяк - каратэ, Kumite, командные соревнования;
  • Яна Мельник - спортивное ориентирование, длинная дистанция;
  • Анна Федосеева - спортивное ориентирование, средняя дистанция;
  • Яна Мельник, Александр Санькин, Дмитрий Плахотник, Анна Федосеева - спортивное ориентирование, микст, спринт, эстафета;
  • Александр Костюк - пулевая стрельба, стрельба из пневматической винтовки с 10 метров;
  • Александр Колодий - пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета с 25 метров;
  • Сергей Минченко - вольная борьба, 125 кг.

Следующие XXIV летние Дефлимпийские игры состоятся в 2021 году.

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